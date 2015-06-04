Мое путешествие в санаторий «Нижние Серги»

Мы, современная молодежь, привыкшая к заграничному легкому кабачковому отдыху, к определенному уровню обслуживания «русиш туристос», к красивым морским пейзажам и легким бризам, мы забыли о нашем, тутошнем (с позволения сказать), местном советском отдыхе, которым наслаждались наши мамы и бабушки: отдыхе в санаториях. И, наверное, мне бы никогда не пришлось вкусить этой диковинки, если бы мой работодатель как в старые добрые времена не наградил меня бесплатной путевкой в санаторий, расположенный в нашей Свердловской области.

Итак, я совсем для себя неожиданно получила заветную путевку буквально за пару дней до заезда в санаторий. В ней была указана дата заезда и точное время. Судорожно соображая, что мне необходимо с собой взять, я совсем забыла о том, что нужна санаторно-курортная карта.

Радость от полученной путевки омрачалась комментариями коллег, родственников, друзей: все убеждали меня о том, что это ужас-ужасный, отдых советских времен, скукотень, что по приезде я увижу разруху, голые стены, там «одни бабки» и в 30 лет там делать нечего и все в этом роде. А подруга Марина сказала, что даже ее 52-х летняя мама сбежала оттуда, роняя тапки, так как ей было скучно и кормили преотвратно.

С чемоданчиком наперевес и мужем на месте водителя, с замиранием сердца от того, что меня ожидает нечто неизвестно-пугающее, я отправилась в заветный многострадальный санаторий «Нижние Серги».

Я хочу, чтобы этот рассказ был максимально честным и объективным, чтобы каждый, кто его прочтет, смог сделать выводы о возможности отдыха, не выходя, как говорится, из дома.

Территория курорта была очень чистой, здания блистали свежим ремонтом, за исключением одного - администрации.

В администрации на ресепшене меня встретила милая приветливая девушка, объяснила правила поведения в санатории, правила лечения, режим и расписание столовой. Все доступно, ясно, понятно. Мне выдали ключи от моего номера в маленьком уютном двухэтажном корпусе.

Номер эконом класса - двухместный, чистый, уютный. В номере - маленький холодильник, телевизор, столовые приборы и посуда по количеству персон.

Не понравилось: прикроватный коврик советских времен, покрывало и зеленое постельное белье (белье по истечении нескольких дней сменили на новое розовое).

Туалет и ванна совмещены, сделан просто прекраснейший ремонт, чистота. Туалетная комната на 4 с плюсом - как в хороших отелях Турции. Свежие полотенца в количестве 3 шт. и отельное мыло в индивидуальной упаковке. Уборку номера проводили каждый день!

Окна в номере открывали вид на еловый лес, и воздух был невероятно свежим.

В первый же день я оббежала всю территорию санатория - местные виды просто восхитительны, это словами не передать: санаторий находится на горе, воздух просто сводит с ума свей свежестью и еловой хвоей, так, что надышавшись им, через полчаса уже хочешь спать. Он перенасыщен кислородом. Кругом - еловый лес, деревья, живописно поросшие мхом. Единственный нюанс: куча птиц, которые поют на разные голоса. Они даже не поют, а орут как бешенные (весна))), но меня эти вопли раздражали.

На территории санатория - ухоженная детская площадка, но до самого отъезда детей я на ней особо не видела.

Питание: столовая в этаком советском стиле - питание отличное! Есть выбор, еда добротная: мясо так мясо, часто подавали говядину, отборную и нежнейшую, любимые пышные советские тефтели и котлеты, приготовленные по давно забытым технологиям, рыбные суфле, разнообразные овощные гарниры: все очень полезное и невероятно вкусное. Не хватало немного зелени и фруктов, однако, по просьбе все это приносили без проблем. За время пребывания в санатории я поправилась на 2 кг.

Лечение: отдельную хвалебную оду я бы выразила лечению. Местный доктор помог оформить мне санаторно-курортную карту прямо на месте и безо всяких проблем. В лечебном корпусе - чистота нереальная, все новенькое, нет очередей, персонал вежлив и услужлив.

