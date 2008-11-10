Записки из дневника отчаянной туристки… или мое незабываемое путешествие в с. Дивноморское

Дорога на юга…

Поезд Свердловск-Новороссийск оттрубил отправление! Ритуальная беготня мам, пап, бабушек и дедушек за поездом закончилась, двинулись в путь.

Ура! Мы едем на юг, в красивое местечко – с. Дивноморское – близ г. Геленждика.

Мы с Женькой купили постельное белье, стали осматриваться по сторонам. И то, что мы увидели, совсем нам не понравилось. В нашем плацкарте не открывалась форточка. Всю неудачу этого обстоятельства мы ощутили в полной мере часа через 2, когда в вагоне стало очень жарко и душно.

Вообще наверняка каждый россиянин ощутил на себе всю “прелесть” наших поездов дальнего следования в разгар лета. Ну, а кому посчастливилось не добираться подобным средством, для тех сообщу: поезд в такое время похож на жаркую, невыносимо душную кастрюлю, в которой нужно вариться несколько дней подряд, без остановок, а если они и происходят, то наши милые проводники объявляют их очень короткими, по причине постоянного (непонятно откуда взявшегося) опоздания от маршрута.

Единственное положительное впечатление от поездки – красивый закат на Волге (мы через нее проезжали). Долго смотрела в уходящее солнце, пытаясь пробудить какие-то проблески в своем утомившемся от душной дороги сознании. Написала стих:

Солнце растворяется в воде

Маленькими капельками счастья.

Стайка разноцветных мотыльков

В танце закружилась, понеслась в нем.

Как песчинки золота в воде

Яркие оранжевые блики.

Мимолетное уныние в глазах -

Солнца заходящего улики.

Пустит лес махровую листву,

Он окутает уставшее светило,

На просторы тихие взгляну

Солнце скрылось, все вокруг застыло.

День первый

Приехали, распаковались. Cделали все формальные дела. Небо затянуло тучами… А где же долгожданное солнце? Его нет! О ужас! Увидели море – великолепную синюю бездну. Вечером пошел сильный дождь (а это в начале августа!) Мы оба промокли до нитки. У берега дул сильнейший ветер…

Что-то не очень сбываются пока мои мечты о беспечном отдыхе…

День второй

Погода наладилась. Ни облачка. Решили отправиться покорять город-герой Геленджик. Поймали автобус (проезд всего 10.50!) Скоро доехали. Вышли. Женя – как покоритель новых земель, вооружился картой и стал искать по ней интересные места. Но где-то он допустил ошибку в своих предположениях, мы заблудились и прошли видимо-невидимо.

Купались на городском пляже. Вода грязная, плавают водоросли. Зато – красивый вид на горы прямо с пляжа. Женя все время твердил: “Лучше гор могут быть только горы” (из песни Высоцкого). А ведь он прав!

Ходили в краеведческий музей. Катались на канатной дороге.

Также побывали в Сафари-парке (местный зоопарк намного меньше нашего – Свердловского. Но клетки у животных шире, им там просторнее).

Очень понравилось, словами не описать…

Опоздали на автобус и на ужин. Ловили машину, ели паштет с хлебом. Непразднично, конечно, но сытно…

Попробовали южное вино. Эх! Домашнее…молоденькое!

День третий

Слишком много впечатлений – тоже плохо, поэтому решили остаться дома. Купили матрасы! Осваивали плаванье на матрасах. Очень забавно получалось с самого начала ! Вся трудность в том, чтобы как можно раньше на него залезть, не упасть и сделать как можно меньше несуразных движений при этом… Вообще эту процедуру я скоро освоила.

Вот так – сделав всего 3 элементарных движения (см фото), можно отправляться в счастливое плаванье – хоть к мысу Геленджика… ну, а кто уверен в своих силах – может пуститься вплавь в Турцию за шубами, главное - все прямо и прямо, никуда не сворачивать .

