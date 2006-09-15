"Петербург - юный город, Москва - древний,

но Киев - вечный город. Это - Северный Рим"

Оноре де Бальзак

Еще 2 тысячи лет назад апостол Андрей предрек рождение великого города. Стоя на горе, которую позже назвали Андреевской, он протянул руку и произнес: «Здесь встанет град, и воссияет в нем Благодать Божья». На этом месте он воздвиг крест. Сейчас здесь стоит красавица Андреевская церковь. Построена она по проекту Б.Растрелли в середине 18-го века. Существует легенда, согласно которой место, где теперь течет Днепр, когда-то было морем. Когда св.Андрей пришёл в Киев и поставил на горе крест, всё море спустилось вниз. Но какая-то часть его осталась и спряталась под Андреевской горой. Когда тут построили церковь, то под престолом открылся родник. Поэтому в Андреевской церкви нет колоколов, потому что, по легенде, при первом же ударе вода проснулась бы и залила не только Киев, но и всё Левобережье.

Именно отсюда я бы рекомендовала начать путешествие.

Предупреждение: Киев – «это не город, а сплошные горы и пригорки» . Так что на прогулки одевать удобную обувь!

МАРШРУТ НОМЕР РАЗ

1. Андреевский спуск. Если вы находитесь у самого верха Андреевского спуска, для начала поднимитесь к Национальному историческому музею. Здесь во времена Киевской Руси стояли княжеские замки. Поэтому гора называется Замковая. Рядом находится гора Детинка. Знать и князья жили на вершинах, а внизу, «по долу» гор жили простые люди, ремесленники, торговцы, и место это называлось Подол. Так оно называется и по сей день. Также на Замковой горе стояла когда-то Десятинная церковь. Названа она так была оттого, что на ее постройку князья отдавали 10-ую часть своих доходов. С этой церковью связаны последние трагические дни обороны Киева от монголо-татарского нашествия. Когда татары ворвались в город, уцелевшие воины укрылись в Десятинной церкви. Ворваться внутрь татарам так и не удалось, и тогда они разрушили церковь. Под обломками погибли последние защитники Киева. Фундамент этой церкви сохранился, и вы можете увидеть его прямо напротив исторического музея.

Андреевский спуск соединял верхнюю часть города с Подолом. Это одна из самых красивых улиц города. Она вымощена булыжником, здесь стоят старинные чугунные фонари. Современный Андреевский спуск - это украинский Монмартр. Здесь художники продают свои картины, здесь можно купить настоящую вышитую сорочку, а также запастись горой украинских сувениров. На этой улице находится домик, где жил Булгаков (именно в него он поселил героев своей «Белой гвардии»), музеи, антикварные магазины, театр. Ну и, конечно, кафе и рестораны.

2. Подол. Вы прошли весь Андреевский спуск и оказались на Подоле. Это уютный, зеленый и тихий район с невысокими домами, узкими улочками. Здесь на Контрактовой площади находится Киево-Могилянская академия, основанная митрополитом Петром Могилой в 1632 году. До сих пор это одно из самых престижных учебных заведений Украины. Напротив Могилянки стоит памятник гетману Петру Сагайдачному, в его честь названа и улица. Пройдя по ней, вы попадаете на Почтовую площадь. Здесь можно выбрать: либо повернуть налево на речной вокзал и прокатиться на катере по Днепру, либо повернуть направо и прокатиться на фуникулере. Это такой трамвайчик, который поднимается и опускается на гору – от набережной до главных площадей города.

3. Михайловская и Софиевская площади. Поднявшись на фуникулере, вы попадаете на Михайловскую площадь. Здесь находился Михайловский Златоверхий собор, основанный в 1108 году князем Святополком.

А огромное серое здание – это Министерство иностранных дел. По проекту Сталина таких зданий должно было быть 4. Поскольку собор мешал планам стройки, его взорвали в 1937 году. Началась война, успели построить только 1 здание. Собор был восстановлен в 1997-99 гг.

На Михайловской площади также стоит памятник княгине Ольге. По левую ее руку – Кирилл и Мефодий, по правую – Апостол Андрей. Здесь очень любят фотографироваться молодожены.

А если стать спиной к Михайловскому собору, то прямо перед вами окажется Софиевский собор. Он был построен Ярославом Мудрым в 1037 году. Площадь, где он стоит, называется Софиевская. Раньше она называлась площадью Богдана Хмельницкого. Посреди нее стоит памятник этому гетману. Как известно, именно он подписал Акт воссоединения Украины с Россией. Кстати, булавой он указывает на Москву.

