Наш crazy season в Египте

Дело было прошлым летом. Египетский август туроператоры называют “crazy season”, недвусмысленно намекая, что в такую жару ездят «отдыхать» только сумасшедшие. Мы решили, что нам все ни по чем, купили тур, потом уже посмотрели погоду в Интернете.

И что же? На все дни температура +38 С воздуха, +28-30 С воды. К слову сказать, прошлый август был не в пример этому - очень холодный и дождливый - не более +15С. Так что - была не была, изменить уже ничего все равно нельзя! Решили, поедем хоть погреемся .

Путевка на 12 дней, Хургада, отель Хилтон Лонг бич 5* по каталогу Пегаса и 4* по-честному - на ресепшн висит табличка-картуш со звездочками , аll inclusive. Пегас нам, в принципе, понравился, но было пару неприятных моментов, которые, естественно, подразумевались, но внимания на них акцентировано не было.

1. День отлета включается в число дней тура, а поскольку у нас вылет был в 23-00, сами понимаете, день был оплачен зря.

2. День отъезда. Чек-аут в 10-00 или 12-00. Обратный самолет также ночью. Но браслеты срезали утром, чемоданы поставили в чемоданную, доплатить до вечера нам не предложили, да и платить 2 раза за одно и то же как-то непривычно, и мы целый день были изгоями в своем же отеле.

Ничем пользоваться нельзя, полотенца на пляже не получишь. Правда, море - бесплатно . Таким образом, 2 проплаченных дня у нас пропали в Космосе. Ну да и бог с ними.

Перелет

Туда и обратно летели Оренбургскими авиалиниями. Ругать не стану, да и хвалить не буду - довезли целых и невредимых, и на том спасибо. Для интересующихся: чем кормили - не помню . Стандартную коробочку дали с пайком, что-то горячее было. А, очень хотелось пить, но почему-то с водой была напряженка. Давали через раз.

Прилетели мы уже ночью, в аэропорту всем миром заполнили доки на наклейку-визу, отстояли небольшую очередь на паспортный контроль (прибыло сразу 2 самолета) и нас повезли по отелям. Наш был 5-ым или 6-ым, поэтому трансфер занял почти час.

Зная фишку про взятку в паспортах и номера на краю географии, я вспомнила все, чему учили на уроках английского, рванула первой на регистрацию и лучезарно улыбаясь администратору, сообщила, что нам нужен самый лучший номер, потому что мы молодожены и вообще . Уже через 20 минут мы заходили в свой номер. Нам достался стандартный номер в корпусе Family (видимо, туда селят семейных, а раз мы молодожены, пора привыкать ) на первом этаже.

Нам сначала это не понравилось, но оглядевшись на следующий день, мы поняли, что у нас действительно лучший номер (при этом без взяток). Рядом вообще все - бассейны, бары, дорожка к морю, амфитеатр, до обоих ресторанов 5 минут медленным шагом, но этот корпус находится как бы в стороне от главного корпуса и центральной «улицы», поэтому у нас было тихо, мимо нашей террасы прошло за все время от силы человек 5. Очень удобно было закрыть дверь изнутри, а выходить через терраску.

Про отель

Он просто огромный. Главный трехэтажный корпус, двухэтажный полукруглый Фэмили (где жили мы), и целая куча бунгало, которые начинались от пляжа, а крайних мы за все время так и не увидели. Кто жил там, говорят, до ресторана и на море возят тук-туки.

На территории есть 2 бассейна. Один в форме восьмерки, поменьше (около нашего корпуса), и просто огромный у главного корпуса с водопадами, течением, мини-горками и прочим. Купались там только 1 раз, потому что для купания есть МОРЕ, да и лежаки возле него всегда заняты.

Еще есть джакузи, спортивные площадки, детский клуб, амфитеатр для вечерних шоу, два ресторана "ALL" и 1 арабской кухни а-ля карт, дайвинг клуб, аптека, массажный салон, салон красоты. Может, что-то еще, я уже не помню .

Размещение

Основные моменты я уже писала выше, но, несмотря на тип корпуса, номера везде одинаковые: комната с большой кроватью, санузел с ванной/душем, умывальник, вмонтированный в каменную плиту, фен, сейф, телевизор, бар-холодильник, здоровый шкаф-купе со встроенной гладильной доской и утюгом.

Один момент, на который надо обратить внимание при заселении. В Фэмили есть номера (у них нумерация с дробью или с «А»), у которых окна выходят во внутренний дворик! Т.е. номер представляет собой эдакую кладовку, где и днем, и ночью сумерки. Зато плюс - не нагревается солнцем .

Питание

ALL и в Африке ALL : все, что вашей душе угодно с 8 утра до часу ночи. Завтрак, обед, ужин длятся по 3 часа и нет такого, что к началу все поставили, а последним есть нечего. В любой момент можно было прийти и поесть, что хочется. Как только заканчивалось что-то, тут же приносили полное блюдо. Между «кормлениями» можно есть и пить в барах - соки из коробочек (очень вкусные и таких нет у нас - гуава, папайя…), что-то типа шаурмы, хот-доги, хот-доги с котлеткой внутри, поп-корн, мороженое, напитки местного производства, везде стоят кулеры с водой, холодным каркаде и юпи, и пр., пр., пр.

