Санкт-Петербург. Экскурсии и познавательная программа

Ну, вот и закончилась наша долгожданная поездка в город на Неве…Скучаю по Петербургу, уже хочу вернуться туда снова… Город покорил меня, влюбилась в него окончательно и бесповоротно. Чтобы не забыть все детали этой увлекательной поездки ежедневно вела дневник, записывала всё-всё-всё.

Может быть информация кому-нибудь и пригодится, ну или просто поностальгируете вместе со мной по Санкт-Петербургу.

Подготовка к поездке

О поездке в Санкт-Петербург мечтала много лет. Очень хотелось приехать в этот город и неспешно прогуляться по всем его знаковым местам. Посетить все выставки и музеи, побродить по паркам и прогуляться по набережной Невы. Не получалось. Вот что тут сложного - купи билет на поезд, забронируй гостиницу и вперёд. Или ещё проще – зайди в любую турфирму и тебе обеспечат краткосрочное путешествие в город Петра. Всё не то, не так…

Чего мне хотелось по-настоящему, я поняла позднее, когда узнала, что наша школа, в которой я работаю, уже много лет сотрудничает с Санкт-Петербургским Центром культурно-образовательных инициатив «Среда». Этот Центр организует образовательные программы для школьников с погружением в городскую среду, с познанием города изнутри, а не стремительными набегами по музеям. Дети работают группами по возрастным направлениям, под руководством сотрудников Центра разрабатывают маршруты, изучают достопримечательности Петербурга и делятся друг с другом полученными знаниями и впечатлениями на вечерних защитах. Уникальная программа и уникальная методика обучения!

Мне стало это интересно ещё и с профессиональной точки зрения. Есть возможность поучиться чему-то новому, как педагогу. Активно агитировать своих учеников в эту поездку я начала ещё 8 лет назад, но потерпела неудачу - группа не набиралась по разным причинам – у кого-то трудно было с финансами, кто-то боялся отпускать детей одних так далеко и надолго. Ждала, когда подрастут нынешние ученики. И вот в этом году – наконец-то, случилось! За два месяца нам удалось скомплектовать замечательную группу из двадцати школьников с 4 по 10 класс.

Не буду описывать всю рутину этой работы - масса документов и прочих бумажных волокит была успешно нами пройдена. И вот он – день отъезда!

21.03.15 Отъезд и весёлая поездочка в «Демидовском экспрессе»

На железнодорожный вокзал мы приехали за полтора часа до отправления «Демидовского экспресса». Первое, что меня поразило – вокзал был заполнен детьми школьного возраста. Никогда я их не видела в таком количестве в одном месте, хотя работаю в достаточно большой школе Несколько составов поездов в этот вечер увозили сотни уральских школьников на весенние каникулы в другие города России. Мы благополучно пересчитали весь состав нашей группы и загрузились со всем скарбом в вагон №9.

Родители усадили своих чад, а дети уже с нетерпением ждали, когда же «вагончик тронется, перрон останется». Отъехали. Начали устраиваться. Под моим непосредственным присмотром было шесть четвероклассников – две девочки и четыре мальчика. Дети шустрые и активные, хотя некоторые были в поезде впервые, а остальные были, но не помнили поездок, так были слишком малы. Поэтому считаем эту поездку для всех дебютом. Для меня тоже.

С группой школьников я путешествовала впервые, и к чему готовиться совершенно не представляла (хотя, конечно, многое заранее уже знала). Я почему-то думала, что как только дети заправят постель, перекусят, немного поболтают, то они тут же заснут до утра. Наивная! Дети упорно не хотели спать. Они ползали с полки на полку, жевали печенье, копались в сумках и не желали выключать свои телефоны и планшеты. Умом я понимала, что эмоции у них бьют через край (родителей рядом нет - свобода, впереди десять дней в Питере!), но моё уставшее тело и измотанная душа упорно требовали покоя и горизонтального положения.

