Наш отдых в Ейске вдвоем с мужем

В Ейск ездили вдвоем с мужем. Я уже отдыхала в Анапе, Тамани, Сочи, Лазаревском, Адлере, Лоо, а муж ехал впервые увидать море. Посему организацией отпуска занималась я.

Город и жильё

Ейск выбрали по таким причинам:

1) хотелось именно Азовское море - оно в июне обычно прогревается,

2) мне хотелось побывать в новом месте,

3) нужен был бюджетный вариант,

4) море не должно было быть глубоким - муж плавать не умеет.

Забегая вперед - выбор был правильный!

Были в Ейске с 15 по 25 июня. Туда доехали плацкартом (билет на 1 человека 2600), обратно из Краснодара самолетом Авианова (билет на 1 человека 4300).

Жилье я выбирала отсюда и очень долго. Очень хотелось недорого и с адекватными хозяевами. В итоге не прогадали - чистая комнатка с окном (ковровое покрытие, вентилятор), душ и туалет на улке, но все приличное и возможность взять у хозяев все необходимое (утюг, плойку, шампуры и пр.). В общем, мне очень понра. Ну и цены более чем демократичные.

У хозяев отдельно стоящий летний дом с 4 комнатами на 2-3 человека. Я осталась довольна именно отношением к нам хозяев, на условия мне было изначально пофиг - на юге глупо дома сидеть.

Жили в самом городе, причем в удачном месте (географически): лиман был виден из ворот, на городской пляж ходили пешком, до центра тоже близко.

СОВЕТ ВСЕМ, КТО ЕДЕТ ВПЕРВЫЕ В ЕЙСК! Не ведитесь на предложение жить рядом с пляжем Каменка (там, где Аквапарк, Океанариум, Дельфинариум) - купаться там нереально из-за этого каменного дна.

Безумно чистый город! Тут я мужа постоянно одергиваю, когда он бросает чинарики и пивные пробки на улице, а там не пришлось - он в шоке даже обертку от конфет был готов таскать полдня в руке, но не бросал. Слишком прибрано. Особенно его поразило, что там тротуары моют с порошком!

Там розы на каждом шагу - я такого тоже никогда не видела. И ведь что самое поразительное - их не рвут дикари на букеты девушкам . Этот городок своей чистотой и покоем стимулирует на приличное поведение.

Жители

Очень дружелюбный народ. На улке спросишь кого-нить "как пройти?" - так тебя аж проводят. Мне как-то жарко стало - к стене прислонилась, так ко мне со всех сторон местные жители побежали "Вам плохо???"

О! еще вспомнила! Мы были в шоке - когда только ПРИБЛИЖАЕШЬСЯ к пешеходному переходу - машины останавливаются! И при этом там полицейские на дорогах безумная редкость. Иногда мне казалась, что я ваще на другой планете

Еще про необычную отзывчивость местных жителей...

Муж, который никогда не был на море, просто бредил шашлами на берегу. Вот просто мечтал, а я ему все время говорила, что это невозможно, что никто не разрешит... мы же уральцы - мы же знаем, что значит сделать шашлы не у себя на территории - набегут жители, полиция. В общем, боялись-боялись, но пошли.

Вышли на берег моря, думаем - куды б податься... Ну а там же везде дома - страшно гневать хозяев. И тут из домика выходит мужик. Оглядывает нас - а вид у нас говорящий (шампуры, уголь) - и спрашивает: "Ребята, вы шашлыки жарить собрались?"

Ну все, думаем, щас погонят...

"Да" - говорим обреченно.

А мужик показывает на импровизированый мангал напротив своего дома и говорит "Так вот тут жарьте - тут удобней всего!"

Мы в шоке. Думаем - платить штоль надо? Или купить у него чего-нить? Оказалось - нет. Просто помочь хотел...

На следующий день решили попробовать другое место. Сидим, разжигаем... Вдруг из дома напротив выходит тетка. Стоит, смортрит на нас... Потом решительно направляется к нам.

Мы опять уже нахохолились - выгонять будут...

Тетка: "ну шо ж вы мучаетесь?! так вы не разожжете! давайте газет принесу! и щепы!"

Короче, мы были в ауте...

