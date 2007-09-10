А вот, как мы открывали бархатный сезон в Адлере

Курортный городок – то самое место, где вы понимаете: все нелицеприятное, что вы до сих пор думали о своей фигуре, это чистая правда. Но курортный городок, это еще и такое специальное место, где нюансы вашей фигуры абсолютно никого не волнуют. Потому что обилие полуобнаженных тел существенно меняет мировоззрение. Курортный городок – это тело. Одно большое, не очень складное и без эротичных кубиков на прессе, местами без осиной талии, но все же одно большое и внушительное тело.

В Адлере, да и в Сочи тоже, люди ходят по улицам в купальниках. Приезжих заметно издалека: вон та парочка с зардевшимися от 36-ти градусной жары щеками в черных брюках со стрелками и рубашках с воланами, с шумной радостью скупающая грозди разноцветной чурчхеллы – это приезжие. Завтра они задвинут в пыльный угол штаны и как солидные адлерцы со стажем купят на рынке трикотажный сарафан (250 р, пр-во Китай), футболку с надписью «Сочи 2014» (350 р, пр-во Китай) и капитанскую фуражку (250 р., пр-во… тавтология, однако). И будут как все. Утром они проснутся в маленькой конуре, именуемой «улучшенный номер с кондиционером» (44 тыс. за 2 недели на 2 взр+ бесплатный ребенок) и подумают: как хорошо, что у нас есть кондиционер. С раннего утра над курортным Адлером, где у берега моря расположены пансионаты «Дельфин», «Коралл», «Фрегат» и пр., стоит плотный запах пожарищ: всю ночь жарились шашлыки в кафе. Ночью в кафе играет громкая музыка – обладатели кондиционеров имеют возможность закрывать окна. Так что, без оных в пансионатах делать решительно нечего. Днем +36. Ночью +28. Конец августа-начало сентября.

Итак, они просыпаются в конурке. Две кровати плотно прижаты друг к другу стенами: если рассказывать о двухместном номере в пансионате «Дельфин» с точки зрения приближающейся олимпиады в Сочи, в таком номере поместился бы один чернокожий баскетболист. Только он никуда больше не пошел бы, просто поместился. Сантехника в номере плачет, протекает и весело журчит всю ночь. А за окном волнуется море (боковой вид). Звук воды преследует в Адлере буквально повсюду. Наши приезжие проснулись, попробовали потянуться, уперевшись руками в стены, поспешно оделись и убежали на завтрак в соседний корпус – да, столовые имеются не в каждом корпусе. После номера вы уже ничуть не удивляетесь обслуживанию в столовой – за чайником сбегаете сами, обед подождете минут сорок, с грустью поковыряете обветренный кусочек огурца под фальшивым названием «овощная нарезка». Нет, иногда кормили прилично, но в основном – это совок. Это полноценное погружение в старые злые 80-тые. Здесь уместно бодреньким комсомольским голосом воскликнуть: мы ведь не за этим приехали на юг! Не в унитазах дело. Обычно, в рассказах об отдыхе на нашем юге все с дрожащей слезой пишут эту фразу: не за этим приехали! И хорошо. И мы ее тоже напишем.

После завтрака наша парочка идет на пляж. Пляж бесплатный для проживающих в пансионатах, галечный, чистый. Но маленький. Над головой экзотично грохочут поезда, в них маячат прилипшие носы завидующих челябинцев или тамбовцев, им следует ехидно помахать рукой, не отрываясь от ленивого закладывания своего тела галькой. Кто-то – лениво. А у кого и работа. Девочке Ярославе двух с половиной лет от роду не понравился пляж. Не понравилось море. Все не то. Если на галечном пляже нельзя кидаться галькой – зачем он нужен? Вокруг размазанные по лежакам тела, все невесть чем занимаются. Так и не поняв, что нужно делать в этом непристойном месте, девочка Яшка периодически погружалась в мрачную тоску. Камни кидать нельзя, домики строить не хотим, ямки копать – сами копайте. Море всю неделю давало волну 1-2 балла – в море девочка не шла, при попытках погрузить – визжала. Игрушки остались ненадеванными. Солнце слишком жарко печет, внутри инжира вообще ужас что напихано – с такими претензиями мы и прожили эти две недели. Пляж Ярославу не порадовал. В море она попала только через неделю, как-то забывшись. И милостиво каталась на надувном самолете, плескалась на ручках, но сама так и не зашла в противное море ни разу.