Уторкала я своих около 3 часов ночи. Через час у кого-то сработал будильник, хозяин его упорно не слышал и будильник продолжал противно вопить на весь вагон. Обнаружила я его на багажной полке и сунула сонному хозяину, чтобы выключил. Будильник не хотел выключаться и трещал через каждые полчаса ещё раза три.

Ладно, думаю, в поезде можно поспать подольше. Как бы не так! В восемь утра детишки были уже бодры и веселы. Все их организмы требовали приключений. Начали завтракать. Традиционные дошираки, булочки, кофе и всякая всячина мигом показались из сумок. На какое-то время воцарилась тишина, перемежающаяся сопением и бульканьем. И этот завтрак в какой-то мере затянулся до ужина – жевал весь вагон, проводница в вагоне была понимающая важность момента, регулярно приносила чайник с кипятком, спрашивала не надо ли нам чего-то. Старшие школьники кучковались в одном отсеке – играли в карты и «Мафию», читали электронные книги. Мои десятилетки атаковывали свои планшеты и телефоны, традиционно ползали с полки на полку и ели-ели-ели. Да, запах доширака ещё долго меня будет преследовать…

Отношусь к этому спокойно, путешествие в этом возрасте - событие грандиозное, не надо ему мешать ненужными наставлениями и упрёками, всё было в рамках приличия и безопасности, это самое главное. День пролетел незаметно под стук колёс. На удивление уснули дети рано – в 10 часов весь вагон уже мирно сопел.

23.03.15 Каменные лики/наука путешествовать

Петербург встретил нас свинцовыми тучами, мелким мокрым снегом и пронизывающим ветром. Автобус вёз нас по окраине города к гостинице, а дети разочарованно наблюдали в окна традиционные серые хрущёвки, какие-то промышленные здания и недоумевали, где ж тут хвалёная питерская красота?

Несколько слов о гостинице, где мы поселились. «Юность» находится рядом со станцией «Нарвская», в общежитии колледжа туризма и сервиса. Фактически всё общежитие переделано в гостиницу. Девятиэтажное здание с блочным размещением.

Идеальный вариант для школьных групп. Наш блок был на 6 этаже. Это небольшая прихожая, два 4-местных, два 3-мечтных и шесть 2-местных номеров. Таким образом, вся наша группа (26 человек) жили отдельно от остальных туристов и никто ни с кем не пересекался.

На блок было четыре санузла с душевыми, в номерах кровати, тумбочки, стол, табуреты, шкафы и посуда для чая. Также есть один холодильник и несколько чайников. Все номера со свежим современным ремонтом и вполне приличной мебелью. На первом этаже гостиницы был ресторан, где мы завтракали и ужинали (обед всегда в городе, на маршрутах), а также конференц-зал, где наши дети ежедневно работали со специалистами Центра.

Итак, заселившись в номера и немного разобрав вещи, мы позавтракали и пошли в конференц-зал знакомиться с руководителями Центра «Среда». Директор Голованов Геннадий Николаевич поприветствовал нашу группу, новичкам рассказал о работе центра, также была первая лекция об истории создания Санкт-Петербурга, о Петропавловской крепости.

В 12 часов на крыльце гостиницы нас уже ждал групповод, который сопровождал нас на первую экскурсию – в Исаакиевский собор. Кстати, девочки-групповоды – это студентки гуманитарных ВУЗов Питера, для них это и работа, и практика. Девчонки были просто замечательные, дети за ними хвостиком ходили.

Мы купили на всю группу проездные на метро и спустились в подземку. Питерское метро понравилось – понятное, не суетливое, красивое. В отличие от московского метрополитена я совершенно не почувствовала бешеного ритма передвижения в мегаполисе, а петербуржцы, опять же в отличие от москвичей, не сидят, уткнувшись, в гаджеты, в общаются между собой.

Другой город, другие люди… Доехав до ст. «Пушкинская», мы перешли на другую ветку и поехали уже до «Адмиралтейской». Для моих четвероклашек эта недолгая поездка в метро уже была целым событием – в родном городе они редко бывали в подземке, да и что такое наше короткое метро по сравнению с питерским, даже испугаться не успеешь, а уже приехал.

