Крым: полуостров сокровищ

В 2015 году по многим причинам Крым вновь может стать одним из самых привлекательных туристических направлений, в том числе и для семейного отдыха. Попробуем обсудить то, ради чего в Крым ехать стоит и в каком случае сюда ехать не нужно во избежание разочарования от полуострова, который сейчас переживает очередной непростой виток своей истории.

Многоликий Крым

Последняя масштабная экранизация «Острова сокровищ», в которой роль юного Джима сыграл совсем ещё юный Федор Стуков, снималась практически в одной точке Крыма – на мысе Капчик в Новом Свете. Ещё одни знакомые с детства кадры кино – Кот Базилио и Лиса Алиса ведут несчастного Буратино в Страну Дураков в ночной темноте мыса Херсонес, мимо Туманного колокола, который, согласно легенде, во время Крымской войны был вывезен в качестве военного трофея во Францию, где до 1913 года находился на звоннице Собора Парижской Богоматери). В поисках Капитана Гранта яхта "Дункан", принадлежащая герою в исполнении Николая Еременко, направляется из Европы в Южную Америку. Её маршрут проходит рядом с Канарскими островами, в облике которых без труда угадывается Медведь-гора (Аю-Даг). В конце фильма раскаявшийся Айртон остается на необитаемой острове и провожает взглядом Дункан, стоя в глубокой печали в бухте Чехова в практически всегда многолюдном и очень веселом городе Гурзуфе... Шурик из «Кавказской пленницы» едет на своей ослице по Севастопольскому шоссе где-то в районе Симеиза в направлении Ялты – то есть совсем не на Кавказе, и гора в этом кадре – это знаменитая Ай-Петри высотой 1234 метра (очень легко запомнить).

В Крыму за несколько десятилетий советского и российского кинематографа сняты сотни известнейших фильмов, ставших визитной карточкой нашей страны. Да, кстати, горы Афганистана и даже аэродром в «9 роте» - это тоже Крым, фильм полностью снят здесь, в Восточной части Крыма под Коктебелем и в пещерном городе Эски-Кермен в 14 километрах от Бахчисарая.

Поэтому, даже если Вы никогда не были в Крыму, Вы его уже много раз видели. Немного мрачные пруды в Воронцовском парке Алупки не фигурировали только в очень редких киносказках времен СССР.

Немного истории

Да, этот полуостров во всем его разнообразии бывает трудно узнать. Здесь есть все: море, реки, водопады, горы, степи, бескрайние песчаные пляжи и узкие каменистые берега, в том числе и вулканического происхождения. История Крыма – это история древних племен, с очень частыми войнами и захватами всего полуострова или его частей представителями разных государств. И в общепринятом понимании, Крым – это не морской курорт на 100%. Это исторический и культурный памятник, до сих пор скрывающий в себе очень много тайн. Это место с непередаваемой энергетикой, и если Вы однажды почувствовали её – Вы вернетесь сюда снова. Не за комфортом 5-звездочного отеля (правда, такие отели в Крыму тоже есть, но их немного), а потому, что частичка Крыма осталась где-то внутри Вас.

Практически на всей территории Крыма – от Западного до Восточного берега, не исключая центральные степные районы и, безусловно, Южный берег, практически без труда можно найти следы пребывания древних цивилизаций, города, созданные до нашей эры и в её первых веках – не изученные, кстати, до сих пор в полной мере, а потому ещё более интересные. Крым с его памятниками под открытым небом и его воинскими заслугами, даже без большого труда родителей может стать очень полезным внеклассным уроком для школьников. Покажите своему ребенку бастионы Севастополя, пещерные города, остатки древних римских крепостей – и может быть, у него появится желание лишний раз взять в руки книгу.

В разные века Крым был населен настолько большим числом народностей и племен, что сегодня нет совершенно никакого смысла выяснять, какой он – турецкий, греческий, российский или украинский. Города Крыма в разные века были заложены и отстроены таврами, киммерийцами, скифами, греками, римлянами, татаро-монголами… всех перечислить просто невозможно. Но также невозможно не сказать, что интенсивное развитие Крыма ещё много лет назад началось после включения его в состав Российской Империи в 1783 году. Однако и после этого войны в Крыму не прекратились – настолько «лакомым» был это полуостров для всех его ближних и дальних соседей.

Климат в Крыму

Главное климатическое отличие Крыма от курортов Краснодарского края и Абхазии – это относительно меньшая влажность (что ещё более выражено на западном и восточном побережье Крыма) и большее количество хвойных деревьев (это уже если говорить о южном береге). Если сравнивать Крым с курортами Турции и Европы – здесь, безусловно, меньшая концентрация соли в морской воде (поэтому вода Черного моря при прогревании в июле и августе может «не выдержать» своей безопасности в плане развития кишечных инфекций), но более мягкий климат с менее жарким летом. В достаточно редкие дни июля и августа температура воздуха на Южном берегу поднимается выше 35 градусов, а вода обычно не прогревается выше 26 градусов по Цельсию. Сюда, безусловно, и более короткий перелет (3 с небольшим часа из Екатеринбурга) с меньшим временем, которое потребуется на акклиматизацию ребенка.

