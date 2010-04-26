Как поиграть ребенку на отдыхе без игрушек?

Отправляясь в далекую страну под названием Таиланд, сыну было сказано:

- Рома, берем с собой только одну машинку! Ехать далеко и долго, везти с собой много игрушек тяжело, поэтому если что, то там купим тебе игрушки!

На мое удивление, там покупать игрушки не пришлось. Ребенок всегда сам находил себе занятия не только на пляже, но и в отеле, и в кафе, где мы ужинали.

В кафе непременно в ход шли зубочистки и салфетки, стоявшие в специально для них отведенной коробочке. А после пары замечаний мамы о том, что ими ещё и людям пользоваться! – шла в ход сама коробочка, которая, конечно же, была уже не коробочкой, а машинкой :)

В номере отеля, прохлаждаясь и пережидая солнцепек, Рома раскладывал по периметру кровати свои ракушки, собранные во время вечерней прогулки по берегу пляжа. Он обязательно пересчитывал их, и когда все ракушки из мешка были разложены, то сын гордо сообщал мне:

- Сорок одна, мама!

А мама с ужасом думала: что, если вдруг завтра он не досчитается хотя бы одной из них? )))

Так же в номере любимым занятием (после чая с печеньками, конечно) была книга. Самая обычная книга, которую он всегда читал после душа, сидя на кровати, завернутый в полотенце, ожидая, когда душ примет мама И даже брал её с собой на улицу

В фойе отеля, пока мама «прохлаждалась» в Интернете, Рома развлекался на скамейках, что напротив ресепшн, на которых лежали такие удобные и интересные подушечки. Можно было складывать их горкой, разложить в ряд, чтоб поваляться на них, а можно было просто у всех-всех подушек расстегнуть замочки. А потом застегивать их вместе с добрыми тайками, которые ещё и сандалии малышу помогут надеть )))

А так же над скамейками были многочисленные окошечки, которые отлично открывались-закрывались )

На пляже занятий куда больше! Оказывается, можно просто собрать упавшие с дерева листья и повтыкать их в песок в определенном порядке (понятном конечно же только одному ребенку).

Можно взять сандалии (не только свои, но и мамины, и маминой подруги); которые тут же превращались в машинки. Эти машинки ездили, выстраивались в цепочки, заезжали в различные «гаражи», закапывались в песок.

А так же можно было просто подурачится сандалиями :)

Нет с собой бумаги для рисования и карандашей? Не беда! Берем матрас с лежака, насыпаем на него песочек и рисуем пальцем все что угодно

А можно и зонтик стащить, пока никто не видит )))

А так же покатать с места на место упавшие с пальм за ночь кокосы!

Зачем конструктор? Вот тут, возле массажных домиков есть материал - старые кирпичики! Вот и домик готов! А тайки, выглядывающие из массажных домиков, заодно ещё и массаж предложат и маникюр )))

Ну и конечно же – песочные замки.

А так же можно книгу с маминой подругой почитать, благо она добрая и совершенно не против :)

А можно просто на берегу в волнах поваляться. И поиграть с ними… Ну или они с тобой