Так вот когда мы вышли к Исаакиевскому собору дети ахнули – монументально-величественное здание, которое они раньше видели только на картинках, возвышалось над ними и уходило куполами в серые тучи. Внутри… Ну что тут говорить – надо видеть эту красоту, эту роскошь…

После посещения собора мы пешочком отправились на обед. Тут случилось наше первое приключение – двое моих детей, отсечённые толпой туристов, примкнули к другой группе школьников и преспокойно отправились в другую сторону. Выловили мы их через минуту, вернули в «лоно семьи», испугаться не успели, но сделали выводы что лучше держаться за руки. В кафе к нам присоединились ещё две девушки-групповода и после обеда уже три мини-группы наших школьников отправились по своим маршрутам. Наша группа выполняла задание по Конногвардейскому бульвару и площади Труда.

Детям предстояло описать то, что они видят, научиться по деталям на зданиях определять век постройки и прочие нюансы. Закончив с заданиями мы пошли прогуляться по набережной Невы.

Дул промозглый ветер, сыпал мокрый снег и было очень некомфортно. Но надо отдать должное моим четвероклассникам – они с удовольствием наблюдали за тем, что видели вокруг, шли и шли вперёд и прошли немало километров пешком.

В гостиницу мы вернулись уже после пяти часов вечера. А после ужина ребят ждала их первая «защита дня». Робкая, неумелая, но она всё таки состоялась.

Угомонились наши подопечные этим вечером рано – усталость, впечатления…

Лирическое отступление. Петербургские утки.

Уток в Санкт-Петербурге много. И неважно, какая погода – они вальяжно гуляют либо по берегу Невы, либо сидят на льдинах, ну или лениво плавают по воде.

Утки откормленные, очень крупные. Избалованные. Завалялся у меня в сумке кусочек хлеба с предыдущей кормёжки пернатых, превратился в сухарик. Так вот эти увальни сухари есть не пожелали. Брезгливо отплыли в сторонку.

А так они очень милые – летают, крякают, дети с удовольтвием их подкармливали.

24.03.15 Легенды и символы Петербурга

Проснулась я в семь утра от странных звуков за окном. Выглянув, я увидела стайку белых чаек, которые кружили под серыми тучами и издавали резкие звуки. После наших воркующих серых голубей, чайки тоже были знаковым петербургским моментом.

Ещё до завтрака в конференц-зале была лекция дня – о легендах и символах Петербурга. Интересно, познавательно, но некоторые дети ещё дремали и наверно часть информации просто ушла в никуда.

После завтрака в 10 утра к нам пришли девчонки-групповоды, забрали каждая свою группу и мы отправились все на Невский проспект. Там уже бродили и гуляли, выполняя задания по маршрутам, а именно искали символы и легенды по из изображениям в маршрутном листе.

Аничков мост, атланты у Эрмитажа, Михайловский замок и много других знаковых мест.

Ненадолго отклонились от маршрута и заглянули в Елисеевский магазин. Музей, в не магазин – роскошная витрина, рояль, который сам играл музыку, ну, и конечно, невероятные цены на всё. Дети вполне равнодушно смотрели на ценники, в вот внутреннее убранство и детали магазина заняли из надолго.

После обеда в кафе мы посетили Спас на крови. Удивительный по красоте храм, вековые фрески и великолепный мраморный пол. Описывать всё это невозможно, запросто ходишь, смотришь и понимаешь, что вот она великая Россия перед тобой в своём первозданном виде - величественная, прекрасная и вечная.

Вторая часть дня была полностью посвящена Петропавловской крепости. Опять ловила себя на мысли, что куда не глянь – везде история, да ещё какая.

Прожив достаточное количество лет, и впервые попав в Петербург, начинаешь понимать, что наконец-то смогла увидеть и прикоснуться к тем вещам, о которых читала только в книгах и видела иллюстрации.

А сейчас вот стою перед усыпальницей великих русских царей и это всё реально, вот даже можно коснуться рукой холодного белого мрамора.

