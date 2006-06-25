Африканские хроники (часть 2)

Гуд бай, Кения, Велком, Танзания! (28.10.05)

Мы прощались с государством Кения и перебирались в соседнею страну Танзанию. Какие еще у меня остались яркие впечатления о первых днях пребывания в Африке, кроме уже вышеописанных? Сейчас скажу.

Один из вопросов, задаваемых знакомыми и друзьями: "А встречались ли нам там русские?" Или: "Много ли там русских туристов?" Вопрос, на мой взгляд, слегка некорректный. Следовало спросить: "А много ли там вообще людей с белой кожей?" Мало! Выхожу в Найроби из отеля на улицу и пока стою не вижу ни одного белого лица. Мимо течет поток из сотни людей, и все поголовно черные! Причем чувствуешь, что по тебе, как по экзотической штучке, проходятся взглядами все эти прохожие. Неловкость какая-то ощущается, словно ты марсианин, и все на тебя таращатся.

А русских, вернее, русскоговорящих, мы один раз встретили. В кабаке "Карневор" (вот редкое место где полно белых) услышали русскую речь, оказалась парочка из Киева. Пожелали друг другу удачи.

Итак, отъезд. По-простому, без излишних понтов, на африканском рейсовом автобусе. Хорошее приключение. Ехать часов пять. Автобус типа нашего "Пазика" набит пассажирами под завязку. Во всю крышу большой багажник, куда закинули наш нехилый скарб. При погрузке разлили в "общаковской сумке" с продуктами бутылку спрайта. Пока перекладывались и выкидывали из сумки, в момент ставшей противно-сладко-липкой, лишние продукты, все приличные места оказались занятыми. Устроились в разнобой, где придется. Поехали!

Продолжение следует...

Из города выезжаем долго, дорога до соседнего государства далека от совершенства. Знакомые до боли колдоебины привычно радовали глаз. Остается утешаться, что не только в России отвратительные дороги.

Но до Танзании-то еще доехать надо. А у нас проблемы. Где-то в африканской дыре, в деревенской глуши мы пробиваем колесо. Пока водила с другими энтузиастами производят замену, заправляемся в сельпо прохладительными напитками. Кругом нищета и разруха. Покосившиеся домишки, покореженные автомобили. Сходили отлить в то, что местные назвали гостиницей. Одноэтажный криво сбитый сарай со ржавой крышей, но окуительно претензионным названием - "ГОЛИВУД"! Туалет обнаружили во дворе, на "свежем, так сказать, воздухе". Маша даже не рискнула в него заглянуть. Не хотел бы я в этом "отеле" останавливаться. Поменянное колесо подхватило инициативу у своего предшественника и продолжает дятлом стучаться о борт автобуса. Дальнейшее передвижение на данном агрегате невозможно. Благо водительская солидарность - великая вещь, и проезжающие мимо автобусы останавливаются, чтобы подобрать горе-пассажиров. Едва не упускаем наш багаж. Его перекидали на автобус, в котором для нас уже нет мест. "Да ерунда", - говорит водитель, - "потом его найдете". Ага, ищи потом наши чемоданы по всей Африке.

Воссоединяемся с пожитками и на следующем автобусе все вместе прибываем на танзанийскую границу. Тут выясняется, что въездная виза стоит не 20 баксов, как мы планировали, а 50. Что ж, если где-то прибавится, то где-то обязательно убавится. Процедура перехода из одной африканской страны в другую не занимает много времени, и уже через 10 минут - минус деньги, плюс штампик в паспорте, и мы в Танзании.

В пути от границы до места стыковки с очередной принимающей стороной (кстати, вновь на нашем первом автобусе, у которого колеса прикалывались - он нас на границе нагнал, но уже совершенно пустой) особых происшествий не произошло, за исключением того, что мы попали в небольшую песчаную бурю и подобрали голосующего на обочине американца. Дядька лет 35-40 с огромными по-детски восторженными глазами давай радостно щебетать в основном, естественно, с Машей. С одним масеньким рюкзачком, накопив в своей фирме отпуск за несколько лет, он в одиночестве путешествует по Африке. Удивляя жителей знанием местного языка, уже в течение месяца кочует автостопом по континенту. Вот кто экстримал, а мы какие экстрималы? Так, туристы шалопутные.

