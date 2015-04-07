Южный берег Крыма. Выбираем место отдыха (часть 1)

Читайте первую часть: ради чего в Крым ехать стоит и в каком случае сюда ехать не нужно во избежание разочарования от полуострова, который сейчас переживает очередной непростой виток своей истории - здесь: Крым: полуостров сокровищ. Вторая часть: Крым: что и где лечить

...Каждый раз, когда мы уезжаем из Крыма, и в окно машины я вижу указатель с надписью «Малый Маяк», то это означает, что очередное крымское лето для нас, увы, закончилось. Не знаю, почему именно с этим указателем лично у меня связаны такие ощущения, но этому есть вполне понятное объяснение. Небольшой поселок с названием Малый Маяк, фактически, является пригородом Алушты – первого города Южного берега Крыма для всех путешественников, прибывающих сюда наземным транспортом из Симферополя и последнего города для всех уезжающих с Южного берега.

Но пока сезон только начинается, и мы решили прогуляться по городам и поселкам Южного берега Крыма для того, чтобы хоть немного помочь читателям в выборе места отдыха. Если свой летний отпускной выбор они уже сделали и решили, что в этом году они поедут в Крым и им хочется жить поближе к его главным достопримечательностям, дышать необыкновенным воздухом парков и из-за этого пожертвовать широкими песчаными пляжами Западного и Восточного Крыма.

Алушта

Итак, Алушта. Это второй по величине и значимости после Ялты город Южного берега Крыма. Во все прежние годы Алушта была одним из самых многолюдных курортных мест, и по заполненности своих пляжей могла смело конкурировать с Ялтой и даже превосходила её по данному показателю. «Страшные» фотографии алуштинских пляжей прежних лет можно легко найти в интернете. Но 2014-й год – конечно, не показателен. Отдыхающих в Алуште в прошлом году было намного меньше, как и в целом по всему Крыму.

Для отдыха в этом городе есть три основных плюса: большое количество частного жилья на любой вкус и кошелек, в том числе и очень бюджетного, неплохая инфраструктура развлечений для детей и сам микроклимат Алушты. Многими, кто отдыхал здесь, признается, что воздух в Алуште более сухой, чем в Ялте и тем более – чем в Гаспре, Мисхоре и Алупке, а потому жара здесь переносится немного легче. Учитывая два первых фактора, Алушта является одним из оптимальных вариантов выбора для отдыха с детьми в так называемый несезон - то есть осенью, зимой и весной. А вот летом даже среди местного населения Алушта раньше считалась местом летней молодежной тусовки, и здесь нужно быть готовыми к отдыху в окружении шумных компаний.

На территории Алушты находится один из лучших санаториев для оздоровления детей в Крыму - «Голден» (ранее «Золотой Колос»). Это санаторий с практически идеальным уровнем сервиса (учитывая реальность, в которой мы все живем), ориентированный именно на семейный отдых. С одной оговоркой – санаторий находится не на берегу моря, на пляж отдыхающие доставляются автобусом и сам пляж у санатория – это не совсем мелкая галька. Но зато здесь есть «бонус» в виде бесплатного размещения детей до 7 лет.

В Алуште на территории отельного комплекса «Миндальная роща» работает одноименный аквапарк, также в Алуште есть аквариум-океанариум. Не имея ничего против посещения данного аквариума, однако родителей с частоболеющими детьми автор этого текста настоятельно просит задуматься перед его посещением – аквариум расположен в подвальном помещении под зданием троллейбусной станции в Алуште, и скопление людей в его закрытом помещении бывает очень большим. Буквально напротив аквариума в последние годы работал дельфинарий, в отдельном новом здании.

Рядом с Алуштой на склонах горного массива Демерджи находится Долина Привидений – здесь под влиянием выветривания и разрушения горная порода приобрела необычные формы: людей, животных, деревьев. А в горах над Алуштой находится менее известное, но не менее интересное место – Космо-Дамиановский монастырь. Монастырь назван в честь святых Космы и Дамиана, которые занимались целительством людей и исповедовали христианство. Братья были убиты, по легенде спустя много времени после их смерти местный татарин, ненавидевший свою жену, увел ее в горы, выколол глаза и оставил одну. К несчастной женщине явились два незнакомых ей человека, сказав, что они братья-врачи, Косма и Дамиан. Они подвели ее к источнику и велели умыться. После этого к женщине вернулось зрение, и она, возвратившись в свою деревню, рассказала о случившемся. Этот источник, в воде которого ученые нашли серебро, не пересох до сих пор, к нему приезжают люди. И каждый год только в один день - 14 июля открываются и двери монастыря для всех желающих.

