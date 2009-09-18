Автопутешествие с годовастиком на юг

Принимая решение куда-то ехать, меня всегда охватывает два чувства: радость, что будет отдых, новые впечатления, места, и страх что что-то случится, кто-нибудь заболеет, что-нибудь сломается… Читая статьи про подобные поездки, все время впитываешь чей-нибудь опыт, откладываешь себе в памяти те или иные моменты, думаешь о том, о чем может быть раньше и не подумал бы. Пусть моя статья послужит таким же опытом: где-то положительным, где-то отрицательным и поможет другим семьям успешно съездить на юг. А также расскажет всем моим друзьям о том, как мы съездили!!!

Дорога

К решению ехать на юг на машине меня склонило несколько факторов. Во-первых, финансовый, месяц на юге в Турции нам не потянуть. Во-вторых, мы уже ездили, места знаем, дорогу знаем. В третьих, мы любим путешествовать на машине.

Наш экипаж состоял из 4 человек: я, мой муж, моя мама и дочь Мария, которой на момент поездки было 1,2 года.

Несмотря на вместительность нашей машины (полноприводный кроссовер) и закрепленный на крыше короб, коляска всё равно не влезла. А зря! Без коляски неудобно, хоть ребенок и ходит уже прилично. Дело в том, что идет дитё в свою сторону, а не туда, куда нужно. Да и игрушки от дома на пляж два раза в день туда и обратно удобнее было бы транспортировать. Я с собой брала много вещей, на посторонний взгляд может быть и лишних: постельное белье, полотенца, кухонную посуду. Ну брезгливо мне самой есть и, тем более, ребенка кормить из «чужого».

Дорога – это один из самых ответственных моментов поездки. Длится недолго, но требует полной мобилизации сил. Поэтому опишу подробнее.

Выехали мы в 4 часа дня. Расчет был такой: пообедать и поехать, чтобы свой дневной сон Маша провела в машине. Плюс к этому надо было на участке дороги М5 между Симом и Самарой оказаться ночью, потому что это узкая дорога, загруженная фурами и, вдобавок ко всему, там ремонтируется несколько мостов.

Выехали с Уралмаша, долго из города выбирались, была пятница 31 июля, пробки. Только выехали на челябинский тракт, дневной сон у ребенка кончился, мы остановились, скормили ей творог с бананом. Я села за руль. Следующая остановка была в районе Сатки, это уже трасса М5, вечер 22.00. Поужинали домашними припасами. Максим повел машину, а я устроилась сзади кормить Машу и укладывать ее спать. Маша у нас грудная пока, по ночам. Спит и подсасывает всю ночь. Спала она на подушках, у меня на коленках. Всю ночь ехали, Максим периодически будил кого-нибудь с ним поговорить, чтобы не уснуть. Благополучно миновали все мосты и к утру были под Самарой. Уфф!!! Первую тысячу километров разменяли.

Утром на остановке сварили Маше кашу. Тут конечно мой промах - не приучила дочь к коробочным кашам, банкам, смесям. Мне казалось несложным зимой-весной сварить обычную кашу или овощи, размолов на блендере. А вот тут мне это и аукнулось. Куда-то ехать, а Маша кроме тыквы и яблоко-сливки из баночного ничего не ест. Поэтому кашу варили обычную на туристической плитке с газовым баллончиком. Да и сами нормально завтракали. В остальное время Маша у нас перебивалась вот этой тыквой, яблоко-сливками, печеньем и фруктами.

Еще была проблема укачивания. В тестовом заезде на шашлыки за неделю до выезда Марусю неожиданно укачало и вырвало. Советами педиатра и интернета было следующее:

1. Вести машину ровно, без частых разгонов, торможений.

2. Показывать ребенку на дорогу вперед, вдаль.

3. Давать средство от укачивания. Мы давали Коккулин.

4. Не давать игрушек, чтобы взгляд сосредотачивался в руках.

5. Не смотреть вбок.

Стараясь соблюдать, хоть и не очень строго, эти советы, мы благополучно обошлись без укачивания.

Маше в дорогу набрали кучу игрушек. Самых разных: и книги, и куколки-звери, и паутинки. Маше очень нравятся спектакли. Это когда сказки озвучиваются мамой и обыгрываются ее игрушками. Нас в дороге это очень выручало. Мы ей на передней панели показывали и рассказывали сказки, а она смотрела вперед и ее не укачивало. Часть времени она ползала по машине и смотрела в окно, часть времени играла сама. Бывало, танцевала под магнитолу. Развлекали мы ее с мамой по очереди. Ну, в общем и целом – ничего, можно сладить с ребенком в машине. Я думала, будет сложнее.