Само собой янки пришлось выпить с нами текилы. Чо, он хуже кенийских торгашей что ли? Может, у него и в мыслях не было злоупотреблять в это время суток, но отказать настойчивости изрядно уже кривенького Шведова он не мог. Знание психологии человеческой натуры помогло ему здраво рассудить, что выпить в компании с русскими - это меньшее из зол, чем возможные последствия, откажись он от чистосердечного "друг мой, давай выпей с нами!"

Итак, страна Танзания, город Аруша. Тут состоялась встреча с нашими танзанийскими туроператорами. Пересаживаемся на наш новый домик на колесах "Лэнд Ровер - Дэфэндер". На следующие несколько дней он и его водитель должны стать нашими лучшими друзьями. Обедаем, покупаем авиабилеты на остров Занзибар. Причем в одну сторону, как возвращаться обратно - существовали различные варианты. Которые предстояло решить по ходу пьесы.

По плану в этот день мы должны были попасть в национальный парк Lake Manyara. Не попали. Задержки, связанные с поломкой автобуса в пути, плюс излишне тщательное копание в супермаркете привели к значительной потере времени. Как ни старался наш водитель, которого мы обозвали на русский манер - "Илюша", как не нарушал скоростной режим, к национальному парку мы приехали, когда вход туда уже был закрыт. Скоро должно было стемнеть.

Маленькое отступление. Национальных парков в Африке десяток. Есть они как в Кении, так и в Танзании. Проведя дома мониторинг в этой области, остановились на двух - Lake Manyara и Ngorongoro. Исходили из времени, цены, сравнительно близкого расстояния друг от друга.

Такой тонкий момент, как проживание. Можно во время пребывания на сафари устроить себе "бюджетное" проживание. А можно за чуть большую стоимость (где-то на треть) устроить себе более комфортное существование.

Первый вариант предполагал ночевку в больших палатках, эдакое максимальное единение с природой. По описаниям, якобы, вы в этом случае могли получить счастливую возможность неожиданно встретить в своем жилище какого-нибудь заблудшего зверя. И будто бы пару лет назад ушедшего в кустики отлить и уснувшего там пьяного туриста нашли утром в виде непотребных остатков. Гиены загрызли.

Не буду это оспаривать, не знаю. Мы выбрали более цивилизованную версию. Хотя споры были жаркими, и решение было принято только благодаря открытому поименному голосованию. Выбор "лодж" сделан отнюдь не из-за страха быть съеденным. Тут еще большой вопрос, кто больше при встрече нашего человека с их зверем пострадает.

Но лететь на край света, заплатить за 3 - 4 дня ночевки от 500 до 700 и более баксов… И жить в палатке без особых удобств, на сухом пайке с вероятностью обнаружить утром у себя в штанах какую-нибудь змейку или в кроссовках тарантула местного. Да ну его нах, такую романтику! У меня детство походно-пионерское еще не до конца из памяти вышибло. Да и летом на озера ровно такие палаточные выезды и устраиваем. Так штаааа… это пусть оторвавшиеся от природы "форенеры" себя такой экзотикой балуют. Итак, мы поселились в Лейк Маньярских лоджах. Разноуровневое трехэтажное здание на вершине холма. Питание - шведский стол с довольно приличным набором блюд. В номерах кондишен, душ (очень нужная после пыльных дорог вещь). Только телевизора вроде не было. Да и на черта он нужен?! Когда с балкона открывается потрясающий вид на закат, озаряющий своим исчезающим светом томно засыпающую долину.

