Базы отдыха в окрестностях Екатеринбурга. Отдых с детьми

В жаркий летний день, после рабочей недели (да-да, работа дома тоже считается) так хочется полежать на берегу водоёма, погреться на солнышке и хоть пару дней, но не заботится о готовкеуборкестирке, а провести весело время всей семьей. Если одни уезжают на отдых у моря, в санатории или на дачу, то другие – не имея такой возможности здесь и сейчас – ищут, где бы отдохнуть недалеко от Екатеринбурга, с комфортом и не слишком дорого. Именно поэтому предлагаем отзывы ю-мам о базах и домах отдыха.

Ю-мамы упоминают очень много различных баз, в этой серии статей мы выбрали места, о которых имеются наиболее полные отзывы, максимально отражающие общую картину.

Дом отдыха Звёздный

Челябинск, ул. Образцова, 20, оф. 1, (351) 278-89-27, 778-07-94, 778-02-11

Официальный сайт: http://www.domzvezd.ru/

Стоимость проживания

О Звёздном, в основном, отзывы хорошие, самое главное знать, чего ожидать. А ждет вас следующее – хорошее питание, хотя некоторые пишут, что малышам есть нечего. Думаю, всё зависит от предпочтений ребенка, но лучше всего взять с собой что-то. Есть игровая комната с воспитателем и детская площадка и аниматоры, правда некоторые мамы считают, что эти развлечения больше подходят деткам постарше, а малышам там скучно. Номера и домики нормальные, со всеми удобствами и бытовыми принадлежностями. Одно из основных преимуществ – небольшой, но чистый пляж и кристальный водоем. Для взрослых развлечений маловато – прокат велосипедов, баня, бильярд, массаж ….Общее мнение таково – это место больше подходит для уединенного отдыха или отдыха с маленькими детьми, ну а если хочется веселья, то лучше ехать компанией.

05.2010

Питание хорошее, вечером дискотека, сосновый лес, детей развлекают, дет площадки, можно рыбачить (на счет раков не скажу, не ловили), дет. игровая комната, очень много всего.

Съездите в Чел. обл. г.Кыштым дом отдыха "Звёздный" чистый воздух, чистое озеро Акакуль, хорошие номера, кормешка на убой. С детями днём занимаются аниматоры, а вечером развлекают родителей. Сами ездили два года подряд с друзьями и в этом году забронировали себе номера на июль.

07.2010

Ездили в том году с семьей (муж, я и ребенок 2.5 года) были в июне. Номер был очень хороший. Кормили вкусно. Есть детская площадка. Пляж маленький. Делать там нечего, мы только гуляли и все. Может компанией и ничего. За такие деньги я больше не поеду. Но в целом отдохнуть можно.

Ездили семьей 2 года назад. Номера хорошие, кормят очень хорошо. Есть детская комната с воспитателем. Прокат велосипедов. Для взрослых бильярдная и баня. Вот и все развлечения. Если хотите уединения и тишину, то это самое место. Сыну было 2.5 года. Ему очень понравилось. Нам с мужем было немного скучновато.

05.2011

БО Звездный под Кыштымом. Все хорошо и в том числе в плане детских развлечений. Небольшие нарекания по питанию, и не столько по качеству, сколько по обслуживанию и самого помещения столовой.

06.2011

Мы с сыном в 2010г (ему 1г2м было) в июле были в доме отдыха звёздный, лечение там только массаж, кедровая бочка, ещё какие то аппаратные процедуры, усё. Всё это за доп. плату. Там чисто с детками семьи заезжают, корпуса классные не большие. В номерах чисто, телевизор, холодильник, удобства все в номере. В каждом корпусе есть горничная, и если нужно чтоб всё помыла прибрала на дверки вывешивали табличку на ручку точнее дверную. Есть домики 2-4 мест тоже с удобствами. Территория большая есть, где погулять. Площадки детские, детская игровая с сухим бассейном, на прокат велики дет. ( с ручками, даже были) и взр. Питание - кормят вкусно и много, вечером всегда свежий кефир, йогурт или ряженку 0.5л коробочку с собой в номер брали, единственное выпечки и фруктов мало ну и как везде наверно. Но мы на машине раз катались до рынка там фруктов, творог всего набирали мелкому. Езды мин 10 до рынка. Всегда есть мед. сестра в доме отдыха. На случай грозы и вырубания электричества у них генератор свой. На пляжике песочек. В общем, нам очень понравилось. Мы едем снова в конце июле туда, отдали за неделю за троих 18900.