К вечеру доехали до Волгограда. Вот и вторая тысяча позади. Был у нас с собой GPS. Вот он нас заблудил немного, пока блудили, пока нашли… Время уже 3 ночи, и дальше ехать сил нет. Встали на ночевку на стоянке какой-то гостиницы. Утром в 7 утра двинулись дальше. И к 19.00 мы уже приехали на границу в Порт-Кавказ.

Таможня

В Крым можно попасть двумя путями: через керченский пролив с помощью парома и через северную границу. Вот мы приехали на паром. Стояли на границе долго - 16 часов. Когда подъехали, мы были 150–ми в очереди. На паром входит 28 машин, причем это если не приедет какой-нибудь автобус или фура, которые проезжают без очереди и занимают места, как 4 легковые машины. В сутки 8 паромов. Ходят в среднем каждые 2 часа. Август – это вообще пик по количеству народа. Мы в июле были 2 года назад – очередь была в 3 раза меньше. Хотя, безусловно, прокатиться на пароме, и вообще посмотреть, что это такое, очень интересно.

Для себя на будущее сделали вывод – ехать через северную границу. Билет на паром для машины и 4 человек обошелся нам примерно 2000 рублей. Вот еще один довод к поездке через северную границу, там проезд бесплатен.

На этом сайте можно посмотреть точную стоимость переправы для вашей машины (для автомобилей короче 4м 20 см дешевле) и расписание движения паромов http://www.pereprava.com.ua/

На этом сайте можно узнать, какие документы нужны для пересечения границы автомобилю и пассажирам, процедуру пересечения границы, вывоз/ввоз валюты, личных вещей и товаров, а также о правилах дорожного движения и вообще всего, что касается поездки на машине из России в Украину и обратно http://www.adybov.ru/

На пароме нас попросили заполнить миграционную карту.

На украинской таможне было 2 острых момента. 1. Неправильно заполненная миграционная карта. 5 долларов «на пиво» решило вопрос. 2. Рация, якобы запрещенная к ввозу в Украину. Постановление о разрешении ввоза, распечатанное на украинском языке и продемонстрированное таможенникам решили вопрос.

Вообще переход границы осуществляется достаточно легко. Нас не «шмонали», просто попросили открыть багажник и короб, заглянули в кармашки передних кресел и в бардачок. На таможне мы познакомились с семьей из Екатеринбурга, которые тоже направлялись в Щелкино. Потом с ними мы ездили на водопады и жарили шашлыки.

Щелкино

Немного расскажу о месте, куда мы направлялись. Это Крым. Азовское море. Город Щелкино. Мы там уже были 2 года назад, когда Маша была только в планах. Тогда мы объехали весь Крым на машине и выбрали именно этот поселок. Это небольшой город, который был построен для обслуживания атомной электростанции, которая должна была обеспечить энергией сам город и весь Крым. После закрытия АЭС в 1989-м город начал умирать, так и не родившись. Выяснилась, что станция «привязана» к одному из немногих мест, где строить опасно, а уж ядерный объект - просто недопустимо... Официально строительство КрАЭС завершено в 1989 году.

В Щёлкино нет названий улиц. Только номера домов, которых всего около сотни. Нет уличного освещения, отопления, заварены мусоропроводы во многих домах. На решение этих проблем у города нет денег. Жизнь здесь кипит только летом. Зимой это город-призрак. Вместе с тем неприятных ощущений город не оставляет. Местные – русскоговорящие, что очень радует. Море в пятидесяти метрах от черты города. Мыс Казантип в семи минутах езды на авто.

В общем, в меру тихий поселок, с недорогими ценами, шикарным песчаным пляжем. То что нужно для детского отдыха.

На этих сайтах можно почитать про Щелкино более подробно http://shelkino.com/, http://www.schelkino.ru/.