В Петропавловской крепости мы были более двух часов - посетили тюрьму (экскурсовод у нас была замечательная!), дети в карцере пару минут посидели – особо не впечатлились, освещали темноту экранами телефонов и ничуть не боялись.

Сразу же по возвращении в гостиницу, у ребят была очередная защита дня. На этот раз уже более уверенная и продуманная. И надо отметить, что мои чатвероклашки в некоторых моментах были более артистичны и изобретательны, нежели десятиклассники.

Вечер был как всегда не менее насыщенный, чем день. Дети ловили по всей гостинице вай фай, но он упорно не желал ловиться. Пили чай с печеньем, дурачились, играли в своих телефонах и планшетах. А ещё мои парни научились сами стирать носки!

Бытовое отступление. Где мы ели, что мы ели.

Конечно же, родителей, которые отправляют детей в такие поездки, интересуют и условия питания. У нас они были в порядке. Завтрак и ужин всегда в гостинице – очень удобно, спустился на лифте на первый этаж и уже в уютном зале, рассчитанном максимум на две группы (залов три).

Кормили вкусно – салаты, пюре, рис, макароны, котлеты, курица и т.д. Из молочного давали творожную массу и йогурт, всегда были вафли, печенье и кексы. Из напитков только чай – кофе детям не положено.

Обеды у нас проходили в городе, недалеко от тех достопримечательностей, которые мы посещали. Были и рестораны, «НЭП» называется. Там всё чётко по времени – приходили к уже сервированным столам, комплексные обеды хорошие. К слову, все заведения, в которых мы обедали прошли лицензирование на обслуживание школьных групп.

25.03.15 Петербургские музы

Ааа, как же болят ноги… Утро начинается с солнышка за окном и уже привычного крика чаек. Собираемся в конференц-зале, где у нас очередная вводная лекция. На этот раз мы говорим о петербургских музах. Впереди нас ждёт увлекательная экскурсия в Русский музей.

Меня (да и многих других) особенно впечатлила картина К.Брюллова «Последний день Помпеи». Никогда не думала, что она такая огромная. А ещё она излучает некую угрозу, около неё становится очень тревожно, даже жутковато.

А вот знаменитый «Девятый вал» И.Айвазовского оказался вполне мирным и небольшим по размеру шедевром. Полотна этого художника детям тоже понравились, много фотографировались на фоне шторма.

После того, как нас познакомили с основными экспонатами музея (по эпохам), дети получили задания от своих руководителей. Нашей группе достался фрагмент картины, по которому нужно было отыскать всю картину, а затем подготовить представление этой картины от лица экскурсовода.

Картину дети нашли быстро – это оказалось полотно И. Репина «Проводы новобранца». Кто такой новобранец? Не знали этого мои дети, пришлось ввести в курс дела. Ещё сложнее оказалось составить рассказ-описание по этой картине, так как предстояло вспомнить несколько исторических моментов. Тем не менее, дети всё сделали правильно и довольные отправились в кафе музея на обед.

Кстати, когда дети беседовали с преподавателем центра о заданной картине, к нам подошла группа дамочек со складными стульями. Они нас культурно отодвинули в сторону, присели на стульчики, и экскурсовод начала для них рассказ о картине. Дамочки были беременные! То есть, видимо, в Русском музее есть специальная программа для будущих мам. Замечательная идея!

Далее нас вновь ждали образовательные маршруты по городу. На этот раз нужно было найти на зданиях города изображения муз, а потом ответить на несколько вопросов в заданиях и сдать руководителям эскиз своей собственносочинённой музы (девчонки нарисовали атрибуты музы изобразительного искусства).

Лирическое отступление. Двадцать лет спустя…

Вечер среды я решила выкроить для встречи со своей одноклассницей, с которой мы не виделись … страшно представить – с 1994 года!. Мы встретились в метро и уехали в центр Петербурга, гуляли по Невскому, по Дворцовой площади и тихим дворикам ближайших улиц.