День четвертый

Купались на диком пляже. Там большие булыжники – камни по всему берегу, зато – вода очень чистая. Настолько, что зайдя в полный рост в воду, можно рассматривать свой педикюр на лапках. Купили маску для подводного плаванья, чтобы получше разглядеть дно. Очень много медуз! Я не отважилась здесь плавать, т.к. боюсь медуз сильно. Женя – бесстрашный. Рядом с берегом плавала на матрасе, смотрела на дно и увидела рыбу. Да, да, настоящую (20 см). Только вид у нее был какой-то странный, с какими-то развивающимися кудрявыми плавниками.

Днем поехали в Пшаду на экскурсию (это название местной горной речки). Узнала интересную вещь: Кавказ в переводе с турецкого – “Тающая льдинка на солнце”. Очень познавательная экскурсия… По дороге рассказывали интересные кавказские легенды про красавицу Израмиль и властелина морей (о том как появился г. Геленджик). Когда приехали – нас (пассажиров автобуса) усадили по маленьким машинам и тут началось… Моря брызг, эмоций… быстрая скорость… Ух! Пшада питается от осадков – мелкая горная речка. Были на 3-х красивейших водопадах. Красивые места. Побывали также на пшадских дольменах. Там я почувствовала сильную энергетику, исходящую от них.

Вечером ходили играть в бильярд. Я играла первый раз в жизни, и выиграла у Жени!!! Новичкам везет.

Эх! Как мне нравится это многообразие впечатлений!

День пятый

Купила вкусных местных персиков. Они на вид были маленькие, неказистые, зато когда кусаешь их, сладкий сок течет аж по локтям. Очень сочный, прямо с ветки. Почему у нас нет такого климата? Я бы рискнула посадить у себя в саду подобное чудо.

Сегодня мы с Женей отправились покорять дикие виноградники – огромное поле за нашим домом отдыха (как у нас – на Урале - плантации картошки). Сначала шли по степи, перед нами разбегались в разные стороны всякие большие южные насекомые (цикады, кузнечики и т.д.) впечатлило их количество… Мы нашли рядом кусты ежевики и протоптанные к ним тропки. Видимо кто-то тут ее собирал. Мне что-то подсказывает, что это был именно тот, кто продает ее на рынке по 30 р стаканчик.

Нашли дикий виноград. Я в первый раз увидела, как он растет на природе. Правда, он был недоспелый…

По-моему, это виноград черных сортов.

Сфоткала.

День шестой

С утра поехали в Геленджик. Зашли в океанариум. Узнала, что пираньи боятся вспышки. Действительно, когда их фотографируешь, они начинают суетиться, нервно жевать стекло и пытаться тебя укусить. Разные милые рыбы. Больше всего понравился японская рыба. Название точно воспроизвести не смогу, но особенность у нее такая: в Японии их держат как у нас собак, почти каждый второй. Считается, что она приносит удачу. Живет около 30 лет, одна из самых долгоживущих рыб в мире.

Вместо заключения

Отдыхали мы с Женей в с. Дивноморское почти 2 недели. И старались проводить каждый день так, чтобы было что вспомнить в холодные январские морозы. Нужно сказать, у нас получилось на все 100%! Я не буду описывать все наши экскурсии и поездки… Но скажу, что кроме перечисленных мной, мы посетили еще Аквапарк “Золотая Бухта”, съездили на самую высокую в округе гору на джипе – высоту 800 м, ходили в пеший поход на скалу Парус и еще много-много интересного. Мой летний отдых сильно отличался от предыдущих годов. В этот раз я решила получить максимум возможных впечатлений от данного мне времени. Иногда мы уставали от такой “беготни”… Но скажу вам точно: отдых, проведенный на пляже, никак не сравнится с отдыхом отчаянного туриста.

Хочу поблагодарить моего спутника – Евгения Владимировича за отличную компанию, а также за терпение, проявленное в течение проведенного вместе времени. Также поблагодарить своих родителей за то, что оказали спонсорскую помощь. И сайт u-mama, что заставили меня вспомнить все эти прекрасные деньки.

Рекомендую вам, дорогие читатели, с. Дивноморское (г. Геленджик) для летнего отдыха.

На этом ставлю т.ч.к.

P.S.: Настоящий отдых – отдых для души, а какой именно он будет – зависит только от вас

Специально для сайта umama. Коль Татьяна.