Жилье

В 11 утра мы уже были на территории Украины. Примерно 100 км и мы в Щелкино. Как только въезжаешь в город, сидит куча женщин через каждые 2 метра и предлагает жилье. Можно снять квартиру, дачу, коттедж. Местные жители сдают свои квартиры, а в это время живут на даче. Для них месяц сдачи, как зарплата за полгода. Женщина озвучивает цены и едет с тобой показывать квартиры. Мы выбрали двухкомнатную квартиру, через дорогу от моря, с кондиционером и стиральной машиной-автоматом. Из окна боковой вид на море. 35 $ в сутки. Потом уже узнавали: если квартира находится дальше от моря, отсутствует кондиционер, то цена ниже. Но у нас маленький ребенок, нет коляски и вообще это гораздо дешевле, чем на нашем юге или на Черном море в том же Крыму. Меня очень удивило, что хозяйка (очень милая женщина) всегда, когда приходила, предварительно звонила и никогда в наше отсутствие не была, своим ключом не открывала.

С хозяйкой мы договорились, что будем платить ей по 10 дней. Ребенок маленький - вдруг потребуется сорваться и уехать на нашу сторону. Она поняла и согласилась.

Устроились, пообедали, поспали и на море!!!

Время на нашем юге отличается на 2 часа (минус 2 часа от екатеринбургского), а в Крыму уже на 3 часа. Режим дня у нас был такой же, как и дома. Время дальше местное.

В 7:00 утра подъем - завтрак, в 8:00 на пляж, в 11:00 с пляжа, в 12:00 - обед, с 13:00-16:00 - сон, 16:00 - полдник и на пляж, в 19.30 садится солнце, в 20.00 - ужин, в 21:00-07.00 - ночной сон.

Пляж в Щелкино песчаный, ракушечный. Маша с удовольствием возилась с песком, и мы с ней играли.

Готовили мы дома, покупая овощи и бытовую химию на рынке, а остальные продукты в магазинчиках. В Щелкино нет больших супермаркетов, все магазины очень маленькие.

Наши неприятности

Так безоблачно мы прожили первую неделю. Потом погода испортилась. Поднялся сильный ветер, волны. На пляже холодно, продувает, в море не покупаешься. Марусю продуло, она начала заболевать и кашлять. У меня с собой была полная аптечка, на все случаи жизни, в конце я приведу перечень. Начали потихоньку справляться с простудой, как добавилась новая напасть.

Отравление. Сначала отравилась моя мама белковым пирожным. Мы еще раньше обращали внимание, что белковые и кремовые торты и выпечка продаются без холодильника, по нескольку дней лежат на прилавках магазинов, удивлялись еще: «кто их берет?» А один раз зашли и прямо при нас разгружали машину. Мы и набрали разной всячины. То кремовое колечко съела одна мама, ее и заполоскало.

На следующий день я купила «Растишку». Ну как же так? Ребенок без молочного, а продукты местных производителей есть отказывается. Я и перебирала их потихоньку. Решила вот «Растишку» попробовать. Маша с песнями и плясками съела половинку, ну и я доела. Это был полдник, 16:00. Через час ее начало рвать. Любые попытки напоить – рвота каждые 20 минут. Мама тут еще страсти рассказывает про обезвоживание и ослабление организма, как она меня чуть не потеряла в детстве.

В общем, время 20:00, все еще рвота. Я начинаю мысленно собирать сумку в больницу. Звоним хозяйке, узнаем, что скорую вызывать нужно по телефону 103, что повезут, если что, в Ленино (это в 10 км более крупный поселок). Время 21:00, все еще рвота. Мысли самые жуткие: вдруг инфекция какая-нибудь?

Сумку собрали уже по-настоящему. Мама еще краски сгущает: «ты, если что, не оставляй ее, хоть на табуретке, но сиди рядом!» Брррр… Как вспомню, так вздрогну. Время 22:00. Приходит хозяйка, приносит марганцовки: мол, слабым раствором можно попоить. Переживает тоже. Чувствую, мне тоже становится дурно, но я сваливаю все на нервы. Меня первый раз рвет. И я значит тоже!!! Ну значит отравились «Растишкой», больше мы ничего вместе не ели. Грудь решили не давать, вдруг отравлено молоко. Срочно читаем Яндекс. Пишут, что сутки не кормить грудью, сцеживать. Ребенка отпаивать регидроном. Укачиваем Машу, она засыпает. Уфф… вроде чуть попила и уснула. Меня продолжает полоскать. Совместными усилиями мамы и мужа убаюкиваем Машу без груди ночью. Доживаем до утра, Машу больше не полощет, но температура под 38 и сильный кашель. Меня последний раз вырвало утром.