Вечером мы иногда ходили на дикий пляж (не дикий закрывают в 20.00). Там грязно очень. Но заход в море гораздо лучше.

После пляжа наши приезжие отправляются на обед – и на боковую. Потому что в ближайшие 2 часа на улице делать решительно нечего, очень жарко.

После сна можно

1. прогуляться по огромным территориям парков и торговым точкам

2. съездить на экскурсии.

Все гораздо проще, если вы приехали на своей машине. Без машины в центр Сочи или еще куда-то можно – и лучше попадать через экскурсии. Таксисты просят 600 р., а в маршрутках по жаре утомительно себя перевозить по часовым пробкам. Да – пробки есть, и они нешуточные, к олимпиаде дороги расширят, но это еще когда будет. Парковые зоны возле пансионатов очень большие, усажены экзотическими растениями (пальмы, олеандры, каштаны, гималайский кедр и пр.), есть много детских площадок, спроектированных тов.Церетели, в том числе и известный мозаичный бассейн с мозаичными рыбами. Все бы хорошо, но мозаичную плитку скульптор Церетели приклеил как-то нетщательно, битая плитка валяется где попало, а стены бассейна расположены под углом: бежит ребенок под углом, один раз упал – и в лазарет. А вот бы один раз пройтись хорошей метлой.

Отставим занудство – площадки хорошие. Кроме различных загогулин с мозаикой имеются горки-лазилки-качельки и забытые богом песочницы без песка. Торговые площади в курортном городке обширны и кипят жизнью. Пол-Китая, не покладая рук, трудится на черноморское побережье: «черноморские» сувениры с ракушками, сами ракушки, настоящий-пренастоящий перламутр и жемчуг. Миллионы сувениров, бусы из ракушки (30 р.), хрусталя и кораллов, короче, все то, что можно тихо и без шума приобрести на нашей аллее. Из чисто южных, то есть исключительно редких сувениров, конечно, привлекает внимание разнообразная символика «Сочи 2014», виноградная пастила в трубочках, чурчхелла – и растительное мыло на развес (100-140 р). Мыло покупать нужно, его можно дарить и использовать самим. Красивые брусочки с добавками: соли, грязи, травы, масла, специи, кофе, даже шоколад.

В торговой зоне не хотите, а попрыгаете в мешках, ударите молотком по наковальне, сфотографируетесь с обезьяной (после тысяча пятисотого приглашения – вполне добровольно), с афроамериканцем-блудником, хватающим прохожих женщин за все места, с марабу, Шреком и зайцем… Много кафе с невысокими ценами (20-30-40 р за блюдо), питаться в них мы не решились, особенно после посещения местной аптеки, где в первых рядах выставлены лекарства от кишечных отравлений, и волнующаяся очередь показательно за ними стоит.

Зато посещали кондитерскую «Прага», где дают умопомрачительные пиццы и тортики. Ой, отра-ава! - как бы заметила уважаемая Нонна Мордюкова в одной из своих ролей, и была бы не права. Проверено. С ненавистью к себе мы каждый вечер употребляли пиццы и чизкейки, фрукты покупали в местном ларьке – очень дорого (инжир 100 р., груши 120 р), но за более дешевыми нужно вырываться в некурортную часть Адлера, а это не всегда возможно, зато далеко и жарко. Ну, и фруктов южных много не съешь, закупать не имеет смысла – там ведь такие персики… после одного уже и не понимаешь, как раньше жил, что ел. На торговой территории есть ларек с детским питанием возле пансионата «Весна»: богатый ассортимент пюрешек всех фирм, все мыслимые каши и в начале недели завозят разную кисломолочную Агушу.

В аптеках немало редких лекарств, вроде эуфорбиума и оциллококцинума, дефицита не наблюдается. Нам не пригодились, правда.

Основные деньги тратились на воду и на шапки. Без обоих предметов в южном городе не прожить. Вода покупается постоянно, стоит недешево, шляпы и панамы теряются с завидной скоростью.