Как добрались

На поезде до станции Староминская. До нее ехать 2 суток и 4 часа. Поезд прибывает ночью, но мы заранее договаривались о встрече на станции. До Ейска доехали на новой Сонате за 800 рублей и 45 минут.

Погода и море

Все 10 дней погода была от +24 до 42 днем на солнце. Море, из-за того что мелкое, прогревалось быстро - купались целыми днями.

Съездили на Должанку (коса Долгая) - я была в восторге: вода чистая, море глубокое и прохладное.

Народу сначала было ооочень мало, но к отъезду уже пляжи были заполнены на половину.

Городской пляж: песок и мелкий ракушечник, волейбольная площадка, водные атракционы, кафешки, лотки с сувенирами.

Детский пляж: оооочень мелкий. Огорожен по воде. Песок. Водные аттракционы, магазинчики, кафешки.

По лиману (дикие пляжи): галька и дно моря - лечебная грязь. Лиман - это море с дном, состоящем из грязи (слой примерно 15 см). Сразу поясню - это не как ил в наших озерах, немного другие ощущения. Ходить не очень приятно, но люди, которые мажутся этой грязью, рассказывали чудесные вещи - целлюлит, хондрозы, кожные болезни... после 10 процедур все заметно лечится.

С нами жила женщина с сыном - возит его в Ейск 3-й год. Говорит,что грязью как мазать начала - болеть перестал.

Я считаю, что раз дело это бесплатное - пользоваться таким даром моря стОит. Грязь ооооочень пахнет сероводородом - то бишь в ее полезных свойствах сомневаться не пришлось.

"Пятак" - это то место, где можно не почувствовать дно. Территория яхт-клубов. Можно валяться и наблюдать за серфингистами, яхтами и пр. и можно вступить туда и научиться самому.

На диких пляжах имеется дикорастущая тень. Муж в тени лежал - он оооочень бледнолицый. Там ивы растут - так что тень - это не проблема.

Развлечения

Для детей там рай - атракционы, детские пляжи, аквапарк.

Вот тусовочной молодежи там не очень понравится - 1 крупный диско-клуб на берегу, остальное-обычные кабаки.

Итак: аквапарк, дельфинарий, океанариум, 3 парка с аттракционами, различные водные развлечения, диско-клуб на берегу моря, экскурсии абсолютно в любой уголок Азовского и Черного моря. Лично я рекомендую Должанку и Тамань обязательно.

Предлагают Анапу (город, ночной теплоход), Геленджик, Тиздар и мильон всяких направлений - мне это было не очень интересно - я любитель позагорать-покупаться, мне в уральских водоемах холодно - я купаюсь только на юге.

Цены

Цены меня покорили! Проезд в маршрутке - 9 рублей, на такси - 70.

Помидоры 50 руб, но какие это помидоры... Появились первые местные арбузы - нам понравились! Огурцы 20-33 руб.

Когда уезжали - пошли первые арбузы и дыни. По вкусу - не сравнить с тем, что продают у нас (бразильские которые).

Клубника заканчивалась уже, черешня еще была (130 за кг). Абрикосы очень вкууууусные: на рынке с грядки 100 руб, в "Магните" 70 руб.

Я колбасу вообще ем редко, но краснодарскую колбасу ем чаще всего))) Мне нравились местные ветчины - примерно 180 руб. за кг.

Обедали в кафе "Бриз" иногда - жили неподалеку. Брали всегда по-разному: муж без салата, а я без второго. Но ни разу не отдали больше 250 руб. за двоих. Поэтому нам потом было дико поужинать в Краснодаре перед вылетом за 500 руб. на двоих - отвыкли уже от таких цен.

Огромный чебурек на пляже, который жарят при вас - 30 рублей.

Вино 0,7 местного производства - 80 руб.

Пиво Ейское живое (я в него влюбилась! Абалденное!) 1,5 литра - 85 руб.

Туалет 5 или 10 рублей.

Аттракционы (водные катания, парк), экскурсия на Должанку, кафешки-кабаки, шашлы на берегу моря, перепробовали все вина. Не отказывали себе в еде. Вместе с жильем (без дороги) за 10 дней мы потратили на двоих 24 тысячи.

Жилье сейчас примерно 300 рублей.