Снова созваниваемся с хозяйкой, узнаем, где детская поликлиника, фамилию нормального врача и едем туда.

Поликлиника у них общая, все врачи – семейные. Прием стоит 200 рублей. Вполне вменяемая врач. Выписала направления на анализы и лечение:

От отравления:

1. Очистительная клизма (с ромашкой)

2. Фосфалюгель

3. Нифуроксазид (Энтерофурил)

4. Дробное питье – регидрон

5. Диета

От кашля: Анаферон, эреспал.

Это был четверг, анализы решили в пятницу не сдавать, а если ситуация за выходные не улучшится, то сдать в понедельник. Но, слава богу, дальше мы все пошли на поправку и потихоньку оклемались. Клизму не делали, фосфалюгель не давали. Остальные лекарства у меня были свои.

Хочу еще реабилитировать «Растишку». Производитель тут не причем, я уверена, продукция у них самая качественная и хорошая. Видимо, виноват магазин. Этот творожок купили, очевидно, в METRO и пока везли не в рефрижераторе, он испортился. В магазине хранился в холодильнике.

Развлечения

Погода постепенно наладилась, но все равно были сильные волны. Под конец мы разведали, что если на машине отъехать в другую часть бухты или вообще на другую сторону Арабатской стрелки, то можно найти место без волн. Вот так всегда!!! О чем-то полезном узнаешь в последние дни!!!

В Щелкино приехали наши друзья из Екатеринбурга на неделю. И вот с ними и с новыми знакомыми мы поехали на экскурсии.

Оставили Машу с моей мамой в Щелкино. Мы с мужем выбрали маршрут на один день, чтобы утром уехать и к вечеру вернуться.

Мы посетили водопад Джур-Джур, долину привидений, крепость Фуна. Обратно ехали через Симферополь и зашли в украинское METRO Cash & Carry. Оно ничем не отличается от нашего, все стоит на тех же местах. Купили Мане любимых подгузников, еды немного, и в том числе шашлыка. На следующий день вечером жарили шашлыки.

Через несколько дней мы совершили еще одну вылазку в сторону Ялты, посетили самую южную точку Крыма – Кацивели, покупались там, и к вечеру вернулись домой.

В конце отдыха мы с мужем собрались снова оставить Машу и поехать в аквапарк. Просыпаемся утром, а она горячая!!! 38,5 температура!!! Ну что еще такое? Сбили. Жду дальше каких-нибудь симптомов, чтобы лекарствами накормить. Нет ничего!!! А следующей ночью вылез зуб!!! Долгожданный второй жевательный зуб!!!

Через несколько дней мы съездили в аквапарк. Больше всего меня удивила беременная девушка, месяце этак на седьмом, которая каталась с самых жутких горок.

Вот и подошла к концу наша поездка. Мы пробыли на море 3,5 недели. Накупались, назагорались, в целом отдохнули! Пора собираться домой.

Выехали в 18:00 вечера, на нашей стороне были в 4 утра. И ровно через двое суток в 4 утра мы приехали домой. Все было нормально!

Рация

Отдельно хочется рассказать про рацию. Водители, в основном дальнобойщики переговариваются с помощью рации между собой, сообщают об авариях, засадах, спрашивают друг у друга, где стоянки. Их диалог слышат все в радиусе 10 км, опять-таки у кого включена рация. Только к концу поездки мы освоились, стали понимать их сленг, как спросить и получить ответ. Женский голос они вообще не воспринимают, видимо потому, что женщины у них в основном говорят рекламу в эфир. А вот на Максима реагировали. В основном общение в виде диалога. Ты едешь, навстречу тебе фура, ты в рацию задаешь вопрос «подскажите, пожалуйста, обстановочку на Челябинск». И он тебе отвечает «на 343 км стоят на скорость, на 360 авария на моей стороне». Мне очень понравилось, как они обращаются друг к другу: «брат», «дружище», «будь осторожен», «счастливой дороги». Т.е. очень заботливое и дружественное общение. Конечно, есть мат. Особенно в пробках. Фраза из 20 слов, из них одно нормальное и всем все понятно. От них можно услышать и такое по отношению к маленьким машинкам: «Ездите как папуасы и уши греете». В общем, иногда забавно, иногда информативно. В целом полезно.

