Отпуск втроем в Испании

Принято решение – долгожданному отпуску быть! Выбор места был долгий, но конечным пунктом все-таки стала Испания по ряду причин:

а) европейская страна;

б) страна знакомая (посещали ее уже 3 раза);

в) отличная и проверенная кухня;

г) удовлетворительный сервис;

д) знакомый город Тосса де Мар (были в нем уже 2 раза);

е) самые популярные места на побережье Коста Брава уже ранее посмотрены, некоторые изучены по нескольку раз и не будет большого соблазна оказаться в них снова, поскольку с маленьким ребенком, решили мы - это исключено.

Для нас важно в отпуске с ребенком поменьше непредсказуемости, поэтом продумывали все до мелочей. Застраховались по полной программе. Заказали индивидуальный трансфер из аэропорта и обратно, чтобы не развозить по отелям всех отдыхающих в Коста-Брава в общем автобусе. Проконсультировались с нашими предшественниками по выбранному отелю. Собрали с собой все, что нужно и даже чуть больше необходимого. Выбрали рейс из двух возможных в день вылета, наиболее удобный для нас (на 13.30, а не на 5 утра), правда лишившись при этом некоторого комфорта (об этом чуть ниже).

В общем, вылетели 1 сентября по расписанию. Летели Владивосток-авиа, кроме того, что не было задержки рейса, никаких положительных эмоций от сервиса этой компании не получили. Кормили нас только во второй половине пути, лишний стакан воды не попросишь, сплошная экономия, этот сухой паек с горячим, которое раньше было на выбор, сейчас только одного вида для всех, я уже промолчу про спиртные напитки в дороге - их вообще никто не предлагал. Настроение стюардесс не располагало к общению. Сразу попросили плед, зная о его возможном дефиците, - ждали часа два, напоминали 3 раза, принесли его нам, когда ребенок уже крепко уснул … ладно, набрались терпения на 6 часов, долетели.

По-настоящему отпуск начался с того момента, как только глоток Барселонского воздуха ворвался в салон самолета через открытую дверь. Сразу такое приятное чувство потекло по всему нутру. Вышли. Все такое знакомое. Какое-то счастье просто! Встретил нас представитель «Натали тур» и помчались мы прямиком в нашу любимую Тоссу.

Едешь и думаешь, как-будто вчера тут были, а с последней поездки в Испанию прошло уже 3 года. Довез нас товарищ так быстро, как только это было возможно. Через час мы уже стояли у стойки ресепшн нашего суперского отеля и слушали русскоговорящего администратора Ию. Через полчаса спускались в ресторан на ужин. Ужин прошел под девизом «Ешь, как последний раз в жизни», шведский стол, изобилие, отменное качество блюд. Вина, напитки, вода за дополнительную плату. Но, хочется отметить среди этих вин не только простые столовые, те, что в ближайшем супермаркете можно купить за 2 евро, а в ресторане продают за 8, а есть и достаточно дорогие, коллекционные. После ужина потянуло ко сну: перелет, плотная трапеза, общая усталость… Для нас утро следующего дня началось по местным меркам очень рано. Проснулись в 5 (по-уральски в 9), кое-как дождались хотя бы 6 часов утра, чтобы вылезти из номера и пойти осматривать отель.

Golden Bahia de Tossa самый современный и комфортабельный отель на Коста Брава. Осмотр начался с «-1» этажа. Там расположена прачечная самообслуживания (супер удобная услуга); тренажерный зал (занимались там ежедневно, очередей нет, поскольку и желающих среди бесформенных англичан, немцев и французов - основных постояльцев отеля немного); крытый бассейн с джакузи и подогревом, а также спа-салон (предлагающий кроме традиционных спа-процедур еще и специфические, типа вино-терапии).

