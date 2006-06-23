Рассказ от бабушки о поездке в Египет

Прошло несколько дней после возвращения из Египта, эмоции поутихли, мысли устаканились и можно реально и главное (надеюсь, что так и получится) без особых эмоций изложить свою версию и впечатления от состоявшейся поездки.

Итак, мы (мама с сыном 11 мес. и бабушка (мама дочки)) отдыхали в Хургаде с 9.04.06. по 30.04.06. в отеле "Али-Баба". Отель, как было заявлено в договоре, 4+. Отель клубного типа, т.е. тройка отелей, расположенных рядом, и можно пользоваться услугами любых отелей – это "Али-Баба" (4+), "Алладин" (4) и "Жасмин" (3).

Принимающая сторона: ТЕЗ-Тур. Вполне достойная фирма, которой можно доверять! И встретила и проводила достойно. Трансферт на уровне. В аэропорту при прилете достаточно внимательно отнеслись при заполнении документов, русскоговорящие гиды давали все рекомендации и консультации, не отказывая ни в какой помощи. Автобусы для каждой группы отелей были поданы без задержки в точно указанное время. И в моменты отдыха ежедневно можно было получить любую консультацию по любым вопросам, а также информация размещалась на специальном стенде.

ПЕРЕЛЕТ в Хургаду был на ИЛ-86 в 4-30 утра. Время в пути 5час. 30мин. Поэтому ребенка пришлось будить посреди ночи и в аэропорту малыш не спал, посадка по расписанию (спасибо турфирме Бизнес-Тур, через которую мы приобретали путевки, нам забронировали места, где можно повесить люльку для малыша. Как было забронировано, так и достались нам места на 16 ряду, где можно повесить люльку.

Правда здесь произошла небольшая нестыковка – на одно из наших мест был выписан (а может и не выписан, по недоразумению мы это не проверили) двойной посадочный талон. Но так как мы пришли в салон самолета на пару минут раньше, то мы заняли свои места согласно посадочным талонам, которые предварительно проверила бортпроводница. Но так как на эти места претендовала женщина в деликатном положении и с сыном лет 6-7, то бортпроводники в итоге решили посадить их рядом вместе, а мне – бабушке – предложили место с следующем ряду, при этом бортпроводники пошли на ухищрение, объявив нам, что у нас одно место не в 16 ряду, а в 17! Но так как дочка посадочные талоны оставила в коляске, когда уже после посадки в самолет спустила ее в багажное отделение и доказательств обратного на руках не было, мы расселись немного порознь – наискосок! Резюме – посадочные талоны всегда должны быть при себе! Хотя понятно, что беременной женщине неудобно было бы сидеть с сыном на разных рядах, но такие вопросы можно решать и без ухищрений…

Уселись, взлет прошел нормально!!!!! Питание в самолете в ту сторону хорошее. Напитки, леденцы – все как полагается. В самолете Тигран спал пару часиков в люльке. Остальное время мы курсировали по салону (и при взлете, и при начале посадки, что вызывало некоторое недоумение у бортпроводников, но усадить нас было невозможно, ну не хотели мы сидеть!!!! – знакомились с попутчиками, играли с неспящими детьми. На последних минутах посадки, правда, минут 5 мы поплакали – сказывался перепад давления. Не помогла и мамина титя. Зато обратный перелет прошел очень благополучно: спали в люльке 2 раза! И так же курсировали по салону в остальное время. Взлет и посадка прошли как ни в чем не бывало. Просто супер!!! А вот питание из Египта просто отвратное, напитки местного производства невкусные и никаких вам леденцов…… Но так как мы откормленные - это уже не важно.

ПРИБЫЛИ в отель "Али-баба" в 8 утра местного времени (в 9 часов провели с нами ознакомительное собрание ТЕЗ-Тур, где объявили, что по правилам размещение в номера начнется только в 14 часов, а при лучшем исходе в 12 часов (до этого времени освобождаются номера и приводятся в порядок). Опять же благодаря операторам ТЕЗ-Тура, т.к. с нами малыш, нас посели в номер уже в 10 часов и по нашей просьбе дали нам номер на первом этаже (Ground Flour); корпуса в данном отеле 3-х и 2-х-этажные. При этом замечу: остальных соотечественников размещали с 13 до 15 часов, что крайне неудобно (да и пол-дня практически долой). Мы за свое размещение бакшиш не совали, просто к нам отнеслись с пониманием. А к тем людям, что предлагали бакшиш, как-то не вняли их предложениям и просьбам…