А вокруг… Изумрудная трава. Ярко, не по-нашенски цветущие и благоухающие деревья. Бассейн с голубой водой, которая бесстыже-соблазнительной прохладой затягивает в свое чрево любого опрометчиво проходящего мимо путника. Добавьте к этому бокал африканского терпкого рубинового вина, ожидающий тебя на бортике… Все, Коля в шокирующем нокауте! Рефери может открывать счет… Блин, аж снова захотелось там очутиться!

Вечером, после плотного ужина, фольклорная группа из местных развлекала нас на улице песнями и плясками. А закончилось все около полуночи в удаленной беседке, где хмельные уральские туристы, глядя замутненными взглядами на яркие звезды, висящие в небе в непривычной для нас последовательности, спорили на повышенных тонах о происхождении Вселенной и устройстве Млечного пути. Очуметь! Нам завтра вставать ни свет ни заря, а мы тут теорию "большого взрыва" препарируем…

Сафари по "Лейк Маньяре" (29.10.05.)

Утром Илюша слегка поразился пунктуальности нашей, на его первый взгляд совершенно распиздяйской, компании. Ха, что-что, а вот с временной дисциплиной у нас полный порядок. Принцип "семеро одного не ждут" тут как раз в тему и в нашей туристической тусовке исполняется неукоснительно. Что выгодно отличает нас, "дикарей", от больших "организованных" групп, когда из-за опоздания одного идиота другие 40 человек, ожидающие его в автобусе, никак не могут вовремя отъехать на экскурсию.

У нас же кто не успевает собраться вовремя в обозначенное время - извещает остальных. А там уж решаем по ходу, где он с нами стыкуется. Тем самым экономятся нервы и время всех участников. Ведь хочется за минимум времени охватить по максимуму иноземных впечатлений!

Итак, быстренько заскакиваем в джип и устремляемся с наших сногсшибательных вершин вниз в не менее сногсшибательную долину. Не успеваем даже выехать с территории лоджа, как мимо нас проносится здоровенная обезьяна. Вспоминаем, что хоть мы и живем в облагороженном цивилизацией месте, но нас предупреждали о возможных встречах с миром животных. В частности рекомендовали не оставлять окна и двери открытыми. Иначе бабуин подобно тому, что носится сейчас по лужайке, запросто может забраться в номер и слегка побезобразничать там.

Переглядываемся. Все всё закрыли? А вот и нет! Шведовы забыли окно закрыть. Данник, закуривая очередной "Парламент", начинает прогнозировать жуткую картину этого просчета. Нам уже смешно.

- Захожу, значит, я вечером в номер… А там все, нах, перевернуто! На кровати сидит огромадный бабуин… В моих трусах… Курит мои сигареты… Пьет мою текилу…

- Спит с твоей бабой! - продолжаем логическую цепочку мы.

День обещал быть забавным.

По пути делаем остановку для фотосессии на фоне могучего баобаба. Елы-палы! Какой же он здоровенный! Не одна сотня лет ему. Чтобы перекрыть его в ширину пришлось впятером встать, взявшись за руки. Впечатляет. От нашего жилища до парка 15 минут езды. И вот уже не спеша петляем по грунтовой дорожке, то въезжая в лесной массив, то выглядываем на оперативный простор…

Так, началось! Компашка обезьян штук 15 бредет по обочине, переругиваясь между собой, не обращаясь на нас никакого внимания. Даже обидно. Вообще надо сказать, что всему зверью, что мы видали, было глубоко начихать на наше присутствие. Ну, стоит себе жестянка на колесах и стоит. Для них это не больше, чем разновидность неправильного баобаба, воняющего бензином. Что с него взять? Ни в качестве угрозы, ни в качестве провианта мы животный мир не интересовали.

Медленно едем с остановками, высматривая среди созданий флоры детей фауны. Да, забыл рассказать об одной конструктивной особенности нашего автомобиля. Крыша у него поднимается на стойках на метр вверх. Что позволяло нам довольно далеко высовывать свои любопытные тушки и производить съемки на все четыре стороны.

Вот прошла косуля, там слона приметил.