Сама Алушта имеет более пологий рельеф по сравнению с другими городами Южного берега – и в этом ещё один её большой плюс для отдыха с детьми. Профессорский уголок, который также входит в состав Большой Алушты, расположен совсем рядом – здесь по сравнению с самой Алуштой немного поспокойнее, но и горы здесь покруче.

Ну и невозможно не отметить, что всем ищущим турецкого отдыха можно посмотреть на Спа-отель «Море» в Алуште. Этот отель - уже много лет как российская собственность, с хорошими отзывами отдыхающих, но с - высоким ценником. Из несомненных плюсов – хороший пляж, закрытый для посторонних парк, анимация для детей, несколько бассейнов на территории. Большие парки – это, к слову, не самое сильное звено Алушты, которая не может похвастаться такой бурной растительностью, как Большая Ялта.

Дальше после Алушты мы вернемся немного назад – на восток. И не пройдем мимо двух поселков - Рыбачьего и Канаки

Рыбачье и Канака

Эти поселки известны настоящим «крымчанам», и совершенно незаслуженно не имеют той популярности, которой могут похвастаться другие населенный пункты Южного берега. Что в них хорошего? Удаленность от шумных мест отдыха, немного омраченная, правда, трассой, проходящей по Рыбачьему. Мелкогалечные пляжи и относительно низкие цены. Но при этом – наличие южнобережной зелени, может быть, в чуть урезанном количестве, но тем не менее она здесь есть. В последние «украинские» годы Крыма, когда в районе Ялты «яблоку некуда было упасть», многие семьи с детьми свой выбор места отдыха делали в пользу Канаки с её широким пляжем.

Утес

Поселок и одноименный санаторий – наша следующая небольшая остановка после Алушты. Главные плюсы этого места: относительно чистое море и опять же относительная тишина. Из минусов – некоторая удаленность от «центров цивилизации», крупноватая галька на пляже и эллинги на берегу моря, именуемые также «крымской Санта-Барбарой». Эти разноцветные малоэтажные домики, стоящие не несколько сотен метров единым массивом – некая «изюминка» поселка, если не учитывать появившиеся в последнее сомнение в законности их постройки. Если хорошо поискать и повыбирать – в них можно найти достаточно комфортные условия проживания при сравнительно гуманной цене. Только учесть, что пляж под всю мощность заселения Санта-Барбары может оказаться тесноват для отдыхающих.

Партенит и Гурзуф

Аю-Даг, или Медведь-гора – гора, возникшая на месте древнего вулкана, напоминающая огромного мишку, который пьет воду из Черного моря, разделила полосу поселков Южного берега. До Аю-Дага остался Партенит, а после горы – при движении по трассе мы увидим первые домики Гурзуфа.

Партенит – это небольшой курортный поселок, в котором традиционно сдавалось большое количество частного жилья. Есть здесь и две основные здравницы – санаторий Крым и бывшее ЛОК «Айвазовское» (ныне переименованное в санаторий «Ай-Петри»). Пляжи Партенита – мелкогалечные, пляжи Айвазовского среди знатоков ЮБК много лет считались одними из лучших, и раньше были платными для не-отдыхающих в комплексе. Парк «Парадиз» также много лет был гордостью Айвазовского, хозяева комплекса до последнего года вкладывали много средств и сил в его ландшафтный дизайн. В прошлом году вход в парк и на пляж Айвазовского был платным, пока непонятно что будет в новом сезоне. Но если Вы собираетесь посетить это место с целью купания или прогулки в парке – запаситесь силами и терпением. Здесь будут достаточно большие горки (раньше от проходной санатория можно было спуститься вниз, а потом подняться на электромобиле). Парк здесь очень красив, ухожен и в сравнении со своим более старшим соседом – парком санатория Крым – кажется своеобразным «франтом». Пляж санатория Крым – широкий, местами – мелкогалечный, но, к сожалению, не такой ухоженный и в прежние годы – очень многолюдный и шумный. Сам санаторий «Крым» в ближайшее время ожидает реконструкция, хотелось бы, чтобы она пошла на пользу и заметно постаревшим корпусам, и территории санатория, на которой были очень большие проблемы с вечерним и ночным освещением и состоянием тротуаров.

Гурзуф.

