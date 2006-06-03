Малайзия+Таиланд (окончание)

30.11.2005. Едем на Пукет.

С утра решили поехать на Пукет. Заказали минибас за 2500 бат. Покупались напоследок в бассейне, сложили чемоданы, которые в принципе уже привыкли не разбирать, и поехали. Предварительно приняли неправильное решение остановиться в Пукете на пляже Карон, ничего не забронировав там. Минибас приехал в Карон, покружил там, нашел какие-то Merit Bungalows за 1000 бат номер, оставил нас там и уехал.

Бунгало как бунгало, кондей, телек, правда нам с женой достались две кровати одинарных, сдвинутых вместе, и засорившийся унитаз, и она немного захандрила.

Пошли на побережье, перекусили стейком из акулы и решили поехать на Патонг - пляж, где кипит ночная и вечерняя жизнь.

Карон уж слишком камерный и спокойный, никакой движухи. Правда, есть одна сойка, на ней примерно баров 9 с девочками. Но так, с Бангла не сравнить.

За 300 бат поймали тук-тук и поехали вшестером на Патонг.

Там везде ателье. Везде Армани-Кармани. Каждый цепляет. Пришлось посылать, и по-русски, и по-английски. Иначе не понимают.

Походили, поискали гостиницу, ничего не приглянулось, начал моросить дождь. Зашли в Starbucks, попили кофе, решили вернуться на Карон. Дождь усилился.

Ехали в тук-туке обратно и решили выйти - найти турагенство. Вышли, и тут над нами разверзлись небеса, и кто-то включил небесный душ. Пошел такой тропический ливень, что просто кошмар, через две секунды мы были мокрыми до нитки. У меня на шее висел фотоаппарат, я успел убрать его под майку, равно как и сумочку с паспортами и билетами. Молнии, гром, волны - драйв еще тот. Кое-как добежали до Family Mart, заглянули внутрь - а там кондеи работают, мы заледенели моментально. Купили дождевики и пошли в сторону бунгало. По дороге нашли кафешку, зашли, хлопнули Меконга (местный виски) с колой для сугрева, дождик стих.

Мы добрели до наших бунгало, а там нет света. Портье на входе раздает свечки. Зашли в номер, зажгли свечки, начали разглядывать потери. Паспорта целые, а вот деньги и билеты мокрые, в билетах часть букв размыло. Обложил их салфетками, разложил деньги, чтоб сохли, созвонился с ребятами. Делать нечего, решили пить в номере. Тут дали свет. Мы совместили распитие бутылки рома Lemon Hart, купленной еще на Лангкави, с просмотром фотографий.

Затем пошли в кафешку и поели сифуда, хорошего сифуда, лобстера, крабов, устриц по 30 бат за штуку. Вдвоем с женой наели где-то на 1000 бат.

Потом проводили жен в бунгало, а сами пошли на сойку с барами, там попили пивка и поиграли в пул.

01.12.2005. Здравствуй, зима. Меняем пляж на Пукете - едем на Патонг

Встали с утра пораньше, пошли искать турагентство, решили переехать на Патонг. Все агенства работают с 9 утра, поэтому можно высыпаться. Мы уже привыкли подрываться в 8 утра, короче, путешествия - это не отдых, а тяжелый труд. Нашли агентство, поговорили с тетенькой, которая пообещала нам чудесный отель на Патонге, Tony Resort, всего за 1700 бат за номер. Заплатили ей, она пообещала нам бесплатный трансфер от наших бунгало до отеля.

Вернулись к бунгало, позавтракали в Ката Бич ресторане. Завтрак стоит 75 бат, можно выбрать любые 5 блюд из меню, чай и кофе бесплатно.

После завтрака пошли плавать в океане, была хорошая волна, меня пару раз протащило по песку, закрутив в бараний рог. Наверное, час из воды не вылезал.