Хорошо живете, в вашем вечном лете! (почти Есенин, е-мое)

На ветках, раскачиваясь, сидят разноцветные попугаи, прочие пернатые выписывают хаотичные траектории и трели. Обезьяны (уже другой породы) гоняют друг друга по деревьям и производят в коре поисковую работу на предмет обнаружения короедов. И, судя по довольному чавканью приматов, довольно успешную.

Стайкой шустренько прокосолапили африканские дикие кабанчики - пумбы. Полосатые мангусты, словно отряд мини-спецназа, мелкими перебежками просочились к "зеленке".

Количество увиденного растет с каждой минутой! Просто нереал какой-то, хоть за жопу себя щипай! Остановились у семейки слоников. Весь комплект. "Мама, папа, я - жрет листву слоносемья". И хотя уж на кого-кого, а на слонов-то я и в Таиланде насмотрелся на шоу, и даже при посещении спецфермы накатался до полной раскорячки в ногах, но те все были специально обученными чистенькими домашними слониками. А эти все в жуткой оранжевой пыли, с обломанными клыками, предоставленные сами себе. Конкретные, короче, Слоны. Произвели на меня гораздо большее впечатление.

Далее нарисовались жирафы. Какие они выбражулистые выбражули оказываются! И так шейку повернет, и эдак. И томно свысока на тебя посмотрит. Мол, как я там снизу смотрюсь? Ничо, так, да? Словно примадонна со сцены. Стоят парами и поодиночке, позируют перед фотокамерами. Впервые в жизни удалось так близко орнамент на шкурке рассмотреть. Каждый завиток очень затейливо-угловатый, чем-то кленовый лист напоминает.

Илюша тем временем про всех зверушек, что знает, нам выкладывает. Сердце, например, у жирафа умотаться какое большое. С ведро, наверное. Конечно, попробуй кровушки до башки на такую высоту прокачай. Это ж какой насос нужен? И еще по цвету учит женскую особь от мужской отличать. Ну, это, пожалуй, лишнее, тут и так прекрасно видно, кто мужик.

Левики! Левики! Ребята не поверите, но у нас перед носом Царь Зверей переходит дорогу. На середине остановился. Обернулся. Посмотрел сквозь нас в африканскую даль и дальше пошел. Выбрал себе место невдалеке под кустиком в тенечке и прилег. Лапы степенно сложил, голову гривастую развернул. Каждый квадратный сантиметр достоинство излучает. Львица появилась. Проходит мимо. А у нас, понятно, все открыто: хлебальники, камеры и фотики. И всем этим попеременке щелкаем стоим. Львица проходит мимо нас и мимо льва. Эта улеглась на солнышке на полянке. Понятно - бабы, им бы все позагорать.

Опачки! Еще один лев к нам выходит! Тот вообще всех участников мизансцены обошел и улегся с другой стороны. Подождите, я, конечно, тот еще "ботаник". Но по-моему львы прайдами живут? То есть один мэн и стая его вумэн. А тут что за любовный треугольник образовался? Илюша сообщает, что последний экземпляр не местный, раньше его в этих местах не видали. И вот, значится, лежит наша троица на равноудаленном друг от друга расстоянии и глазами друг на друга зыркает. Пацаны то на конкурента, то на даму. А она на обоих поочередно. Прям "Санта Барбара!"

Мы, конечно, ждали от этих благородных диких кошек более активных действий. Любовных сцен или разборок по-мужски. Но не дождались. Видимо в этот любовный сериал мы на начальные серии попали.

Илюша успевает нам рассказы рассказывать. Львы, оказывается, едят редко, но метко. Натрескаются какой животиной и потом где-то с неделю ее переваривают, до следующего пиршества.

Вот интересно, а сейчас на календаре у левиков какой день недели? И если время ланча пришло, может они и туристами в "консервной банке" не побрезгуют?

Нет, не до нас им. Лежат, позевают, видать к полуденному сну готовятся. Ну, раз такое дело и мы поехали дальше.