В двух кварталах от Софиевского собора находится замечательный памятник-музей – Золотые Ворота. Это самые знаменитые из 4 ворот, ведущих в древний Киев. Они единственные выстояли во время вторжения монголо-татар. "Золотые ворота" были парадным въездом в Киев. Через них въезжали русские князья, иностранные послы, знатные гости.

Мощная боевая башня, которая завершалась нарядной церковью Благовещения над центральными воротами, вызывала восхищение современников и наводила ужас на врагов.

Захватчики стремились «постучать мечом в Золотые ворота», то есть ворваться через них в город. Однако взять Золотые ворота было почти невозможно. Не смогла это сделать и монголо-татарская орда в 1240 г. (с) http://www.sophia.org.ua/rus/golden-gate.html

Посещению Софиевского и Михайловского соборов по возможности лучше уделить целый день.

МАРШРУТ НОМЕР ДВА

1. Майдан Незалежности, Крещатик. Здесь можно провести сколько угодно времени, летом работают открытые кафешки, очень много скамеек, везде чисто, красиво, все в цветах. Очень рекомендую попробовать лимонно-шоколадное мороженое! Оно продается в киоске напротив станции метро «Крещатик». Минус – огромная очередь, но оно того стоит! В скверике, в который можно завернуть сразу за Главпочтамтом, стоит памятник… Паниковскому! Точнее Зиновию Гердту в этом образе. Тут важно знать, как с ним фотографироваться. Одна рука у Паниковского отведена вбок, если вы станете с этой стороны, то он будет вас обнимать. По проекту скульптора его рука в это время должна залазить к вам в карман. Но, признаться, мне пришлось встать на цыпочки, чтобы он дотянулся до моего кармана . Кроме того, нужно взять зеркальце и посмотреть что нарисовано на подошве его ботинка.

Теперь можно направится дальше, для начала к Арке Воссоединения.

2. Арка Воссоединения Украины с Россией. Ее видно с самого Крещатика, так что в направлении не ошибетесь. Крещатик упирается в Европейскую площадь, оттуда вверх по горочке, мимо Филармонии, можно выйти к Арке. Отсуда открывается прекрасный вид на Днепр и левобережную часть города.

Справа от Арки – ступеньки, ведут они в Первомайский парк. Там находится музей воды, но на мой взгляд, интересен он может быть только узким специалистам, так как основные экспонаты – различные трубы и системы канализаций. Пройдя парк, вы подходите к задней стене футбольного стадиона Динамо. Она интересна тем, что через нее можно прекрасно посмотреть матч, не покупая билет . Здесь проводятся матчи чемпионата Украины, а также матчи кубков, на которые не ожидается большой наплыв болельщиков. (Матчи же Лиги Чемпионов и игры Сборной Украины проводятся на стадионе Олимпийский, который вмещает 80 тыс. болельщиков).

Прошли стадион и попадаете к замечательному сооружению – Мосту влюбленных (другое название – Чертов мостик). Он узкий и очень высокий, так что, если боитесь высоты, мужайтесь . Обязательно повяжите ленточку на его перилах, и тогда ваша любовь продлится много-много лет . По другую сторону моста –

3. Мариинский парк и Мариинский дворец. В этом дворце проходят торжественные государственные события: награждения, приемы, встречи официальных делегаций на высочайшем уровне. А построен он был в 1755 году Мичуриным по проекту Растрелли. Соседнее здание – это Верховная Рада Украины. Через дорогу – Кабинет Министров (Правительство Украины).

4. Дом с химерами. Сейчас в нем находится Малая Резиденция Президента. Дом очень любопытный, с ним связано множество легенд. «Дом, о котором идет речь, не перепутаешь ни с каким другим. Его роскошные фасады, как и причудливая лестница у парадного входа, украшены фантастическими скульптурами зверей и химерами, словно снятыми с островерхих крыш собора Нотр-Дам в Париже. В стены загадочного дома вмурованы бетонные головы носорогов и слонов, крокодилов и антилоп, а в желобках колонн прячутся юркие ящерицы. Неравнодушного зрителя удивляют не только замысловатые архитектурные композиции, такие, как бетонные слоновьи хоботы, заменяющие водопроводные стоки, но и сами сюжеты - загадки. Почему, например, на крыше этого дома притаились гигантские жабы и морские чудовища в компании с нереидами? И почему вместо волос на женских головках цепи, фантастические листья и бутоны? Что значит гигантский питон на углу здания? Ответы на эти загадки знал только их автор - киевский архитектор начала XX века Владислав Городецкий, личность во многом незаурядная и столь же таинственная. Архитектура была его призванием, но на первом месте стояла охота, которой посвящалось все свободное время. Именно сны об африканской саванне и ее обитателях ожили в дивных фантазиях дома с химерами. Этот дом он построил для себя, на собственное 40-летие. Более того - на спор. Дом был выстроен в рекордные сроки за два года.