Потом пришли в бунгало, собрал высохшие деньги и билеты, и мы пошли встречать автобус. За нами приехал мистер Манас, славный дядька, который развлекал нас два последующие дня. Мы переехали в Tony Resort. http://www.r24.org/ethailand.com/phuket/tonyresort/details/

Хороший отель, 4 звезды, в номере есть все, даже зонтики для прогулок в дождь. Отель нешумный, несмотря на то, что находится на главной улице Патонга - Ратушит, все номера смотрят во внутренний дворик, где есть бассейн с водопадом. В общем, 40 долларов за двуместный номер не жалко.

После заселения мы разделились, моя и Васина жены пошли шопинговать и делать массажи, а оставшаяся часть пошла есть и оглядываться. Поели в греческом ресторане Маргарита, на углу Ратушит и Бангла, прошлись по Бангле, вышли к пляжу. О, Jetski. Давайте покатаемся, отличные водные мотоциклы от Yamaha, большие 30 минут 1200 бат, 20 минут - 800 бат. Берем три мотоцикла, оставляем Аньку сторожем двух фоторюкзаков и одной фотосумки и начинаем гонять. Отлично погоняли, три дня после этого еле ходил. Только приезжаем на берег, парнишка подбегает: классно погоняли, а хочешь на парашюте? Да не вопрос, конечно хочу. 800 бат.

До этого я катался на парашюте в Болгарии, там и взлет, и посадка осуществлялись на берегу, то есть лодка заводила парашют на берег и в натяжечку его плавно опускала.

Тут все иначе. Побежал, взлет с разбегу, вот я парю как птица, над яхтами и лодками, кайф полный, машу всем руками, готовлюсь к приземлению. Хрен там! Приводнение. Катер просто останавливается, и я, как пикирующий бомбардировщик, плавно вхожу в воду. Сверху приземляется парашют. Абзац.

Подъехал катер, отцепил все лишнее, довез меня к берегу. Нифига, думаю, технология посадки какая отработанная.

После этого в отель, переодеться во все сухое, и пора двигаться дальше.

Встречаемся с женами, решаем пойти на Бангла.

Сойка Тигр, Сойка Дракон, Сойка Крокодил, Сойка Ерик с трансами, ага, интересно, пойдемте сходим. Транс-шоу стоит 200 бат с человека, включая фри дринк. Фри дринк никто не просек, поэтому я взял себе виски, а 5 человек взяло кофе. Благо, что у нас был с собой флакон Ред Лейбла, наливали чуть ли не под столом, как студенты.

Шоу хорошее, трансы симпатичные, одна (один?) дала мне за титьку подержаться, хорошая титька, упругая, у нас таких не делают.

После шоу проходка, со всех надергали денег, пофотографировались... Ну что, пора и выпить, пошли в сойку Крокодил. Встали у одного бара, там развлечение простое: или на шесте танцевать, или гвозди острым концом молотка в пень забивать. Этим и занялись, жена моя с Тайками на шест пошла, а я за молоток взялся.

Чудесно вечерок скоротали.

02.12.2005. Пукет: Орлы, Слоны, Водопады и Картинг.

Накануне мы договорились с мистером Манасом, что он нас покатает по Пукету, цена вопроса 800 бат. Он заехал, как и договаривались, в 10 утра. Половина нашего состава была не в форме, поэтому вместо осмотра острова мы попросили отвезти нас куда-нибудь поесть. Поев Том Ямчика, мы приободрились и сказали: "Вези нас куда хочешь, товарищ Манас".

Для начала он отвез нас на Ката Вью Пойнт, где видно все побережье. Какой-то абориген носил там орла и предлагал всем с орлом сфотографироваться, что мы и сделали.

Потом мы поехали кататься на слонах. Рядом находятся 4 развлекухи - катание на слонах, змеиная ферма, тир Пукета и ATV trekking - катание на вездеходах по джунглям.

В тире 10 выстрелов из любого ружья стоят 800 бат. Дорого

Змеиная ферма стоит 600 бат с носа. Ну их, этих змей

ATV - только перепачкаешься. Даже не стал узнавать, сколько стоит.

Остались слоны. 800 бат полчаса.

