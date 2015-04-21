Южный берег Крыма. Выбираем место отдыха (часть 2)

Мы уже описывали места отдыха в нашей предыдущей статье Южный берег Крыма. Выбираем место отдыха (часть 1). Продолжение.

Ливадия

«Царский» поселок с красивейшим дворцом с потрясающим видом на море и Ялту. С огромным, но не совсем идеально ухоженным парком, в котором со времен Романовых проложен лечебный терренкур для ходьбы. Но пока здесь, к сожалению, не хватает освещения вечером. В Ливадии работают три крупных санатория – «Ливадия», «Пограничник» и «Черноморье». Плюс для всех них, как и для всего частного сектора и мелких отелей Ливадии, которых здесь, кстати, сравнительно немного – это близость Ялты и возможность прогуляться до неё вдоль берега моря примерно за полчаса. Минус – это непростой путь до самого берега, ведь Ливадия над морем расположена очень высоко. В санатории «Ливадия» для отдыхающих в нём и всех остальных работают два лифта, в санатории «Черноморье» - канатная дорога, на которую раньше человеку «извне» проникнуть было сложно даже при желании оплатить услугу. Отдыхающие «Пограничника» на пляж добираются либо пешком, либо на транспорте санатория. Пляжи здесь с некрупной галькой.

А давайте мы дальше поплывем по морю – по направлению к Ласточкиному гнезду… потому что с берега дальше будет почти ничего не видно – не то, что с моря. Итак, мы проплыли утопающий в зелени парка Ливадийский дворец. Говорят, что в этом дворце как-то особенно ощущается атмосфера семьи Романовых. Знатоки считают, что по Ливадийскому дворцу лучше всего побродить самим, зайти в Итальянский дворик… Как же здесь красиво, просто невероятно!

И чуть дальше вдоль берега также красиво, только, на мой взгляд, немного более мрачно и уединенно. Санаторий «Нижняя Ореанда» - ранее закрытый и предназначенный для «узкого круга», с очень хорошим большим парком и уже постаревшими корпусами. Вдали от цивилизации, в тишине и покое, с приличным ценником и хорошим по меркам Южного берега пляжем. Жаль, частного сектора рядом почти нет – тем более, что море здесь должно быть очень чистым.

А мы плывем дальше. И что видим? Таблетку! Это санаторий Дружба, он же «Курпаты». Здание необычной для Южного берега архитектуры, результат дружбы народов времен все того же СССР. Говорят – что сейчас уже (или пока?) не с самой хорошей системой вентиляции.

Далее мы видим нео-дворец - современный сегмент Ливадийских крупных отелей, отель «Пальмира Палас». Почти без территории, но зато с красивыми новыми номерами, отличным видом на море, бассейнами, анимацией, хорошим пляжем с зонтиками. Ценник здесь тоже красивый, для истинных любителей Крыма и комфорта. И чистой морской воды. Над Пальмирой Палас, в горах находится санаторий Горный, со значительно более гуманным ценником, но свежих отзывов отдыхающих по нему не было уже давно. Зато известно, что летом 2014-год в санатории жили беженцы с Юго-Востока Украины.

Совсем рядом с Пальмирой – дворец «Кичкине», в переводе «малютка». И одноименный отель. Украшение отеля – панорамный бассейн, а испытание для отдыхающих в нем – многоступенчатая лестница на пляж, на котором работает ещё один бассейн. Летом прошлого года на территорию Кичкине пускали без оплаты всех желающих. Корпус отеля здесь стоит около дороги, если соберетесь сюда – учтите, что часть номеров имеют вид как раз на дорогу, а часть – на море.

Несмотря на все ценники, дороги и лестницы, несомненный плюс всех последних перечисленных отелей и санаториев – это относительно чистая для ЮБК вода в период высокого сезона. Небольших частных объектов размещения, однако, вблизи них почти нет.

Следующий на нашем пути – санаторий «Парус». Один из лучших санаториев ЮБК в соотношении цена-качество, а если добавить сюда и относительно чистую воду в море, и малозаполненный пляж – то это добавляет санаторию ещё больше плюсов. Здесь есть парк, хорошая лечебная база, лифт на пляж. Из минусов – солнце с пляжа уходит рано, как и на всем Южном берегу, и даже ещё немного раньше, чем в других местах ЮБК.

И в прохладные дни межсезонья, и в начале лета здесь ощутимо ветрено. Кстати, в районе Паруса есть частный сектор – домики и коттеджи, отдыхающие в которых могут посещать пляж Паруса. Платно или нет – это пока сложно сказать, потому что за последние 2 года в Крыму все меняется очень быстро.