НОМЕР нам достался с видом на одну из аллей ближе к морю и на теневую сторону, что было очень комфортно для нас. Номер стандартный – комната 22-24 м2 – 2 полутораспальные кровати – достаточно широкие (но что немного смутило, так это металлический каркас, на нем настил из досок и затем лежит нормальный матрас, спинка кровати деревянная, красивая, но она прикреплена к стене так, что сама кровать при передвижении остается без спинки). Большая тумба под телефон - деревянная, красивая, с вместительными ящиками. А также очень большая тумба-стенка-трельяж с множественными вместительными ящиками. На ней телевизор (3-4 русских канала - 1ый, РТР и еще какие-то). Также в комнате стоит небольшой диванчик (спать на нем ребенку не предусмотрено!) Для малыша нам была предложена деревянная кроватка детская, но мы от нее отказались, так как мы сдвинули 2 свои кровати вместе и у нас был здоровый спальный аэродром!!!!! Нам так было удобнее…

Перед комнатой небольшая прихожая, в которой расположен вместительный встроенный шкаф под одежду и прочие вещи. Ванная комната достаточно большая и приличная, сантехника в хорошем состоянии. Терраса с выходом на аллею, где стоит 2 пластиковых кресла и маленький стол-табурет. Кондиционер, холодильник с питьевой водой, пополняемый каждый день без напоминаний в неограниченном количестве. На полу везде керамическая плитка. В комнате на полу небольшой коврик в виде дорожки шерстяной (но не ковровой!). Стоит заметить, что покрывала и шторы ночные одной расцветки и немного заунывные (стоит ЗАМЕНИТЬ! И ТОГДА в номере будет ОЧЕНЬ комфортно). В принципе в итоге в номере только в основном ночуешь, так что условия проживания в плане комфорта НОРМАЛЬНЫЕ - без шика, но сносно! Короче расположились ХОРОШО и БЫСТРО!!!!!!

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ. Главный корпус 3-этажный расположен по фронту в виде полукруга и от него идут по двум сторонам 2 ряда 2х этажных корпусов . Посередине территории между этими рядами корпусов расположен огромный бассейн (длиной метров 200-300 бассейн основной, внутри которого на островках расположены лобби – бар и островки зелени с пальмами). Бассейн получается в виде широкой замкнутой реки, фронтовая часть отсечена и с подогревом – там проходят различные развлечения типа аквааэробики, водного поло и и многое др.) Так же за основным бассейном есть детский бассейн для малышей. Вода в бассейнах опресненная, хлорированная. Чистят регулярно с 8 вечера, поэтому вечером в бассейне купаться запрещено. Вокруг бассейнов все выложено керамической плиткой, лежаки с зонтиками-грибками стационарными и все цивильно.

Далее центральная часть переходит в красивую центральную аллею, ведущую к морю. Между шеренгами 2-этажных корпусов тоже широкие и очень красивые аллеи. И все дороги ведут от центрального входа (корпуса) к морю (длина не менее 500 м). Внутри 2-этажных корпусов тоже очень красивая ландшафтная архитектура, внутри расположены аллеи на всю длину корпусов с пальмами , различными красивыми деревьями и лестницами на второй этаж. А в очень большом холле главного корпуса с очень красивым куполом расположен ресепшен, сейф-комната, лобби-бар, 3 ресторана больших, ряд магазинчиков, банк, детская игровая комната, бильярдная, пинг-понг и прочие необходимые заведения для персонала. И самый БОЛЬШОЙ + данного отеля: здесь в главном корпусе расположен Медицинский Центр с русскоговорящей мед. работницей (Татьяна – владеет минимум как 5 языками – умница и к тому же очень внимательна!!!!!!). Перед отелем расположен мини-гольф, площадки для большого тенниса, и просто красивая зеленая зона, где много всегда больших белых птиц (не знаю названия).