С 1 по 5 этажи жилые, там номера разных категорий, есть «стандарты», «фемели» - довольно приличные во всех отношениях, есть «сьюты», с джакузи на балконе, а комната разделена на две зоны гостиной и спальни. Во всех номерах чай, кофе, сливки, чайник, посуда, салфетки, щетки, мыло, шампуни, шапочки для купания и т.д. и т.п. (Номера убирают и моют ежедневно, белье меняют через день, а в случае ночных детских аварий – поменяют сразу, полотенца – каждый день). На каждом жилом этаже есть автоматы с водой, разными закусками, спиртными и б/а напитками (все это платное); там же стоит автомат с подачей льда, питьевой воды и воды с кусочками льда (вот это удовольствие абсолютно бесплатное – для нас было очень актуальным). 6 этаж – он же крыша здания, он же смотровая площадка, он же нудистский солярий со своим джакузи.

В отеле 4 ресторана и бара, во внутреннем дворе бассейны и джакузи, игровая комната для детей (правда работала она странно, только в дневные часы и эти часы выпадали на сон нашего ребенка), площадки для мини-гольфа, баскетбола/волейбола/футбола) детская площадка на улице. Ежедневно в отеле проводились дневные и вечерние развлекательные/спортивные программы, работал мини-клуб. В общем, отель жил и живет своей полноценной жизнью, и думаю, что многие ленивые иностранцы из него не выходили на протяжении всей «смены» Завтрак начался с приятного сюрприза. Подачей «брюта» в неограниченном количестве. Мы себя почувствовали аристократами. Вообще про питание в этом отеле можно говорить долго-предолго, респект шеф-повару, чем он нас только за две недели не удивлял...

Море/пляж/погода. Пляж, как и все пляжи в Испании - муниципальный, но при этом всегда чистый и разровненный. Можно в прокат брать лежаки, зонтики. Понравилось - на пляже нельзя распивать спиртные напитки (в открытую), есть специальные служащие, которые следят за порядком. А вот развлечений в Тоссе на пляже нет никаких. Песочек довольно специфический - ничего из него не слепишь, не построишь, это скорее мелкий-мелкий камень, чем песок. Зато потрясающий массаж для ног и нагревается он, не обжигая ног. А вода в море очень холодная, прямо даже очень. Мы купались все, за ребенка не боялись ни капельки - он у нас парень закаленный и к воде приученный. Плавать в воде не только холодно, но и опасно, поскольку а) все время волны, б) море уходит в глубину почти у берега. Раз уж заговорила о природе/погоде, расскажу, как дело обстояло у нас. В начале сентября жара достаточно умеренная, хоть средняя температура и была 27-29 градусов, переносилась она легко. Два дня штормило, в один из этих дней даже лил дождь. Но на юге с этим делом просто, дождь закончился, небо от туч развеялось и снова лето.

Наш досуг. Первая неделя отдыха прошла в пассивном расслаблении. С утра спорт.зал, плотный завтрак, море, обед, сончас, прогулки по городу, ужин, вечерние развлечения в отеле.

В конце недели ОЧЕНЬ захотелось хоть какого-то разнообразия. Решили, что в понедельник съездим в Барселону. Карту Барселоны брали из дома. Все старые маршруты с достопримечательностями города в памяти остались в памяти еще с прошлых поездок. Запланировали погулять по парку Сьютаделья (очень симпатичный парк с прудом, мамонтом, в этом же парке находится Барселонский зоопарк), дойти до готического квартала (в очередной раз насладиться величием старины), прогуляться по Ля Рамбла (известная пешеходная улица, на ней еще стоят «оживающие» фигуры), дойти до порта, и прогуляться до Собора Саграда Фамилья (он всего в нескольких кварталах от северного автовокзала). Спланировали, что 5-ти часов пешком (ребенок естественно на коляске. Почему говорю естественно, потому что за границей без нее лет до 4 тяжеловато, даже с учетом физической выносливости ребенка) нам вполне хватит. НО обстоятельства оказались как всегда сильнее наших желаний.

Понедельник 10.30 утра. Покупая в кассе билеты на автобус, нас предупредили, что на обратный путь вечером остались билеты только на рейс на 17.00. Понимая, что все задуманное мы уже не охватим физически, по дороге стала обдумывать новый план поездки, но когда мы между Ллоретом и Бланесом застряли на полчаса в пробке, новый план сменился на новейший. В итоге в Барсу мы прибыли с большой задержкой, сразу пошли в центр, минуя парк Сьютадель. Что неприятно удивило – город стал грязный, не считая неубранной опавшей листвы, на дорогах и тротуарах столько всякого мусора. В центре к этому мусору добавились еще одни неожиданности - огромное скопление людей. Ну все раньше было по-другому! Когда мы доползли до Ля Рамблы, чтобы ребенку показать «фигуры», его пришлось просто вытащить из коляски и нести на руках, пробиваясь сквозь толпу.

