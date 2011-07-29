Страхование в путешествии детей и взрослых

Собираясь в путешествие, мы предусматриваем всё: страну, в которой наиболее безопасно отдыхать с детьми, лекарства от всевозможных недугов, одежду на все варианты погодных условий, выбираем отель с максимально удобным расположением и хорошим сервисом, даже песочек на пляже мы выбираем. При этом страховой полис мы часто воспринимаем как формальность, получаем и оплачиваем его вместе с туром, даже не заботясь о том, что включает в себя договор страхования, но всё же приобретаем уверенность, что мы теперь защищены «на все сто» и в случае чего нам всё оплатят и всех защитят. Но те так то всё просто. Об этом мы и поговорим.

На самом деле, упуская такую «формальность» как ознакомление с условиями страхования, мы приобретаем «кота в мешке». Если вы всё же решили приобретать полис, предлагаемый Вашим туроператором, то обязательно поинтересуйтесь:

1. Входит ли в его стоимость медицинская страховка, даже если для получения визы таковая не требуется.

2. В каком случае страховая компания не производит страховых выплат.

3. Полис какой страховой компании вам предлагается (правила страхования можно узнать напрямую у них).

4. Суммой покрытия, т.е. сколько денег сможет выплатить страховая компания при наступлении страхового случая, потому как чем дешевле страховой взнос, тем меньше сумма, которую потратит на Вас страховая. Если Ваш туроператор предлагает «надежную недорогую страховую компанию», то скорее всего это тот самый «кот», потому как тарифы в большинстве случаев у страховых компаний не сильно отличаются и если Вам предлагают страховку стоимостью 15 центов в сутки, то готовьтесь к тому, что у этой компании ОЧЕНЬ узкий список ситуаций, при которых вам что то оплатят. А скорее всего может случиться следующая ситуация: вам предложат оплатить примерно 1-1.5 у.е. в сутки, что является нормальной стоимостью страховки, НО эту цену вам предложит туроператор и только им известно каково их вознаграждение от этой суммы, соответственно истинную стоимость вашего полиса вы можете узнать у страховой компании и быстро посчитать – какова же истинная стоимость полиса и что вы по нему получите, случись что.

Если же Вы решили подойти к данному вопросу более ответственно и не отдавать решение столь важного вопроса на откуп туроператору, то начнем с выбора объекта страхования, т.е. той ценности, которую необходимо застраховать.

Ваши жизнь и здоровье

Страховым случаем (т.е. поводом для страховой выплаты) является нарушение здоровья или гибель застрахованного (т.е. Вас), вследствие внезапного заболевания или несчастного случая, произошедших во время пребывания застрахованного в указанной в договоре стране. Внезапное заболевание – это болезнь, возникшая неожиданно и требующая неотложного медицинского вмешательства. Несчастный случай – это внезапное, кратковременное событие, которое повлекло за собой расстройство здоровья или смерть застрахованного. Самыми распространенными заболеваниями за рубежом являются болезни органов дыхания, травмы, всевозможные желудочно-кишечные расстройства и проблемы с кожей (аллергии и солнечные ожоги).

Однако вам откажут в выплате страховой суммы, если ваше здоровье пострадало вследствие:

• совершения Вами умышленного правонарушения;

• алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

• самоубийства (покушения на самоубийство) или умышленного причинения себе телесных повреждений;

• участия в военных действиях, забастовках, восстаниях, либо активной службы в любых вооруженных силах и формированиях;

При наступлении страхового случая, как правило, покрываются следующие расходы:

• стационарное лечение, размещение в больнице, проведение операций, диагностических исследований, оплата медикаментов и перевязочных средств;

• транспортировка Вас в ближайшую больницу или к находящемуся поблизости врачу либо с помощью машин скорой помощи, либо самовывозом (при сохранении всех документальных доказательств того, что Вы выехали в больницу, а не в торговый центр);

• амбулаторное лечение, включая расходы на врачебные услуги, диагностические исследования, лекарства и перевязочные материалы, это не касается обследований, не связанных с результатом несчастного случая;

• экстренная помощь в случае возникновения острых состояний, угрожающих Вашей жизни, в т.ч. экстренная стоматологическая помощь. НО лечение «внезапно» образовавшегося кариеса Вам страховая не оплатит, в данном случае оплачивается лишь болеутоляющее лечение;

• визит третьего лица к Вам в экстренной ситуации;