Вечером город становится ещё красивее – он весь в огнях, играет музыка, на бульварах происходят какие-то незамысловатые представления и кругом много прогуливающихся людей. Жизнь кипит и город ещё не спит…

Мы зашли в кафе на Невском, в котором Пушкин перед дуэлью съел пирожок с капустой (о присутствии здесь поэта свидетельствует мемориальная доска при входе в кафе). Мы вспоминали детство, рассказывали друг другу о своей нынешней жизни. Мы обе стали педагогами, я учу младших школьников, Оксана преподаёт русский язык и литературу в старших классах. Тем для обсуждения было очень много – о работе, о зарплате и просто о жизни в целом.

Мы пили ирландский кофе, сидя за столиком, играла тихая музыка, за окном сверкал огнями Невский проспект… Давно я не чувствовала такой гармонии внутри себя. Я возвращалась в гостиницу в одиннадцатом часу вечера совершенно счастливая, с массой положительных эмоций.

В метро уже было мало людей, город успокаивался, затихал…

26.03.15 В гости к Пушкину

Сегодня живём в максимальном темпе. На завтрак шли уже с куртками и готовыми отправиться в путь. Нас ждал Царскосельский лицей и Екатерининский дворец.

Доехали до Купчино, там нас уже ждал автобус, который за 20 минут довёз нашу группу до места назначения. Ко дворцу мы приехали одними из первых, до открытия залов оставалось ещё два часа. Это время дети выполняли задания, гуляя по огромному парку. Наша группа разыскивала и ростральные колонны, соотносила их внешний вид с описанием в стихах Пушкина.

Это очень интересно – гулять по парку и тут же что-то замечать узнавать о чём-то новом. Многих вещей я и сама не знала, столько открытий буквально на каждом шагу. Парк великолепен (а уж летом, наверное, просто фантастически красив).

Время пролетело незаметно, территория парка настолько огромна и красива, что мы даже не успели её всю обойти.

Во дворце нам выдали бахилы, наушники и мы отправились вслед за экскурсоводом по невероятно роскошным залам дворца. И мне опять тут сложно подобрать слова для описания того, что предстало перед нашими глазами. Поэтому просто фото…

У меня дыхание перекатывало в некоторых залах. Впервые видел такое - нереально красиво! Мысль мелькала прежняя – Россия богатая страна. Богата прежде всего своей историей и такими шедеврами.

В янтарной комнате фотосъёмка была запрещена. Но … Да простят меня работники музея, удержаться я не смогла и тихонечко сфотографировала это великолепие.

После дворца нас ждал Царскосельский лицей, в котором учился А.С.Пушкин.

Всё интересно, информации много, а фотографировать не разрешали. Дети были удивлены, что наш великий поэт вовсе не был отличником, неплохо рисовал и личностью был неугомонной.

На этом этапе прогулок меня ждал неприятный сюрприз – я поняла, что больше не могу ходить. Вот просто не могу– боль ужасная! Мои ноги просто отказывались нормально передвигаться, я чувствовала себя каторжником в тяжёлых колодках и еле передвигалась по залам лицея. Мне уже было не до Пушкина, я маниакально искала взглядом хоть какую-то скамеечку, чтобы присесть на минутку, но везде стояли строгие музейные бабушки (это особый вид бабушек, они одинаковые во всех музеях России).

Еле доковыляв после лицея до кафе, а потом до автобуса, я твёрдо решила, что мне экстренно необходимо менять обувь. Да, бывалые предупреждали, что по Питеру надо гулять в кроссовках, но я решила обойтись ботиночками без каблука, но они меня сильно подвели. Так что этим вечером были куплены удобные кроссовки (благо рядом с гостиницей был «Спортмастер») и жизнь сразу наладилась.

Кстати, в очередной раз восхитилась нашими детьми – практически с утра до вечера на ногах, море информации, задания и прогулки, в они так всё стойко выдерживают, не жалуются и не стонут, хотя такое насыщенное путешествие у них впервые в жизни.