Как и многие города Южного берега – город поэтов, писателей и просто романтиков. Его узкие извитые улочки тянутся высоко-высоко вверх, к самому городу с трассы ведет небольшой серпантинчик – очень небольшой, но чувствительный для легко укачиваемых в транспорте детей. Плотность жилья здесь также очень высока. На территории поселка есть два крупных парка – санаториев «Гурзуфский» и «Пушкино». «Пушкино» – это санаторий из достаточно недешевой категории, практически без лечения, по отзывам отдыхавших в нем – с хорошим уровнем сервиса и питания. На его территории работает дом-музей Раевских, в котором останавливался А.С.Пушкин. По собственным наблюдениям прошлого года – этот санаторий каким-то чудом отвоевал себе свою старую, отдельную карту пляжа, которая в июле 2014 года была абсолютно пустой по сравнению с другими пляжами Гурзуфа.

И опять же для тех, кто собирается сюда с детьми: горы – это будет Ваше всё, также в Вашем распоряжении будет не очень длинная, но достаточно шумная набережная со всеми возможными соблазнами для ребенка. Все пляжи – под набережной, то есть люди по ней ходят мимо загорающих и купающихся, и ещё рядом каждые 10-15 минут причаливают теплоходы. Галька на многих пляжах в Гурзуфе имеет розоватый оттенок и она откровенно крупная – несколько лет назад сюда был завезен щебень соответствующего цвета, который, к сожалению, до сих пор проходит обкатку. Более мелкая галька на пляжах Артека, который вплотную граничит с Гурзуфом – здесь тоже можно поискать жилье, однако сейчас никто не может сказать, кого в этом году точно будут пускать на артековские пляжи. Кстати, если со стороны рядом стоящего Ай-Даниля (Даниловка) Вы будете смотреть в сторону Гурзуфа ночью, то все море мерцающих огней – это будет Артек, а сам Гурзуф Вам будет не видно. Но зрелище очень красивое. Представьте – теплый летний вечер, шум волн об гальку и мерцающий огнями Артек. Несбывшаяся для многих мечта счастливого пионерского детства.

Даниловка

Явный претендент на самое чистое море в пик летнего сезона на Южном берегу. Причем невдалеке от Ялты, что особенно ценно. Сам по себе населенный пункт очень маленький, расположен на горе – от моря минут 15-20 активного подъема. Частного сектора в нем почти нет, выход к морю – либо пляж санатория Ай-Даниль, либо рядом расположенной Никиты – пройти до неё (при большом желании) можно по старым виноградникам. Кстати, над Ай-Данилем в сторону мыса Мартьян этих виноградников довольно много, в августе виноград там очень вкусный, хоть и мелкий, так как предназначен он был для производства вина.

Санаторий «Ай-Даниль» – это небольшая и очень ухоженная территория, типично-большого крымского парка там конечно нет (просто исходя из его площади) + очень чистая вода в море. Но вход в море неидеален – много крупных камней. Рядом есть можжевеловая роща, прогулка по ней возможна, на мой взгляд, только в хорошей туристической обуви – потому что обустроенных дорожек нет, а имеющиеся осыпаются под ногами.

Никита

В принципе, тоже не самый плохой вариант для тех, кто хочет относительно чистого моря, тишины, но при этом жить где-то близко к цивилизации. Это небольшой поселок, частное жилье тоже присутствует. Удобство пляжа под вопросом по тем же соображением, что и в Даниловке – он небольшой, и крупные камни искать на нем не надо – они найдутся сами. Хочу обратить внимание всех мам, кто поедет в Никитский сад с детьми. Он опускается от трассы и до моря, ступени в нём отполированы миллионами ног предшественников – наденьте своим детям нескользкую обувь и будьте внимательны на лестницах. Рядом с Никитским садом есть ещё один сад – частный. В нем, например, есть мост Тролля, бамбуковый лес с игрушечными мишками-панда, бамбуковый водопровод – наверное, это не так ценно с ботанической точки зрения, но детям будет интересно. Мы в свое время не пожалели о визите сюда.

Ялта

Иногда этот город незаслуженно ругают за шум и многолюдность, но, наверное, это делают те люди, которые не могли сравнить набережную Ялты образца 2013-го и 2014-го года. Теперь здесь нет бесконечных лотков и мужчин-фотографов с обезьянами и кроликами. Зато есть осталась огромная по меркам ЮБК очень красивая набережная, на которой в районе театра имени Чехова теперь стоит Дама с собачкой в сопровождении любимого мужчины, есть все варианты жилья от бизнес-класса до суперэконом, есть развлечения для детей, Морской порт с очень красивыми яхтами и пристань с теплоходами. Есть красивые и чистые кафе – как более дорогие, так и подешевле. И есть знаменитая канатная дорога со старенькими кабинками, которую многие помнят по фильму «Асса» - «под небом голубым есть город золотой…».

