Путешествие в Израиль

Я трусиха страшная, одна никуда дальше своей родной области не выезжала, а тут… Тут мне пришлось в одиночку путешествовать и не просто в чужую страну, а из чужой страны в чужую)) Дабл-путешествие. Итак, отправились мы семьей отдыхать в Египет, тут-то я и решила, что, возможно, другого шанса посетить Израиль (с таким-то курсом доллара) у меня, может, уже и не будет. Мужа перспектива провести 7 часов в автобусе в дороге (именно столько длится путешествие) не впечатлила, и ехать со мной он наотрез отказался.

Фото: globallookpress.com

Отельные гиды, как это водится, расписали мне страхи и ужасы последствий приобретения путевки «на улице». Однако, тщательно поискав информацию в интернете, я обнаружила вполне себе приличную компанию с гос. лицензией и страховкой. Купила я однодневную экскурсию за 70 долларов, тогда как отельные гиды предлагали своим туристам за 150. В итоге, я и те туристы, которые купили у отельных гидов, ехали на одну экскурсию и на одном автобусе.

Рекомендация: прежде, чем приобретать экскурсию, сравните цены, предлагаемые гидами и «уличными» турфирмами; если решили приобретать экскурсию «на улице», убедитесь, что у компании есть гос.лицензия и ваш тур страхуется; предварительно ознакомьтесь с отзывами о компании в интернете, отдавайте предпочтение свежим отзывам.

Итак, автобус заехал за мной вечером. В салоне уже дремало несколько туристов. Мне повезло - мне досталось место на первом сидении, прямо за водителем, и я могла насладиться видами ночной пустыни по дороге. Немного оглядываясь назад, скажу, что от поездки в Израиль меня предостерегали родные и близкие: мол, время сейчас неспокойное, и в Египте, и в Израиле обстановка напряженная. Слова эти подтвердились, так как через каждые несколько десятков километров (ехали по территории Египта 3,5 часа) стояли полицейские кордоны, сооруженные из шлагбаумов и бочек, которые нужно было объезжать змейкой.

В автобусе нам раздали карточки: розовую и оранжевую - это миграционные карты, лучше их заполнить прямо в автобусе. Розовую необходимо отдавать на границе «туда», оранжевую хранить до «обратно». На границе мне повезло: я вышла прямиком за туристами, которые уже все знали, не первый раз ехали в Израиль и бежали впереди всех; я – за ними. На паспортном контроле образовалась очередь, я была в самом начале, поэтому для меня ожидание не было таким долгим. Мы прошли несколько проверок, длинные коридоры из поручней, которые, казалось, никогда не кончатся. Только заканчивалась одна проверка - начиналась другая. В общей сложности – 5. Провели на границе где-то 2 часа, на последней стойке задавали вопросы: сколько с собой денег, что в сумке, кем работаете, зачем посещаете нашу страну? Вопросы доходили до маразма: а зачем вам зарядка для телефона, где вы собрались его заряжать? В итоге, два парня с чемоданами отсеялись – их через границу не пропустили, прошли только туристы с ручной кладью. Очень хотелось есть и спать. А впереди - еще три часа езды на автобусе.

Рекомендация: взять шейную надувную подушечку для «поспать в автобусе»; не брать с собой много вещей, чтобы не выглядеть подозрительно на границе, взять с собой ручку и ваучер! в отель (у кого с собой не было, те вызывали подозрение, и им задавались дополнительные вопросы). Идеальный вариант взять с собой маленький рюкзачок с внутренним кармашком для загранпаспорта и денег. Не покупайте иконы и свечи на границе: в Иерусалиме они дешевле.

Мне опять повезло: досталось место прямо за водителем. С него удобно обозревать окрестности в лобовое стекло.

Утром автобус сделал остановку в маленьком пригородном кафе. Обстановка напоминала провинциальный Египет: везде мусор, стойка с чашками усыпана дохлыми мухами, кругом пыль и беспорядок, полудохлая плешивая кошка с шестью! худосочными котятами, трущимися у столов.

Рекомендация: заказать завтрак в удобном ланч-боксе заранее в отеле на стойке ресепшн, напитки брать с собой, так как один маленький кофе без молока стоит 4 доллара (примерно 280 руб.), шоколадка типа сникерс 3 доллара.

Первое впечатление от Иерусалима: как в Египте, узкие улочки с неприглядными домиками, мостовые с мусором и липкими подтеками, торговцы, женщины в цветных платках, вонь, шум. Город древний, в нем искусственно поддерживается первоначальный вид: все вымощено приятным глазу светло-желтым камнем.

Первая остановка - Стена плача. Рядом на здании мужчина в военной форме с автоматом, какие-то выстрелы. Из объяснений гида поняли, что кто-то не поделил какое-то святое место и сейчас там столкновения.

Было жутковато. От количества туристов у Стены закружилась голова: лучше держаться своих, так как легко потеряться. Подход к Стене делится на мужской и женский. Отходить от стены нужно лицом к Стене. Стена Плача — это единственный фрагмент стены Храмовой Горы, который сохранился до наших дней. Туристы суют в стену записки, на записках принято писать только одно желание (а не как в сказке о золотой рыбке)))).

Рекомендация: иметь при себе блокнот с отрывными листами для записок; написать записку ДО подхода к Стене, в автобусе, иначе просто не будет времени.

После этого нас завезли в местный магазинчик и дали возможность приобрести крестики и иконы всех мастей.