Нашего слона звали Жасмин, ему 35 лет. Кататься на слоне удовольствие сомнительное, качает сильнее, чем на пароме. Впереди водитель слона с секирой в руках, периодически трескает Жасмина тупым концом секиры по башке. Заезжаем в джунгли, и понимаешь, что с подводной лодки никуда уже не денешься - внизу грязь и слоновьи кучи. Ну да ладно, хотела женщина экзотики - получила. Пока катаемся, какой-то предприимчивый абрек фотографирует нас на цифромыльницу, когда приезжаем - нам уже предлагают фотоснимок за 200 бат. Берем, не жадные. Покупаем ананас и кормим Жасмина, ему явно нравится.

Едем дальше, решаем поехать на картинг. По дороге Манас завозит нас в ювелирку duty free, ему за это выдают талон на бензин. Из вежливости мы быстро посещаем магазин и едем дальше.

Приезжаем на картодром. На мне майка чемпионата мира по картингу. Я сажусь в карт впервые в жизни. Все местные сбежались и тычут на майку, дескать чемпион приехал. В общем, не подумал я в тот день насчет гардероба.

Погоняли отлично, 800 бат 20 минут, трасса была мокрая после дождика, заносы, развороты, адреналин.

После этого поехали смотреть какой-то водопад, но все уже были подуставшие и попросили Манаса вернуть нас в отель. Он предложил нам на следующий день съездить на Пи-Пи, мы сказали, что вечером позвоним.

Вечером послушали живую музыку во все той же "Маргарите" - отлично поют ребята все известные современные и классические хиты. Женщины пошли в отель, мы же пошли мужским составом на Банглу.

Посетили пару соек и дискотеку Тигр.

03.12.2005. Поездка на Пи Пи - где снимался "Пляж".

Утро нас встретило отличной погодой, Манас заехал за нами в 7.30. Какое же мучение в отпуске, на отдыхе просыпаться в 7 утра!!! Приехали в порт, нам наклеили на майки наклейки туристов, взяли по 700 бат с человека, и мы поехали на Пи-Пи. В пути угощали кофе и круасанами, на пароме был бар с пивком и чипсами, а также продавался журнал Цунами. Один экземпляр был распечатан, и все его успели посмотреть. Впечатление тяжелое, собрали все впечатляющие фотки от АР, Рейтер, AFP. Фотографии волны, разрушений, похорон. Тяжело.

В пути выспались, где-то через полтора часа подъехали к Пи Пи Ле, где находится Maya Beach, на котором снимался фильм "Пляж". Там нас десантировали в воду, где мы занялись снорклингом - нырянием с маской. Те, кто остался на пароме, кормили рыбу булками, рыба кишела как сумасшедшая, у меня это было в первый раз, я пытался ловить ее руками. Теперь я понял дайвингистов!

Час поныряли и поехали на Пи Пи Дон - большой остров, сильно пострадавший от цунами. Остров по форме напоминает женский лифчик - два больших холма, а в середине узкий перешеек, который конкретно снесло волной. Большие деревья на острове обвязаны лентами, возле них стоят свечки - видимо, они помогали спасаться людям.

На Пи Пи Доне нас накормили в тайской столовой: том ям, кальмары, курица, овощи, рис, и предоставили свободное время, примерно часик.

Мы пошли на пляж плавать, море там все-таки отличное, чистое, не то, что на Патонге. Какие-то шутники периодически подбрасывают в море предметы, мы обнаружили чьи-то штаны и ложку. Но пугаться не стали, нас не купишь.

Все равно, общее впечатление от Пи-Пи тягостное, там дух цунами очень сильно присутствует до сих пор.

Вернулись на паром и поплыли обратно. Отлично выспались в пути.

Вечером решили, что завтра надо ехать в Бангкок, Пукет надоел. Рядом с нашим отелем было турбюро и ресторан Мишка - русские пельмени, борщ, водка и т.п. И турбюро, и ресторан держит парень из Израиля, все зовут его Изя, он уже 6 лет живет на Пукете. Мы сели в Интернет, начали смотреть сайт http://www.airasia.com/, я нашел билеты из Пукета в Бангкок, и тут он предложил их по той же самой цене. Ну что, заказали у него билеты, вышли на улицу, смотрим, наши девчонки общаются с двумя братками.

