Отпуск с подростком: правила комфортного общения

Казалось бы, ехать в отпуск с подростком куда проще, чем с малышом, за которым глаз да глаз. Однако в поездке с взрослым ребенком родителей могут ожидать новые сложности. О чем стоит задуматься, чтобы путешествие осталось приятным семейным воспоминанием, а не дополнительным источником конфликтов?

Темная сторона отпуска

Отпуск — приятное событие, которого мы подолгу ждем, питая самые радужные надежды. Новые города, прекрасная природа, отсутствие бытовых хлопот, вкусная еда… Однако даже в таких декорациях близкие люди нередко ссорятся. И причина вполне очевидна: дома, захваченные круговоротом дел, мы зачастую мало общаемся друг с другом; все идет как бы по накатанной и не всегда есть силы и время задуматься о желаниях своих близких, да и о своих собственных. Но вот на отдыхе появляется куча свободного времени, возможность общаться, необходимость круглые сутки находиться вместе всей семьей. И тут оказывается, что не так легко прийти к согласию, как организовать досуг. Кроме того, могут внезапно всплыть подзабытые обиды, ревность и обостриться недопонимание.

Если все это справедливо для взрослых, то что уж говорить о подростках, внутренний мир которых очень хрупок, настроение переменчиво, а в отношениях с родителями одновременно проявляются и острая потребность в любви, и стремление к полной независимости.

Предлагаю рассмотреть несколько потенциально конфликтных ситуаций, взгляд на которые у родителей и подростков может существенно отличаться.

Идем на экскурсию

Родители. «В прошлом году мы месяц провели на море, — рассказывает отец троих детей. — Чуть не через день ездили на экскурсии. С младшей проблем не было: устанет — садил ее к себе на плечи и таскал, она довольна. А старшим (12 и 15 лет) — лишь бы телек в номере смотреть, никуда не хотели. Но я все равно через силу заставлял ездить с нами. Мало ли не хотят — нужно мир посмотреть!».

Другая сцена была подсмотрена моей коллегой. Представьте, прекрасная Венеция. В экскурсионном автобусе мама с дочкой лет четырнадцати. Девочка ни в какую не хочет вынуть наушники и послушать экскурсовода. Выходят на площади. Мама в сентиментальном настроении пытается что-то рассказать: «Вот здесь мы были с твоим папой, сидели в кафе за тем столиком…» Но дочка обрывает ее вопросом: «Нет, ты скажи, мы пойдем покупать мне ту сумку?»

Досадно, не правда ли? Мамы и папы потратили немалые деньги, и, конечно, хотят, чтобы путешествие оказалось для ребенка максимально полезным. Но родительские устремления зачастую не совпадают с «хотелками» ребенка. Мы ждем, что он будет плескаться в море, а он сидит возле бассейна с другими детьми. Мечтаем показать древние развалины, а он с куда большим увлечением тычет пальчиком в свой смартфон.

Ребенок. «Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем было ехать на море, если теперь нет времени, чтобы в нем искупаться. Завтра опять: вставать в шесть утра, чтобы успеть на автобус, потому что им приспичило куда-то тащиться на весь день. Самое ужасное, что Макс будет «ВКонтакте» только днем, а вечером опять уйдет тусоваться с ребятами, и я когда вернусь, уже его не застану. Я уже третий день не могу с ним поговорить! И вообще, мне из принципа не нравится, что они заставляют меня ехать на эту экскурсию».

Решение

Создаем внутреннюю мотивацию для познания мира. Для этого еще на стадии планирования путешествия обсудите маршрут. Почти наверняка, собираясь в путь, вы читаете отзывы в сети или листаете путеводители. Почему бы не сделать это вместе с подростком? При этом мы решаем не только проблему мотивации, но и снимаем часть тревог и непонимания.

