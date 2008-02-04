Как мы побывали на острове «баунти» и на Кубе

Зачотная командировка мужа и его восторженные душеизлияния об острове «баунти» не оставляли сомнений, в какую сторону двигать во время следующего отпуска. Это была Доминиканская республика. Скажу сразу, рекламу шоколадок там не снимали, но снимали какой-то из многочисленных Рембо, нашего русского Последнего героя, рекламу рома Баккарди.

Поскольку решение было принято заранее, то за полгода до намечаемой поездки начала отчаянно мониторить предложения авикомпаний. В итоге, в сентябре в первые же пол-часа действия спецухи по нужному направлению, мной были забуканы 6 взрослых билетов из Москвы в Пунта Кану, и обратно в Москву из города-героя Гаваны. С приятственной опцией выбора посадочного места и вида питания. Так, в частности, на протяжении полетов улыбчивые стюардессы приносили мужу “special seafood meal” для «мсье». Прелесть спецухи оказалась на лицо – ближе к дате вылета стоимость выросла примерно на 35%.

Дорога туда составила 30 часов, из них 17 часов чистого лета, обратно - 20 (и 13 часов лета).

Отдельным пунктом следует описать контраст между напряженными пограничниками, а/п Шереметьево и вратами Доминиканы! На входе в аэропорт (а аэропорт это такое… ммм... даже не здание… а сооружение, без стен, с навесом из пальмовых листьев) встречают отличные доминиканские девчонки, и как в фильмах про Гавайи, натягивают туристам на шею венки из цветов, играет музыка!!

Через пару дней пришло понимание: «Какая, нафиг, пенсия в России? Надо купить билет, палатку и ехать в Доминикану!»

На Доминикану была потрачена неделя нашего туристического времени. Из нее поваляться на пляже и отмокнуть в изумительном бирюзовом море удалось в совокупности один день. В стране, основанной в 15 веке, пережившей колонизацию испанцами, американцами и прочими гаитянцами, пещрящей не только историко-культурными, но и природно-климатическими достопримечательностями иначе, имхо, и нельзя.

В первый же день на экскурсии были спущены все имеющиеся деньги (пришлось просить родственников пополнить баланс). Мы посетили столицу Доминиканы - Санто Доминго, полуостров Самана, водопад Эль Лимон, остров Баккарди, купание с дельфинами в Манати парке, остров Саона (природный заповедник), природные бассейны Карибского моря.

Город-декорцию Альтос де Чавон для тусящих селебритиз из фенешебельного района Каса де Кампо.

С моря видели «дачки» Шерон Стоун, Горбачева, Хулио Иглесиаса.

Катались на лошадаях (кто-то на ослах ), самолетах «малой авиации» ака кукурузниках, занимались рыбалкой на Атлантике, подводной охотой. (перечитала - как мы все успели за неделю?)

После чего прибыли в Гавану. Жили в гостинице на берегу. Но купаться не пришлось. Во первых, берег в Гаване, это либо бетонная набережная Малекон, либо какой-то камень, типа ракушечника, с острыми краями. Купание возможно только в одном месте - Санта Мария, но это пол-часа от Гаваны. Кроме того, 23-я Гаванская параллель, в отличие от 18-й Доминиканской (Баваро), характеризуется несколько более низкими температурами и сухим воздухом.

Во время нашего визита, шли дожди и даже пришлось надевать кофту. Но и без Мексиканского залива в Гаване есть чем заняться.

Куба вообще, страна-легенда, а кубинцы-герои. 11 миллионов кубинцев живут на среднюю зарплату в 30 долларов!?! А босоножки стоят 50. Продукты по талонам, сотовая связь разрешена только для иностранцев, машину можно купить только одну, и то нужно просить разрешение.

У нас была обзорная шестичасовая экскурсия по городу, посмотреть там очень даже есть что. Все и не перечислить: соборы, монастыри 17 века, Капитолий, музей революции (стены со следами обстрела), музей Хемингуэя… К сожалению, многое из того, что мы видели, пребывает в унылом состоянии и не реставрируется. Но посмотреть обязательно надо. На следующий день мы самотеком прибыли в Старый город, догнались впечатлениями и дайкири в излюбленном кафе Хемигуэя «Флоридита».

Вечером посетили местный тусняк в Гавана Клубе. Культурный шок! Как кубинцы двигаются! Особенно попой. Ох! Нам, людям севера, никогда этого не понять

В общем, отдохнули отлично, концентрировались впечатлениями, налетались на самолетах , и, кажется, привезли вторую полосочку .

На чем можно сэкономить:

1. Перелет. Дешевой как Египет, транстлантика, конечно, вряд ли будет, но нужно ловить спецпредложения. Тем более, что страны безвизовые. Сейчас идет распродажа Airfrance и Alitalia; Condor из Франкфурта регулярно сливает по 99 евро в одну сторону. Без сборов и такс. Летом а/билеты будут еще дешевле. Разница во времени с Доминиканой - 9 часов, с Кубой - 10. Лететь тяжело. Мы летели через Москву, со стыковой в Париже. Если Вы с ребенком, то лучше либо чартер (Кубана, Трансаэро и вроде бы АФЛ) из Москвы, либо Екб-Франкфурт-Куба.

2. Проживание. Безусловно, у каждого свои предпочтения. Кто-то может с палаткой, кто-то только пять звезд. Однако, при планировании поездки мной рассматривался вариант аренды хорошей виллы на берегу. Даже с учетом цен у российских посредников, можно было уложиться в 70-100 долларов на пару (dbl) в сутки. Непосредственно на месте можно арендовать виллу за 1,5 тысячи баксов в месяц. С охраной и регулярной уборкой.

Самые дорогие отели в районе Баваро. Но можно поехать на Север (Сосуа, Пуэрто Плата) там дешевле. Хотя я бы если поехала еще раз, то не на Атлантическое побережье, а на Карибское - там море спокойнее.

3. Питание. При аренде вилл можно договориться об услугах повара. Это раз. В соответствующих тематических форумах обсуждается, где и за сколько и что поесть. Это два. Опять же, приведу свои “5 cents”. В Гаване местные посоветовали пару заведений. В одном из них мы и осели на следующие дни. Кроме того, кафе было весьма популярным как у местных, так и у туристас, поэтому даже приходилось делать резерв заранее.

4. Экскурсии. Не споря о вкусах, приведу в пример такой расклад. Экскурсия индивидуальная в Гаване (договаривалась с гидом по мылу) обошлась в 50 долл. на шестерых. Экскурия в Санто-Доминго (столица Доминиканской республики), организованная и купленная у Тез-Тура - 75 долларов с человека. Мой вывод очевиден: зачем платить больше?

Кстати, если ребенок маленький, то на водопаде на Самане делать нечего- подъем туда только парнокопытным транспортом и очень скверная дорога, в трех местах пересекает горную реку.

Таким образом, организовывать самим свое путешествие приятно, а также экономически обоснованно.

А еще я пойду учить испанский...