Научное отступление. Образовательное путешествие как педагогический метод

Это одна из основных причин, почему я не посетила Петербург с обычной туристической группой. Мне нужен был не только экскурс в прекрасное, но и мастер-класс его преподавания.

Центр «Среда» работает по уникальной методике образовательных путешествий, которая имеет под собой серьёзную научную базу (специалист Центра, работающий с нами, Коробкова Елена Николаевна защитила диссертацию по этой теме). Мне, как учителю, знакома ситуация, когда дети испытывают трудности контакта с городской средой. Многие из них не только не бывают в центре города, но и не знают историю собственного микрорайона, не знают, почему так называется улица, на которой они живут. Экскурсии, походы в музеи, обычные прогулки не решают проблему, так как дети остаются пассивными слушателями, а экскурсовод или учитель – единственным источником знаний.

Образовательное путешествие предполагает три этапа:

1. Вступление. Подготовка к путешествию начинается с определения его темы (названия) и идеи (краткая лекция специалиста Центра или интерактивное занятие), а также выбора объектов для исследования и составления маршрута (карты и схемы нам в помощь).

2. Работа на маршруте. Маршрут проходит в пространстве города или на экспозиции музея. Объекты для маршрута подбираются таким образом, чтобы расстояние между ними было невелико, что позволит совершить путешествие пешком. Группу 6-8 человек сопровождает групповод, он направляет внимание детей, организует их деятельность, оперируя вопросами и заданиями маршрутного листа. Прямые подсказки недопустимы (нам, взрослым, предлагалось наблюдать процесс и не вмешиваться).

3. Подведение итогов путешествия. Защита завершает каждое образовательное путешествие, строится как проблемное обсуждение, в ходе которого детям предлагается изложить свой взгляд на вопросы, обозначенные в маршрутном листе. Формы защиты у нас были самые разные – инсценировка, пантомима, рисунок, ответы на вопросы, диспут и т.д.

Почему меня заинтересовало это направление? Образовательное путешествие дает возможность детям погрузиться в городское пространство, прикоснуться к миру культуры, почувствовать себя первооткрывателями и исследователями.

Обучение происходит в форме сотрудничества между всеми участниками программы, развивает коммуникативные навыки, социализирует детей.

Мои ученики в рамках этого образовательного путешествия раскрылись для меня совсем с другой стороны – они любопытные, смышлёные, очень чуткие ко всему новому и внимательные к деталям. Их не сковывали рамки классно-урочной системы, их никто не одёргивал за неверный ответ или вольное поведение на занятии – преподаватели очень грамотно и деликатно направляли мысли и энергию детей в нужное русло, не подавляя индивидуальность каждого.

27.03.15 Петербург – город мира

Утренняя лекция была посвящена истории Петербурга в рамках связи с другими мировыми культурными столицами – Римом и Афинами. То есть детям предлагалось на маршрутах увидеть признаки архитектуры греческой и римской культуры

Мы посетили Казанский собор, рассмотрели его и снаружи и изнутри. Прогулялись по набережной Невы и заглянули на Мойку 12, в дом, где жил Пушкин. Немножко там погуляли во дворике, в голове вертелось незыблемое:

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит…

Потом мы гуляли по Дворцовой площади, фотографировались у Адмиралтейского столпа, ну и, наконец, долгожданный Эрмитаж! Мы все про него слышали и в наших учебников много иллюстраций его экспонатов и вот теперь мы входим в его роскошные залы.

Пройти по многочисленным залам музеям, рассмотреть все три миллиона экспонатов вряд ли кому-то удавалось. Экскурсовод предупредила, чтобы осмотреть каждый шедевр Эрмитажа потребуется не один год, на что один наш юный турист с радостью ответил «Так я готов тут жить остаться!»

У нас была полуторачасовая обзорная экскурсия по основным залам. Затем руководитель программы Яна Давидовна дала группам индивидуальные задания, и дети отправились по залам. Нам досталась экспозиция голландской живописи – одна из крупнейших в музее. До этого времени мои ученики точно не знали кто такие. Нужно было рассмотреть картины и составить по ним рассказ о жизни, быте, занятиях людей той эпохи. Защита была заочной, то есть выполненное задание нужно было сдать в письменном виде.