• досрочное возвращению в Россию в связи со смертью близкого родственника;

• медицинская помощь, понадобившаяся в связи с задержкой регулярного рейса;

• медицинская эвакуация с необходимым медицинским сопровождением из-за границы до места постоянного жительства или до ближайшей к аэропорту больницы в России. Это в случае, если возникает необходимость в эвакуации и Ваше состояние здоровья допускает такую эвакуацию. Помните, что страховой выгоднее доставить Вас в Россию на долечивание (которое она не оплачивает), чем лечить Вас за границей, поэтому, если транспортировка рискованна для жизни и здоровья – необходимо чтобы и сервисная компания и лечащий врач признали это, тогда Вас не вывезут, а полечат за границей и это обязаны будут оплатить;

• возвращение на родину из-за границы тела застрахованного, доставка до места захоронения в России, только, если смерть наступила в результате несчастного случая или внезапного заболевания.

Страховые организации, как правило, не покрывают следующие расходы:

• лечение хронических заболеваний, кроме состояний, прямо угрожающих Вашей жизни, т.е. если Ваша хроническая болячка обострилась, то острое состояние снимут, боль утолят, но лечить Вас за счет средств страховой компании никто не будет;

• лечение нервных, психических, онкологических заболеваний, потому как всегда надо помнить, что заболевание должно быть внезапным, что к депрессии не имеет никакого отношения;

• пластические операции и протезирование (включая зубное);

• оказание зубоврачебной помощи, за исключением болеутоляющего лечения, но если у вас на руках будет справка от вашего стоматолога в России, что у вас идеальные зубы (и страховая в курсе этого), а по прилету в страну отдыха у вас ВНЕЗАПНО образовался кариес и он жутко заболел – то возможно вам будет что обсудить со страховой;

• консультации, профилактические мероприятия, еще раз повторюсь, что страховая никогда не оплачивает профилактику, т.е. если у Вас заболела голова и Вы решили «на всякий случай» в европейской клинике сделать себе МРТ мозга – то это точно будет за Ваш счет;

• оказание услуг медицинским учреждением, не имеющим соответствующей лицензии, при наступлении страхового случая Ваша страховая компания или её сервисная компания отправят Вас в конкретную клинику;

• целенаправленное, заранее запланированное лечение за границей, т.е. если Вы случайно нанесли травму той части тела, которую давно хотели подлечить – «под общий шумок» подлечить не получится, вам с травмой помогут, но не более, конечно за счет страховой;

• расходы, связанные со страховыми случаями, происшедшими до начала или после окончания действия договора страхования, или после возвращения застрахованного в Россию. Короче говоря – гипс снимать в Европе, если Вы с ним уже приехали, за счет страховой не будут. Если гипс наложили во время поездки – физиопроцедуры, которые Вам назначат в России на долечивание – тоже только за Ваш счет;

- если Вы с Вашим ребенком подростком решили позаниматься экстримальными или околоэкстримальными видами спорта – то Вам необходимо оформить специальный страховой полис, при обычном мед. страховании травмы в результате занятия профессиональным или любительским спортом страховыми не оплачиваются. А к спорту сейчас можно приравнять практически любое активное времяприпровождение;

- если Вы заболели грибком (любого вида), либо ЗППП, то лечение тоже исключительно за Ваш счет;

- если Вы получили солнечный ожог, то Вам скорее всего не оплатят лечение, а вот Вашему ребенку до 5 лет скорее всего оплатят;

Отдельно про беременность

Беременность не является внезапным заболеванием в результате несчастного случая, поэтому её не страхуют. Если у Вас начнутся роды за границей – то за оказание медицинской помощи счет выставят Вам, если Вы не знали, что беременны и у Вас началось осложнение – тоже самое. Если вы сломали ногу или получили другую травму, будучи беременной и в результате этого начались роды или случился выкидыш – травму вылечат за счет страховой, расходы, связанные с беременностью – ваши.