Подъехали к небольшой речушке. Пейзаж повеселей, зелень посочней, плотность зверья покучней. Причем всякого калибра. И зебры, и косули, и мартышки, и жирафы, и слоны. И все как-то мирно уживаются, друг дружке не мешаются. Пасутся, травку трескают, водичкой проточной запивают. Может и крокодайлы где рядышком притаились, но не видели, врать не буду.

Выехали на другую ровную площадку. Вышли из джипа ноги размять, дальше заболочено. В сезон дождей в этом месте должно быть вода стоит. А сейчас там, куда она ушла, обитают пресловутые розовые фламинго. Много их там, но далеко. Остается лишь в бинокль на них любоваться. Приглядевшись еще и бегемотиков обнаружили. Да много кого еще повидали, сейчас все уже и не вспомнить. Вот, например, черепаха у дороги лежит. Но не обычная, каких некоторые дома у себя в коробочке из-под обуви держат. А размером превышающая крышку унитаза. И, самое интересное, покрыта желто-коричневым орнаментом, словно шкура леопарда. За что и получила свою "погремуху" - леопардовая черепаха.

Едем себе, едем уже в обратный путь. Вдруг на встречу по дороге идет слон. И не просто слон, а я бы сказал Слоняра! То есть рост его превышает наш джип, даже с учетом поднятой крыши. Как бы сейчас наше мирное сафари в лобовую атаку не трансформировалось! Илюша по тормозам. Слон тоже. Остановились на расстоянии одного корпуса друг от друга. Стоим, пялимся друг на друга. Мы на животное. Животное на людей. Наконец слон вздохнул, на его могучем челе явно пробежала мысль, "Ну, чо мне с этими долбоебами делать? А? Понаедут, туристы херовы, на водопой нормально не пройдти…"

Повернул в сторону и, не разбирая дороги, т.е. в прямом смысле абсолютно не обращая внимания, что на его пути кустарник, ломая его, стал нас обходить.

Ну и ладно, ну и подумаешь "долбоебы", зато какие кадры уникальные получились!

Полдня пролетели незаметно. Впечатление от животного мира и, самое главное, от его непосредственной близости огромадное. Меня спрашивали, а как там насчет поохотиться? Ну не знаю… может, где в другом месте. А тут… Как вам представляется, скажем, охота на людей в полдень на Красной площади? Это не охота, а убийство сплошное с геноцидом получится. Какой тут азарт охотничий, когда зверюшки в 3-5 метров от тебя разгуливают и убегать не собираются? Вечером предстоял переезд в следующий национальный парк. Но по пути нас еще ждала масайская деревня.

Да, вас гложет вопрос, в каком состоянии мы обнаружили шведовский номер? Обошлось. То ли сигареты марки "Парламент" бабуину не понравился, то ли ему размер Даниных трусов не подошел…

Масайская деревня (30.10.05.)

Сафари, конечно, замечательно, но не заглянуть в гости к масаям - это все равно, что иностранцам в России на балет не сходить.

Масаи, в моем представлении, такие цыгане африканские. На паспорт им плевать, на границы плевать. Занимаются исключительно скотоводством, рыбу не жрут, растительную пищу практически тоже. Мясо и молоко. На десерт молочно-кровавый десерт: протыкают у коровки артерию на шее, нацеживают кровушки скока надо и купажируют ее с молоком. А вы думали, откуда выражение "кровь с молоком" пошло? А оно вон как оказывается. Потом аккуратненько "дырочку в правом боку" Буренке глиной замазывают, и ступай себе дальше на пастбище, поправляй здоровье. Такие вот, блин, вампиры-гуманисты. Опять же немногочисленные справочники-путеводители не советуют без спроса совать свой любопытный нос в поселения масаев и производить там съемку их интимной жизни. Неприятности в этом случае могут случиться разнообразные. Начиная с того, что вас не отпустят, пока не откупитесь за свою наглость. И заканчивая раздачей пиздюлей от всего аула с уничтожением орудий видеосъемки.