В Ялте работает крымский аналог турецких отелей – отель Ялта-Интурист с большим подогреваемым бассейном с морской водой, детским клубом и другими радостями отдыха. В том числе, с комфортным по меркам южного берега пляжем. Совсем рядом с «Интуристом» находится его более скромный сосед – ялтинский филиал Дома творчества «Актер» с очень хорошим, совсем недавно отремонтированным Олимпийским корпусом и с очень вежливым персоналом (опробовано лично). Говорят, что в «Актере» очень часто можно встретить отечественных звезд кино, а если их и не будет там – то в корпусе ресторана этого отеля можно увидеть афиши старых советских фильмов и фотографии актеров времен СССР, которые когда-то отдыхали здесь. Это не реклама двух последних названных отелей – это небольшой намек на то, что в одном и том же районе Ялты, при желании, можно найти отдых по своему вкусу. Для родителей с детьми – большой отель с бассейном, а для более старшего поколения или для тех, кто ищет тишины – маленький отель с очень приятной, почти домашней обстановкой и кинотеатром на берегу моря под открытым небом.

Маленький комплимент в адрес ялтинского «Актера» - когда осенью 2013-го года у меня в Ялте заболел сын, к нам в номер пришел очень вежливый врач (сотрудник «Актера», который совсем не санаторий, и лечения здесь нет), и при любом моем выходе из номера все без исключения сотрудники спрашивали – ну как там Ваш мальчик, что ему нужно? Как-то ночью мальчик захотел печенья – его нашли в течение нескольких минут, а на предложение финансово компенсировать беспокойство даже обиделись.

Ялтинский Актер и Ялта-Интурист представляют собой ту часть ялтинского побережья, которая граничит с Массандрой. Массандровские пляжи одни из самых больших на южном берегу, и они не ограничены только пляжами этих двух отелей. Они достаточно чистые и благоустроенные - для того, чтобы категорически не согласиться с мнением людей, считающих, что пляжный отдых в Ялте невозможен. Ещё как возможен – если не в этой части Ялты, то в «правой» части её выхода к морю (если смотреть в сторону моря) – то есть со стороны Приморского парка Ялты и пляжей, которые тянутся в сторону Ливадии. Как раз в последней части Ялты находится один из старейших санаториев Южного берега – санаторий «Россия». Монументальный, с хорошим парком и «старой закалкой сотрудников». Рекомендуется пенсионерам при наличии состоятельных детей и всем остальным, желающим погрузиться в атмосферу закрытого для простых смертных ЮБК времен СССР.

Ялта – это, конечно, город контрастов. Если подняться высоко в жилые кварталы, то можно и не увидеть очарования курортного города, а увидеть обычную жизнь, объявления типа «юрист со знанием российских законов», поликлинику, в которую требуются все специалисты по полному списку, огромное количество разморенных солнцем не совсем сытых котов и собак.

В Ялте сложно заскучать при любой величине и направлении запросов – в районе набережной без труда можно найти крокодилляриум, аттракционы для детей, художников в районе Пушкинской улицы. А как не сходить в домик Чехова, в котором были написаны самые известные его произведения? И один день, а лучше два – нужно обязательно потратить на то, чтобы свозить ребенка в зоопарк и на Поляну Сказок. Они расположены совсем рядом, над Ялтой, на склонах красивейших гор. Но за один жаркий день на оба источника детской радости может просто не хватить сил. Кстати, в Ялтинском зоопарке всех животных можно кормить, корм продается прямо на входе в зоопарк. Но стоит недешево. Раньше знающие отдыхающие привозили часть его с собой – например, морковку, бананы или рыбу для пеликанов, которые окружают посетителей прямо на входе в зоопарк и не отпускают их до тех пор, пока они не отдадут голодным птичкам всю принесенную рыбу. Не меньшая зрелищность ждет у клеток с обезьянами всех, кто принесет с собой яйца (на входе продаются в основном перепелиные, мы кормили ими). Потому что сырые яйца – это их любимое лакомство.

Совсем рядом с Ялтой, над Ливадией находится театр морских животных «Акватория». На мой взгляд, это одно из наиболее цивилизованных мест развлечений на ЮБК. Новое строение, окруженное горами, удобные места, интересное представление, во время которого удивляются не только дети, но и взрослые. У «Акватории» есть свой сайт, она начинает свои представления обычно в конце апреля и они идут здесь до поздней осени. На входе в Акваторию родителей ждут небольшие сюрпризы – «дом вверх дном», небольшая контактная ферма – все они безусловно интересные, но платные. Поэтому либо бегом-бегом, либо идем трогать за крышу настоящую машинку, которая висит вверх колесами в гараже дома.

Продолжение Южный берег Крыма. Выбираем место отдыха (часть 2)