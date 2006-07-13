Как мы отдохнули в Голубицкой

Общее впечатление

Ездили мы всеё семьей - мама, папа, дочка (6 лет).

Отдохнули отлично! Повезло с погодой: стояла жара, только в воскресенье 2 июля резко похолодало до +13 и поднялся ветер. Вода в море теплая, до +25, утром море спокойное, а вечером такие классные волны - кайф!

Мы были на машине и съездили для сравнения на Черное море в Витязево. Вода там намного холоднее (на Черное лучше ехать в середине июля-августе), но море прозрачное и гораздо солонее.

Дорога

Ехали мы на машине. Неприятно удивили Ростовские ГАИшники, такое впечатление, что от них без штрафов не уезжает никто.

ВНИМАНИЕ! У иномарок в техпаспортах должно стоять "VIN отсутствует". У нас был указан VIN - привязались. Суть в том, что VIN состоит не только из тех циферок-буковок, которые рядышком указаны, но еще и какая-то отдельно стоящая буква есть. Вот ее свердловские ГАИшники и не указывают. Ростовчане на этом бабло стригут.

Ехали обратно - видели только филейные части инспекторов. Их взгляды были направлены на машины с регионами 66, 89, 86, 59, ехавшими на юг.

Путь через Самару, Саратов, Волгоград, Ростов, Тихорецк, Тимашевск, Темрюк. Хорошие дороги в Ростовской области и в Краснодарском крае. Очень плохой отрезок - в районе Камышина (это перед Волгоградом).

Ночевка в кемпингах стоит 180-200 руб. место. Есть душ, кафешки.

Ехали трое суток, можно быстрее, конечно, но у нас один водитель. Ночами не ехали - спали, выдвигались в 6-7 утра и ехали до 9-10 вечера. Останавливались покушать, пофоткаться, ездили по Волгограду - были у дома Павлова и на Мамаевом кургане.

Обязательно остановитесь в Башкирии около санатория Янган-Тау - там красивые водопады Кургазак. Можно набрать в канистры вкусную миниральную воду. Везде указатели, не заблудитесь. Главное, чтобы атлас дорог был с собой.

Из трех ночей по дороге туда последняя у нас получилась совершенно незапланированная, уже в Тимашевске (до Голубицкой около 2 часов езды), но иначе бы мы въехали в Голубицкую около 12 ночи. Задержка произошла из-за рулежки с ГАЙцами и еще колесо проткнули - меняли. Поэтому туда - 3 ночи, и въехали в Голубицкую рано утром.

Жилье

Проблем с жильем в Голубицкой нет - на многих домах висят таблички "сдается комната". Много столовых и кафешек, где можно недорого покушать. Вообще место такое уютное, спокойное, и люди там очень доброжелательные.

Мы жили в частном секторе: дворик на 6 комнат, прямо напротив детского аквапарка. Комнату нашли практически сразу - мне очень понравился дворик: много зелени, кусты роз, и цветет жасмин. От нас было до моря 5 минут (ул. Курортная, 10). Рядом полно кафешек, но музыка нас ночью не беспокоила, т.к. комната находилась в глубине двора.

Одно место у нас стоило 150 руб. Душ есть из бочки, а есть горячий (через водонагреватель). За стоянку авто денег не доплачивали.

Если нужен душ и туалет в номере, то цена за койкоместо дороже - 250 руб. (это комнаты в кирпичных двухэтажных домах). Гораздо дешевле (по 100 руб.) жилье на горе, но оттуда до моря идти минут 20, а это по солнцепеку не очень приятно. Так как мы практически сразу нашли жилье, то цен на базах и пансионатах не знаю. Имхо, там дороже, чем у частников.

Следует учесть, что у частников мало комнат на двоих, в основном на 3-4 койки. И у частников ночью жилье не снять, спят они уже. Поэтому если приедете вечером, то наверное лучше сразу на базу или в пансионат или там переночевать, а утром походить по Голубицкой и посмотреть жилье не торопясь.

Там, где мы жили, нет двухместных комнат, только трех -четырех. Можете зайти к тем, у кого мы снимали, хозяина зовут Владимир. Мужчина лет 45-50, сам родом с Челябинска , поэтому проникся к нам чувствами и спрашивал: "Ну, как там Урал?" Привет передавайте, если что.

Обязательно смотрите только чтоб окна не выходили на улицу в близости от кафе. А то все песни Сердючки и Лолиты выучите наизусть-их включают в кафешках часто и громко.

Питание

Питались мы в кафе, иногда готовили дома - мои постоянно просили манную кашу. Уж очень вкусное там молоко!

А какие там вкусные кукурузные палочки в магазине продают!!!

Развлечения

Дочка научилась плавать и была в диком восторге от этого - жилет был заброшен в дальний угол.

Для нашего папы-рыбака тоже нашлось занятие - гонял на рыбалку (успешно!). Ездил на машине из Голубицкой в сторону Темрюка, по мостику через речку и потом сразу налево по проселочной дороге еще километров 10-15. Там речка соединяется с морем.

Мы с дочкой не поехали - поленились встать в 4 утра, а муж говорит, что природа там обалденная. Видел огромных водных черепах и больших зеленых ящеериц. Не фотографировал - удочки мешали. Рыба: таранка (как наш чебак), сазаны, пара линьков и красноперка. Сазанов мы жарили , из остальной уху варили.

А вообще спрашивайте у местных, они там с удовольствием объясняют, где рыбные места.

Телевизор у нас был во дворе, на веранде. Но мы с собой маленький TV брали, в комнате ловил 2 программы: СТС и их местный канал "Любимый".

Мы чего-то там совсем разленились и предпочитали валяться на солнышке. Ездили только в Анапский дельфинарий и на Черное море в Витязево. Но вообще в самой Голубицкой много экскурсий предлагают: по винным заводам Тамани, на грязевые источники, в дельфинарий, на какие-то водопады и т.п.

Про аквапарки в Голубицкой: их два. Один маленький, называется "Гидропарк", там 3 горки и два бассейна. Цена 50 руб. на ребенка до 6 лет, 100 руб. - после 6 лет, взрослому 200 руб. Билет дается на целый день, можно уходить-приходить. Стоят шезлонги, кафешка есть.

Большой аквапарк находится на окраине поселка. Билет взрослому - 500 руб., дитю - 300 (на 6 часов, с 9:00 до 15:00 либо с 15:00 до 21:00). К сожалению, в большом аквапарке мы так и не побывали.

Почта, телеграф, телефон…

Насчет карточек и банкоматов не знаю - мы были с наличными. В Темрюке видела банкоматы Сбербанка.

Мегафон ловит практически по всей дороге, и в Голубицкой связь отличная. Би-лайн тоже. Насчет других операторов не знаю.