Мы решили в данном вопросе не рисковать и довериться нашему Илюше, до сих пор его решения нас не разочаровывали. Гид-водитель согласно нашим культурно-познавательским запросам повез нас в специально заточенное для туристов место.

Спускаемся с гор в долину. Огромная плешивая равнина, посередь нее стоит деревня. Имеет форму круга и огорожена высоким частоколом. К машине подходит вождь (босс, староста или как там его по местным понятиям). После небольших торгов останавливаемся на цифре 100 баксов за весь экипаж (поинтересуйтесь, сколько за это снимут с вас турфирмы). Староста возвращается в деревню, и чуть погодя ворота распахиваются, и начинается приготовленное для нас представление.

Мужское, женское и детское население с песнопеньями и национальными плясками разделяясь на два рукава, окружают нас, замыкая круг, и завлекают внутрь к себе в гости. Танцы у них, в основном, сводятся к прыжкам в высоту. Вообще, чем выше прыгнешь, тем по масайским меркам круче. Эдаким прыгающе-пританцовывающим макаром вваливаемся в деревню.

Сами-то знаете, масаи как выглядят? Ну, если что, напомню. Все из себя черные (ха-ха!) Завернутые в покрывало красно-синих расцветок. По этому признаку все племя можно смело записывать в фанаты клуба ЦСКА. На ногах самые продвинутые, типа у встретившего нас вождя, носят самодельно изготовленные штиблеты, подошва - нарезка из автомобильной покрышки, из проволочки завязочки. Все лысые! (в смысле люди, а не покрышки). Данная мода не пощадила никого, ни женщин, ни детей. Шеи обильно обмотаны бусами. Кроме того у дам и детей в качестве украшения надеты белые с орнаментом дискообразные украшения. А как они издеваются над своими ушами - это кошмар. В мочку уха с детства прицепляют сережки весом с навесной замок или палки какие вставляют. В результате ухи оттягиваются до невероятных размеров. У некоторых аборигенов в образовавшуюся дырочку кулак можно просунуть! Красавцы! И особенно красавицы!

В таком замечательном виде они шляются и по Кении, и по Танзании. И визовая проблема им, думаю, глубоко параллельна. Еще характерная деталь. Обычно у всех в руках длинная палка-посох. И чаше всего носят они ее, забросив за плечи и свесив кисти рук с обеих сторон. Забавно. Помнится мы так в детстве с катка возвращались, клюшку таким образом несли.

Так как у нас "за все уплачено", и конфликтов с местной шпаной не предвидится, а даже совсем наоборот - все дышит гостеприимством, и масаи с удовольствием позируют, - то используем это на полную катушку. Фоткаемся и в обнимку с масаями, и вприсядку с бедным осликом, невовремя попавшим под ногу. И с копьями в руках, и в прыжках на фоне жилища.

О, жилище! По оригинальности, на мой горно-уральский взгляд, мало чем его обитателям уступают. Залез я в него, не удержался, несмотря на некоторые опасения.

Круглая, значит, юрта. Из жердей сделан каркас. А в качестве кровельного материала - навозные лепешки. Уже начало интригующее. Внутренняя планировка схожа со спиралью ракушки.

Тут и спальня. У папы кровать поменьше, у мамы побольше. Так как мама спит с детьми вместе. К папе в гости по надобности ходит.

Тут и загон для мелкого рогатого скота, типа коз.

Тут и дети на грязном полу копошатся.

Тут и кухня со столовой, где на открытом огне страшная, как смерть, старуха равномерно мешает кипящее варево. Если бы сфоткал, приз на конкурсе иллюстраций Бабок-Ежек обеспечен.

Нормальная картина? А теперь прикиньте, какой там запах? Дерьмо животного происхождения, дым от костровища, не сразу находящий выход наружу, из кастрюли этой несет… Не принюхивался специально, но подозреваю, что и от хозяев не одеколоном "Хуго Босс" отдает. От такого ароматного коктейля аж глаза режет с непривычки!