Про навигатор

У нас был Навител. В одном форуме я прочитала фразу «Я за рулем, с Навителом разбиралась жена, к концу поездки разобралась». Вот про нас могу сказать тоже самое. Разобрались к концу поездки. Чтобы он принес пользу, с ним надо разбираться до поездки, скачивать хорошие подробные карты и четко заранее подробно просматривать проложенный им маршрут. Несколько раз он нас вводил в заблуждение, прокладывая маршрут явными пикулями, о чем мы догадывались, уже сильно отклонившись от правильного направления. Однозначно стоит верить указателям и атласу. А Навителу доверять, но проверять и перепроверять!!!

Про ГИБДД

Итоговая сумма штрафов составила 700р. Один я схлопотала в Ростовской области, недостаточно быстро скинув скорость до 60 в населенном пункте (300 р.). Два у мужа, просмотрел знак 50 перед постом ГАИ (300 р.), и не остановился перед знаком СТОП (100 р.).

В целом разводы следующие:

1. Знак обгон запрещен и сплошная. Потом сплошная заканчивается, а знак еще нет.

2. Если промахнулся где-то на развязке, надо дождаться, когда сплошные закончатся и только потом развернуться и возвращаться.

В целом, опыт подобных поездок показывает, что надо соблюдать правила, знаки и разметку. Так получается дешевле и быстрее. Потому что время, потраченное на общение с сотрудниками ГИБДД, превышает сэкономленное на высокой скорости.

Про телефон и интернет

У нас были сим-карты МТС с подключенным международным роумингом. Одна заработала, вторая нет. Там мы купили «симку» местного оператора Life. Звонки в Россию нам обходились по 2,5 рубля минута (в МТС 40 рублей). За 360 р. подключили в том же Life 1 Гб интернет-трафика. Можно было купить и меньшее количество, но не знали, как будет расходоваться.

Потратили всего 600 Мб за месяц. Свободно сидели в ICQ и интернете, читали про достопримечательности, про Крым, про отравление.

Наши расходы:

(Мама+Мы=Сумма)

Бензин: 4000+10000=14000

Жилье: 12400+13000=25400

Еда: 8000+16000=24000

Сувениры, развлечения: 1000+5000=6000

Итого: 23400+44000=67000

По бензину расход составил в среднем 9 л/100 км. Накатали 7500 км.

Список лекарств, которые я брала с собой:

1. От аллергии: Фенистил, Афлодерм, Краска Кастильяни.

2. От простуды: Оциллококциллум, Тантум верде, Панадол, Ромашка, Физиомер, Називин, Протаргол, пипетка, Анаферон, Виверон, Эреспал.

3. Кишечное: Смекта, Энтерофурил, Дюфалак, Регидрон.

4. От ожога: Пантенол.

5. От укачивания: Коккулин.

6. Взрослым: Анаферон, Терафлю, Чарозетта.

Список вещей, которые я брала с собой:

1. Документы: Паспорта, Свидетельство о рождении, Медицинская карточка Маши, Полисы.

2. Деньги.

3. Техника: Телефоны+зарядники, Фотоаппарат+зарядник+флешка+пульт+штатиф+шнур.

4. Медикаменты.

5. Мыльно-рыльное: Зубная щетка, паста, мыло, шампунь, от солнца, крем для рук, расческа, бритва, пена для бритья, туалетная бумага, бумажные полотенца, мочалки, полотенца.

6. Кухонное: кастрюля, сковородка, кружка от прикуривателя, доска разделочная, нож, одноразовая посуда, дуршлаг, блендер, консервный нож.

7. Маше: сандалии 2 шт., футболки с коротким рукавом 5 шт., рубашки с длинным рукавом 5 шт., ползунки 4 шт., носки 6 пар, трусики 10 шт., панама, косынки 2 шт., кепка, колготки 3 шт., джинсы, флисовый костюм, игрушки, памперсы, влажные салфетки.

8. Одежда мне: юбки 3 шт., футболки 3 шт., бриджи, купальник 2 шт., парео 2 шт., панама, трусики 4 шт., сланцы, босоножки, постельное белье.

9. Одежда мужу: шорты 2 шт., футболки 5 шт., носки 10 пар., трусы 5 шт., сланцы 2шт.

Заключение

Мне поездка в целом понравилась, хоть и не безоблачно, но мы отдохнули, набрались сил, получили кучу всяких эмоций. Я очень довольна!!!

