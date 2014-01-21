«Зимние каникулы - в уральских санаториях!» - это наш семейный девиз, который вдохновляет нас на путешествия уже не первый год. Оставаться в городе на все длинные новогодние праздники нет никакого желания – безделье дома у телевизора, походы в гости к друзьям/знакомым, посещение массовых увеселительных мероприятий – всё это, конечно, было, но уже gпорядком надоело. Хочется сбежать из города! Чем привлекает нас санаторный отдых? Бюджетно, близко, разнообразно Варианты тропического заграничного отдыха пока только в проекте, так как времени на него желательно потратить больше, а не получается – работа, учёба... Ну, так вот – поехали мы нынешней зимой в окрестности Каменск-Уральского.

Город Каменск-Уральский

Впервые посетила этот провинциальный уральский городок и, надо сказать, что и не городок он вовсе, а настоящий город! Одним словом, впечатлил. Создавалось впечатление, что я в Екатеринбурге, где-то на старом Уралмаше. Достаточно гористая местность, купеческие дома конца XVIII века, узкие улочки и широкие главные улицы – в городе развитая инфраструктура госучреждений, торговых центров, культурных объектов, заводы («УАЗ», «КУМЗ», «СинТЗ», «КУЗОЦМ») тоже впечатлили своими масштабами. В общем и целом впечатление динамично развивающегося современного города. Хотя Каменск-Уральский и старше Екатеринбурга, но ветхости в нём нет, наоборот, есть какое-то дуновение купеческих времён в смеси с рабочим духом постреволюционной эпохи. Необычно.

В городе много православных храмов. Они все очень разные и красивые. В Рождество нам удалось посетить практически все большие храмы города, у каждого своя история и своя архитектура. Ну, и конечно, чугунная пушка – символ чугунолитейного производства, глядит с холма на город, который в 19701 году был заложен на Урале по указу Петра Великого. Одним словом, в очередной раз убедились, что наш край - это интереснейшее историческое место на планете и его нам ещё изучать и изучать.

Санаторий «У трёх пещер»

Санаторий находится на окраине города, в его старой части. Кругом прекрасный сосновый лес, а примерно в 200 метрах от корпусов удивительные памятники природы – скалы «Три пещеры», «Филин» и «Каменные ворота».

Летом там, наверно, дивной красоты пейзажи, а зимой величественные скалы, припорошенные снегом, свисают над белой гладью замерзшей реки Исеть, по которой проносятся снегоходы и скользят вдохновенные лыжники.

Инфраструктура санатория

Территория небольшая – два жилых корпуса, столовая-клуб, лечебный корпус и здание бассейна. Есть детская площадка, зимой не функционировала, футбольное и баскетбольные поля. Катка нет и это было минусом для отдыхающих, так как много было активных детей и взрослых, которые с удовольствием бы почеркались на льду лезвиями коньков. Но, увы, нам предложили беговые лыжи – катались по сосняку, иногда сами себе лыжню прокладывали, слушали стук дятлов, уханье совы (или филина?) и просто наслаждались тишиной зимнего леса.

Номерной фонд

Мы жили в корпусе №1 – трёхэтажное здание, комнат немного, уровень разный – от эконом до люкса. Наш номер назывался «стандарт» - это две кровати, две тумбочки, шкаф, телевизор и санузел с душем. Аскетичный, скромный, но чистый. Сантехника старого образца, исправная, мыла нет (берём с собой), есть посуда в номере, но чайника нет, зато есть кулер в холле с холодной и горячей водой.

В номере странное расположение розеток – одна в коридоре (фен включать очень неудобно, до зеркала не дотягивает), и в комнате под подоконником, что тоже немного странно. Если у вас много электроприборов (гаджеты, фены/плойки) то лучше взять тройник или удлинитель, а нам приходилось чередовать зарядники, так как одновременно два уже не включишь. Постельное бельё чистое, есть по паре полотенец на каждую отдыхающую душу, в номере пластиковые стеклопакеты и очень тепло. В целом проживание в таком номере вполне комфортно, учитывая стандартную цену на подобные условия.

Питание

Столовая находится в отдельном здании – на первом этаже концертный зал, зал для мероприятий, гардероб, на втором этаже два обеденных зала Мы отдыхали уже во многих санаториях и скажу вам честно – кухня в санатории «У трёх пещер» одна из лучших. Здесь нет традиционной системы «меню-заказ», то есть всех отдыхающих кормят одинаково. При этом есть возможность самостоятельно выбрать себе тот или иной суп, кашу, свежие овощи, чай и кофе – всё это представлено в виде «шведского стола». Официанты приносят только горячее.

Приготовлено всё очень вкусно, разнообразно. Порции небольшие, но вполне нам их хватало. Каждый день была выпечка или сладости, соки или фрукты, кисломолочные напитки или минеральная вода. Огорчало то, что на весь зал работали всего две официантки, которые и разносили и убирали посуду, не всегда успевая это быстро делать, а также чашки-ложки быстро заканчивались, и их тоже приходилось ждать. Но, не критично, главное, что было всё вкусно!

Досуг

Здесь всё как и везде – «досуг отдыхающих – дело рук самих отдыхающих» . Хотя справедливости ради надо отметить, что на весь период нашего отдыха было составлено расписание культурно-массовых мероприятий и местный организатор Галина Геннадьевна – дама очень активная и весёлая – отлично всё сумела провести и расшевелить ошалевших от новогодних гуляний гостей.

Были дискотеки с конкурсами (все честно участвовали!), программа для детей, катание на лошадях, шашлыки у костра с играми и гармонью, пешая экскурсия к скалам на реке, экскурсия в Каменск-Уральский. Мы отметились везде, потому что сутками сидеть в номере при наличии возможности интересно провести время – это как-то не в наших правилах.

Бассейн

Безусловно, фишка санатория – это собственный бассейн. Судя по дизайну и архитектуре - здание сравнительно новое. Внутри гардероб, раздевалки, два бассейна – большой (примерно 25 метров длиной), с глубиной около 160 см и маленький для детей. Есть две сауны, фитобочка. Бассейн чистый, вода тёплая, в сауне тоже нам понравилось. Так что, смело рекомендую всем этот санаторий уже только по наличию в нём такого хорошего бассейна.

И напоследок

Отдых, как всегда, удался. Что хотели, то и получили – прекрасную природу, хорошее обслуживание и просто замечательный релакс. Кстати, санаторий маленький, то есть отдыхающих было человек 60-70, люди все приличные - семьи с детьми (от лялек до подростков), пары в зрелом возрасте. Тусовок и молодёжных компаний замечено не было, отдых спокойный, не шумный, ну прямо как окружающий санаторий величественный уральский лес.