Мне очень понравилась такая идея: выдать ребенку задание перед поездкой в другой регион или страну, выбрать какое-то одно место, которое он хотел бы посетить (в транспортной доступности от точки базирования). Это может быть что угодно: музей, зоопарк, красивый водопад или пляж. Причем нужно подготовить какую-то информацию об этом месте, рассказать, чем оно особенно. А, оказавшись на месте, играем в экскурсоводов! Правда, родителям важно не увлечься, и не забросать чадо вопросами, на которые у него не будет ответов. Все-таки важно помнить, что перед вами не опытный гид с соответствующим образованием, а ребенок, пролиставший несколько интернет-сайтов; а подростку, вложившему много сил в подготовку, меньше всего хочется чувствовать себя некомпетентным.

Здорово, если мама с папой тоже подключатся к игре и подготовят свои пункты для посещений. Соревноваться со взрослыми — вполне подходящий для подростка вызов. К тому же всё выходит «по справедливости»: в организации маршрутов по очереди учтены желания каждого. В конце поездки можно подвести итоги и определить лучших экскурсоводов в нескольких номинациях. На семью из четырех человек — мы имеем четыре познавательных поездки. Чем не способ разнообразить, к примеру, пляжный отдых?

Может быть, ребенок не слишком любит что-то рассказывать, но зато ему нравится фотографировать? Замотивируйте его на «выезд к достопримечательности» просьбой сделать хорошие снимки природы, животных, архитектуры или провести фотосессию остальных членов семьи в необычных декорациях. Фотографии в рамках, которые потом украсят стены вашей квартиры, могут еще долго быть предметом гордости сына или дочки. Можно, наоборот, предложить подростку устроить необычную фотосессию для него самого, ведь снимки из поездки запросто станут хитом в соцсетях.

Почти наверняка сильная увлеченность происходящим в путешествии отвлечет тинэйджера от своих гаджетов, причем без всяких ограничительных мер с вашей стороны.

Плохая идея

Заставлять ребенка ходить всюду, куда вам хочется, во что бы то ни стало. Давить на него. Бросаться фразами типа: «Так и вырастешь бестолковым, ничего не знаешь — и знать не хочешь!» Не оставлять свободного времени для общения с друзьями по интернету («Ничего, переживешь без них две недели. Неужели в школе друг другу не надоели?») или со сверстниками, отдыхающими в том же отеле или на турбазе. Сейчас задачи, связанные с межличностным общением, для ребенка — самые значимые, и никакие яркие города и страны не могут полностью затмить соответствующую потребность. Возможно, часы, проведенные с новыми приятелями, в смысле опыта станут не менее полезными, чем посещение музеев.

Свобода детей

Родители. «Сборы в поездку каждый раз превращаются в кошмар, — сетует мама 15-летней девочки. — Дочь набирает целую кучу совершенно ненужных вещей, но отказывается от самого необходимого. В итоге мы до последнего по многу раз переупаковываем ее чемодан и ссоримся».

«Сын отстает по математике, и на каникулах он должен хотя бы понемногу заниматься, ведь на будущий год экзамены, — делится мама будущего девятиклассника. — Вместо этого, по вечерам он слоняется с компанией таких же шалопаев и ничего не делает. Кроме того, на отдыхе я его почти не вижу. А ведь мы едем в отпуск вместе, чтобы пообщаться».

Ребенок. «В конце концов, сколько можно! Я целый год что-то всем должен: учиться, ходить в форме, вовремя ложиться спать. Почему на отдыхе я не могу вести себя так, как мне нравится и носить то, что мне хочется? Маме только и надо, чтобы возле нее сидели. А мне скучно с ней. Она меня никуда не отпускает, будто я маленький. Не понятно, зачем вообще нужно было куда-то ехать, если тут все то же самое, что и дома».

Решение

* Продумывая план поездки, учитывайте желания ребенка, а не только свои представления о том, что для него «полезно» и «правильно». Установите четкие границы запрещенного (опасного) для сына или дочери, и предоставьте полную свободу во всем остальном. Как проводить свободное время - должно быть их выбором. Главное, не забудьте оставить для ребенка (а заодно и для себя) это самое свободное время. В конце концов, вы едете отдыхать, а не выполнять план по посещению всех доступных в округе достопримечательностей или по количеству купаний в море.