Особая примечательность данного отеля - большая и ОЧЕНЬ Красивая территория (учитывая, что приехали мы в разгар цветения – весны, то впечатляет буйство красок различных деревьев и кустарников, а так же цветет везде календула, петунья и др. различные цветы). А какие огромные и причудливые кактусы растут там и еще и цветут очень красиво. Это нужно видеть!!!!!! Замечу, была в различных странах (кроме Европы) – здесь далеко не скудная растительность. Зеленая и большая красивая территория данного отеля ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ!!! СУПЕР!!! 5+ !!!!!!! Дорожки выложены хорошо из шлифованного камня без колдобин и прочих недостатков (чего не скажешь об отелях "Алладин" и "Жасмин" – эти отели гораздо проще, хотя территория у Алладина и достаточно зеленая, но выщербленные дорожки удручают, да и корпуса у них все одноэтажные, бунгало с террасами попроще, спальные места – это бетонное возвышенное основание, на которое положен матрас хороший высокий, а так - остальное в номерах как у нас, правда, по площади чуть меньше. В этих отелях всего по одному ресторану, поэтому всегда толпа народа, все сметается со столов молниеносно – пообедали там один раз, больше не захотелось, хотя ходила туда часто за финиками, у нас их не давали. Я бы в эти отели путевку брать не стала).

На территории всех трех отелей есть детские открытые площадки, у нас самая большая, но какая-то уж очень простовато-пустая, а вот в Алладине она хоть и маленькая, но очень интересная и более красочная. А в Жасмине есть небольшой зоопарк – обезьянки прикольные, которых деткам и взрослым нравиться кормить с рук, лошади и козы. Ради разнообразия и прогулки детям можно туда сходить и провести время недолго.

ПИТАНИЕ. Система ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

3 больших ресторана (ассортимент везде одинаковый)

7-00 до 10-00 ЗАВТРАК достаточно обильный, много овощей различных; несколько видов нарезки сыров, колбасы; йогурт, фруктовый салат – всегда свежий и вкусный; грейпфруты; маленькие сосиски горячие, запеканки различные, яйцо, омлеты разные готовят по твоему заказу, глазуньи, сухие завтраки – хлопья и разные др. всякие, горячее и холодное молоко, какао. Кофе, чай, напитки фруктовые, кола, спрайт, вино белое, розовое, красное, пиво. Оговорюсь сразу: все перечисленные напитки без ограничения (добавить к ним виски, ром местного производства без ограничения везде в ресторанах, барах и на пляже до 12 ночи бесплатно – далее как напитки). И, конечно же, выпечка на любой вкус, одних только слоек сортов 6-8, и различные джемы и мед. Блины с разными соусами, и еще всего-всего. Завтрак УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ! Целый день можно больше ничего не есть!!!!!! (но как же не есть, если все включено!!!!).

12-00 до 14-30 - ОБЕД. 18-00 до 22-00 (Один дежурный ресторан до 24-00) - УЖИН. Тоже обильные. Супы 2 вида (бульоны и суп-пюре в течение недели разный ассортимент). Салаты различные и вкусные сортов 6-8. Овощи разные и свежие и цельные и резанные и отварные (зел. горошек, стручковая фасоль, тыква, морковь, перец болгарский). Вторые горячие блюда - мясо 2 вида приготовления обязательно, курица тоже - то гриль, то еще как-нибудь (на ужин всегда плюсом отварное мясо и кура, либо индейка). Также картофель тушеный каждый раз в разных видах или соусах, рис 2-3 вида, макароны 3-4 видов по-итальски с соусами (паста – готовят при тебе по вашему заказу), обязательно вид рыбы присутствует (морепродуктами не балуют!). Ну и сладкого – желе различные и торты до 20 видов не меньше, что на обед, что на ужин в изобилии!!!!!! На ужин сортов 5 - мороженое фруктовое, ваниль и шоколад – мне понравилось - молочное типа, но легкое. Ну и напитки в ассортименте см. выше. Да, фрукты – дыня разная мякоть (зеленая и оранж), арбузы, апельсины, банан, гуава. А вот финики ходили есть (и затариться в соседний Алладин - у них они были постоянно, а нас не баловали, так же как и яблоками). В продаже есть все фрукты (манго не было – не сезон. А так хотелось бы. Обожаю манго!), море клубники (но она не вкусная – резиновая и не сладкая трава. Плюс много порченной).

Лобби-бар в центральном холле с 10-00 до 24-00, напитки в ассортименте плюс автоматы на горячий шоколад, капучино и прочую снедь. Также с 16 до 17 выносят небольшой ассортимент сладостей.

Лобби-бар у бассейна и на пляже с 10-00 напитки в ассортименте. С 12-00 до 15-00 Обед - овощи, шаурма, хот-доги (очень вкусные, сочные и большие), гамбургеры, пицца, лазанья. И конечно, напитки в ассортименте!