Как добраться

На сегодняшний день есть 2 основные пути, по которым жители Екатеринбурга, могут добраться до Крымского полуострова.

Первый путь – воздушный. В пока единственный в Крыму аэропорт Симферополя можно долететь из Екатеринбурга и ближайших к нему крупных городов (например, Челябинска) прямыми рейсами или с пересадками в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове. Два крупнейших авиаперевозчика, крымское направление у которых актуально для свердловчан – это Аэрофлот и Уральские авиалинии. И та, и другая авиакомпания предоставляет возможность купить билеты, не выходя из дома – на сайтах: http://www.uralairlines.ru/ и http://www.aeroflot.ru/.

Аэрофлот из Екатеринбурга в Симферополь традиционного предлагает только рейсы с пересадками, у Уральских авиалиний в настоящее время тоже пока рейсы со стыковками в Москве. Хочется надеяться, что в течение месяца авиакомпания окончательно составит свое летнее расписание, и мы увидим прямые рейсы в Крым по доступной цене. На сегодня цена на билеты в одну сторону на 1 взрослого и 1 ребенка с местом у УА составляет от 15 до 20 тысяч рублей (в зависимости от месяца поездки). Так как на юмаме периодически возникают вопросы, связанные с покупками именно этих авиабилетов, обращаем внимание: субсидированные билеты у Уральских авиалиний в прошлом году продавались только на сайте авиакомпании, забронировать и оплатить позже, а также через Евросеть их невозможно. Только с оплатой банковской картой на сайте.

Второй путь в Крым – через Краснодарский край. Причем наше Правительство в 2015 году обещает туристам, которые поедут в Крым по «единому билету», предложат несколько вариантов маршрута. В первом случае пассажир сможет доехать на поезде до вокзала в Анапе, там пересесть на автобус до Керченской переправы, на которой сесть на паром и на нем пересечь пролив, а затем продолжить свой маршрут на автобусе до нужного крымского города. Второй вариант – с вокзала Анапы доехать до городского Морвокзала, где пересесть на катамаран, который по морю довезет его на полуостров. Автомобилисты смогут оставить свои машины на перехватывающих парковках в портах «Крым» и «Кавказ» и продолжить свой маршрут на общественном транспорте. Все же туристам обещают, что после реконструкции Керченской переправы ее пропускная способность в этом году должны составить 50 тысяч пассажиров и 10 тысяч легковых автомобилей в день. Также, судя по официальным сообщениям, на высшем уровне было принято решение о том, что субсидирование из средств бюджета по «единому билету» сохранится, а доставка пассажиров из Анапы в основные города Крыма станет более комфортной. Надеемся, что все так и будет.

Крым 2015

В 2015 году Крымский полуостров ожидает ещё один необычный сезон. Летом 2014 года Крым был непривычно дёшев и малолюден. Причем это касалось и организованных мест отдыха (санаториев и крупных отелей), и частного сектора. В этом году все будет немного иначе. Рост курсов валют, а также то, что большинство санаториев Крыма уже обрели своих «хозяев» в лице российских министерств и ведомств (чего ещё не было в прошлом году) очень сильно изменит картину. Уже сейчас в наиболее востребованные санатории с работающей лечебной базой, хорошими парками и пляжами путевки человеку «извне» купить достаточно сложно. Санатории будут принимать отдыхающих по профсоюзным путевкам, которые во многих уже расписаны до осени. А, учитывая, что многие санатории теперь стали относиться к «сильным» ведомствам РФ, то, возможно, изменится и всеобщая доступность их парков и пляжей для всех остальных отдыхающих, продекларированная в прошлом году. И первые признаки этого уже есть – например, ворота на набережной Гаспры уже установили снова, и проход между санаториями Днепр и Украина перекрыт, как и во все предыдущие годы.

Есть ещё один момент, по поводу которого хочется предупредить земляков – в Крыму есть санатории, которые подлежали национализации и либо до сих пор не обрели своего хозяина, либо хозяин есть, но действия его пока неясны. Среди крупных – это ЛОК «Айвазовское» в Партените, санаторий «Форос» в Форосе и санаторий «Ай-Даниль» под Гурзуфом. Ранее эти места отдыха находились в частной собственности. Это замечательные места, но покупая путевки в эти санатории, лучше быть предельно внимательным и осторожным и попробовать узнать максимум информации о работе санатория в настоящий момент.

