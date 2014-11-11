Моё этно-путешествие

О Севере таком, каким его рисуют художники: суровом, метельным, вьюжном, национальном, оленьем, я имела представление только из книжек.

Завела меня судьба на пару лет поработать на телевидении в одном из небольших северных городков. Профессия моя была весьма прозаична и не предполагала никакого экстрима - юрист.

Так бы и проработала я там тихо и незаметно, восседая офисным планктоном на своем рабочем месте день-деньской, если бы не мои коллеги. Только там я узнала, что такое «творческий коллектив»: девчонки-репортеры задорные, молодые, веселые, креативные, стали мне не просто подругами, а гидами в мир телевидения «взгляд изнутри». Удалось мне увидеть то, что видела только в книгах, попробовать «на вкус» жизнь других людей и других народов, почувствовать и холод и тепло загадочной снежной земли под названием ХМАО-Югра.

Музей Варьеган

Первое мое знакомство с Севером началось с путешествия в загадочное северное село Варьеган, в котором располагается этнографический парк-музей «Варьеган».

Корреспондент с весьма несеверным именем Оксана спросила меня: «Свет, хочешь в музей съездить, репортаж записать, скучно мне одной». Я с охотой согласилась, от одной мысли о путешествии дух захватило: и музей посмотрю, и в записи настоящего репортажа поучаствую! И для полного счастья даже директор меня отпустил))) Это было мое первое путешествие и первый репортаж.

Названия речушек, сел, поселков, деревень по пути были такими необычными, национальными: Новоаганск, Аган, Вата, Заячья речка… Деревеньки чистые, ухоженные, дома так не похожи на те, которые я привыкла видеть в своей родной области - новенькие, в рядочек, похожие друг на друга. Как оказалось, эти дома – жилье представителям коренных и малочисленных народов севера, которое они получают по спец. программе, строят это жилье специально для них.

Сам музей располагался в центре поселка, однако, за музеем тянулась настоящая северная тайга.

Была весна, снег только сошел. И тем прекраснее был лес. Я как зашла, так и охнула, и села на корточки и стала рассматривать: увидела и настоящий ягель и как растет брусника!

Ну разве не прелесть?? Краски-то какие!

Все в музее было выполнено из дерева. Избы хантыйские и мансийские настоящие.

Сотрудник музея, урожденная манси, вместе с семьей рассказывала нам об их национальных обычаях, культуре, традициях. Как люди жили, как сейчас живут. В основном о насущном - о быте.

За разговорами общим мнением нашей съемочной группы было решено сварить настоящую мансийскую уху!

Самые настоящие манси растопили самый настоящий костер в настоящей тайге и сварили настоящую мансийскую уху в самых что ни на есть настоящих котлах.

В избе из грубого теса мы ели горячую мансийскую уху, а хозяева объясняли нам особенности быта в таких избах. Спят все на одних «полатях». Но полати те не похожи на те, что мы привыкли видеть в русских избах: эта одна большая ступенька посередь избы, укрытая теплыми шкурами и одеялами. Кстати, удобно очень, я полежала, проверила-убедилась.

Кругом соответствующий роду деятельности хозяев антураж: сушеные жилы, растения, выделанные шкуры животных и птиц! Да-да не ослышались. Северные народы приноровились выделывать шкуры гусей и лебедей. Они более легкие, теплые. Секрет выделки, конечно же, нам не поведали.

Интересным мне показался тот факт, что хозяин особое внимание обратил на то, что детки у хантов и мансей очень уважаемы, к ним относятся и обращаются как ко взрослым с раннего детства (да, наверное, и не может быть по-другому, если речь идет о выживании в таких суровых условиях). Потому, как сказал он, вырастет твой сын и будет как ты.

Совсем маленькие малыши спят в так называемых «зыбках», сплетенных из дерева и подвешенных к потолку.

Верят северные народы в духов природы и духов предков. У хантов вы не найдете детских игрушек с лицом. Все куколки сделаны из тряпиц и меха и лица не имеют. Ханты и манси верят, что в куклу может вселиться злой дух, если у нее будет лицо.

Вообще, местные жители не очень охотно пускают чужаков в свои жилища (оно и понятно). Однако, интерес к национальной и этно-культуре породил на Севере особые отношения между журналистами и местными жителями: многие из них перезнакомились, знают друг друга давно и охотно делятся друг с другом особенностями совей жизни.

Зайцева речка

Второе знакомство с традициями жизни северных деревень состоялось почти летом. Почему почти? Потому что это у нас лето, а у них - весна, плавно переходящая в осень.

Итак, деревушка в тайге под названием Зайцева речка. До нее ехали на машине, потом - справлялись на барже. Страшно было очень. Из машины я вышла - тонуть так хоть не в машине.

А ведь местные жители другого способа добраться до «большой земли» не знают.

