Как мы Тальков камень брали

Проснувшись ранним субботним утром, удивляемся сияющему за окном солнцу. Уличный термометр также заметно поднимает настроение, показывая больше двадцати градусов. Ура! Можно осуществлять нашу давнюю задумку и отправляться в путешествие на Тальков камень. Но, прежде, складываем в багажник машины необходимые вещи и заезжаем в продовольственный магазин. Какая поездка за город без пикника на зеленой опушке и ароматно дымящихся шашлыков?

Выезжаем из города по Челябинскому тракту. Сквозь открытые окна машины доносится запах свежей травы и слышится стрекот кузнечиков. Испытываем совершенно забытые ощущения, такие нетипичные для этого лета. Ребенок на заднем сиденье в нетерпении подскакивает на месте, каждые пять минут, спрашивая, куда мы едем.

Перед постом ГАИ сворачиваем направо, проезжаем через поселок Кашино и оказываемся в Сысерти. Мое сердце всегда греют вот такие милые, уютные города. Проезжаем небольшие домики с ухоженными газонами, возле водокачки толпится местная ребятня, резвясь в прохладных брызгах, по пешеходному переходу прямо перед нашей машиной лениво покачиваясь, идет коровка, разрисованная темными пятнами.

Увидев небольшой парк аттракционов, расположенный на берегу Сысертского водохранилища, наш сын просит срочно остановить машину. Повинуемся и выходим. Несмотря на жаркую погоду, под ногами уже шуршат пожелтевшие листья – первый предвестник наступающей осени. Качели и карусели, кажется, находятся здесь еще с советского времени, но в этом есть своя прелесть. Тень старых деревьев скрывает от не на шутку расшалившегося солнца. Возле ворот парка с ноги на ногу переминается лошадка, запряженная в деревянную повозку. Забираемся вдвоем с ребенком на шатающуюся скамеечку и обдуваемые легким ветерком, отправляемся в путь – небольшое десятиминутное приключение. Я отдыхаю, а ребенок наслаждается новыми ощущениями.

После парка гуляем рядом с плотиной, наблюдаем за забавами взрослых и детей, отдыхающих на городском пляже, затем поднимаемся на гору. Ее вершину украшает массивный чугунный крест, впечатляющий своими размерами. Фотографируемся на фоне открывающихся видов и понимаем, что близится время дневного сна для нашего сына, а мы еще даже не приблизились к нашей основной цели – Тальковому камню.

Побережье Сысертского водохранилища занято туристами, пестреют многочисленные палатки, дымятся костры. Если есть хороший подход к озеру, то на небольшой пятачок претендует сразу несколько машин. Мы останавливаемся почти у ворот в заповедник. Здесь нет хороших спусков к воде, зато есть чудесная полянка, где мы и ставим палатку.

Это наш второй опыт укладывания малыша на свежем воздухе. И в этот раз мне удается обойтись лишь одной сказкой про Незнайку (в первый раз были мольбы, уговоры и даже попытки рвать на себе волосы). Пока малыш сладко спит в своем новом домике, обедаем и обсуждаем планы по взятию Камня. Два километра пешком не кажутся мне пугающим препятствием. Ах, если бы я знала, что весь этот путь нам придется по очереди с мужем нести ребенка на руках или играть в лошадку, когда ему вздумается сесть нам на шею.

После двухчасового отдыха наконец-то отправляемся в путь. Первые десять минут любуемся природой, вдыхаем свежий воздух и без устали фотографируем все, что попадается под объектив.

Проходит немного времени, и я начинаю вспоминать, как здорово было гулять с коляской. Но как же давно это было! Ребенок отказывается идти пешком, ноги заплетаются, руки отваливаются, но мы не унываем и продвигаемся вперед! Многочисленные указатели говорят о том, что мы идем в верном направлении.

И наконец, перед нами открываются чудесные виды. В сине-зеленое озеро прямо с каменных плит и деревянных мостиков ныряют отдыхающие. Со всех сторон его обступают высокие скалы. На вершину мы не пойдем. Серпантин вьется прям вдоль обрывов. С ребенком штурмовать гору страшно. Да и малыш не горит желанием. Сбрасывая на ходу сандалии и с криком «хочу купаться», он уже бежит к воде. Не останавливает его ни ледяная вода, от которой буквально сводит ноги, ни наступающей вечер со свойственной августу освежающей прохладой. Отвлечь сына удается лишь удочкой, которую мы на свою удачу прихватили с собой. Пока ребенок «рыбачит» с краешка озера, мы осматриваемся вокруг, читаем таблички с описанием места, разглядываем отдыхающих.

Очень много здесь молодежи, но есть и семьи с маленькими детьми. На полянках разбиты целые лагеря, здесь останавливаются даже с ночевкой. Полюбовавшись местными красотами и собравшись с силами, отправляемся в обратный путь.

Наивно полагая, что другая дорога окажется легче, в итоге создаем себе лишние проблемы. Но растущие в большом количестве ягоды черники, земляники и костяники подсказывают, что не зря мы идем именно по этому пути. Ребенок периодически теряется в зарослях травы, на корточках собирает ягоды, складывает их в рот и размазывает сок по лицу и одежде. До машины мы добираемся уставшие, голодные, но полные надежды, что в скором времени отправимся в новое путешествие…