Подошли, разговорились, братки оказались Воронежскими фермерами, приехавшими покутить. Классический типаж братка на отдыхе: "Слышь, узкоглазый, водочки принеси по-быстрому". Выпили с ними бутылку, решили отвести их на Банглу. Дамы наши ушли на массаж.

На Бангле произошел неприятный инцидент: браток перебрал и рамсанул с Тайкой из бара, те давай кричать: "Полис, Полис", мы в ответ тоже покричали и ушли оттуда. С братками разошлись, выпили пивка и пошли обратно.

04.12.2005 Bangkok. Bangkok Palace. MBK. Seafood.

Утром я пошел договариваться за минибас до аэропорта Пукета. Договорился за 800 бат, выезд в 10.30. Позавтракали и поехали.

В аэропорту очередь на вход, просвечивают багаж, ну совсем как у нас. В аэропорту Пукета обнаружился Duty Free, правда только для Thai Customers, нам ничего купить не удалось. Прошли знакомую процедуру получения посадочных талонов AirAsia и разбрелись. Кое-кто как обычно пошел в Бургер Кинг, кто-то пошел в Smoking Room - такой квадрат 3х3 в котором дымят человек 15 одномоментно.

Пока ждали самолет, подошли к турбюро, находящемуся в зале вылета, попросили подыскать нам гостиницу в Бангкоке. После выбора нескольких вариантов остановились на Bangkok Palace, которая находится в районе Pratu Nam. Критерии были простыми - бассейн, кондей, завтрак. Сторговались за 2100 бат за номер в сутки, взяли на 3 оставшиеся ночи.

Улетели, прилетели. На выходе в аэропорту подошли к стойке Такси Сервис, договорились за минибас до отеля за 950 бат, сразу заказали и обратный автобус, который отвезет нас в аэропорт.

И вот мы поехали. Кругом небоскребы, разной формы и высоты, огромные портреты короля Таиланда, фантастических размеров рекламные щиты. Ну вообще в цивилизацию попали, после островов-то. Подъехали к хайвэю, таксист спрашивает - поедем по хайвэю, или нет, цена вопроса 20 бат? Поехали конечно, нам время дорого, улетать скоро.

По дороге к гостинице таксист, проезжая мимо какого-то ресторана, сказал - здесь очень хороший сифуд. А чуть подальше очень хороший ювелирный магазин.

Заселились в гостинице, порадовались тому, что на входе нарисовано 4 звезды, отдали депозит по 1000 бат за возможное дебоширство с минибаром и пошли смотреть нумера. Нумера оказались послабее, чем Tony Resort, без балконов, соответственно все курят в номерах, это заметно. Русский телевизионный канал Россия по телеку, русские толкающиеся в фойе - все ясно, мы сделали ставку не на ту лошадку, и нас отсортировали по национальному признаку в Бангкок Палас. Ладно, не будем расстраиваться, пойдем и оглядимся, что это за Бангкок такой, с чем его едят.

Небоскребы небоскребами, но внизу - такая Помойка, что мама не горюй. Макашницы, торговцы кузнечиками, фруктами, рядом мусорные баки, крысы бегают, тараканы, ужас, в общем, экзотика по полной программе. Кое-как пробрались на улицу с общественным транспортом, там примерно та же самая картина.

Леха сагитировал нас поехать в шоппинг-центр MBK, там хотя бы поесть и подумать, что дальше делать. Прыгнули вшестером в такси (Toyota Corolla, лучше Протона) и поехали туда. Огромный магазин в 6 этажей, наверху как всегда фуд-корт, работающий за купоны. Купоны меняются на деньги тут же, смысла в этом я не понял, ну да ладно. Поели кто во что горазд, кто суши, кто "фрайд нудл виз чикен", я взял курочку тандури с рисом бирияни, тайская еда уже поднадоела, захотелось Индии.

Наши девочки весьма обрадовались тому, что мы приехали в магазин, обещания шопинга начали сбываться, и мы разбрелись по магазину.