В село с нетривиальным названием мы ехали снимать выставку-ярмарку продукции народов севера. На тот момент я уже не была точно уверена, кем я работаю на ТВ)))

Чего только там не было! И чум я там в первый раз увидела, и шкуры неведомых зверей, рога оленьи, ягод напробовалась, грибов таежных диковинных насмотрелась. А мед там какой!!! А пушнина!!!

Национальные наряды, украшения из кожи и меха, обереги для малышей, унты. И цены приятно радовали! Все же свое, местное. Шкурка белки целая – 50 рублей.

Ямало-Ненецкая тайга, Хантыйское стойбище

Третье путешествие в Варьеган произошло зимой. Как всегда, благодаря корреспондентам: Наташа взяла меня «для расширения твоего кругозора».

Выезд состоялся рано утром. Был январь. Я, водитель, оператор и корреспондент: все были в валенках, спецовках, шалях, замотанные одеялами, как советские дети на санках. Помню, я посмеялась над нашим видом… а потом поняла, что это не просто увеселительная поездка…это реальная и тяжелая работа.

Прибыли в Варьеган мы в 8 утра. Было минус 30. К тому времени, замотанная до ушей, я этих ушей уже не чувствовала.

Обувь, кроме валенок, можно вообще было не рассматривать.

В Варьегане мы подобрали коренную жительницу - представительницу народов ханты, она должна была стать нашим провожатым до тайги.

До необходимого места (входа на тропу хантов в тайге) мы ехали на машине.

Мороз стоял трескучий - света белого не видно. И у хантыйской женщины воротничок был явно потеплее моего.

Приехали. Нас ждали нарты (деревянные хантыйские сани), прикрепленные к снегоходу. Да-да))) Не все нынче ездят на оленях, высокие технологии и до тайги дошли.

Семейство хантов Иуси 1

Угнездившись все вместе на нартах, мы тронулись на 30 километров в глубь тайги, в зиму, в Ямало-ненецкий автономный округ, в неизвестность.

По пути мне рассказали, что во время второй мировой войны фашисты связывались с северными народами, так как ханты и манси брались провожать фашистов через тайгу к секретным базам, плутали с ними, а потом растворялись в тайге. Так и замерзали немцы в тайге в одиночестве благодаря храбрым охотникам. Тайга беспощадна к людям. А страшнее всего, как говорят ханты, «Хозяин тайги» - медведь.

Где-то в тайге нарты таинственным образом застряли, и мы с Наташей пошли пешком. Замерзшие, но довольные! Вот где настоящий экстрим.

При входе в избу все из того же знакомого нам грубого теса мы обнаружили запасы дичи: лисы, тетерева, какие-то непонятные остатки других животных.

В избе тепло. Ходят в валенках. Печка-буржуйка.

Хозяева растопили печь, напоили нас чаем с травами. Честное слово, такого чая я за свои 30 лет больше нигде не пила!

После чая хозяйка начала рассказывать нам про особенности национальной культуры и творчества.

Вот такую шубу хантыйская женщина делает из оленьих шкур примерно в течении двух лет, все - ручная работа. Сшивается шуба выделанными и высушенными оленьими жилами, внутренняя отделка шубы - лебяжья шкурка. Рисунок на шубе называется в народе «олений нос». Теплее еще ничего в мире не придумали. Ну, конечно, я примерила))))

Особым образом изготавливаются унты. Шерсть оленья на ступни кладется так, чтобы ворс лежал по ходу движения - тогда унты не скользят, когда взбираешься в гору.

Швейные принадлежности, жилы, а так же различные травы и сушеные грибы и ягоды хранятся вот в таких вот самодельных берестяных туесках.

Когда убивают оленя, говорит хозяйка, в ход идет все: мясо, жир, шкуры, жилы. Ничего не выбрасывается. Северные народы очень уважительно и бережно относятся к природе и ее дарам. Уважают животных.

Пока мы снимали репортаж с хозяйкой дома, хозяин пригнал специально для нас оленье стадо, гулявшее на выпасе. Чтобы подманить оленей поближе раскидал вокруг дома сухари.

Некоторые олени были почти ручные и ели с руки.

Темнеет в тайге быстро. Пора и честь знать. Контрольное фото с хозяевами.

И обратно домой 30 километров по темной заснеженной тайге на нартах. Ну кто после этого скажет, что профессия репортера скучная???

Отморозила я себе все! Но сколько воспоминаний, сколько эмоций я получила! Подготовили мы и выпустили репортаж про развитие этно-туризма в регионе.

Египты и Турции это, конечно, хорошо. Но вот знать, любить, понимать свою Родину и живущих в ней народов, изучать их культуру и быт, да просто заглянуть в неизведанные уголки нашей страны - вот это круто! Вот это экстрим! Вот это настоящий туризм! И вложений особых он не требует.

Если совсем случайно вы окажетесь на таинственной снежной земле ХМАО-Югра, не проезжайте мимо Варьегана….

Посвящается светлой памяти репортера ТНР Банниковой Наташи.