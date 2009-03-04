Идею сходить на Алтай с Антошкой мы вынашивали несколько месяцев. Ему на тот момент как раз исполнилось 2 года. В итоге то, что поначалу казалось почти нереальным, на деле оказалось легко осуществимым. Всего-то понадобилось – подбить пойти с нами еще пару друзей с пятилетним мальчиком и одного бездетного товарища.

Идти решили на Шавлинские озера – это Северо-Чуйский хребет. Маршрут простой, популярный, протяженностью всего 90 – 95 км в обе стороны, при этом еще и очень красивый. Народу нас набралось 7 человек – 5 взрослых и 2 деток. Выезжать решили в середине июля, на всю поездку запланировали 2 недели отпуска.

По техническим причинам я с Тошкой сразу решила ехать на поезде – его очень сильно укачивает в машине. Подруга Света со своим сыном Лешкой составила мне компанию - это было очень кстати, одной в поезде с Антошкой мне было бы некомфортно. Трое наших мужчин поехали на машине.

В Екатеринбурге примерно в 14 часов мы сели в поезд до Новосибирска. Прямым поездом до Барнаула уехать не получилось – они все проходящие, билетов не достать. Но, как оказалось, в пересадке ничего страшного не было. Сутки в поезде детки перенесли отлично: во-первых, в вагоне был кондиционер, жара не ощущалась, во-вторых – оба ребенка путешествовали на поезде первый раз, и это показалось им хорошим развлечением.

На следующий день мы прибыли в Новосибирск. Там нас уже встречали наши папы. Через 3 часа отправились дальше – маршрутом Новосибирск – Барнаул. В 11 часов вечера прибыли в Барнаул. Здесь опять нас ждут наши мужчины с двумя машинами – одной нашей и одной – такси. Ехать оставалось всего ничего – 600 км по Чуйскому тракту до поселка Чибит – начальной точки маршрута. Ехали всю ночь, Тоха преспокойно спал в своем кресле.

По прибытию на турбазу в километре от поселка решили поставить палатки и пару часов поспать «как белые люди». Пока все отсыпались, мы с Тошкой обозревали окрестности.

В 12 часов дня нам удалось наконец-то распихать все вещи и одного ребенка по рюкзакам, мы выдвинулись. Забегая вперед, хочется сказать, что второй ребенок – Лешка, пятилетний – весь маршрут осилил самостоятельно, хотя ему было очень нелегко.

Через 6 километров нас ожидало первое препятствие – совершенно жуткий мост через реку Чую. Неосведомленных хочется просветить – падать в Чую в принципе нежелательно, а в этом месте категорически нельзя – мост как раз возле «Мажойского каскада» - порога 6-й категории сложности.

Переправились благополучно. Дальше начинался короткий, но очень крутой подъем – 2 – 3 километра поднимались, наверное, часа 2, с многочисленными привалами. Первый день идется еще тяжело с непривычки, а рюкзаки тяжеленные, особенно у мужчин. Хорошее место ночевки забито людьми и палатками. Забазировались неподалеку от них. На ночь ставили 2 палатки, еду готовили тоже на двух горелках. Костры разводили только чтобы подсушиться и поразвлечь детей. Правда, Тоша помимо костра находил себе массу развлечений – помыть посуду в ручейке, принести воды в чайнике (при этом облиться по пояс), поизучать с папой карту.

Утром Антошка повадился вставать рано – часов в 6 – 7, хотя в городе он засоня страшный. В итоге к тому моменту, как все остальные просыпались, завтракали и собирались, он уже хорошо нагуливался и засыпал в первую же ходку. Обычно в ходовые дни у него было 3 дневных сна – не слабо для двухлетки! Правда сны короткие – минут по 40.

К обеду второго дня мы вышли на перевал Ештыкол – примерно 2000 м над уровнем моря. Высоко по нашим, уральским, меркам. А по алтайским – ерунда, предгорье. На перевале приготовили обед – горелка – вещь! Дров здесь было бы не найти при всем желании.

Вечером переправляемся по еще одному «супер-мостику» через маленькую речку и останавливаемся на ночевку в очень красивом месте. Правда, красоты разглядели только утром – все затянуто тучами, идет дождь. Люди, стоявшие с нами на предыдущей стоянке, идут быстрее нас – они ведь без детей, поэтому у них уже поставлен лагерь, горит костер. Забирают к себе Лешу – очень уставшего и промокшего мальчика. Отогревать и отпаивать чаем.

Третий день – погода шикарная, выдвигаемся непосредственно к озерам. По пути на обеде устраиваем Тоше баньку - нагрели воды, помыли его. Вокруг – красоты какие-то нереальные просто!

К вечеру мы пришли на Нижнее Шавлинское озеро. Высота примерно 2000 м. Оэеро очень красивое и очень холодное.

На следующий день идем в радиальный выход к Верхним озерам двумя партиями – семьями. Пока одни ходят, другие находятся в лагере – отсыпаются и сторожат вещи.

Дошли мы только до «самого нижнего» из каскада Верхних озер. Дальше просто уже нет тропы, а идти с ребенком по алтайскому курумнику совершенно небезопасно. Высота 2200 метров над уровнем моря, вокруг уже совершенно горные пейзажи. Повсюду бегают пищухи.

Вечером ходили на Поляну идолов – много фигурок вырезанных из дерева.

На пятый день выдвинулись в обратный путь. Вниз по той же тропе. Погодка по дороге туда нас баловала, но на обратной дороге подкачала – часто шли дожди. Тем не менее, это совершенно не испортило общего впечатления – самое главное мы увидеть смогли, в этом нам тучки не помешали. Обратная дорога заняла 2, 5 дня. Итого весь путь прошли за неполных 7 дней.

В эту ночь уже не стали ночевать на той турбазе, где оставляли машину. Проехав вдоль Чуи и осмотрев несколько порогов, приехали на турбазу Ильгумень. Ночевать решили здесь. Банька, а возле нее холодная речка – такое удовольствие нас ожидало на этой турбазе. Супер! Турбаза расположена на стрелке рек Катунь и Ильгумень.

У нас в планах была еще поездка на Телецкое озеро. Куда мы и выдвинулись на утро следующего дня. Ехали совершенно не торопясь, часто останавливаясь, гуляя. Поэтому доехали только к вечеру. Следующие 2 дня мы провели на Телецком озере. Сняли там домик. Наняли моторную лодку, на которой и катались по озеру – на другой берег его и на экскурсию к водопаду Корбу – очень известная достопримечательность Телецкого озера, водопад высотой 12 метров.

На этом наше путешествие практически завершилось. Оставалась только обратная дорога – она оказалась проще дороги туда, т.к. ехали мы уже прямым поездом из Бийска до Екатеринбурга.

Вся поездка заняла ровно 2 недели.