Практически никакого удовольствия мы не получили. Мысль была только одна выйти из этой толпы и посидеть в каком-нибудь уютном ресторанчике. Так и поступили . Отдохнув и покушав в старинной таверне, посмотрели на часы и рассчитали, что времени остается только дойти все-таки до парка, там погулять недолго и на автобус. Теперь шли тихими улицами, получали удовольствие от архитектуры, пения птиц и местного колорита. По дороге останавливались у каких-то неизвестных памятников и на детских площадках.

Вот и вся поездка в Барселону.

Вторник . Пошли с утра на пристань узнать, какие кораблики, и в каких направлениях плавают по побережью. А еще по приезду в отель нам с пакетом документов выдали конверт, в котором лежала дисконтная карта на корабль Magic Vision. На пристани объяснили, что это кораблик со стеклянным дном плавает из Тоссы по гротам вдоль побережья и делает длительную остановку в бухте «…». Мы на нем поплыли. Что-то необыкновенное! Никакая вчерашняя Барселона не сравнилась с этой морской прогулкой. Под музыкальное сопровождение мы плыли по свежему, чистому, красивейшему морю, заплывали в завораживающие гроты, созерцали всю красоту скалистых берегов Коста Брава, где на макушках каменных стен возвышаются чьи-то дома и пролегают серпантины горных дорог.

Потрясающее зрелище!

В бухте нас высадили и капитан объяснил, что можно здесь отдыхать до самого вечера, а через каждые 30 минут при желании вернуться на любом из прибывающих кораблей назад в Тоссу. Бухта тоже была необыкновенна. Во-первых, она окружена скалами и вода в море здесь гораздо теплее, чем в Тоссе. Во-вторых, настоящий песочный пляж. В-третьих, спуск в воду постепенный. В-четвертых, нет таких больших волн. Мы загорали, купались, потом поднялись в ресторан, где отведали вкуснейшей «Сангрии» с местными блюдами. Такой вкусной «Сангрии» потом не довелось попробовать ни в одной харчевне. В этот день, как по заказу, проходил местный праздник и мы отдыхали под звуки джазового оркестра. Настроение было отличное. «Надо обязательно еще сплавать на этом кораблике, хотя бы накануне отъезда».

Среда За завтраком решили все-таки съездить еще в одно новое для нас место «Мариналэнд». Это большущий парк, в котором размещается дельфинарий, зоопарк экзотических птиц и аквапарк. Добраться до парка оказалось очень просто. Сначала мы доехали до Ллоретта, а там в определенные часы ездят бесплатные автобусы до самого парка. На заметку: входные билеты в сам парк лучше купить заранее, их продают во многих местах и цена везде одинаковая, чтобы не стоять в огромной очереди. На входе две тети стали нас фотографировать, мурлыча на своем, а еще предложили посадить огромного попугая на руку. Мы не поняли, что к чему начали объяснять, что нас не надо фоткать и тем более нам не нужна птица, но они все равно нас сфотографировали. Через 5 минут в парке должно было начаться представление с дельфинами, пошли выбирать места в амфитеатре. Снимать на камеру и фотографировать разрешается. Представление продолжалось около часа. В день их показывают по два. То, что мы увидели, производит большущее впечатление. Прыжки, гонки, всевозможные сальто и трюки с использованием разных приспособлений, американский футбол, хор, скачки на дельфинах.

Дельфины работали на 10 с +. Особенно впечатлил меня такой трюк. Из толпы взяли девочку, посадили ее в лодочку, дельфин сначала эту лодочку возил по воде. А потом лодку установили в центре и все 5 дельфинов синхронно ее перепрыгивали. Все представление сопровождается испанским комментатором и классной музыкой. Я раньше бывала на дельфиньих шоу, но то, как работают люди с дельфинами здесь, меня потрясло. И еще особенность представления - 80% трюков люди исполняют вместе с дельфинами. Мы с ребенком сидели, открыв рты от всего происходящего.