* Не настаивайте на том, чтобы все члены семьи постоянно были вместе, под девизом того, что «мы едем, чтобы общаться». Что плохого будет, если папа с сыном вдвоем отправятся на рыбалку, оставив маму читать книжку в тишине, или, наоборот, мама с дочерью освободят папу от участия в изнурительном для него шопинге? Достаточно взрослого ребенка тоже можно оставить одного «дома», если это безопасно. И пусть он вечером слушает восторженные впечатления других членов семьи. Вполне возможно, что набравшись сил в одиночестве, он с куда большим желанием примет участие в завтрашнем общем проекте.

* Позвольте ребенку одеваться так, как он считает нужным. Во время сборов достаточно убедиться, что уложены необходимые по сезону вещи и достаточная смена белья. А уж в каком платье и с какой прической дочь отправится на дискотеку, извините, не родительского ума дело. Вместо длительных пререканий о количестве необходимых вещей, продемонстрируйте правила перевозки авиакомпании и объясните, что весь «перевес» придется отправить в мусорное ведро в аэропорту.

* Заранее обсудите, планируется ли делать какие-то покупки в поездке. Оговорите, какую сумму готовы выделить подростку. Как правило, если ребенок получает на руки конечное количество карманных средств, то начинает куда осмотрительнее подходить к их расходованию. Если же сувениры оплачиваются из «бездонного» родительского кошелька, то потребность в них будет расти в геометрической прогрессии, и призрак страшного слова «перевес» начнет маячить перед вами уже по этой причине.

Одним словом, придерживаемся стратегии: твоя свобода — твоя ответственность.

Плохая идея

Продолжать и в отпуске жить по заранее заверенному плану, ориентироваться не на свои ощущения, а на советы других «бывалых» путешественников и заставлять ребенка поступать так же. Ограничивать сына или дочь там, где в этом нет необходимости; не обращать внимания на его желания и состояние. Избавлять ребенка от ответственности за все происходящее.

Свобода взрослых

Родители. Порой мы, даже сами того не замечая, ведем себя в отпуске совсем не так, как дома. Мы легче смотрим на вещи, можем больше себе позволить, громче смеемся, откровеннее выражаем чувства. Где, как не на отдыхе, позволить себе выпить лишний бокал вина или «зажечь» на дискотеке, где вас никто не знает? В конце концов, отпуск тем и прекрасен, что мы снова можем пережить яркие эмоции, быть непосредственными и расслабляться.

Ребенок. Удивительно, но подростки, с виду ярые борцы за свободу и независимость, в то же время закоренелые консерваторы. Для безопасности им по-прежнему важно ощущать незыблемость родительских устоев. С удовольствием нарушая те или иные правила, они упрямо ждут, что взрослые будут их соблюдать. И наблюдать за тем, как родители откровенно обнимаются, или, того хуже, неумело отплясывают под хиты последнего сезона, им может быть весьма неприятно и даже стыдно.

Решение

Не стоит дразнить подростка своим ребячеством. Но в то же время важно понимать, что раскрепощенность, умение быть собой и легко выражать чувства — те качества, которые пригодятся вашему сыну или дочери в будущем. Сейчас ваша свобода их раздражает, но ваш пример зафиксируется в их голове, и в будущем они с большой вероятностью будут способны на непосредственность и острое переживание счастья.

Кстати, если ваш заливистый смех вызывает недоумение ребенка, может быть, стоит задуматься о том, почему вы редко смеетесь в повседневной жизни. Не слишком ли сильно приклеилась к вашему лицу маска серьезного человека?