Кормят хорошо! Особенно когда заехали в начале апреля, русских было мало, в основном немцы, поляки, голландцы – спокойно в ресторанах, детей не очень много, ассортимент блюд менялся очень часто, в течение недели не повторялся, зато после 20 числа наших соотечественников понаехало тьма, много детей, очереди во все рестораны, свободных столиков нет, могут подсадить тебя или к тебе, что до этого времени не наблюдалось, ассортимент перестали обновлять (в течение недели блюда могли повторяться не раз), съедалось все, успевали только подносить. Да не всегда успевали, а раз так, то не успевали подогреть, порой были еле теплыми горячие блюда, фрукты сметались, хотя до этого времени по нашей просьбе могли нам дать дыни целые, не нарезанные, апельсины стали подавать нарезанные дольками. Да и обслуга не стала успевать подавать напитки, принаглела – ждала бакшиш, пока дождешься напитков, можно было весь обед съесть уже (хотя нас, старожилов, старались вниманием не обделять – они уже сами знали, что и когда нам нести, так как Тиграна уже знал весь персонал и каждый хотел с ним поиграть, взять на руки, ущипнуть играючи. А не досмотришь – так и поцеловать стремились… Но многие жаловались на эти проблемы.

Вывод – питание достаточное и даже более чем, вкусно, съедобно. Но не супер!

Один недостаток - почти нет морепродуктов и нет изобилия видов фруктов!!!!!

СЕРВИС. В целом неплохо.

Убирают комнаты и меняют белье ежедневно, когда и кто хорошо, когда не очень.

Чтоб убрали комнату вовремя, нужно вешать табличку – клин май рум, плиз!!!! (Сори за текст), иначе могут убрать ваш номер после обеда ближе к вечеру.

Опять же проблема встала после 20 числа. В начале у нас убирал очень доброжелательный стафф-мен. Он и под кроватями вымоет, и стекла на раздвижных дверях протирал – мыл ежедневно и все с утра (так как Тигран сам ручками открывал раздвижные двери на террасу). Но только стал наплыв народа, у нас сменился уборщик и началось: под кроватями не моют, на террасе могут забыть вымыть, стекла он даже и не собирался протирать, не то что мыть, как мыл прежний, полотенец стали ждать свежих из прачки по 2-3 часа, Но опять же после первого же предупреждения, чтоб убрать наш номер с 10 до 11-00, старался исполнить свои обязанности, хотя не так тщательно.

Секъюрыти (агенты по безопасности) по вечерам и ночам на территории пляжей, в корпусах, и по периметру отелей несут свою службу достойно!!!! Практически всех знают в лицо, к малознакомым лицам проявляют интерес по поводу - кто и откуда, даже если ты из другого корпуса.

ПЛЯЖ. В "Али-Бабе" берег каменистый, при заходе в море слегка расчищена дорожка для захода от камней и, видимо, это сделано самими туристами, а так заход в море понтонный (тоже самое и в "Алладине"). На пляже лежаки с матрасами, выдают бесплатно по карточкам пляжные полотенца (за утерю карточки или полотенца штраф – 50 фунтов (250 руб). Зонтики стационарные с покрытием из сухих ветвей пальм и сделаны загородки от ветра из прутьев, что очень удобно. В зоне для загорания песок и сделаны большие теневые навесы от солнца. Зоны пляжей первых двух отелей не очень большие (в длину метров 300 не больше).

Зато в "Жасмин" пляж очень хороший - полностью песчаный, что очень удобно для детей, пляж достаточно большой и даже очень - разбит лагуной с мостиком на две зоны, везде сделаны шалаши и грибки-навесы от солнца. Заход в море мелкий, но не утомительно длинный, метров через 20-30 уже по горлышко и под ногами островки красивых кораллов, где, плавая даже без маски, можно разглядеть различных красивых диковинных рыб, морских ежей. Так что не обязательно уезжать на катере, чтоб увидеть красоту Красного моря, конечно, чем дальше и глубже, тем красивее и диковиннее подводный мир, но когда утром народу мало, можно увидеть много разного и красивого достаточно. Море очень соленое, самое богатое минеральными солями и очень чистое, даже у берега, не смотря на песчаный пляж. Народу на пляже "Жасмин" всегда много, а на первых двух пляжах уж очень спокойно.