Зато частный сектор в Крыму в 2015 году, наверное, будет заполнен чуть больше, чем в 2014-м, но, вероятно, в ближайшее время в нем все же не будет проживать столько отдыхающих, как это было несколько лет назад. Поезда из России и Украины, а также Белоруссии пока в Крым не ходят, ситуация на границе с Украиной меняется каждую неделю, и этим летом огромный поток туристов, прибывавших ранее по железной дороге, пока в Крым не попадает. К слову, частный сектор в Крыму за последние 10 лет очень сильно изменился – его основу сейчас представляют миниотели и небольшие гостиницы, часто с очень хорошим уровнем сервиса. Хотя комнату «у бабушки» с душем в огороде, при желании, найти тоже можно. Сезон 2015 года пока малопредсказуем, прошлым летом частный сектор стоял пустым или полупустым, и даже местные «риелторы» советовали приезжать в Крым без предоплаты за съем жилья, выбирая его на месте и даже торгуясь с хозяевами. На сезон 2015 года по частному сектору совет пока такой же. Сколько бы ни было желающих отдохнуть в Крыму, пока ограниченная транспортная доступность – это главная проблема полуострова. Есть ещё одна проблема – это ограничение безналичного денежного оборота. С карт систем ВИЗА и Мастеркард в Крыму снять денежные средства пока нельзя.

Места отдыха в Крыму

Выбирая время и место отдыха в Крыму, нужно учесть несколько факторов. Самое главное – это цель Вашей поездки. Что для Вас важнее – теплое море с песчаным пляжем, оздоровление, в том числе оздоровление часто болеющего ребенка, близость исторических памятников, а, может быть, ваша цель – это дайвинг или парапланеризм? Если идет речь об очень частых ОРВИ, доказанном снижении иммунитета – то Вашей семье показан Южный берег Крыма или районы, прилежащие к нему. Классический Южный берег Крыма – это побережье от мыса Айя до Алушты, причем часть от мыса Айя до мыса Ай-Тодор - самая теплая и самая влажная. На Южном берегу больше всего хвойных деревьев, много можжевельника, целительный горный воздух, но – узкие галечные, а иногда и каменистые пляжи. И самое большое число отдыхающих на единицу поверхности в июле и августе.

Поэтому для часто болеющих ребят, которые заболевают от одного вида толпы детей, самое лучшее время в Крыму – это вторая половина апреля и май (время массового цветения хвойных деревьев, пыльца которых – это очень мощный иммуностимулятор), первая половина июня или же ранняя осень – сентябрь и октябрь. К сожалению, все это время с редким исключением в море купаться не придется – так как оно ещё не прогреется или уже начнет остывать. Конечно, можно рискнуть и приехать в сезон – говорят, что дети в Крыму болеют ОРВИ намного легче. Однако есть ещё ротавирус и кишечные инфекции, которые напоминают о себе при прогревании морской воды до 25 градусов и выше. Поэтому в сезон с детьми лучше выбирать малолюдные пляжи. Либо же купаться только утром. И при выборе жилья нужно реалистично оценивать свои возможности по восхождениям в горы в жару с ребенком и вещами, а также если с вами едут пожилые родственники.

Южный берег в районе Гаспры, Мисхора и Алупки – это своеобразная «теплица» Крыма – жаркая и более влажная. Эту влажность создает плотный горный барьер, закрывающий берег от остальной части полуострова. Поэтому в жаркое время здесь может показаться чуть тяжелее, чем на более вентилируемой части побережья – в Ливадии, окрестностях Ялты, в Гурзуфе или Алуште. Здесь, конечно, нет можжевельника, но есть крымская сосна, и детям и взрослым со склонностью к бронхоспазму и с бронхиальной астмой в этих городах может быть комфортнее, чем в Мисхоре или Алупке. Здесь все те же галечные пляжи, зато и не менее красивые парки.

Когда туристы говорят про Крым – мы хотим песчаный пляж, много зелени и горы, их, увы, ждет разочарование. Горы и много зелени – это преимущество Южного берега, а песчаный или очень мелкогалечный пляж – Западного и Восточного. На Западном берегу Крыма (Евпатория, Николаевка, Саки) более мелкое море, которое больше подойдет для купания детей, оно здесь раньше прогревается, чем на Южном берегу и более сухой воздух – подходящий, кстати, для профилактики заболеваний органов дыхания, особенно при наличии астматического компонента. Но зелени здесь, конечно же, мало. Хотя многих классический пляжный отдых на Западном берегу Крыма вполне устраивает, без целенаправленных «лечебных ингаляций с фитонцидами» в парках Южного берега. Как видится многим «крымоведам», именно Западный берег Крыма – это то место, где при развитии туристической инфраструктуры могут быть построены классические пляжные отели с бассейнами и другими приятными для детей и взрослых вещами. Восточный берег Крыма имеет свои особенности – здесь встречаются степь и горы, местами есть и песчаные пляжи. Пройдем по нему чуть попозже – уж слишком разные там города, со своими плюсами и минусами для отдыха с детьми.