Еще на территории возле пансионата имеется дельфинарий – посещается в обязательном порядке без разговоров, это очень весело и классно, а так же немаленький аквапарк, масса аттракционов, ночные клубы. И бесплатный бассейн (по визиткам пансионата) – огромный, уютный, почти чистый, есть лежаки, другие причиндалы в прокате, платные горки присутствуют. Его мы посетили в самый последний день для разнообразия (для закрытия гештальта, сказала старая и занудная ptica_we), и девочка Ярослава впервые ощутила превосходное настроение при виде воды и загорающих людей: все цивильно. Все красиво, все на своих строго отведенных местах и при деле, никаких безобразий. В бассейне есть соляная пещера и массаж, все это дело закрывается в 19.00.

Экскурсии (от 140 до 700 р., зависит от времени и количества посещаемых мест). Их много, и много людей, желающих отправить на экскурсии наших приезжих. Они сидят на каждом углу с фотографиями красивых видов – все опишут, подскажут, кое-что ненароком упустят (об этом трагическом упущении – позже). Мы предпочитали пользоваться услугами конторы с редким названием Адлеркурорт, ее точки находятся во всех пансионатах. Классические экскурсоводы, и вообще, вежливые и надежные люди. Путешествий предлагается много, да не все подходят для семей с мелкими детьми, а кое-где изрядно преувеличивают достоинства. Например, знаменитые водопады больше напоминают заплутавшие ручейки, возле которых зачем-то толкутся люди. К сожалению, мы обломались с Абхазией, у нас не стоял штампик о гражданстве ребенка, но и это не главное. Экскурсии в Абхазию длятся целый день с раннего утра до вечера, то есть ребенок не спит, ест всякую фиганду и пребывает на жаре и в бесконечной тряске. Того и другого ребенок не без удовольствия, кстати сказать, все равно хлебнул.

1. «Красная Поляна».

Экскурсия на микроавтобусе с посещением пасеки, водопада и «уазинг» на гору Ачишхо (высота 2,5 тыс.м). На пасеке дегустируем мед каштановый, черничный (черника у них в горах на минуточку достигает полутора метров в росте), апитонус (мешанина из медовых продуктов, принимают по ч.ложке в день, выкинув другие витамины в топку). Домашнее винцо. Ловим форелей в озерце и платно их употребляем. Потом все делятся на желающих преодолевать гору на «джипах» (наших уазиках без крыши) или по канатной дороге. Мы не рискнули залезать на канатку с дитем, как оказалось – правильно, канатчиков основательно побило дождем и градом. С песнями по ухабам, прикладываясь к коньяку на персике (шофер, естественно, тоже, глупый вопрос), поднялись по опасному серпантину на вершину, девочка Яшка всю дорогу придирчиво разглядывала свой маникюр, а на обратном пути и вовсе заснула с болтающейся по мне головой. Шофер удивленно отметил, оглядываясь: «каАк туУУт вооОбще мООжно спА-А-Ааать…»

С вершины Ачишхо обозреваем Кавказский хребет, чувствуем себя немного отцами Федорами в ожидании царицы Тамары, пьем коньяк и съезжаем вниз. Нам очень помог слинг, нам ОЧЕНЬ ПОМОГ слинг. Как бы мы без него по горам лазили – не знаю. Кстати, на весь Адлер, да и в Сочи тоже, слинг был у нас одних на всем белом свете. Говорят, что цена одной сотки в Красной Поляне нынче – 214 штук зеленых денег, а с виду не скажешь, но иногда приятно потоптать самую дорогую землю на планете. Нашим шофером-экскурсоводом оказался бывший полковник с пивным (винным, если вспомнить о местности) животом и неутомимым языком. Рассказывал, как южные зятья травят нелюбимых тещей, подкладывая им под подушку цветы магнолии - как известно, сильнейший аллерген. И как в войну южные женщины травили неприятеля, предлагая им шашлыки на веточках олеандра. Гостеприимный народ, что тут скажешь.

2. Три экскурсии в Сочи. Разные.