На пляжах 2 волейбольные площадки, лобби-бары при каждом пляже. Море теплое было, правда, раз штормило неплохо, запрещали с матрасами и деткам купаться. А так все было хорошо и даже очень! По побережью пляжей родители с детками усиленно занимались строительством городков и крепостей разных, пирамид, черепах и сфинксов из песка – кто во что горазд, к этому я, как строитель (профессиональное призвание) подключилась активно – увлекалась порой так, что забывала свои прямые обязанности – следить за Тиграном, за которым нужен был глаз да глаз В море Тигран купался с удовольствием, постоянно и самостоятельно, с интересом к волнам набегающим и убегающим – догоняли их в море, падали и плескались с возгласами и радостью, немного не нравилось, когда, не устояв, заглатывали ну уж очень пересоленной воды (но очень полезная процедура, хотя довольно неприятная даже для взрослого). Из моря его было практически не вытащить, если его не заинтересовала какая - нибудь игрушка или постройка из песка. Катались на лодочке надувной – очень нравилось качаться на волнах и впрочем достаточно безопасно, если рядом подстраховка (лодочка с дном – он сидел там плотно, ни разу волной ее не перевернуло).

Других же многих детей искупать в море было достаточно сложно. Почему-то боялись, даже на руках у родителей все сопровождалось криками и плачем нежелания и даже лодочка, предложенная нами, не интересовала, если она была на воде, вот на песке – пожалуйста. А в море ни в какую. Зато наш Тигран самый отважный купальщик был и слишком самостоятельный, везде сам и поскорее смыться от нас, что забавляло всех окружающих. Все его знали – и дети, и взрослые, и на побережье и в море – уделяли много внимания и понимания (подумаешь – насыпал он совком вам песка на полотенце, или рукой в песке сделал вам небольшой массаж по спине или ноге – ведь бесплатно и не спецом.

Ходил он на пляже босиком (сланцы не признавал- снимал тут же, как одевали, хоть они с поддержкой на резиночке) и в плавочках купальных. Наелись песка вдоволь. Накупались и назагорались – у него первый сон всегда был на пляже. Очень спасала его головку от солнца шапка панамка с ушками на завязках тоненькая х/б – цены ей нет!!!!! Первые 10 дней, конечно, мазали малыша защитным кремом от загара фактор 60, боялись, чтоб не сгорел, а затем только проблемные места - шечки и виски, поэтому загорели хорошо, но не очень сильно, лицо осталось белым практически, но спинка черная в отличии от ног и живота, которые были постоянно в песке или в воде.

Удовольствие от солнца, моря и морского воздуха получили на 100% и даже более, и этому нет цены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СУПЕР !!!!!!!!!!!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ – АНИМАЦИЯ. Днем возле бассейна постоянно проходят различные мероприятия с аниматорами, развлекают людей по полной программе – аквааэробика, игры, водное поло, различные конкурсы и в воде, и на сцене перед центральным корпусом, обучают танцам живота и разным другим в общем-то, если вам это интересно, то скучать не дадут, некоторые люди только и успевали с одного мероприятия в одном отеле бежать в другой, чтоб успеть везде (благо, можно в клубном отеле пользоваться услугами всех трех отелей). Днем для детей бесплатно работают в каждом отеле детские клубы, где их развлекает аниматор - девушка, владеющая 4 языками - английским, русским, немецким, итальским. Там детям нравится и время проводят все с удовольствием, но это для тех, кто постарше, лет с 4-5 и далее, также детки хоть круглосуточно могут играть в компьютерные игры, а малыши могут поиграть в детской комнате в разных больших пластиковых разноцветных красивых домиках и лабиринтах.

Вечером с 19 часов начинается развлекательная программа.

Сначала детская дискотечка – опять та же девушка-аниматор для деток в красивой клоунской одежде танцует с детками на сцене, песенки поют и танцуют все детки с удовольствием, программа всегда одинаковая, но интересная, поэтому детки успевают ее выучить и поют и танцуют с большим удовольствием. Даже наш малыш 11 мес. и тот был в восторге от детской дискотечки, всегда туда стремился, танцевал и как завораженный этой девушкой, смотрел на нее во все глаза, просто тянуло его к ней. С детками разных возрастов перед дискотекой играли, бегали и резвились. Оценка детской аниматорше 5+!