Ваш невыезд

Если по какой-то причине вам не удалось выехать за границу в оговоренные и оплаченные сроки, то страховщик выплатит вам причитающуюся сумму, если:

- умерли Вы или Ваш близкий родственник, к таковым относятся – мужжена, дети, отецмать;

- не ранее, чем за 15 дней до поездки с Вашим здоровьем (или Вашего близкого родственника) произошло внезапное расстройство, помните, что Вам еще придется доказать внезапность, поэтому необходимо иметь абсолютно все доступные документы, подтверждающие это;

- не ранее, чем за 15 дней до поездки было серьезно повреждено Ваше имущество в результате: пожара, взрыва, стихийных бедствий, затопления водой из водопроводной, канализационной, отопительной и других систем (НО уточняйте в страховой, относится ли залив по причине износа труб к страховому случаю, либо это касается внезапного прорыва новеньких метало-пластиковых труб), противоправных действий третьих лиц. Ущерб имуществу должен быть значительным, т.е. уничтоженного имущества должно быть не менее 70% и это должно существенно влиять на Ваше благосостояние. Также, случай признается страховым, если обязательно требуется Ваше присутствие при оформлении соответствующих бумаг, при наступлении вышеописанных случаев;

- Вы вовлечены в судебное разбирательство, и данное решение вступило в силу после заключение договора со страховой компанией;

- Вы не получили визу при своевременной подаче всех необходимых документов;

- Вы досрочно вернулись из поездки в связи с болезнью, смертью близкого родственника (родственников).

Возмещения расходов от страховой компании вы не получите, если отказались от поездки:

- в случае плановой госпитализации или поездки на санаторно-курортное лечение;

- в случае оперативного вмешательства в косметических, пластических и реконструктивных целях;

- в связи со смертью, ранением или болезнью в результате покушения на самоубийство или самоубийства;

- в случае получения травм в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или же тогда, когда сами являлись виновником ситуации, которая привела Вас в больницу;

- в случае привлечения Вас к уголовному процессу или обвинении в нарушении уголовного законодательства;

- в связи с переносом срока выезда по инициативе или вине туристической фирмы или транспортной компании (в этом случае придется разбираться непосредственно с вышеуказанными организациями), т.е. всегда уточняйте у вашего страхового агента – как быть в случае задержки или переноса рейса, тем более, если у вас несколько пересадок;

- в связи с невозможностью выезда за рубеж вследствие стихийных бедствий, аварий, катастроф, военных действий, террористических актов, забастовок, т.е. очередное цунами в Индонезии или война в какой-нибудь Африканской стране не будет являться оплачиваемой причиной невыезда. Хотя в силу того, что данные беды становятся всё более распространенными – некоторые страховые компании включают их в списки оплачиваемых рисков;

- в связи с травмой или ухудшением здоровья близкого родственника, который может обойтись без вашей помощи;

Ваш багаж

Ваша Страховая компания оплатит Вам убытки, если Ваш багаж был поврежден, украден или пропал. НО, если Вы положили в багаж бриллиантовое колье Вашей бабушки, без которого никогда и никуда не выезжаете, то данную потерю Вам вряд ли возместят. Короче говоря, очень подробно обговорите с Вашим агентом, что именно может быть застраховано. Если Вы сами потеряли свой багаж – то это тоже не отнесется к страховому случаю.

Ваша гражданская ответственность

Т.е. если Вы неумышленно, в трезвом состоянии и светлом рассудке причинили вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц во время поездки, то этот вред страховая возместит и возможно даже возьмет на себя судебные издержки. НО если Вы оформили простую страховку, а при этом занялись активным отдыхом, в результате которого и был нанесен вред, то страховая Вам не поможет, тут нужна специальная страховка.

Отдельно про франшизу

ФРАНШИЗА – это предусмотренная условиями страхования часть убытков страхователя (т.е. Вас), не подлежащая возмещению со стороны страховщика.

Она бывает условной - если убыток по страховому случаю не превысил размера оговоренной франшизы, то страховая по такому убытку не выплачивает. В том случае, если убыток превысил размер франшизы, то такой убыток возмещается полностью. Например, если ваши расходы не превышают 50 у.е., то лечение на эту сумму вы оплачиваете сами, если же расходы выше, то этим займется страховая, тем самым страховые уменьшают документооборот и разбирательства по мелким выплатам, а вам предлагают лишний раз не наводить суету из-за порезанного пальца.

Безусловная франшиза — это часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком (т.е. Вашей страховой) и вычитаемая при расчете страхового возмещения, подлежащего выплате страхователю (т.е. Вам) из общей суммы возмещения (при страховании путешественников сумма, в пределах которой Ваша страховая обязана произвести выплату составляет примерно 15-30 тыс. у.е.). Например, при страховой сумме 100 у.е. установлена безусловная франшиза 15 у.е. В случае, если размер убытка составляет 10 у.е., то такой убыток не подлежит возмещению (так как сумма убытка меньше безусловной франшизы).