Романовы и Крым

Когда-то я посетовала пожилой крымчанке на то, что в месте нашего проживания в Крыму уж очень сильно дует ветер. Так, что я не могу удержать входную дверь в корпус санатория когда открываю её. Мы тогда жили под Гурзуфом, в санатории, который был построен на месте бывших царских виноградников. На что мудрая женщина сказала мне – зачем гадать, где остановиться в Крыму. Здесь надо отдыхать рядом с теми местами, где жили русские цари: эти места выбирали умные люди, в них самый лучший климат и атмосфера. Самые известные имения Романовых в Крыму – это Ливадия (ныне санаторий Ливадия), Ай-Тодор (ныне детский санаторий им.Розы Люксембург в Кореизе), Дюльбер (ныне санаторий Дюльбер в Кореизе), Харакс в Гаспре (ныне территория санатория Днепр), Ореанда (дворец разрушен после пожара, от него осталась только известная ротонда), Кичкинэ (тоже район Ливадии, чуть ближе к Ласточкиному гнезду), Массандровский дворец (ныне музей).

Романовы и Крым – это счастливая история с трагическим концом, но хочется надеяться на то, что счастья в этой истории все-таки было больше. Под пристальным вниманием императорского двора Романовых с конца восемнадцатого века началось экономическое развитие и благоустройство Крымского полуострова. Главное имение Романовых – «Ливадия» в августе 1860 года было принято в Управление Уделами Императорского Двора. При Александре II и при Александре III Крым, Ялта, Ливадия - это летняя резиденция императора и столица Российской империи. В 1888 году по дороге из Ливадии в Санкт-Петербург царский поезд терпит крушение. Раненый император Александр III , обладавший огромной силой, сам держит потолок вагона, пока его жена и дети выбираются наружу.

После этого случая Александр III начинает болеть, в 1894 году он в последний раз приезжает в свое имение. Медицинский консилиум выносит решение, что обратную дорогу в Петербург император не перенесет. В Ливадию спешно вызывают невесту Николая Александровича, принцессу гессенскую Алису. В дворцовой церкви в Ливадии она принимает православие и становится Александрой Федоровной. А затем, получив благословение императора, Николай и Александра здесь же официально обручаются. 20 октября 1894 года в Малом Ливадийском дворце российский император Александр III скончался. Ему было всего 49 лет. Его отпевают здесь же - в Ливадии. И все в той же Крестовоздвиженской церкви Ливадии Николай Александрович Романов провозглашается новым российским императором.

Николай II был искренне влюблен в Южный берег и в Ливадию и как-то сказал: "Я бы хотел никогда не выезжать отсюда". И даже начал рассуждать о том, чтобы перенести столицу России в Крым, а Государственную Думу разместить на Ай-Петри. В одном из писем к матери он написал: "милая сердцу Ливадия". Через несколько лет после этого письма, в 1918 году, Мария Федоровна в Крыму будет несколько месяцев ждать какой-либо информации о своем сыне. Летом 1918 года она переедет в имение Харакс из Дюльбера. Когда в Крым дойдут слухи о гибели царской семьи в Екатеринбурге и Великого князя Михаила Александровича в Перми, во всех церквях полуострова будут служить литургию. Во всех, кроме церкви в Хараксе. Императрица запретит это, продолжая верить в то, что её сын жив. Эта церковь сохранилась по сей день – как и сам дворец, в котором жила Мария Федоровна. Сегодня в Церкви Святой Нины в Гаспре, буквально в 15 минутах ходьбы от Ласточкиного гнезда, завершается реконструкция. Эта маленькая церковь была построена и освящена во имя Преображения Господня и святой Нины. Старшая дочь Великого князя Георгия Михайловича Романова, Нина, перенесла тяжелую болезнь — дифтерию. Четырехлетней девочке помогли врачи, сделав удачную операцию. Это произошло 6 августа 1905 года, по старому стилю в этот день Церковь празднует один из главных своих праздников — Преображение Господне. Георгий Михайлович увидел в этом настоящее чудо - Господь Бог исцелил безнадежно больное дитя, и церковь в имении «Харакс» освятили в честь святой равноапостольной Нины и Преображения Господня. Сегодня рядом с восстанавливающейся церковью работает небольшой приход, куда с молитвой о здоровье своего ребенка может прийти любой человек.

О лечебных возможностях Крыма и профилях лечения: Крым: что и где лечить, а также о том, что можно показать детям на этом полуострове – следующие материалы.