Вечером встретились в отеле, время часов 10 вечера, решили пойти поесть. Вышли - ни одного ресторана кругом, одни макашницы, ходили, ходили - ничего. Поднялись на 78 этаж Bayoke Sky, поглядели ночной Бангкок с такой высоты - красотища. Пошли искать ресторан дальше - нет ничего, парадокс какой-то.

Решили поймать такси и сказать ему - Вери мэни ресторантс. Так и сделали, он привез нас в "очень хороший Сифуд", про который нам говорил утренний таксист. Короче, это разводка типа ювелирки, им дают талоны на бензин, чтобы они возили клиентов. Цены в этом Сифуде конские, 3 тигровые креветки обошлись мне в 840 бат, устрицы по 50 бат, короче, вдвоем с супругой поели на 1800 бат, никогда так дорого не ели.

Домой спать, решили, что утром пойдем в храмы.

Всю ночь в соседнем номере стонала Тайка и подстанывал какой-то английский пенсионер. Кричала она как раненый тюлень, ну да быстро выдохлась, тут я и заснул. Всю ночь снились кошмары, хотя до Бангкока снов вообще не видел.

5.12.2005. Будда лежит, Будда сидит, у Короля день рождения.

Утром позавтракали за шведским столом в гостинице и двинулись в сторону храмов. Поймали два такси и сказали им Ват Фра Каео. По дороге потерялись в пробках.

На полпути к храмам таксист переговорил с полицейским и сказал нам, что сегодня в храмы приедет Король, поэтому они будут закрыты. Мы сказали, что нам пофиг, мы и закрытые откроем, езжай. Подъехали к храмам - там невероятная движуха из молодых и не очень тайцев, как будто демонстрация какая-то. Кое-как нашли там группу туристов из второго такси, решили, что внутрь не пойдем, слишком уж большая толкучка.

Прошли по улице - смотрим, едет королевская конница, выстраивается у ворот. Там же стоит кортеж из полицейских BMW и мотоциклов - тоже BMW. Дорога перекрыта, но народ не разгоняют, все вежливо стоят на тротуаре с флажками и ждут, когда же король из храма выедет. Мы постояли с полчаса, не дождались и пошли искать еще какие-нибудь храмы, например Ват По, с лежащим Буддой. Леха сказал, что с него храмов хватило еще с прошлого визита в Бангкок, и они с Анькой уехали в MBK.

Мы пешком дошли до Ват По, по дороге увидев памятник свинье. Ват По - открытый храм, совершенно бесплатный, на входе написано, что иностранцам рекомендовано купить тикет за 20 бат, в принципе можно этого не делать, но я купил. Ват По - здоровенный лежащий золотой Будда, вокруг которого все ходят по периметру и молятся, ставят свечки и кидают монетки в котелки. Та еще забава. Как и положено, в храм входят босиком, тапки на улице никто не ворует.

После Ват По мы поехали еще в один храм, там самый большой в мире золотой Будда, 5500 кг чистого золота. Находится в ЧайнаТауне. Перед поездкой читал, что Будду нельзя фотографировать, сниматься на его фоне и т.п. Фигня все, индусы фоткались как безбашенные.

Потом пошли бродить по Чайнатауну, поглядели торговые ряды, готовящиеся к Новому году, торговцев жуков, тараканов и кузнечиков, я купил какой-то мант, который вовсе и не мант оказался. Атмосфера там чудная, запахи фантастические, тут же готовят, тут же едят, в общем улет. Один раз надо побывать как минимум. Мы побывали два, еще и на другой день съездили.

Там большие торговые ряды, продают технику, рации, поддельные часы всех известных марок и ручки Монтблан. Часы Патек Филипп стоят от 1000 до 5000 бат, отстают всего на 5 минут в сутки.

Потом мы поехали в какие-то торговые центры - Платинум, Пратунам - там беспонтово, большой китайский рынок под навесом.

Вечером решили поехать на дискотеку Ministry of Sound, но нас обломали, сказали, что сегодня день рождения Короля, и все места закрыты. Предложили съездить рядом в "очень хороший Сифуд", но были посланы.

Решили посидеть в лобби-баре гостиницы, где молодая Тайка совершенно замечательно пела по-английски. Попили коктейлей, сыграли в бильярд, да и разбрелись.