Очень скоро дом с химерами Городецкого превратился в архитектурную достопримечательность Киева, как все неординарное, стал обрастать слухами и легендами. Они оказались очень живучими. К примеру, любой киевлянин, мало-мальски интересующий историей родного города, при случае с удовольствием поведает легенду об утонувшей в Средиземном море дочке знаменитого архитектора Городецкого, в память которой и выстроил он свой удивительный дом. Еще упорнее ходили слухи о том, что дом с химерами был предназначен для его любовницы. В 2002 году знаменитый дом отметил свое столетие. Судьба уготовила ему стать лицом столицы наравне с Мариинским дворцом.» (с) http://travel.org.ua/regions/index.php?pid=7

Отдельные дни рекомендуется выделить для посещения:

Киево-Печерской Лавры. Волшебное место. Очищает душу. Если войдете через главный вход – через Троицкую Надбрамную Церковь, пройдете под взором Святой Богородицы, и с вас снимется половина грехов. Серьезно!

Основана Лавра в 11 веке, но достраивалась на протяжении последующих 9 столетий. Печерской она называется из-за пещер. Раньше там жили монахи, теперь там хранятся святые мощи. Есть Дальние и Ближние пещеры. Электричества в них нет, при входе вам придется купить свечу. Есть поверье, что в пещерах нельзя оглядываться, что бы вы не услышали за спиной. Если провести там всю ночь, то душа полностью очищается, и Бог прощает все грехи. Конечно, сейчас уже никому не разрешат остаться там на ночь, но лет 100 назад это можно было сделать. Говорят, некоторые к утру сходили с ума…

Национальный музей украинской архитектуры и быта, Пирогово. Музей под открытым небом. Выглядит это как большой поселок, в котором собраны дома и другие постройки (церкви, мельницы…) со всех уголков Украины. В каждую хату можно войти, там вас встретит «господиня» (хозяйка), которая расскажет о каждом предмете, который вас заинтересует. Там же можно купить море сувениров от глиняной фигурки до вышитого рушника. Печерский ботанический сад. Музеи на любой вкус: исторический, краеведческий (со скелетами мамонтов и динозавров), Западного изобразительного искусства, Русского изобразительного искусства… отдельно выделю Музей Великой Отечественной Войны. Он находится на Певческом поле в ногах у огромной статуи – Родины-Матери.



Рядом находится гигантский Вечный огонь, зажигается он 9 мая, 22 июня и 6 ноября (день освобождения Киева). На поле перед музеем - выставка военной техники. Впечатляющее место.

Сравнительно недалеко от Певческого поля находится Парк Славы, где горит постоянный Вечный огонь. Мнение субъективное, но отсюда открывается самый потрясающий вид. Под ногами у вас Днепр, через него переброшен мост, который переходит в шоссе и скрывается за горизонтом... как будто дорога в никуда. Справа - золотые купола Лавры… дух захватывает!



Кроме того, недавно в парке Славы был поставлен памятник Леониду Быкову. Театры: Национальный театр оперы и балета им.Т.Шевченко, Театр русской драмы им.Леси Украинки, Драматический театр им.И.Франко (но там все спектакли на украинском языке), Театр оперетты…

Другая полезная информация

1 гривна = 5.55 рублей (средний курс летом 2006г.)

1. Цены на проезд:

- общественный транспорт, включая фуникулер – 50 копеек.

- маршрутные такси – от 1 до 1,75 гривен.

- такси – примерно от 10 до 30 гривен, в зависимости от расстояния. До аэропорта такси стоит 85 гривен.

2. Недорого и вкусно поесть можно в сети кафешек «Домашняя кухня», «Пузата хата», «2 гуся». Первое, второе, третье и десерт обойдутся вам в среднем 20 гривен на человека (примерно 120 руб). Все они находятся в центре и на Подоле.

3. Информация о гостиницах: http://www.zabroniryi.ru/detail__84_10_281.htm

И есть еще то, о чем не написать никакими словами – это атмосфера города. Она похожа на любимый клетчатый плед, в котором хорошо сидеть у камина с чашкой горячего чая. Не знаю, как это передать… продавщица в магазине называет тебя доченькой, впереди идущий человек в метро всегда придерживает дверь, старичок, торгующий на Крещатике подснежниками, вдруг дарит тебе букетик… В этом весь Киев! Приезжайте, вам будут рады .