Рекомендация: не берите кресты, которые советуют «нести на Голгофу». У каждого свой крест. Лучше приобрести нательный крестик, где вы сами сможете его освятить на камне миропомазания в Храме Гроба Господня.

Вторая остановка в Вифлиеме: Базилика Рождества Христова - место, где родился Иисус. Вход в церковь выполнен в форме квадратной маленькой дыры, поэтому любой, входящий в церковь должен наклониться в пояс. Это вызвало у меня мини-приступ клаустрофобии, так как сам храм внутри огромный и каменный, и вся эта громада как бы давила на меня…Толпа народу, у нас был выбор: ждать часовую очередь, чтобы спуститься в вертеп, где лежал Иисус в яслях, не спускаться, посмотреть все поверхностно, поехать в столовую. Большинство решило, что столовая важнее вертепа, я была расстроена…

В церкви есть, что посмотреть и пофотографировать: место, где висел крест, установленный рыцарями-тамплиерами, исписанные колонны, древние иконы и фрески.

Рекомендация: взять с собой ручку, чтобы (при желании) оставить надпись на колонне.

Возле столовой я наткнулась на инжирное дерево, произраставшее возле местной помойки. Плоды дерева оказались спелыми и вкусными)) Сначала туристы из автобуса подтрунивали надо мной, но потом каждый сорвал себе по инжиру, а некоторые набрали горстями.

Интересно в Израиле сочетаются виды городских помоек и цветущих райских деревьев.

По узким улочкам, известной только водителю тропой, мы вернулись в Иерусалим и через местный, весьма оживленный рыночек вышли к Храму Гроба Господня. На рынке по дороге можно докупить необходимую для храма атрибутику.

Рекомендация: попробуйте по дороге местный гранатовый фреш, это изумительный и полезный напиток. Стоит 1 доллар, а здоровья и пользы в нем на целый год. Отжимают гранаты традиционным способом первого холодного отжима.

Итак, входим в Храм. Жара, духота, народу разных возрастов и национальностей просто тысяча. Считается, что Храм стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греческой, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв, но конфликты и споры о святынях между конфессиями до сих пор продолжаются.

Во время экскурсии опять возник вопрос: стоять ли очередь к камню, на котором лежало тело Иисуса (погребальный камень), или просто дотронуться с другой стороны до этого камня, народ поддержал, как водится, наиболее легкий вариант.

Тут же мы увидели и Пуп Земли (Пуп Земли считается краеугольным камнем мироздания, и якобы с него Господь начал Сотворение мира) и Камень миропомазания (источает миро, именно на него было положено тело Христа после снятия с креста), на котором все желающие освятили принесенную с собой атрибутику.

Гора Голгофа (на которую входил Иисус для распятия, неся на себе свой крест) представляет собой холм, который полностью исчез под храмовым комплексом, т.е. мы в буквальном смысле поднялись на Голгофу по лестнице в храме. Тесная и душная комната, в которой сотни людей шептали как завороженные «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас, грешных»…. Это было удивительно и печально.

Очень много времени мы потеряли в Храме из-за того, что некоторые туристы, не слушая гида, разбежались и отстали от группы, кто-то взял с собой ребенка, которому от количества людей, криков и жары стало плохо, целый час мама с ребенком провели в туалете.

Рекомендация: детей до 10 лет на экскурсию не брать; женщинам взять с собой платки и длинные юбки для посещения святыни, ноги у мужчин должны быть закрыты, лучше надеть удлиненные легкие штаны; взять крестики, гайтаны, обручальные кольца: все, что можно и считаете нужным освятить; взять с собой список имен за здравие и упокой (из расчета минимум 5 имен - 5 долларов); взять свечи для опаления от святого огня; опаленные свечи не задувают (считается, что так из них «выдувается» святой дух), а тушатся любым иным способом.

На обратном пути нас завезли в магазин с косметикой из минералов мертвого моря. Цены кусаются. Набор косметики (крем, молочко, пиллинг) в среднем 150$. Продавцы в магазине буквально убеждали нас, что после купания в мертвом море мы покроемся соляной коркой, которую необходимо смывать только местным мылом.

Мертвое море - самое прекрасное море из всех, на которых мне приходилось бывать. Вода очень горячая, соль на берегу обжигает ноги. Вода плотная, мягкая, как масло, держит тело, ощущение, что купаешься в глицерине.

Рекомендация: если есть желание приобрести косметику Мертвого моря, запаситесь парой сотен долларов на такие расходы; грязь не покупайте в магазине, берите в палатках на побережье: так дешевле; обмываться можно там же под пресным душем, все прекрасно смывается безо всякого мыла. В соленой воде не рекомендуется пребывать свыше сорока минут (дважды по 20 минут с перерывом); лежать только на спине - не переворачиваться на живот.

Обратная дорога пролетела незаметно. Опять граница, которую проходить уже намного легче.

На обратном пути долго обсуждали экскурсию, размещение в отелях, у некоторых вызвала негодование группа украинских туристов, одетых в национальны костюмы, однако, гид умело переключал скользкие политические темы.

Рекомендация: на всех экскурсиях внимательно слушайте рекомендации гида, не отставайте от группы, будьте вежливы и внимательны к традициям страны, которую посещаете, одевайтесь в соответствующую месту одежду.

Ощущения от поездки неоднозначные, очень выматывает такая экскурсия, отнимает много сил, но заряжает колоссальной положительной энергией. Думаю, раз в жизни каждый должен увидеть эти места своими глазами. Каждый вынес из поездки что-то свое.