07.2011

Ездим обычно туда на зимние каникулы, там два приличных корпуса первый, то, что у столовой и еще один самый последний, номера нормальные, питание так себе, база бывший пионер лагерь, есть детская площадка, прокат, детская комната, но она платная.

Там очень хороший пляж для деток и аниматоры с ними занимаются, есть прокат велосипедов и батут. Ездили на неделю - детки 12 и 7 лет не хотели уезжать.

Вчера приехали из Звездного, очень понравилось. Вода теплая, прозрачная. Люди очень приветливые. Номер был студия. Кормили очень вкусно.

04.2012

Ездили туда, но только зимой, корпуса нормальные, номер студия, там ест микроволновка, кухонный уголок, третий корпус номера с ремонтом и корпус, который прям напротив столовой, парковка есть.

Мы ездили прошлым летом. Брали домик на одну семью. Нормально, ребёнок в обед спал. Если бы поехали в корпуса, то вряд ли это получилось, шалман стоит с утра до вечера. Парковка есть, была бесплатная. Еда - ну не голодали и то хорошо, брали очень много из дома. Детская площадка плохая. Большие дети развлекались, а мелкая скучала (берите из дома игрушек). Купальники мы испортили в какой-то бордовой фигне. В общем, отдохнули, но больше не поедем.

Питание мне не понравилось, совсем не детское, аниматоры развлекают детей школьного возраста, можно еще делать поделки и есть небольшая детская комната. Озеро хорошее, песочек. Если не будет погоды, делать там совсем нечего.

Территория охраняемая. В выходные можно зайти на пляж за 100 рублей. Все спокойно. НО! Второй раз я туда не поехала бы - скукота там в августе.

Мы были в июле. Жили в корпусе в простом стандарте. Окно всегда открыто было, никакого шалмана, шума не было. Ребёнок спал спокойно. Площадки, песочницы есть. Поле есть мяч погонять. По территории побродить можно. Шашлыки там вкусные жарят. Мы ели каждый день аж. На берегу утром ставили бассейн детский, совсем для малышей, они там купались, т.к озеро я б сказала не тёплое, но мой 1,8 тогда купался в озере. Песка на пляже завались. Музыка играет. Если плохая погода дети в дет. комнате, или брали двд мульты смотрели. Я на массаж+кедровую бочку ходила. Питание столовое и много. Не пойму когда пишут что не детское, всегда супчики, пюре, макароны, мяско, котлеты, единственное рыбу не давали ни разу на ужине.

07.2011

Дом отдыха Звездный - озеро Акакуль Челябинская область. За 9 дней на троих - 22 тысячи с проживанием в номере "Стандарт" (есть и номера "Студия" - не намного дороже, но получше). Оказывается, люди путевки туда заказывают еще в апреле! ДО работает круглогодично. Питание – замечательное. Есть еще медицинские услуги: массаж, фито-бочка, всякие там процедуры биорезонансные. А главное - детские аниматоры, парни там работают, как с родными детишками))))

12.2011

Отдыхали летом на Акакуле в ДО Звездный, который примыкает к Лесному поместью. Обошлось 4100 за 4 человек в студио. А так-то 1600 за 2 чел в стандарте. Но анимации в августе не было никакой. Детская комната есть, библиотека. У Звездного есть сайт - можно попасть под программу хорошую. Вода в озере настолько чистая, что 3 года назад Челябинск забирал её для питья. Видимость до 4 метров. Водятся утки, рыба. Купались - вполне чистая вода, запаха нет никакого.

03.2012

К Звездному у меня было одно нарекание - душная столовка. Причем качество питания нормальное, но как все это подается меня реально выбесило. Номер был отличный, аниматоры нормальные.

Отрицательные отзывы

За последние 2,5 года я нашла только один четкий отрицательный отзыв, хотя думаю всё дело в восприятии.

05.2010

Отдыхали в Звездном прошлым летом, ездили на неделю - не понравилось все!!!! На сайте красивые фото, на самом деле - ужас тихий!!! В номерах сырость, затхлый запах, шторка в душе черная от плесени, питание в столовой по принципу много и невкусно. Территория запущенная, на детской площадке не песок, а грязная пыль, на ребенка после прогулки страшно смотреть. Берег хороший, но озеро зарастает водорослями, их никто и не думает убирать. В общем, отдых из разряда дешево и сердито.

