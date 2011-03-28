Путешествуйте с детьми!

Эту небольшую заметку я бы хотела адресовать тем, кто сомневается: стоит ли путешествовать с детьми, или им гораздо комфортнее оставаться до определенного возраста в родном климате, знакомой обстановке, среди привычных вещей .

Для себя я решила, что если мне очень хочется поехать отдохнуть, а отдых без детей в нашей семье даже не обсуждается, значит, мы едем. Хотя 4 года назад, когда моей первой дочке было чуть больше года, я просто с ума сходила от противоречивых мыслей: с одной стороны - страшно хотелось выбраться из опостылевшего города, с другой — все те же «смена климата», «непривычная еда», «опасности перелета».

Муж совершенно не разделял моих опасений, сказав: «Ну да, конечно! Ты везешь ее туда, где мало машин, чистый воздух, кристальное море — да ты ее просто угробишь!!!». Вопрос с едой тоже решился - дочка сосала грудь, и если бы еда оказалась ну совсем непривычной, какое-то время мы бы обошлись моим молоком.

Так что отправились мы в Хорватию. И нисколько не пожалели! Конечно, дочка просто не могла вести себя идеально. В ресторане она скидывала со стола приборы, официант тут же приносил новые, но и они летели на пол. В парке Наталья гонялась за белками, пытаясь накормить их орехами. Белки ее намерений не понимали, поэтому предпочитали держаться на расстоянии. Тогда Туська начала просто кидать орехи в них. Таким образом было достигнуто взаимопонимание: девочка вопила от восторга, когда белки почти на лету подхватывали орешки и уносили к себе.

Мы подолгу гуляли. Вечером я сажала дочку в коляску и мы ходили по берегу моря, пока она не засыпала. В один вечер мы возвращались в наш домик позже обычного и были неприятно удивлены непонятно откуда полившимися на нас струями воды. Оказалось, что мы попали под перекрестный обстрел поливалок, многие из которых почему-то были направлены не на газон, а на тропинку. Вымокли, конечно, зато было весело.

Вот так беспокойно, но все-таки замечательно прошло наше первое путешествие. Потом были еще другие. С каждым разом нам было все интереснее, легче, спокойнее.

Так спокойно, что когда родилась наша вторая дочка, мы уже долго не раздумывали. И полетели в Грецию, когда ей было чуть больше трех месяцев. Безответственные, скажете вы? Возможно и так! Но до чего здорово не тратить время на уборку, готовку, плановые походы по врачам, а провести это время со своей семьей! Наслаждаться всем вместе чудесной погодой, чистым морем и, конечно же, всякими греческими вкусностями. Гречанки просто вопили от восторга, когда видели торчавшие из слинга малюсенькие ножки нашей крохи. Везде нам старались помочь, пропустить вперед, сказать что-нибудь приятное .

Так что не бойтесь путешествовать со своими детками. Конечно, это уже совсем другой отдых, вы уже не вольные птицы, и все свои планы должны корректировать с учетом нужд ваших малышей. Но это всё такие мелочи по сравнению с удовольствием разделить со своими самыми дорогими людьми радость и восторг новых впечатлений и открытий!!!