6.12.2005. Хочу домой.

День прошел в принципе непримечательно. Завтрак, шопинг, обед, шопинг, ужин. Сказывалась усталость от поездки, да и по дочке и близким уже соскучились. Тем не менее решили день впустую не терять и сделать что-нибудь полезное.

Где-то неделю назад, за вечерним виски, пришла идея в голову открыть счет в Тайском банке. Накануне я спросил в шоппинг-моле, в отделении банка - можно ли иностранцу открыть счет? Категорическое нет, требование разрешения на работу и прочая волокита. Ну что ж, попытка не пытка, попробуем в другом месте. В одном офисе сказали, что возможно их головной банк сможет открыть счет для русских пацанов. Едем туда.

Приехали, объяснили менеджеру на входе, что мол такие дела, мечтаем держать свои деньги в вашем банке. Менеджер подумал, и говорит: "Без проблем, пацаны, давайте паспорта, сейчас все откроем". Посадил нас к милой тетеньке, та поугарала над нашими фамилиями и начала давать нам всякие формы. Мы попросили онлайн-банкинг и АТМ карту. Она говорит - щас все будет. Привела какого-то перца, отвечающего за онлайн-банкинг, он говорит - где ваше разрешение на работу? Мы говорим, что нам не надо разрешения. Он ушел куда-то, консультировался, потом пришел, говорит: "О'кей, сделаем".

В общем, где-то через часик нам открыли счета, дали АТМ карточки, напоили соком и подарили фирменные банковские часы. Процедура - проще не бывает, у нас такого в банках нигде не видел еще.

После банка выходим на улицу, слышу, жена из такси кричит - Игорь!, гляжу точно, мимо проезжают. Остановили их, показали им карточки Нашего банка, они гордые и вдохновленные уехали шоппинговать дальше.

А мы поехали покупать Ролексы и Монбланы в Чайнатаун. Прикольно, приносят каталог большой http://www.u-s.jp/ , выбираешь, тебе приносят модель, и начинаешь жестко торговаться, на калькулятор раз 10 приходится давить. Я купил Франк Мюллер вместо 1400 за 500 бат.

Потом встретились с женами в Central World Plaza и отправились в огромный Duty Free King Power. Отличный магазин, в самом центре Бангкока, можно купить товары без пошлины, их доставят в аэропорт, прямо перед вылетом.

Выйдя из магазина, увидели несколько концертных площадок, а перед ними множество столиков: разные пивные брэнды - Asahi, Singha, Heineken, Chang - устроили рок-фестиваль. Все культурно сидят, пьют пиво, едят шашлыки или рис, на сцене лабает местный рокер - полный релакс.

Поглядели мы на это движение и поняли, что сегодня видимо у Короля нет дня рождения, а значит клубы будут работать. Быстро нашли Интернет, зашли на http://www.awd.ru/, нашли адрес Ministry of Sound - самой большой дискотеки в Азии. - Сукхумвит, Сои 12.

Поймали такси, приехали туда - нет дискотеки. Убрали. Вот досада.

На Нана Плаза не хотелось, с женами все-таки. Спросили местных, а где тут диско вообще? Они говорят, вот тут, на Сои 11 есть один клуб, но он для high society, там все круто. Ну, а нам разве что-то другое требовалось? Пошли на эту сойку, метров через 500 клуб Bed. http://www.bedsupperclub.com/

Вход 600 бат. Дают 2 free drink-а. Публика - европейцы и пафосные бандитские тайцы, а также дорогие тайские проститутки. Клуб похож на вытянутую бочку, слева чиллаут с большими диванами по всему периметру, там играют легкий хаус, а справа танцпол с жестким хип-хоп и r'n'b расколбасом. Мы упали в чиллауте на диваны и потекли по течению. Как Free Drink можно заказать даже Хеннеси ХО. Я по глупости потерял где-то в карманах наши 4 free drink-а, пришлось пить Лехины (Леха, прости!)

Теперь самый главный облом. Ночной клуб закрывается в 1.30 час ночи. Что эти тайцы делают дальше - так и не узнали.