Санаторий Дальняя Дача

Челябинская область, г.Кыштым, ул. Дальняя 2

Отдел размещения: (35151) 4-94-47

http://www.dalnaya.ru/

Дальняя Дача это санаторий, но таковым он стал не так давно, поэтому сложно ставить его в один ряд с Сунгулем и Леневкой, например. Наши ю-мамы посещают ДД (Дальнюю Дачу) чаще именно как дом отдыха, т.е. ненадолго. Общее мнение о ДД очень хорошее – и территория, и бытовые условия, и место и водоем, и детские развлечения и питание – всё заслужило положительные отзывы. Единственный минус – маленькая территория санатория и маленькие номера, но при этом есть выбор по категориям номеров.

04.2010

Вам нужна большая территория, чтобы гулять с коляской. На мой взгляд, Дальняя Дача - идеальный вариант, сама вырастила там 2-х детей. Проживание в 1 корпусе, он соединен переходом со столовой, если попадете в дождь. Вполне прилично за те деньги, сколько он стоит.

02.2011

Дальняя Дача меньше понравилась. Но там тоже детская площадка большая, пруд теплый. Единственный минус - небольшая территория, ну и лечение среднее, поскольку санаторием Дольняя Дача стала не так давно.

05.2011

Мы тоже на Дальней даче были - на выхи ездили. Типичный советский д/о- ностальгия! Я пионеркой там отдыхала! Мы за чем ехали и на что настроились -так и было. Нам понравилось-природа,озеро,катамаран,шашлыки,питание-1ое,2ое и компот!!! Единственное НО – проживание - мало места в номере. Мы были с мужем и ребенком 3х лет - нам выдали раскладушку - сломанную, как выяснилось ночью! Если ее установить, то прохода между кроватями нет! Но там есть корпус получше, просто мы приехали на "повезет" и, конечно, что получше было занято! А так - здорово! Конечно, не Турция и много улыбок не ждите! Грубости не было, да мы и не нарывались. С детками там хорошо.

Мы были в том году на "Дальней даче". Кормят хорошо, даже слишком, территория огороженная, уютная и чистая. Пляж у озера (хотя это пруд скорее). Мы жили в самом эконом корпусе в 2х местном номере. Убирают каждый день. Ну и лечение соответственно по выбору. Детская площадка есть...

Я бы ДД выбрала.. Судя по размерам водоёма, на берегу которого санаторий находится - визуально он невелик, скорее на большой пруд смахивает, прогреется наверняка. Да и с детским досугом там всё отлично, отдыхали 7 дней - и каждый день было какое-нить действо организовано, то театр кукольный приезжал, словом полноценная детская программа.

07.2011

Дальняя дача за Кыштымом санаторий. Отличные условия, можно денек позагорать покупаться.

05.2012

Санаторий дальние дачи (но далековато в Челябинской области, если не ошибаюсь), там, по-моему, всё есть для хорошего отдыха, но питание в столовой и недёшево отдохнуть получается, если путёвку брать. Мы ездили на 2-3 дня, и отдохнуть, расслабиться получается, на природе побывать, на лодке покататься, искупаться, отдохнуть от плиты и бытовухи и не очень дорого.

Отрицательные отзывы

Единственный внятный отрицательный отзыв касается смены руководства, которая плохо повлияла на сервис в ДД. Что именно имел в виду автор отзыва, и какие услуги ему предоставили некачественно, к сожалению, узнать не удалось.

02.2012

По санаторию "Дальняя дача" - у них сменилось руководство и смена руководства проходила (и проходит) для санатория "болезненно" и как следствие страдает сервис.

База отдыха Незабудка

База отдыха Незабудка находится на расстоянии 40 километров от Екатеринбурга, располагаясь в сосновом бору на берегу Белоярского водохранилища.

Обращаться по адресу г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 25,

(343) 359-29-97

http://www.turbaza66.ru/

Стоимость проживания

Итак, на БО чаще всего едут мамы с детьми, чтобы снять домик на длительный срок. Получается отдых а-ля «на даче». Отличается лишь тем, что вас кормят и есть банясауна и еще некоторые, заявленные на сайте, развлечения, можно сходить на массаж и другие косметические процедуры. Деткам есть где побегать и поиграть, особенно если детей много, но родителям, по сути, заняться нечем. Купаться там не получится, т.к. вода в водоеме очень грязная и нет нормального спуска в воду, хотя вроде бы чинят пирс. Все отмечают отличный чистый воздух, красивый лес и родниковую воду. Почти все ю-мамы пишут, что в целом отдых нормальный, но повторно туда ехать не хочется.