Для полного завершения полотна "Масайский домик глазами российского туриста", добавьте последний штрих в виде озлобленно жужжащих мух, табунами мечущихся в замкнутом пространстве. Все, готово!

На выход, бля, на воздух быстрее!

Уфффф, здравствуй, солнышко! Пошли глазеть дальше. В соседней хате благим африканским матом заорал ребенок. Это белый дядя Макс туда с репортажной съемкой заглянул. Видать юмор уральских Ка-Вэ-эН-щиков еще не во всех уголках нашей планеты адекватно воспринимается.

Еще хотите страшилок? Так вот, половая масайская жизнь еще страшней, чем сами масаи и их говенные хижины вместе взятые. Не верите? Ага, уже потихоньку начинаете верить.

Судите сами. Многоженство у этих милых людей как бы приветствуется. Чисто теоретически хоть гарем у себя дома содержи. Интересен, правда, чисто технический вопрос, в свете ранее увиденных "пентхаусов". Но все это фигня, самое главное - на пути сексуальной разнузданности стоит один маленький, но очень неприятный нюанс.

Жениться потенциальный жених может, только предоставив за невесту калым в 20 коров. Плюс ему, бедолаге, еще каких-то коровешек оставить надо будет для содержания вновь образованной ячейки масайского общества.

Откуда же он их возьмет? Мы, озадаченные этим вопросом, обратились к нашему поистине африканскому всезнайке - Илюше. Вот вам его краткий пересказ.

В десять лет отец выделяет наследнику десять коров. Дальше все в руках тинэйджера: к 30 годам он или к 60 свое поголовье до женительных размеров увеличит - никого не скребет, это его личная "экибана". Нет коров - нет жены. Отдыхай самостоятельно.

Да, еще есть выход. Использовать товарно-денежные отношения. Однако, со слов Илюши, стоимость Буренки на тамошном рынке достигает 5 тысяч отнюдь не местных денег. Эт чо, только вступительный взнос в семейно-половую жизнь около 100 тысяч баксов обойдется?! Ни х… себе!

Я понимаю - этот "предводитель команчей", что с туристов бабки стрижет, наверное, может себе позволить "излишества всякие". А рядовой-то пастух? Мда…

В свете этих черных дел радость от рождения в семье девочки намного превышает радость от появления на свет мальчика. Так как говорим девочка - подразумеваем коровы. Гы, такая вот дискриминационная игра слов. Вдобавок ко всему эти негропупсы вроде на евреев не похожи, чисто внешне по крайне мере, но процедура обрезания у них в обязательной программе. Еще попробуй заорать от боли при этом. Будешь с клеймом чмошника потом всю жизнь по саванне бродить.

Да, если кто из дам сейчас ухмыляется по своей феминисткой глупости, знайте, что лицам масайского женского пола также в обязательном порядке удаляют клитор. Масая хирурга-гинеколога представляете? И прав гражданских у них меньше, чем у красной мартышки. Та хоть в соседний лес убежать может. А эту черную бабу, балансовой стоимостью в 100 тыс. у.е., кто ж отпустит? Или развод даст? Ага, щас! Отправляйся, милая, коров доить и новые тапочки мужу из покрышек "мишлен" вырезать.

А еще россияне на жизнь жалуются, я бы свое гражданство на масайское не поменял! Я-то ладно. Но и в самой Африке представители других народностей непослушных детей пугают перспективой отдать/выдать замуж за масая. Да и у самих масаев есть заветная мечта вырваться из этого круга, огороженного деревянным забором и махровым африканским средневековьем.

Оглушенные новыми, прямо скажу, необычными впечатлениями, мы покидали деревню. Только отъехали, как навстречу попался "Ленд-ровер"-близнец, в своем железном чреве везущий очередную партию ротозеев, жадных до африканской экзотики.

Фольклорная группа за забором заняла исходную позицию. А их художественный руководитель вышел поприветствовать вновь подъехавших, широко и искренне улыбаясь…

Продолжение следует...