Три раза прослушали историю Сочи. Вечерний Сочи – это просто надо видеть. Когда каждая пальма украшена иллюминацией, и подсвечен каждый реликтовый пансионат с колоннами, и парки украшены разноцветными шарами – огни, кругом огни. Какие уж там темные ночи, не знаю. Праздник жизни. В мор.порте ознакомились с яхтами – впечатлила красивенькая яхта МЧС и путинский «Кавказ», проход к нему перекрыт и выставлена страшненькая картонка с кривыми буквами от руки: «прохода нет, здесь стреляют, не прахади, стрилять буду!» Что-то вроде этого. Как нам объяснили, стрелять действительно будут – объект государственный. Покатались на теплоходе, посмотрели на вечерний Сочи издалека. Прошлись по набережной, послушали настоящую Аллегрову, как раз выступающую в концертном зале «Пять звезд». Там все садятся рядками вокруг этого известного зала и слушают, поскольку крыша как таковая отсутствует. Поднялись на культовую для Сочи гору Ахун, на ее вершине построена каменная башня, вид с нее открывается обзорный во все стороны света: Адлер, море, горы. Последним номером шел дендрарий (вход 185 р, мелкие дети бесплатно) – ну, это просто сказочное место. Сочинский дендрарий нужно посещать самолично и оставаться в нем жить. Безмерное количество экзотических растений в одном месте плюсом прыгающие в кустах зайцы, плавающие пеликаны, павлины-мавлины, страусы, черные лебеди и морские зверьки. Ну и, конечно, мы заезжали в Мацесту подышать сероводородным воздухом и приобщиться к легенде о появлении самой лучшей в мире минеральной воды, которую нельзя пить ртом, а только кожей.

3. «Белые скалы».

После этой экскурсии в нашем семейном лексиконе появилась новинка: слово «наивность» подменяется словом «буйвол». Мол, ты что – буйвол? Нам описали поездку так: поездка на джипах (уазиках) до прекрасных мест природы под названием «Белые скалы», легкая прогулка по бережку, заезд на буйволиную ферму, какой-то каньон и в монастырь. Был элегантно опущен момент прогулки, оказавшейся километром пешком вниз по горам, камням, потом 3 км по скальным берегам. И здесь нам помог слинг, хотя я все равно представляю, как ухайдакался муж. Ноги болят до сих пор, но какова встряска после года сиднем за компьютером – очень освежает. Природу вокруг показывают изумительную: сказочный моховой лес. Говорят, мох на деревьях – тысячелетней выдержки, им покрыты деревья сверху донизу, будто мягким ворсом.

После скал нас подхватили уазики и помчали на ферму. Вот тогда мы и поняли, что такое джипинг: всю дорогу нещадно трясет, скорость высокая, ветер свищет в ушах. Волосы потом невозможно было расчесать два дня. Девочка Ярослава вела себя с философским спокойствием, поспала, покайфовала, стоя на ногах и высовывая части тела за пределы машины. Мы уже поняли, что нашей наивности не было предела, поскольку до поездки были уверены в ее исключительно увеселительном, непринужденном смысле. Буйволы на нас посмотрели, мы посмотрели на них, сыра они в этот день, к сожалению, не произвели. Корова как корова, только очень мрачная и серая. Ферма оказалась сарайчиком типа «крыша на палке» с печкой и немытым товарищем внутри, сказавшем ровно одну фразу «сыра нет».

Если задуматься, то в окрестностях Сочи все так: водопады – это ручейки, ферма – сарайка, а в обезьяньем питомнике скромно потупились несколько худеньких мартышек. Зато всего этого очень много. В монастыре было невероятно красиво – розарий, лотосы цветут в маленьких бассейнах, вьюнок, бабушки приветливые. При входе женщинам раздают платочки и юбки, кому надо.

Необходимое дополнение об Адлере для желающих оттянуться виртуально: Интернет там присутствует на уровне каменного века, то есть он - где-то (80 р/час). В каких-то неблизких коммерческих ларьках без кондиционера. Можно сказать, что его нет, или он есть сугубо зимой. Летом в тамошний Интернет – как в баню, муж приобщился и весьма оздоровился, благодаря эффекту сауны. Я и не пыталась.

Знаменитые домашние вина и настойки можно приобрести, остановившись в любом удобном месте в некотором раздумье, и как бы смятенно произнеся: вот бы винца! И быстренько в окоп, спасаясь от натиска продавцов. Настойками торгуют все – от невинных служащих на аттракционах до таксистов, у любого случайного прохожего как бы невзначай в нагрудном кармане найдется 5 литров домашнего вина (разрешенная норма для провоза в багаже).

В обратном самолете должны уже были действовать новые правила провоза багажа, но пол-литровые бутылки с водой в ручной клади ровным счетом никого не заинтересовали.

Отдых на нашем юге - понравился. Но Адлер, все-таки, не то место, куда со щемящей тоской хочется непременно вернуться. В центральный Сочи – да, в горы – ДА.