Затем начиналась программа для взрослых – живая музыка и неплохо пела девушка, затем опять приступали к обязанностям аниматоры (4 чел.) для взрослых, разные конкурсы и концертики прикольные на оценочку 4, хотя иногда были прикольные вещи и весело, программа у них в течении недели была разной. Затем были концерты разные – либо танцы народов мира - мужчины африканцы здорово танцевали, либо танцевали танцовщицы типа варьете. Был интересный такой танец – когда африканец один в красивенном костюме во вращении танцевал без остановки минут 30 и сопровождал это все жонглированием предметами костюма – красивые юбки цветные – потрясное зрелище во вращении и ОЧЕНЬ красиво! СУПЕР! Ранее такого нигде не видела, даже по телику. Интересно смотреть такое всем и детям и взрослым!!!!! ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!!!!!!

В нашем отеле дискотеки не было, только в Алладине и на пляже Жасмина были неплохие дискотеки для молодежи. Кто их посещал, всем нравилось. В Алладине также вечером было веселое развлекалово для всех, типа как в нашем отеле, но, на мой взгляд, у них это происходило немного живее и веселее (хотя, может, это и необъективно). Это потому, что отель немного попроще, контингент тоже значит попроще, поэтому публика попьянее и раскрепощается побыстрее. В нашем отеле все-таки все поцивильнее и постепеннее было. В холле огромном было за столиками много народу, компаниями тусовались, пили, общались. Играли в карты. Кого что интересовало и тут же все это под сопровождение программы вечерних раазвлечений. Мне нравилось все! Неплохо, ненадоедливо. Во всех отелях есть место, где можно посидеть отдохнуть и покурить кальян за доп. плату 15 фунтов (75 руб.) В последний день перед отъездом вечерняя развлекательная программа переместилась на открытый воздух и все сидели за столиками лобби-бара у бассейна, т.к. вечерами стало гораздо теплее (сезон жары начался, днем уже очень жарко).

ЭКСКУРСИИ. Мы в Египте уже 2-й раз (были в 1995 году), поэтому практически никуда не ездили. Когда были первый раз, посетили почти все достопримечательности Египта, кроме Александрии (со слов других, очень красивый город и есть что посмотреть, но так как мы были с малышом, мы рискнули, но очень бы хотелось там побывать!). Я бы посоветовала побывать практически на всех экскурсиях, которые предлагают, все достаточно увлекательно и интересно, хотя утомительно (долгая дорога и нещадно палит солнце). А так на всю жизнь запомнился и Луксор и Каир (брать нужно 2-дневную экскурсию, так как за день утомительно и невозможно все спокойно обозреть, а посмотреть хочется и пирамиды, и сфинкса, и национальный египетский музей, да и просто побродить по вечернему Каиру). Интересно и Сафари и посмотреть, и разнообразие морского мира, даже на подводной лодке интересно посмотреть морской подводный мир.

Мы в этот раз самостоятельно (без экскурсий) съездили в Эль Гуну. Это небольшой молодой курортный городок в 22 км от Хургады. Называют его маленькой Венецией, потому как он изрыт каналами и по ним можно в течении дня прокатиться на лодочках (до 16 часов только, мы не успели, т.к. поехали во второй половине дня). Домики и отели (их там немного) все такие небольшие красивые коттеджи в восточном стиле, много зелени, по райончикам можно передвигаться на Тук-Туках типа, как Таиланде – маленькая кибитка моторизованная на 2 человека – стоимость поездки 5 фунтов (25 руб.). Там есть приличный корт для картинга, самый большой и лучший Гольф-клуб. Короче, это цивильный современный курорт (нам практически не встретились там наши соотечественники). В заливе района Абу Тиг Марин можно увидеть (и арендовать тоже) очень красивые и богатые яхты!!!!! Много небольших и цивильных кафе и ресторанчиков, где можно достойно отдохнуть и провести время. Там ощущаешь себя уже, как на цивильном курорте, похожем как на Кипре или во Франции. Нет практически бедных и неопрятных везде снующих египтян (которыми кишит Хургада, нет этой пыли и грязи).

Есть шикарные магазины с хорошими вещами с приличными ценами – опять же как в приличных домах Лондона. Там даже сувенирные магазинчики и те очень приличные и достойные внимания, в них приятно зайти и сделать покупку, не то что в Хургаде, где все египтяне к тебе пристают и дергают тебя, зазывая к себе в лавку. Тут такого нет !!!!!

Для себя сделали вывод, если и поедем отдыхать еще в Египет – то только в Эль Гуну!!!