Пока дети работали с преподавателем я отправилась на поиски зала Ван Дейка, Рубенса и Рембрандта. Понятное дело, что без путеводителя я быстро потерялась, не нашла желаемого и пошла к месту сбора всех наших групп - в Рыцарский зал. О, вот тут парни навострили уши и слушали, затаив дыхание.

В витринах поблёскивали средневековые доспехи, под стеклом сияли рыцарские мечи – длинные и тонкие, широкие и тяжёлые. В центре зала – закованные в доспехи кони. Красотища!

Гастрономическое отступление. Пышки – с пылу с жару!

Про пышечную на Большой Конюшенной я знала уже заранее (бывалые рассказали), поэтому когда наш маршрут проходил неподалёку, мы зашли в это заведение. Вывеска на двери гласит, что пышечная существует с 1958 года – старейшая пышечная Петербурга, которая сохранила колорит и вкус советских пышек.

Может быть помните нашу пышечную на ул.Свердлова? Так вот в Питере я вновь почувствовала вкус детства, те самые пышки - мягкие золотистые колечки, посыпанные сахарной пудрой. Они буквально тают во рту, а не тянутся резиной, как некоторые современные пышки. К пышкам (13 р/шт.) полагалась чашка кофе с молоком (25 р) или лимонад — такова эстетика заведения.

Дети несколько раз вставали в очередь за пышками – распробовали вкус и хотели добавки. Я сама как-то незаметно слопала аж семь штук. А ещё мы там купили всем детям петушка на палочке – были такие в нашем детстве, помните? Этот леденец был хитом поездки, никакие чупа-чупсы с ним не сравнить, мы этих петушков даже в качестве сувениров везли. Взрослые, взяв в руки этот презент, расплывались в ностальгической улыбке…

28.03.15 Морская столица

Чайки, разводные мосты, свистящий ветер….Петербург – морская столица! Это предстояло доказать маршрутами нашего последнего учебного дня.

Первым делом мы посетили музей военно-морского флота. Увидели родоначальника русского флота – ботик Петра 1, многочисленные макеты русских кораблей, настоящие корабельные орудия, мины и бомбы, флаги российских кораблей и флаги, поверженных в боях, иностранных судов.



Как сказал один наш ученик - «Великий флот – сильная страна! Ну, и кто там против России?» Что называется, в точку. В музее каждая команда выбрала модель понравившегося судна и подготовила рассказ о нём – это и было нашим сегодняшним заданием для вечерней защиты.

Вторая часть маршрута – это посещение ледокола «Красин» (младшая и средняя группа) и подводной лодки (старшая группа). Данные суда являются экспонатами филиала музея Мирового океана (г. Калининград), мальчишкам очень понравилось, причём им разрешили потрогать руками аппаратуру, покрутить штурвал и заглянуть в каюту капитана.

Экскурсовод у нас был как настоящий бравый моряк – объяснял всё доступно, с шутками и прибаутками. Мальчишки ловили каждое слово, ну и вопросы не стеснялись задавать.

Девчонки любовались чучелом огромного белого медведя (кстати, раньше он жил в Калининградском зоопарке). Нам его даже погладить разрешили (мы ему шейку почесали).

Вечерняя защита плавно перетекла в общее подведение итогов. Первое место заняла команда шестиклассников, на втором десятиклассники и третье место с небольшим отрывом (всего в один балл) у команды четвёртого класса. Молодцы мои ребята – очень достойный дебют в такой необычной для них программе.

Самые активные участники команд были награждены памятными значками, а десятиклассник Кириллов Максим получил сертификат Центра, как участник всех образовательных программ, которые он прошёл за четыре года регулярных поездок в Питер.