Санаторий «Нижние Серги» стоит на минеральном источнике, здесь своя скважина и вода минеральная поступает из-под земли прямо к вам в стакан. Минералка богата калием, йодом, селеном и другими полезными для организма вещами. Так что первой частью лечения было употребление минеральной воды перед едой. Вода вонючая и соленая: хочешь пей теплую, хочешь - холодную. Врач рекомендовал теплую. Минералку в бювете мог набрать любой желающий бесплатно - даже не отдыхающий в санатории.

Минеральные 10-минутные ванны оказались полезными для костной, нервной системы, для красоты кожи и ногтей. Мои ногти, слоящиеся всю мою сознательную жизнь, перестали это делать после второй ванны.

Назначили мне душ «Шарко» и циркулярный. Дамы, кто не знает что это - это такая крутая вещь! Всем рекомендую. Встаешь, значит, к стеночке, а тетенька из специальной пушки водяной тебя струей воды массирует (давление 5 атмосфер). Все жиры, все отложения организма разбиваются.

Циркулярный душ представляет из себя круглую трубу, встаешь в нее и на тебя со всех сторон подают тонкие струи воды, которые массируют тело. Такие души полезны для нервной системы. Мой дергающийся нервнотиковый глаз успокоился после 3-го душа! Делали массаж ручной, амплипульс на мой сколиоз, хвойные успокаивающие ванны, спелео-камера (мамам астматиков рекомендую!), ингаляции с эвкалиптом. Особенно впечатлила меня ЛФК - мне понравилось, упражнения легкие и на растяжечку, контроль дыхания. Процедуры начинались в 8-00 и заканчивались в 13-00, потом – обязательный бесплатный чай в фито-баре. И обед. Скучать мне было абсолютно некогда. После обеда я занималась бегом, ходила на экскурсии, читала книги в местной библиотеке.

Соседа в номер мне так и не поселили, жила я одна, как королева, однако, за столиком в столовой я познакомилась с замечательными женщинами 40 и 50 лет, мы подружились и нашли общие интересы.

Не понравилось: экскурсии и спорт-инвентарь платные и в стоимость путевки не входят. Так, например, чтобы поиграть в теннис, вы заплатите 70 руб.

Здесь же есть клуб, в котором проводятся вечера и концерты, бар, где можно отведать алкоголь, коего ассортимент весьма и весьма скромен.

Взяла обучающий курс по скандинавской ходьбе - всего 50 руб. Мне показали видео-лекцию, выдали спец. палки и научили ходить. Вот сроду бы не подумала, что мне очень-очень это дело понравится. Век живи - век учись.

В свободное время ходила на гору, вид нереально красивый! Судите сами! На самой верхушке горы расположена статуя – символ санатория ЛОСЬ!

Во время моего пребывания наступила теплая погода и везде зацвели цветы, заползали букашки!

На территории в лесочке нашла замечательную советскую читающую девушку))



Лазая по горам, обнаружила интересную вещь: надписи на камнях, оставленные людьми более века назад. Датированные разными годами, обозначенные разными фамилиями, они произвели на меня, пожалуй, самое большое впечатление. Вот ГРОМАШЕВЪ – 1914г!

Горы местные мне понравились. Каждый день забиралась все дальше. ИИИИ, люди добрые! Нашла необычный камень! Что это за камень я не знаю, но очевидно, что это уральский самоцвет. Он ярко-синего цвета. Привезла домой. Если кто признает - отпишитесь. Мож, на что сгодится. И нет- он не крашеный))







Эпилог:

Отдых удался! Все «пугалки», которые я слышала о русских санаториях, не подтвердились. Я бы поставила твердую 4.

Надо отдать должное, процедуры не очень дорогие. Мое лечение входило в стоимость путевки (33 тыс. за 12 дней), спасибо за это работодателю! Так, например, минеральная ванна стоит 200 руб., циркулярный душ - 350 руб., кедровая бочка – 350 руб. Тут можно и подлечиться и к косметологу сходить. И даже гирудотерапия здесь имеется.

Скажу честно, что, имея 33 тыс., я скорее слетаю заграницу. Но для пенсионеров и мам с малышами - идеальный вариант. Провести время с собой, отдохнуть от работы - идеальный вариант, как тур выходного дня.

Возможно, мой опыт будет для кого-то полезным))