04.2009

Хорошо там. Сосны. Домики прикольные с печками – теплые, баня есть.

04.2009

Там каждый год летом мамочки с детьми на дачах живут, так что там целый клуб образовался, скучно не будет. Тихо. Лес. Озеро рядом.

Это не санаторий. Это база отдыха с домиками, типа, как на Балтыме в Березовой роще, один в один, только внутри подремонтированные и туалет, вода горячая. Детская площадка, баня, лес кругом, Белоярка за воротами. Там не только живут, еще и домики сдают посуточно всем желающим. Мы там были летом, рядом домик тоже сдали компании молодежи, которые ну оочень бурно там развлекались, но нам то все равно было, мы там тоже не спать приехали, шашлы жарили, но их шум даже нас заглушал. Не знаю, как это переносят постоянно живущие там.

06.2009

Это на Белоярке, там семьи снимают прям целый домик и живут там летом, детская площадка есть, природа хорошая вокруг. Но, конечно же, по выходным могут приезжать компании молодежи, чтоб гульнуть. Домики простенькие деревянные, коттедж там еще строили пару лет назад, поди сделали уже, баня есть.

Только вот вернулись с базы отдыха Незабудка, так скажу не фонтан, но отдохнуть можно. Ездили с ребенком, лес, детская площадка, много мамочек с детьми. Есть сауна с небольшим бассейном. Вся жизнь на детской площадке, я считаю, что для деток неплохой отдых.

04.2010

На нашей базе люди с детьми снимают домики на месяц и больше, мы поэтому ее и облюбовали. Упор на семейный отдых. Для "выходных" компаний выделена пара домов, и проблем с той стороны никогда не было, хотя и по 20 человек наезжали на шашлыки-выпить. Мы все ждали-ждали, когда же будут буйствовать.. хоть развлечение какое-то.

…Но это отдых, конечно, 100% оздоровительный (сосны, черника-брусника с куста) для детей, а для взрослых скучный, если кому не нравится дачное однообразие на природе.

05.2010

Были в незабудке, вполне прилично, с детьми. Домик на 2 спальни, удобства в домике). Бассейн в сауне только холодноватым показался).

06.2010

Программа «Мать и дитя» позволит вам провести несколько дней с ребенком на свежем воздухе, в лесу, на озере, не лишаясь при этом привычного городского комфорта. Вас ждут комфортные номера в новом деревянном коттедже, внимательный персонал, качественное трехразовое питание, детское меню, свежие соки. Для малышей – детская площадка, игровая комната с воспитателем. Мамочки с удовольствием воспользуются услугами косметолога и массажиста, сходят в баню или сауну с бассейном. (Вот только за отдельную плату или нет - не знаю).

Была в прошлом году по этой программе с 2-мя детьми. Плата за сауну и баню - отдельно. Особых ощущений нет. Жили в коттедже. Питание нормальное, но зависит от повара. Площадка детская – обыкновенная - качель, песочница. Воспитатель проводит в детской комнате игры с 10 до 11. Сначала интересно, потом однообразие игр надоедает.

…там надо снимать домик и жить всё лето с хорошими людьми... при данном раскладе - место - супер!

…Сосны - да, воздух прекрасный, родниковая вода из крана - кожа омолаживается за неделю. Второй год снимаем там дом под "дачу", у детей настоящее пионерское детство происходит с играми, войнушками, дети гуляют по 12 часов. Большая детская площадка и куски леса на территории.

05.2012

Съездили в "Незабудку", каникулы не начались, поэтому отдыхающих там было мало, мы и еще одна семья. Женщина повар там готовила только для нас, вкусно, но для годовастика не очень подходяще, брали с собой фруктовые пюре, творожок, баночное мясо. Есть детский стульчик. Территория большая, чисто, от клещей обработано. Детская площадка нормальная, при нас еще начали строить корабль. Детская комната набита какими-то мягкими игрушками всех размеров и еще что-то простенькое. Много книг взрослых и детских еще советского издания. Есть пляжик с хорошей подстриженной травкой, вход в воду никакой, пирс при нас начали чинить. Погода не подвела, три дня прошли незаметно.

