Июль 2012

Поездка к морю и сплав на каяках.

Горный поход, предшествующий поездке на море, описан в первой части отчета.

После получения автомобилей мы взяли курс прямо на юг – на побережье. Но для начала – примерно на половине пути к югу - нас ждал каякинг на реке Ardeche. Речку выбрали заранее, прокатную контору – на месте – просто заехали в первую попавшуюся на этой реке. Цены – везде примерно одинаковые, маршруты предлагают различной протяженности. Мы договорились взять на 14 км. Нас отвезли к реке, объяснили где и во сколько будут встречать, и мы отчалили. Речка очень простая и при этом красивая: скалистые берега, мосты через реку, небольшие поселки на берегу. Плыли неторопливо, разглядывая красоты, купались, прыгая прямо с каяков и останавливаясь на многочисленных встречных пляжах, закапывали детей в песок. Помимо нас - на реке десятки других групп на каяках – видимо, каякинг вообще очень популярен на этой речке. Перекус на обед мы везли с собой, пообедать остановились на песчаном берегу.

Хотя плыли очень неспешно, к назначенному месту успели вовремя – нас вместе с лодками отвезли обратно к нашим машинам. Загрузились в них и поехали искать ближайший кемпинг.

Утром, проехав немного в направлении юга, мы опять зарулили на эту реку – искупаться в наиболее красивом ее месте - скальный мост – арка – через всю реку. Вчера доплыть не успели, а посмотреть хотелось. Гуляли/фоткали/купались долго, время уже приближалось к обеду. Дети разыгрались, никакого моря им уже было не надо – один из них так и сказал: «зачем вообще ехать на море?» - здешних песка и воды им было достаточно для счастья.

Все-таки заманили детей в машины и продолжили путешествие на юг. Ехали по бесплатным дорогам. Навигатор в маленьких городках заводил нас на немыслимо узенькие улочки – казалось, что машине не протиснуться там даже если сложить зеркала… Мимо нас за окном пробегали поля подсолнухов, виноградники, множество красивых мостов…

В общем – дорога «туда» была интересной, но долгой. Да и бензина съела немало…

Ближе к вечеру приехали на побережье, в поселок Carro километрах в 30 западнее Марселя. Тут мы осознали, что вообще-то поступили довольно нагло, приехав на южное побережье Франции в разгар сезона и не позаботившись о брони жилья заранее – мест в кемпингах нет. Объехали несколько - благо, их там полно. В восьмом или девятом кемпинге нам повезло. Поставили машины и бегом на море. В первый день купались на ужасном пляже прямо возле кемпинга – очень хотелось уже просто купаться-загорать и никуда не бегать, не дергаться. Пляж каменистый, заход в воду очень неудобный. Правда там было полно ракушек и песок – дети наигрались. В этот день мы часа три провели на этом пляже, но в последующие ходили на другой – буквально минутах в 10 ходьбы от кемпинга. Муниципальный пляж – шикарный !!! – песок, прозрачная вода, очень плавный заход в воду – рай для детей, неумеющих плавать. Пляж довольно чистый, в первую половину дня народу мало, после обеда – гораздо больше, но места много, поэтому не теснились.

Кроме этого пляжа съездили как-то на пляж Наполеона – находится рядом с национальным парком Камарг. Проезжая по окраине парка видели цапель и даже фламинго :).

Пляж Наполеон – гигантский – несколько километров в длину и достаточно широкий, народу хоть и много, но люди так рассредоточены по пляжу, что сам пляж кажется почти пустым. Тут тоже песок и долго-долго мелководье. Но гораздо более ветрено, поэтому покупались немного и поехали обратно в кемпинг на свой пляж.

Обратно в Женеву ехали по платной трассе, дорога заняла меньше 5 часов. Заселились в гостиницу рядом с аэропортом и отправились гулять по Женеве. Для прогулок у нас было полдня, поэтому успели вдоволь нагуляться по набережной, затем по парку, и под конец – немного в глубине города. Фонтан в Женеве – самый большой в Европе – по задумке 140 м высотой, но при нас он бил не так мощно. В парке Тошка полазил в детском городке, там же есть небольшой детский бассейн – малыши плескались вовсю, но сын не полез купаться.

Наутро у нас был вылет во Франкфурт-на-Майне. А там – 8 часов свободного времени. Ребенок очень просился в зоопарк, туда мы и направились. ланировали пару часов провести в зоопарке, а потом хорошенько погулять по городу. В итоге в зоопарке гуляли часов 5, обедали там же. На первый взгляд он нам показался не очень интересным – вольеры огромные, животным там весьма комфортно, но посетителям их почти не видно. Затем мы попали в павильоны ночных животных, обезьян, рептилий и пр. мелких – вот там и зависли надолго. Мне понравилось оформление самого зоопарка – очень много зелени.

Для прогулки по городу времени почти не осталось. Так что осмотр достопримечательностей Франкфурта оставили на будущее. Зато зоопарк изучили досконально.

Далее – поздно вечером – вылет в Екатеринбург, и - спустя 16 дней и несколько часов от момента нашего отъезда – мы наконец-то дома :)

Фотографии: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?album=19534