7.12.2005. Пакуем чемоданы, покупаем сувениры, летим домой. Ташкент - как много в этом звуке...

Утром позавтракали и поехали в King Power купить тайских сувениров домой. Там меня пробило, что-то я не то съел за завтраком, оставил жену в магазине Indra, а сам срочно двинулся в отель. Съел пару таблеток имодиума, полегчало. Начал собирать чемоданы, жены все нет.

Мы договорились с отелем, что выедем в 15.00, вместо 12.00, это стоило 500 бат за номер. Время 14.00 - жены нет. Я уже начинаю представлять, как буду объяснять полицейским, что белая женщина пропала в магазине Indra. 14.30 - стук в дверь номера. Заходит мое сокровище, в одной руке большой пакет, а в другой огромная тайская треугольная подушка. Я, говорит, домой ее купила, она мне понравилась. Ну вот как объяснить женщине про сложности с багажом и всем прочим? Никак. Поэтому бурно реагировать не стал, про себя решил, что сдам все в багаж до Екатеринбурга и полечу налегке, с фотоаппаратом.

В 15.00 выписались, поели напоследок Том Ям и стали ждать заказанный микроавтобус, который приехал за нами в 17.00. Поехали в аэропорт точно так же, через Хайвэй.

В порту получили посадочные талоны, пошли на паспортный контроль - бац! Надо заплатить 500 бат аэропортового сбора. Леха знал, но забыл нас предупредить. Ладно, собрали остатки бат, заплатить хватило.

Далее у нас в программе Duty Free. Отличный выбор всего, можно легко убить там все предстартовое время и остатки денег.

Сели в самолет и полетели. Мы с Лехой, уже наученные опытом полета сюда, сидим на низком старте. Как только самолет выровнялся, мы пошли на задние пустые ряды, заняли каждый по рядику в 3 кресла, попросили подушки, одеяла, пива и наушники для телевизора. Чудесно долетели до Ташкента, правда че-то трясло всю дорогу.

Прилетели в Ташкент, там и началось.

Встретили все тех же чудесных сотрудниц аэропорта, говорим, девочки, нам бы перекантоваться 9 часиков до вылета. Они говорят: "А та комната, где вы были прошлый раз - там в мебели что-то завелось (!), мы ее закрыли, мебель сожгли". Сейчас есть или бизнес-зал за 40 долларов с человека, или в зале сидите. А в зале, прямо скажем, стало людно. Из Дели рейс прилетел, из Токио...

Мы хлоп по карманам - а денег то и нет. Оставляли мелочь, по 20 баксов. Говорим девушкам, где у вас тут банкомат? Они говорят - а это что? Понятно. В общем мы без денег. Как всегда находится один вариант - комната матери и ребенка. По 5 баксов с носа, но до 4 утра мы ждем проверки, где-то в 4.30 заселяемся туда. Комната 10 метров, 1 диван, две детские кроватки, дали нам три пледа, ложимся спать. Комната не запирается, периодически в нее кто-нибудь заваливается, посылается прочь и уходит. В 6 утра пришел узбекский пограничник и попросил нас выйти вон. Мы нашли наших "стюардесс", и они провели с ним политбеседу. В итоге в 8 утра пришла другая смена, и нас опять попросили.

В это время в зале творилось нечто - миллиард пассажиров разложился кто где, индусы легли прямо на лестницах, прилетевшие из Японии французские пенсионеры тихо офигевали от этого "аэропорт интернасьональ". Мы сели в Интернет-уголок за 4$ час, покупали в дьюти-фри пиво по 3$ и коротали время.

Наконец-то утро, наконец-то вылет. Как летели - не помню, ибо отрубился. Но покормили хорошо, и бригада стюардесс была - модели одна лучшей другой. Если б не усталость - я бы телефонами в Ташкенте обменялся

Вот и Кольцово, здравствуй, Родина!

Фотографии чудесного острова Ко Липе: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=26431

Фотографии Малайзии: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=26631

Фотографии Таиланда: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=26434

Фотографии поездки, (с) Voivas: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=26503

Фотографии поездки, (с) ЕКВ: http://www.ekb-art.com/asia