Отрицательные отзывы

Нареканий на условия проживания в Незабудке много. Очень грязный пруд, в котором невозможно купаться, отсутствие спуска к воде в принципе. Неухоженная территория, мало развлечений для детей (помимо беготни по лесу), тучи комаров, от которых нет спасения нигде, ненавязчивый сервис.

05.2010

Были в "Незабудке" прошлым летом - совок ужасный, не поеду больше никогда. Хотя завышенных требований не имею.

06.2010

Были в прошлом году, абсолютно не понравилось, в номере или жарко или холодно, среднего не дано... Комары в комнате - только в путь, обещали поставить москитные сетки, но так и не поставили... Детской комнаты там для нас не было.... Был бассейн-лягушатник, но за все 10 дней вода ни разу не была сменена.... Никому не буду их рекомендовать... плохо там, хотя и расписано было до фига, да и цена, я смотрю, поднялась...

07.2010

Никогда бы не поехала в "Незабудку" одна с ребенком. Это настоящая тоска для тех, кто понимает в тоске. Там действительно все просто и совково. Удивлена насчет упомянутого здесь "захода в воду" - как у людей нога поднимается вообще туда заходить и беспокоить плавные кружения рыб на поверхности, раздутых от глистов. А ведь купаются некоторые, и детей купают. Нет там берега, нет водоема. На берегу полежать можно на траве, есть подобие песочницы.

…в незабудке территория совсем неухоженная и ТУЧИЩЩИ комаров - ничего не спасает, и клещи за территорией т.е. до воды (спуск в воду просто ужасный кстати) вы не дойдете... я лично в тихом шоке от базы осталась((

…чисто погулять конечно и отдохнуть от города ничего... Но комарыыыыы - ужас. Уехали раньше, т.к. ветрянка началась, при вопросе нельзя ли отдохнуть оставшиеся дни в другое время - не слишком вежливо разговаривали с фразами типа "вы что вообще от нас хотите". Все могу понять конечно - и какие-то неимоверные мифические затраты на нас уже понесенные и т.п. Но невежливого взаимодействия с клиентом - не очень. Нехотя согласились потом вычесть оставшуюся сумму при следующем отдыхе, но только мою с ребенком, а папа грят мог бы дальше отдыхать, зачем уехал. Ну вот тон их разговора очень не понравился. Выброшенные деньги так то.

1. база отдыха "незабудка", белоярка.

2. 2010 год.

3. есть домики дачного типа с удобствами, есть корпус с номерами.

4. природа урала))

5. сервис ну такой... совочек конечно)) скучно ужасно))) но кому-то нравится))

6. есть детская площадка, номинальная детская комната (там телек и игрушки), сауна (электрическая), баня. Заявлен бассейн но реально в нем никто не купается ибо вода всегда холодная.

7. питание ничо, но порции маленькие. есть хотелось постоянно...))))

8. добираться - карту дадут в их офисе в ебурге))

от себя: чуть не сдохла со скуки))) была плохая погода, в номерах ниче нет из развлекаловки (даже телека). На улицу не выйти - то дождь, то дороги размыты дождем и грязища)) Короче доводить до ума, конечно, все это еще надо, пляж не оборудованный.

02.2011

Мы в прошлом году жили на базе отдыха незабудка весь июнь как раз в маленьком домике. Но больше туда не хочу ехать. База находится в сосновом бору - это конечно огромный плюс, но вот комары круглосуточно. В 50 метрах водоем, но купаться мы там не рискнули, хотя некоторые из жильцов плавали.

06.2011

Я была с ребенком 2 раза: зимой и летом. Мне нравится, что там кругом сосновый лес и чистейший воздух. Но развлечений особо никаких нет... скукота... но, наверное, как и везде на наших уральских турбазах. Детская комната - одно название. Есть маленькая детская площадка, баня, сауна и маленький теннис. Там хорошо в жару на озере, когда дождь - делать совсем нечего.

Пусть лето на базах и в домах отдыха для всех будет веселым, комфортным, с ожидаемым уровнем сервиса и достойными условиями, а ю-мамская сила и опыт помогут вам в этом!

Фотографии взяты с официальных сайтов.

Отзывы собраны за период с января 2010 (по Незабудке с 2009 г.) по май 2012 г.