Фоток ресторанов нет, так как там все закрыто колпаками из нержавейки, салфетками, поэтому фотка была бы неинформативной

На завтрак была очень вкусная выпечка (8-12 видов), яйца по-всякому (вареные, омлеты, пашот, глазунья), оладьи (пекут при вас) каши, мюсли-шарики-хлопья, йогрурты, колбаса-масло-сыр, мед, варенье, котлеты, сырые овощи, фрукты, чай-кофе-молоко (холодное и горячее).

В обед 2-3 вида супа (1 очень вкусный - bird tongue назывется (птичий язык), потому что в него кладут (я не поняла) то ли макаронные изделия, то ли это бобовые какие-то по форме напоминающие дынные семечки - «птичьи язычки». Ну, в общем, как суп магги, только гораздо вкуснее и он максимально европейский по вкусу. Так же есть мясо, рыба, курица, море гарниров - как европейских, так и национальных, типа риса с жареной вермишелью (кстати, это очень вкусно), салаты как из свежих, так и отварных овощей, уже можно брать местное пиво и вино

В ужин салатов так же море, картофель-фри, обязательно что-нибудь на гриле (курица, рыба), гарниров 6-8, и тортики всякие разные - бисквиты, а-ля птичье молоко, желе, опять же местный алколголь сколько влезет, а влезает его много, потому как градусов почти нет. Пиво едва 2-3 градуса .

Короче говоря, на обед мы ходили раза 3 от силы, ибо это невозможно столько всего есть.

Море

Красное море можно сравнить с… ну только с Красным морем! Чистейшая голубая вода, богатейший подводный мир, спокойное и огромное! Я влюбилась в него сразу! У отеля просто огромный пляж (собственно, понятно из названия - Длинный пляж), что имеет ряд плюсов:

1. практически всегда были свободные лежаки у самой воды,

2. всегда можно отойти от шумной компании,

3. выбрать подходящий заход в море,

4. можно уйти далеко-далеко к пирсу, с которого ныряют дайверы, и плавать там,

5. очень красивый коралловый риф,

6. песчаный заход. Мы купались всегда босиком. Никаких ежей, медуз и пр. Плюс долго море мелкое - раздолье для детей.

7. кораллы и рыбок можно наблюдать просто стоя в воде и опустив лицо в маске в воду. Уникальный шанс посмотреть на морских гадов тому, кто не умет плавать, ну или не хочет.

Развлечения

Работают аниматоры. Каждый день аквафитнес, танцы живота, просто танцы типа арам-зум-зум. Есть детский клуб, где занимаются с детьми, детская дискотека, взрослая, ежевечерние шоу. Т.е. скучать придется, если только закрыться в номере и накрыться подушкой .

Экскурсии

Неоднократно читали предостережения бывалых туристов, что у гидов экскурсии дорогие, а на улице дешевые. Но мы не решились покупать на улице. Их торговцы похожи на наших времен начала 90-х на Бебеля. Нафигнафиг. Взяли все экскурсии у Пегаса. Съездили в Луксор, Каир, на Остров Утопия и на квадроциклах в пустыню. Сами неоднократно ездили в Хургаду на шоппинг, магазины и забегаловки работают до поздней ночи.

Погода

Ну да, тепло. +36-38 все дни. Ни одного облачка на небе. Но такая температура не должна пугать. В Турции-Сочи гораздо меньшие температуры переносятся хуже из-за влажности. Там очень низкая влажность, и жара почти не чувствуется. Конечно, гипертоникам, маленьким деткам и будущим мамочкам не надо ездить в crazy сезон, мы же были просто рады теплому солнышку .

Море просто супер 26-28-29 градусов. Никаких проблем, чтобы зайти. Я обычно подолгу стою в воде, «привыкаю». Тут нет. Разделся - зашел-нырнул. Вынырнул, дошел до шезлонга - купальник сухой, плечи обгорели . Именно так и было первые 2 дня. Мы мазались кремами, привезенными из дому все время, которое не спали и не ели. Сначала от солнца, потом после солнца. Но все равно к вечеру были красные как раки, даже ноги. На третий день пошли и купили их местные средства. Вот с ними красота, больше не обгорали, да и привыкли немного, наверное.

Самой экстремальной оказалась экскурсия в Луксор. Вот там да, жарко +45, открытое место, пустыня. После долго пребывания на солнышке состояние такое, как будто очень хочется спать. Но все равно было интересно и красиво. Но лучше в пустыню ездить осенью или зимой.

Итоги

Для тех, кто пролистнул мои многостраничные описания и посмотрел только фотки кратко оглашу итоги:

1. Никакой такой уж-невтерпеж жары нет. В офисе сейчас гораздо труднее сидеть.

2. Не обязательно было брать all, вполне достаточно завтраков-ужинов.

3. Отдых получился просто супер.

4. Чтобы много ездить на экскурсии, можно брать отель подешевле. Все равно, пока на экскурсии, ничем не пользуетесь .

5. Этот отель идеален для семейного отдыха. Расположение, питание, развлечения, все сделано с расчетом на детей всех возрастов.

Жду-не дождусь следующего отпуска, чтобы снова поехать в Египет!!