Ближайший сосед Паруса – санаторий Жемчужина. Это большой санаторий, также с парком (весьма скромным по меркам ЮБК) и с неплохим по инфраструктуре и размерам гальки пляжем. Главный минус пляжа и санатория (и он же плюс) – это близость замка Ласточкино гнездо. С одной стороны, символ Южного берега круглые сутки здесь находится прямо перед отдыхающими, а с другой - бесконечные теплоходы и идущие мимо туристы – это шум и не совсем чистая вода в районе причала.

Путь по морю – это все же самая удобная дорога до Ласточкиного гнезда. Если приехать по шоссе, то до цели своего визита придется пройти очень много ступеней вниз и преодолеть их на обратном пути вверх. Можно поступить иначе – спуститься пешком со стороны дороги, потом подняться к замку, а обратно уплыть на кораблике в Ялту или Мисхор. С детьми такой вариант более удобен. Внутрь замка тоже можно попасть - в прошлом году в нем была организована художественная выставка, за посещение которой мы заплатили, но она сама, конечно, не была нашей целью.

Ласточкино гнездо находится на мысе Ай-Тодор. Здесь много веков назад располагалась древнеримская крепость Харакс, остатки которой можно найти и со стороны санатория Жемчужина, и со стороны следующего по пути санатория Днепр (теперь он называется Южный).

Гаспра

От санатория Днепр начинается самая теплая и самая влажная часть Южного берега Крыма. От моря до жилья здесь почти везде будет очень высоко, а также будет очень зелено, очень красиво и… многолюдно. Крупных камней и крупной гальки в Гаспре нет, но вода в море на высоте сезона не слишком чистая - так как слишком много людей.

И ещё про один фактор нельзя забывать на Южном берегу, особенно в Гаспре и Мисхоре – это заборы, разделяющие санатории и выходы к морю. Расстояние по карте здесь измерять бесполезно, если вы не знаете, где точно находится та калитка, через которую вы будете ходить на пляж или в парк. И правила входа и выхода в парки тоже могу поменяться – в связи с тем, что многие санатории с этого года стали ведомственными. Пока вход в санаторий Днепр возможен для всех и стоит 60 рублей. В ближайший санаторий Родина (ранее – Украина) вход свободен, как и в прошлом году. В санаториях Днепр и Украина отдыхающих на пляж возит лифт (платно для тех, кто отдыхает не по путевке). Также в этом районе работают 2 канатные дороги – у парк-отеля «Марат» и у детского санатория «Ясная Поляна». Свой панорамный лифт есть у замыкающего череду здравниц поселка Гаспра санатория «Сосновая роща» (он многократно менял названия, у отдыхающих больше прижилось это). Но этот санаторий имеет высокую ценовую планку, и вход в него для всех желающих пока закрыт.

Мисхор

Ещё его называют «теплицей Крыма». Считается, что это самое теплое место на Южном берегу, куда весна приходит чуть раньше, а осеннее тепло держится дольше. А потому и желающих отдыхать здесь было больше, и существенно больше, во все времена. Здесь очень много частного жилья, несколько крупных санаториев – в том числе, «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер».

В интернете вы найдете, наверное, даже не треть, а меньше трети предложений по съему жилья в этом районе. А, например, ценник того же «Дюльбера» и правила входа на его территорию пока найти вообще невозможно. Но пляж в этом санатории хороший - это факт. А главный корпус в мавританском стиле, возможно, самый фотогеничный из всех дворцов ЮБК. Очень хороший большой пляж с детской площадкой и другими развлечениями для детей у санатория «Ай-Петри» .

В Мисхоре много строящегося жилья – даже в прошлом году стройки шли очень активно. Поэтому бронируя здесь жилье по интернету, можно попасть в неприятную ситуацию, если очередная стройка окажется рядом. Одно пока можно сказать точно – Мисхорский парк уже много лет доступен для всех отдыхающих, и в этом году, скорее всего, здесь ничего не изменится. В этом парке, кстати, по сравнению с парками санаториев Украина и Днепр, всегда было много развлечений для детей.

В Мисхоре раньше малолюдно было в санатории «Морской прибой» со своим пляжем. Санаторий принадлежал Верховной Раде Украины, ценник у него был высокий. Поэтому те, кому был важен относительно свободный пляж с чистой водой, ходили как раз сюда. Рядом с санаторием построено приличное количество гостевых домов, у санатория большой парк (но с лестницами до моря – обратите на этот факт внимание, если соберетесь). У самого санатория «Морской прибой», на мой взгляд, староват номерной фонд, поэтому цена здесь может быть оправдана только небольшим количеством отдыхающих.