После шоу направились в аквапарк через зоопарк (птицы там естественно не в клетках, а каждый вид в своей зеленой зоне, кто хочет летать - летает и снова возвращается к себе). Аквапарк для взрослых небольшой и по правде сказать, слабенький, а вот детская зона очень даже «ничего», наш ребенок был счастлив не только поплавать, но и с горок покататься и полазить везде, где только можно. В парке есть ресторан, кафе и автоматы с напитками. Начиная с 16 часов, из парка курсируют автобусы, НО на них нужно занимать очередь и стоять в ней. Естественно все желающие сразу поместиться в автобус не могут и им приходится дожидаться следующего целый час на жаре! Вот эта система нам не понравилась вообще. Пришлось просто брать такси. Сели, поехали. По дороге мальчик уснул, водитель тысячу раз извинился, что-то пролепетал на своем, куда-то заехал, взял детское авто-кресло. Потом еще полдороги нам объяснял, что у них даже сидя сзади нужно пристегиваться и обязательно использовать авто-кресла, иначе это грозит большим штрафом. И еще, при выходе из парка стояла огромная лавка, в которой ПРОДАВАЛИСЬ фотографии и декоративные тарелки всех посетителей парка. Хочешь покупай, хочешь отказывайся. Но делают они их неразумно. По одной общей фотографии всей семьи/компании и плюс по одной тарелочке с изображением одного человека. День прошел удачно, воспоминания и желание еще раз посмотреть на дельфинчиков пока не остыло, вот и смотрим их с ребенком каждый день, правда на видео. Остается два дня до конца поездки. Надо бы подумать и о тех, кто остался дома.

Четверг посвятили поиску подарков. Оказалось это делом непростым, но приятным. Правда, вот море даже не удалось поприветствовать. Зато между делом позагорали у отельных бассейнов и посмотрели на лежбище бегемотов иностранного производства, вспоминая прекрасные тела и лица россиян

А вот пятница , то есть день накануне отъезда нас прямо огорчил. Почти весь день шел дождь, резко похолодало, море штормило. Сорвалась наша поездка на кораблике. Самое время паковать чемоданы и начать прощаться с Тоссой.

Суббота утро – опять тепло и солнце. Такси в 13.45, еще успеем сходить на море, позагорать и поплавать…

Самолет задержали на 1 час 45 минут (примерно), причем не по вине нашей авиакомпании. Все это время сидели в душном салоне… долетели мы потом быстро и аккуратно, пролетая над ночной Европой. Так впечатлила Варшава в огнях. В нашем порту опять проблемы. Не хотели выдавать чемоданы. Говорят: « нет грузчиков сейчас, если вам надо – идите и сами выгружайте багаж из самолета!!!!!!!!!!!!!» Возмущению приезжих не было предела, один дядя решился на переговоры с руководством порта. Вскоре вопрос был решен. Вот мы теперь на родине. Пишу, вспоминаю о приятном, и привыкаю к нашей жизни.

Для тех, кто еще сомневается - стоит ли лететь в Испанию с ребенком или отказаться от этого удовольствия:

Не бойтесь летать далеко в Европу с маленьким ребенком! Там созданы ВСЕ условия для классного семейного отдыха. А самое главное - испанцы очень любят, да нет, они просто обожают детей. Мы это прочувствовали на себе.

Не бойтесь путешествовать с ребенком внутри страны хоть на автомобиле, хоть на общественном транспорте. Это совсем не сложно и более приятно, чем ездить/ходить толпой с экскурсоводом. Правда к таким самостоятельным поездкам надо подготовится заранее.

Проблем с «питанием» для маленького ребенка там нет, даже в часы сиесты вы можете везде отобедать с малышом, а если он пока ни ест с общего стола в любой аптеке и супермаркетах можно купить детское питание. Во всех общественных туалетах есть комнаты матери и ребенка.

А еще эта страна не относится к странам, откуда можно привезти какую-нибудь инфекцию.