Побывали мы в Аквапарке, что при отеле Титаник. Вполне достойное место отдыха, хорошие развлечения и для детей и взрослых, пожалуй, ничем не хуже аквапарков других стран. Очень удачно для нас оказалось, что Отель Титаник расположен через дорогу от нашего отеля - напротив и на одно посещение у нас был включен в путевку бесплатный билет. Нам очень понравилось – там можно провести весело время , хоть целый день.

Сам отель Титаник 3 зв. Хоть и не расположен на побережье, но нам понравился, снаружи вроде бы и просто в виде корабля, а внутри все красиво и они имеют право хоть весь день пользоваться аквапарком. В чем есть своя прелесть, когда отдыхаешь уже с достаточно подросшими детками, им там очень нравится. А на море из их отеля курсировал туда и обратно в течении дня с самого утра небольшой открытый автобус до пляжа нашего отеля (2-3 минуты езды или 5-7 минут хотьбы до моря). На мой взгляд, это даже не назовешь большим неудобством – небольшая тренировочка на отдыхе – полезно для здоровья.

Ну а теперь о самом главном, о том, ради чего мы туда едем и везем с собой деток!

ЗДОРОВЬЕ. Солнце (оказывается, не всегда), воздух (морской) и вода (особенно морская) – наши лучшие друзья! Все прекрасно помним с детства этот девиз. Но не нужно еще и забывать про непредсказуемые последствия от этих наших друзей.

Первое, чего нужно опасаться в Египте, это вода из-под крана. Она НЕ ПИТЬЕВАЯ!!!

Это опресненная вода без всякой обработки или после непонятной обработки. Ей можно только обмыться, что-то постирать, вымыть (но не фрукты!!!) В отеле дают в баллонах питьевую воду в достаточном количестве, вот ей моем фрукты, пьем, чистим зубы, споласкиваем посуду и даже моем (умываем, купаем) малышей. Когда я сказала убирающему персоналу, что мне нужно больше воды, он, вроде бы недоумевая, сказал, что достаточно вроде бы, но я ему объяснила, что мне нужно больше, чтобы обмывать и вымыть головку малышу, он все понял, поэтому воды у нас было более чем предостаточно. А вот у знакомой нам там семьи, они не знали об этой проблеме и все делали проточной водой (даже фрукты мыли проточной водой), были проблемы со здоровьем, и у взрослых, и малыша тоже (понос, отравление, рвота, температура, причем у всей семьи, кроме папы - он пил виски, джин и пр. нейтрализующие напитки).

Солнце – оно тоже достаточно коварно. Не говорю уже о том, что нужно малышей оберегать от солнечного перегрева. Нам нужно не забывать и о своем здоровье.

Во-первых, пытаясь загореть на все 100%, мы зачастую обгораем до такой степени, что на теле у некоторых коросты, что больно видеть даже окружающим.

Во-вторых, это аллергическая реакция на солнце!!!!!!! С этой проблемой я столкнулась воочию сама лично в этот раз. Я, которая побывала на морях и океанах разных и в разные времена года, которая каждый божий год обязательно летом проводила свой отпуск в течении 30-45 дней со своей дочкой (пока она не выросла) обязательно у моря, столкнулась с этой проблемой первый раз. Скажу сразу – было страшно за свою жизнь (и не только мне, но и дочке)!!!! Я уже практически свыклась с мыслью, что могу и не выжить!

Но по порядку. Как я ранее сказала, мы приехали утром, нас быстро разместили и мы на 1 час пошли к морю, там чуть позагорали, конечно, намазались защитным кремом фактор 24 Нивея, искупались в море, затем пошли пообедали в ресторане (конечно, вдоволь откушали самых красивых и вкусных тортиков) и легли отдыхать в номере все вместе.

Ну тут и началось все. Во сне я началась вся чесаться (зуд был невыносимый, но так как хотелось спать сильно (сказывалась бессонная ночь перелета), спала и чесалась, чесалась и спала. Встали часов в 7 вечера, все руки, ноги, живот были как в ожогах, страшный зуд.