Плохая идея

Будучи на отдыхе с детьми, вести себя вне всяких рамок дозволенного. Напивающийся до безобразия папа или чрезмерно сексуальная мама, кокетничающая с половиной отеля, в том числе ухажерами дочери, — вряд ли могут быть комфортной компанией для подростка.

Личное пространство

Родители. «В отпуске так хочется хотя бы немного побыть вдвоем наедине, — делится отец двух дочерей. — Жена устает с девочками. Они постоянно дергают ее, о чем-то спрашивают, а она старается все время держать их в поле зрения, особенно младшую. Мне же хочется, чтобы она расслабилась и побыла только со мной».

Часто нехватку общения и времени друг для друга взрослым хочется восполнить в отпуске. Кто-то вспоминает медовый месяц, мечтая снова пережить что-то подобное. Но о каком ярком сексе можно говорить, если на соседних кроватях посапывают (а может и не посапывают вовсе) вполне себе взрослые детки?

Ребенок. «Папа и мама в отпуске постоянно наблюдают, чем я занимаюсь, что я рисую, пишу или читаю. Это ужасно раздражает. Сегодня мне должна позвонить Полина по скайпу, у нее проблемы, и я совсем не хочу обсуждать их при родителях. Как я устаю, что от них на протяжении двух недель никуда нельзя деться!»

Решение

И семьям, привыкшим к просторной квартире, и тем, кто обычно живет в одной комнате, хочется на отдыхе иметь личное пространство. Конечно, огромный номер в отеле по карману не каждому, но можно поискать альтернативы. К примеру, снять домик в деревне вместо житья на базе отдыха. При организации заграничного отдыха можно воспользоваться сервисами бронирования квартир (к примеру, airbnb.com). Очень вероятно, что апартаменты с отличным расположением и двумя спальнями окажутся существенно дешевле среднестатистического отеля. Да, никто не придет к вам делать уборку и не подаст завтрак, зато у каждого будет свое пространство, что для многих куда важнее с точки зрения комфорта.

Плохая идея

Выбрать для большой семьи скромный номер в пафосном отеле, чтобы продемонстрировать всем знакомым, в каком достойном месте вы провели отпуск.

Вместе или врозь?

Родители. Иногда взрослым хочется махнуть в экзотическую страну или в дикие места русского севера, но брать туда детей, даже подросших, совсем не с руки. Может быть, есть мечта провести романтический отпуск только вдвоем. А то и вовсе поехать в какой-нибудь санаторий или йога-тур одному, чтобы поправить здоровье и подумать о жизни, ни на кого не отвлекаясь.

Ребенок. «Лучше бы они отправили меня вместе с Дашей в деревню к ее бабушке; у нее так весело всегда каникулы проходят, а со мной было бы еще прикольнее. Вместо этого они таскают меня всюду за собой и целыми днями читают нотации. А по вечерам с ними и вовсе скукота…»

Решение

Конечно, к раздельному отдыху стремятся не все подростки и не все родители. И все же такая потребность время от времени может возникать. И надо относиться к ней как к нормальному желанию, которое можно и нужно удовлетворить. Почему бы не подобрать для ребенка форму отдыха со сверстниками, если он об этом мечтает? Существуют детские лагеря — от практически бесплатных, дотируемых государством, до элитных заграничных. Для подростков и молодежи организуют походы и сплавы под руководством инструкторов и педагогов. В конце концов, встречаются душевные, но не пускающие воспитание на самотек бабушки, готовые на каникулах принять ваше чадо вместе с его другом.

Плохая идея

Продолжать отдыхать только вместе, потому что так принято в дружных семьях. Даже если вам этого совсем не хочется.

В любом случае, отправляясь отдыхать, важно помнить, что успех любого путешествия во многом определяется компанией. Если родителям и подросткам удастся стать друг для друга хорошей компанией, то обе стороны смогут получить максимум удовольствия. И тогда общие воспоминания о семейном отдыхе станут огоньком, еще долго согревающим ваши отношения, новым шагом к большей доверительности и искренности.