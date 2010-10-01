Крым, сентябрь 2010

Два дня назад вернулись из Крыма. В том году в первой половине сентября нам показалось жарковато, поэтому в этом году поехали на 2 недели позже. Не пожалели абсолютно - погода была как раз по нам - 25 - 28 градусов, без дождей. Ходить гулять не жарко, купаться - самое то.

Жили все 2 недели в Симеизе, поселок очень понравился. Пляж - лучше чем в Ялте, ближе чем в Балаклаве, это если с прошлогодней поездкой сравнить.

В первые пару дней гуляли поблизости, по окрестным скалам. Потом почти каждый день ездили куда-нибудь подальше.

Съездили в Воронцовский дворец.

Поехали в Большой каньон, причем в ту сторону ехали через Ай-Петри - капец серпантин, думала помру там , обратно - через Бахчисарай - хоть и дальше, но в разы прямее и приятнее. В каньоне сходили только до Ванны молодости, дальше не пошли, решили что Тошик слишком устанет. Все покупались в "ванне" - вода холодная, но все же теплее, чем в проруби в горных озерах. Даже Тоша по колено в воде побродил .

Поскольку обратно поехали через Бахчисарай - подумали заодно посмотреть Чуфут-Кале - Тошке понравилось очень, облазил все комнатки, мы с мужем ожидали большего. Понравился пещерный монастырь - снаружи особенно, внутри не очень интересно, а вот снаружи - прикольно смотрится.

Следующий день пошли разыскивать скалолазные места. В Симеизе их полно. Скалы Крыло лебедя и Кошка. Так что скальную снарягу тащили не зря .

Сходили еще раз по таракташской тропе - спуск с Ай-Петри в Ялту - в том году нам с мужем там очень понравилось (об этом - здесь: Крым – поход с четырьмя малышами и другой не менее активный отдых), поэтому в этом сводили по ней друзей, которые там еще не были - они тоже впечатлились.

Для Тоши целью спуска в Ялту был зоопарк - очень ему туда хотелось, ну и мне тоже в том году зоопарк понравился. Животных разрешают кормить, но конечно кормами, которые продаются у входа в зоопарк, а не чем попало.

Еще ездили в Эски-Кермен. Очень понравилось, по сравнению с Чуфут-кале - особенно, прогуляли там несколько часов, ребенок в восторге, взрослые тоже остались довольны.

Особенно впечатлил осадный колодец - спустлись по нему сначала вниз, но не о конца, т.к. там уж больно крутые ступеньки. Пожалели, что не взяли веревку. Но потом мужчины наши нашли в него заход снизу - вверх даже по таким крутым ступенькам поднялись они спокойно. Мы с Тошкой уж не пошли.

Предпоследний день провели в каяках. Морской каякинг - дорогая экскурсии, но очень интересная. Заказала каяки, стартовали утром из Балаклавы. Причем сначала хотели плавать 3 - 4 часа, в итоге проплавали часов 7. По словам инструктора, за это время прошли около 20 км. Нам каяк дали двухместный - влазит двое взрослых и двое детей. По пути встретили 3 грота.

Два каяка - один - одноместный, и второй - с двумя нашими товарищами - умудрились почти сразу кильнуться. Один - накатило волной его на камень, каяк-двушка - засмотрелись на медузу наклонившись на один борт .

Мы после этого разуверились в том, что наш каяк мега-устойчивый и наклонялись уже очень осторожно - нам с Тошиком киляться не хотелось совсем . По берегам местами высоченные скалы, а в других местах наоборот - высаживались покупаться и отдохнуть на маленьких пляжиках. В общем, каяк у меня стал, пожалуй, самым сильным впечатлением поездки.

Еще ездили в Красную пещеру - пещера красивая, длинная, понравилось. Но фоток почти нет - не умею в пещерах фоткать. Причем после обычной экскурсионной программы, на которой мы были все вместе, мужчины наши еще через несколько дней съездили туда на экстрим-тур - с проныриванием сифонов и прохождением в дальнюю часть пещеры - почти 5 часов ходили в гидрашках по подземной реке - они в восторге. Но мы - девушки решили, что нам такого счастья не надо .

Еще без меня уже муж возил Тошу в дельфинарий, Поляну сказок, Севастополь погулять и на Диораму. Я в эти дни скалолазила вовсю .