Выпила супрастин в надежде, что пройдет, и стали думать и гадать, на что могла начаться такая аллергия. А от того, что я вообще-то очень восприимчива к аллергии (она у меня явно выявлена на человеческий волос и пыль канцелярскую и активный белок в лекарствах) мы стали строить предположения - или на пыль (срочно попросили снять шторы ночные и забрать покрывала из номера), или на красители в тортах (решила больше к ним не притрагиваться). Ну никак не могла я предположить, что это на солнце, тем более, что были на пляже не долго. Пошли поужинали, а я так плохо себя чувствовала, что вернулись обратно в номер. Тигран тоже беспробудно спал, и мы тоже улеглись – решили выспаться в надежде, что к утру все пройдет. Но не тут-то было – ночь бала кошмарной – практически не спала, пила супрастин, но ничего не проходило, а наоборот нарастало, участки так называемых ожогов уже покрыли более чем половину тела, зуд страшный, горло отекло, было больно глотать. Еле дождались утра и срочным порядком двинулись, превозмогая слабость, в Хургаду в аптеку, там купили Телфаст и обратно в кровать, Телфаст не помогал или может чуть сдерживал, к обеду поднялась температура, страшный оэноб, лицо все отекло – опухло. Вместо глаз щелки, всю трясет, одышка, начался отек горла. Уже практически думала, что скоро помру (боялась аллергического шока, готова была тут же вернуться домой и поскорее бы), позвонили по страховке – там нам ответили, что никакие аллергии не относятся к страховым случаям. Да рано утром мы зашли в наш мед. центр при отеле, чтоб узнать об их услугах. Стоимость консультации доктора без страховки - 35 у.е. и за каждое выписанное им лекарство, которое выдадут тут же, по 10 у.е. Короче, решили после обеда срочно идти к врачу, пришли, народу много, особенно в основном с детьми, но приняли меня достаточно быстро, русскоговорящая женщина - помощница или регистратор (Татьяна) с дочерью заполнила все необходимые документы, врач осмотрел и был явно шокирован увиденным. К тому моменту я вся уже была, как ужаленная крапивой, плюс температура. Давление оказалось пониженным.

Выписали мне 3 внутривенных укола, один из них мне поставили тут же, таблетки и мазь в виде эмульсии называется Каломил (чудо мазь!). Мазь снимала зуд и нейтрализовала отечность, она стихала и угасала, на солнце сказали не показываться, и так два дня я лечилась и просидела в номере. Слава богу!, и доктору! и лекарствам! Все прошло – даже 3 укол не пошла ставить. Вот здесь оценили всю прелесть нахождения мед. центра рядом. А представляю себе, как в таком состоянии добираться самой до доктора, неизвестно куда, доставка (вызов) тоже недешево, да и на уколы тоже ездить надо, чтоб поставить, а если бы с детьми мотаться – ничего хорошего. Да еще и когда еле живой! И все же это была аллергическая реакция на солнце, скорее всего, да и мнение доктора такое же.

Обращались мы в центр и по страховке с малышом. Тигран очень любил море и видимо после сна на солнце перегрелся и перекупался, начал покашливать так неплохо. Мы тут же, не затягивая, опять в центр к доктору, но по страховке бесплатно. Его доктор послушал, сказал, что легкие чистые, хрипов нет. Выписал лекарство от кашля, которое тоже хорошо сняло кашель. Знакомые с детьми, которые отдыхали рядом, также обращались с ребенком в центр и учитывая, что у них была ситуация гораздо сложнее со здоровьем ребенка, то им просто постоянные консультации доктора и различные процедуры были необходимы. Поэтому еще раз подчеркну удобство расположения мед. центра в нашем отеле.

Так и еще один фактор ВОДА (МОРЕ). Там тоже таится много опасности. Одна из них -медузы. Их стоит опасаться! Не понимаю родителей, которые разрешают детям трогать и ловить их. Опять же у нас призошел случай. Дочь, которая плавала в море, шоркнула медуза, и тут же у нее началась на теле реакция опять же аллергического характера. У меня осталась одна ампула для укола и мы тут же обратились в мед. центр – поставили укол, все тут же прошло. Опять же неоценимое удобство – мед. центр рядом...

Ну и резюме. В принципе, устраивало все, отдохнули неплохо, акклиматизацию ребенка мы практически не ощутили (не считая случая со мной). Отель соответствует своим 4+.

Но стоит отметить, что мы особо отдых не ощутили, так как постоянно следили за малышом. Он очень самостоятельный там был, везде и все ему там было интересно, поэтому за ним нужен был глаз да глаз!!!! Я, можно сказать, даже устала. Если честно сказать, может это оттого, что у него сейчас самый такой возраст, только начал ходить, и слабо что поним