Мы благодарили сотрудников Центра «Среда» за увлекательное путешествие по Петербургу, про прекрасно организованные маршруты и логично построенные этапы программы. Было очень легко и приятно общаться с Яной Давидовной, Еленой Николаевной, Геннадием Николаевичем и Диной Абрамовной. Интеллигентные и приятные в общении люди, настоящие петербуржцы. Спасибо им огромное за эту потрясающую идею учить детей путешествовать, они открыли и нам, взрослым, очень много. Ну, а уж дети в полном восторге от этой поездки!

Лирическое отступление. Петербургские коты.

Я кошатница, причём во всех отношениях. Помимо того, что дома живёт наглая рыжая морда, так я ещё коллекционирую кошачьи портреты и статуэтки (у меня даже одежда с кошками есть).

Побывать в Петербурге и не пообщаться с местными котами? Как можно?! Настоящего кота видели только однажды – у Екатерининского дворца дефилировал, распушив хвост. Остальные видимо, при хозяевах, или просто не сезон для городских прогулок.

А ещё я была наслышана о питерском художнике-акварелисте Владимире Румянцеве и серии его картин «Петербургские коты». Поглядела в Интернете – влюбилась! Коты такие очеловеченные, выразительные и чертовски обаятельные, что я начала в Питере настоящую охоту за их изображениями.

Надо сказать, что купить репродукцию можно в любой сувенирной лавке. Мне хотелось оригинал. Но узнав цену (от 50 т.р и выше), я немного поостыла и купила несколько репродукций. Кстати, нашла чудесный магазинчик на ул. Рубинштейна 30 – «Яшкин кот». Там рай для кошатников – картины, подушки, сумки, кошельки, магниты и прочая дребедень с изображением котов.

Это одна из последних работ художника В.Румянцева, называется «Это я, Господи!» По-моему замечательный подарок из Петербурга.

29.03.15 Отъезд

Накануне был аттракцион «Готовимся к отъезду». Пошли с детьми в ближайшую «Пятёрочку» закупаться продуктами в дорогу. Вот тут дети оторвались! Чего только не набрали. Понятное дело, обратный путь в поезде был под девизом «Доширак forever!»

А уезжать нам не хотелось! На самом деле в этой поездке мы были одной семьёй, одной командой! Неважно, какого возраста были наши дети, с каким характером (об успехах/неуспехах в школьной жизни тем более никто и не вспоминал), мы очень дружно и весело сосуществовали эти десять дней. Десять дней впечатлений, событий и позитива. Добавить к этому нечего, у нас была отличная поездка во всех отношениях.

Отъезжая от Ладожского вокзала, мы с грустью провожали питерские виды, с надеждой обязательно вернуться в этот прекрасный город. Город, который радушно принял нас, показал частичку (да, всего лишь частичку!) своего великолепия и который вновь нас позовёт к себе следующей осенью. Петербург – не только один из самых красивых городов мира (это общепризнанный факт), но ещё и город со своей неповторимой аурой, душой, настроением и даже запахом.

Хотели бы вы побывать в такое поездке? А я себе сама ответила – «да», и ещё много раз – «да»!

Небольшое послесловие

Чему научились дети?

1. Как это не банально, но дети научились ездить в метро. Первые дни они шарахались турникетов, не умели стоять на эскалаторе, прыгали на платформе. К концу поездки – идеальные пассажиры метрополитена

2. Дети научились быть командой. Именно командой, с едиными целями и идеями, а не толпой, где много народу и нет места собственному мнению и тебя никто не слышит.

3. Научились видеть прекрасное в обыденном. Обычный, казалось бы, дом, а в нём оказывается столько истории!

Приехав из Петербурга, мои шесть учеников делились впечатлениями с остальными всю эту неделю. Остальные тоже захотели поехать. Просят показать фотографии, видео, рассказать что да как (наверное, посвящу этому целый урок). Нереальная мечта - свозить в эту поездку весь класс, ну или хотя бы половину. Дети вернулись оттуда совсем другими, они даже сейчас на уроках отвечают иначе, рассуждают, анализируют. Увы, мы скоро с ними расстаёмся, они уходят в 5 класс...