Однако, если размер убытка составит 20 у.е., возмещению страховщиком будет подлежать сумма 5 у.е. (то есть, 20 − 15 = 5). Если размер безусловной франшизы определяется как пропорциональная доля убытка (определённый процент), то установленный размер безусловной франшизы в любом случае вычитается из суммы страхового возмещения. Например, при страховой сумме 100 у.е. установлена безусловная франшиза 15 % от страхового убытка. В таком случае, если размер убытка составляет 20 у.е.., то размер страхового возмещения составит 17 (то есть, 20 -(20*15%)= 17), а 3 у.е. обязаны заплатить Вы.

К сожалению, на данный момент большинство отечественных страховых компаний работают с франшизой.

Итак, следующий шаг, это выбор страховой компании

Сделать это проще, если следовать некоторым правилам:

1. Важно обращать внимание в первую очередь на величину уставного капитала и финансовую стабильность компании. Если для Вас подобные термины не являются «китайской грамотой», то поищите в Интернете финансовые рейтинги компаний за прошедший год, часто публикуются суммы произведенных страховых выплат.

2. Выбирайте крупную стабильную компанию. К сожалению, в крупных страховых индивидуальный подход к каждому клиенту невозможен, поскольку их работа основана на поточном методе, но зато у таких компаний прозрачные условия работы.

3. Помните, что условия большинства страховых компаний уже сравнялись, и если страховщик предлагает слишком дешевые страховые продукты, то, скорее всего у него по договору существуют жесткие ограничения и в условиях и по выплатам.

4. Поищите в Интернете отзывы, лучше это делать на форумах по страхованию, рейтинги можно найти там же. Учитывайте, что позитивным опытом люди делятся редко, а вот негативный готовы обсуждать бесконечно.

Отдельно про страхового брокера

Если всё вышеописанное Вам мало понятно или у Вас просто нет времени разбираться в тонкостях страхования, а необходимость застраховать что-то всё же есть, то Вам нужно обратиться к страховому брокеру.

· По сути, это посредник между Вами и страховой компанией. Поскольку он не связан с ней трудовыми отношениями, то соответственно и не действует в её интересах;

· На практике брокер это Ваш представитель, он поможет подобрать и надежную компанию, и нужный страховой продукт, т.к. находится в контакте с десятками страховых фирм;

· Брокер будет «сопровождать» Вас на протяжении всего срока действия договора, т.е. это и использование своих связей в спорных вопросах и юридическая помощь, если ситуация усложнилась;

· Брокер – это отличный консультант, т.к. обладает практической и порой не официальной, но очень ценной информацией;

И напоследок, полезные советы:

* Внимательно читайте договор и правила страхования, обсуждайте любой непонятный момент и каждую цифру. Особенно подробно обсудите возможные страховые случаи, исходя из страны, типа отдыха и возраста отдыхающих.

* Не утаивайте от страховой компании информацию, способную повысить риск наступления страхового случая, поскольку, если это выяснится, то Вам просто не заплатят.

* Помните, любая Ваша трата при наступлении страхового случая должна быть утверждена сервисной компанией и подтверждена документально. Дело тут не в том, что страховые не хотят платить, а в том, что их работа строго регламентирована и если при проверке надзирающие органы найдут несоответствие между произведенной выплатой и Правилами страхования, то эту компанию могут оштрафовать или вынести предписание.

* Помните, Ваши действия в связи со страховым случаем это не самодеятельность, они должны быть согласованы со страховой и сервисной компанией.

* Ничего не подписывайте, если это не согласовано, сохраняйте все оригиналы, либо копии ВСЕХ документов, которые каким то образом фигурировали при решении Вашей проблемы.

* Если возникли проблемы с сервисной или страховой компанией – сохраняйте все отправленные факсы, электронные письма, отчеты о доставке, распечатки звонков, при необходимости пользуйтесь диктофоном для записи телефонных переговоров.

* Всегда берите с собой деньги «на всякий случай», т.к. некоторые расходы оплачиваете вы сами, исходя из ситуации, либо по условиям франшизы.

На данный момент рынок страхования развивается семимильными шагами, постоянно появляются новые страховые продукты, новые упрощенные условия и пониженные тарифы, поэтому застраховаться сейчас и в скором будущем сможет каждый почти от любого риска.