Алупка

Главная часть и украшение Алупки – великолепный дворец графа Воронцова и дворцовый парк в английском стиле. Этот парк не похож не все остальные парки Южного берега, днем в нем много естественного света, красивых лужаек и необычных деревьев, собранных со всех частей Света. Но, к сожалению, здесь все так же мало искусственного освещения вечером. В Алупке предостаточно частного сектора и миниотелей с хорошим уровнем сервиса, но, как совершенно справедливо и много уже писали на юмаме – бронировать жилье здесь нужно в районе парка, не выше. Иначе отдых грозит превратиться в сплошное скалолазание. Пляжи в Алупке маленькие, узкие, часто – с большими камнями. А воздух – смесь морского и горного, с высокой влажностью. В парке Воронцовского дворца живут лебеди, многие отдыхающие приходят на них посмотреть и пытаются угощать. Часто совсем не тем, что любят эти птицы. А больше всего они любят свежие огурцы и листья одуванчиков – если удастся, то порадуйте прекрасных белых птиц простой и здоровой пищей. Они вам будут благодарны и, возможно, будут брать её прямо из рук.

После Алупки мы попробуем сделать ещё несколько акцентов на поселках крымского южнобережья.

Симеиз

Небольшой поселок, который расположен от 20 километрах от Ялты с большим количеством частного жилья. Это своеобразная «провинция» Южного берега, которую украшает сразу несколько «изюминок». Красивая природа и скалы, самая известная из которых – скала Дива. Необычная бирюзовая вода и мелкогалечные пляжи. Правда, по отзывам отдыхающих, поселок все же несколько грязноват. А жилье в нем лучше снимать ниже шоссе – тогда ходить на море будет удобнее, так как там не очень высоко.

Ну и, наконец, главная современная достопримечательность Симеиза – это аквапарк «Голубой залив», один из лучших аквапарков на Южных морях России, в бассейны которого набирается морская вода. Приехать сюда можно как самостоятельно, так и с организованной группой. Аквапарк работает только в летний сезон.

Кацивели

Ближайший сосед Симеиза, также с большими мелко- и среднегалечными пляжами, частным жильем и, что важно, очень чистым морем. Это хороший выбор для тихого семейного отдыха, и до аквапарка здесь – рукой подать.

Понизовка

В этом поселке много лет работает очень хороший одноименный санаторий, принадлежащий мэрии Москвы. Есть и частные отели, и немного частного сектора. С развитой инфраструктурой здесь есть проблемы, но море совершенно точно будет чистым даже в августе.

Оползневое

Здесь российский капитал приготовил для всех пока совершенно неизвестный широкой публике сюрприз – новый отель сети Риксос. Огромные лепестки-корпуса этого отеля и не менее весомые финансы, вложенные в его строительство, непривычны для Крыма последних лет. Очень хочется надеяться, что в сочетании с чистым морем Оползневого этот отель станет ещё одним центром комфортного отдыха в Крыму.

Меллас

Раньше в этом поселке работал одноименный санаторий, в котором отдыхали только сильные мира сего. Санаторий работает и сейчас, но попасть теперь в него можно всем. Ценник, конечно, высок. Но рядом в поселке есть частный сектор, поэтому Меллас, как и близлежашие санатории и поселки – это очень хороший выбор для тех, кто едет с детьми в сезон и боится кишечных инфекций в море. Отдыхающих здесь мало и здесь ощутимо чище, чем в других местах Южного берега.

Форос

Поселок также с одноименным санаторием, самая южная точка Крыма. Кстати, в этом году этот поселок уж точно можно советовать для спокойного семейного отдыха. Санаторий прошел процедуру национализации, цены - высокие, а значит, отдыхающих в нем будет немного. Плюсы Фороса – огромный парк в хорошем состоянии, чистый воздух и чистое море. Говорят, что здесь часто бывают низовки, когда холодная вода подходит к берегу. Отдыхающие в прошлом году про них ничего здесь не говорили – может быть, тем, кто приедет сюда этим летом, также повезет. Посмотрим.

И в конце хочется дать один совет для родителей, которые повезут на Южный берег своих частоболеющих детей со сниженным иммунитетом. Как им выбрать место отдыха? Традиционно меньше источников инфекции в санаториях, не ориентированных на отдых с детьми или в тех, где размещение ребенка нужно оплачивать полностью. Безусловно, там, где меньше детей, будет и меньше риск «подцепить» инфекцию. Но даже если вы переплатите и поедете в небольшой «взрослый» санаторий или в отель, остается ещё один фактор – море и пляж. На густозаселенном пляже трудно исключить лишние контакты и совсем невозможно исключить их при купании в нагретой в конце лета морской воде. В это время хорошим вариантом отдыха может стать небольшой поселок. И желательно, чтобы рядом все же был санаторий с врачами, потому что любому человеку на отдыхе может потребоваться их помощь. И, наверное, какие-то базовые медикаменты нужно все-таки взять с собой, особенно если это лекарства для ребенка, которые могут потребоваться «здесь и сейчас» - например, те же жаропонижающие и средства от ожогов.