Летняя Барселона для детей

Еще в прошлом году после отдыха на побережье Коста Бланка (городок Санта Пола около Аликанте) Испания оставила неизгладимое впечатление, захотелось снова вернуться в эту страну. На этот раз местом отдыха был выбран небольшой городок Кастельдефельс вблизи Барселоны.

Почему именно Кастельдефельс? Потому что один из главных моих критериев при выборе места отдыха является наличие поблизости крупного исторического города с интересной архитектурой, экскурсиями и возможностью насыщенной развлекательной программы для детей.

Летели из Екатеринбурга через Стамбул Турецкими авиалиниями, которые очень порадовали и отношением, и питанием. Вообще одни положительные эмоции.

Расходы

Как я убедилась за два раза своего самостоятельного путешествия по Испании, в этой чудесной стране можно отдохнуть как очень бюджетно, так и очень недешево. Сейчас я пишу про самостоятельный отдых, не через турфирму. Это самостоятельное бронирование билетов, апартаментов, самостоятельные экскурсии и т.п.

Так, если в прошлом году отдых на 1 взрослого и 2 детей (3 года и 6 лет в том году и соответственно 4 года и 7 лет в этом) обошелся нам примерно в 125-130 тыс. руб, то в этом примерно в 200 тыс.

В прошлом году - июнь и Коста Бланка, совсем недорогие апартаменты. В этом году - три недели, точнее, 23 дня, июнь-июль и просто суперские отличные апартаменты около Барселоны.

Готовили завтрак в апартаментах, варили кашу+фрукты, йогруты... и раз 7 обед/ужин. Если честно, я хотела готовить в апартах ужины или обеды всегда, но в кафе такаяяяяя рыба, так вкусно... Продукты, конечно, в Испании отличные, готовить приятно... но съесть вкусняшку в кафе еще лучше!

Если заранее брать билеты и бронировать отели, то можно уложиться и меньше, чем 200. Расскажу, почему примерно такая сумма у нас. Авиабилеты мы покупали ооочень заранее в ноябре и вышли они на нас 56 тыс. Но! были в этот время и билеты дешевле значительно, в сумме тысяч на 10-12 меньше, у других авиакомпаний. Я выбрала ту авиакомпанию и те стыковки, которые были удобны мне. Хотя стоимость билетов могла быть примерно 45-48 тыс.

Дальше, апартаменты. Вариантов очень много, на любой кошелек и любые пожелания. Выбирай только то, что по душе. Мне понравилось вариантов 7-10 примерно и все в разной стоимости. И при большом желании апартаменты можно выбрать и дешевле.

И теперь питание, если завтраки и ужины готовить самим, очень дешево получается и питание. Поскольку обеды в Испании в кафе очень недорого, особенно menu del dia. Проще говоря, первое, второе, третье и компот за 10-11 евро на троих Примерно как-то так. Ужины - да, хорошо покушать выйдет дороже. Ну и овощи, фрукты в Испании традиционно вкуснее, ароматнее и дешевле .

В этот раз у меня не было цели очень экономно отдохнуть. Хотя в Испании это реально.

Билеты в музей для детей недорогие (Музей науки вход вообще бесплатный). Транспорт недорогой (метро, автобусы, скоростные электрички). Причем, при наличии определенной карты (так скажем, абонемент на несколько поездок) при пересадки с одного вида на другой поездка вторая не считывается (бесплатная) если пересадка в пределах 1,5 часов.

Только билеты в парки аттракционов - статья существенная по расходам.

Место жительства

Итак, Кастельдефельс. Три недели чудесного теплого моря, незабываемых экскурсий и впечатлений. Мы жили в апартаментах минутах в 3-5 от пляжа. Скорее, 2 минуты до пляжа и до кромки моря по пляжу еще минуты 3. Вот такой широченный, сказочный пляж с мелким песочком и всевозможными детскими площадками, лазилками/ползалками, оборудованный через каждые 100 метров туалетами (всегда в идеальном состоянии, чистые), душами, спасательными вышками и всевозможными кафе. Чудесный широкий пляж, прекрасный заход в море, мелко примерно 2-3 метра, метров через 15-20 меня скроет (я 1,58 ростом).

В городской части Кастельдефельс есть крупные супермаркеты, Меркадона и другие, в пляжной (в которой жили мы) такой только один Sorli Discau (совсем небольшой, но и молочная и охлажденная мясная продукция есть). Ну, и парочка небольших магазинчиков на проспекте Maritim тоже есть, с выпечкой, молоком и т.п.

Кастельдефельс - очень зеленый городок, все виллы в пляжной части окружены такими чудесными соснами, а запах... божественно! Район Коста Бланки, конечно, совсем не такой зеленый.

Наши апартаменты - не в комплексе апартов, это квартира в небольшой вилле (в ней три квартиры, у каждой свой вход с отдельной стороны. Я их нашла на сайте niumba.com, переписывалась с собственницей испанкой.

Апартаменты оплачивала полностью до поездки (первый платеж 300 евро в декабре, остальную сумму нужно было перечислить за 1 месяц до заезда). Порт Авентуру, отель забронировала в январе (тогда были очень хорошие скидки на номер, практически 50% по-моему) - предоплата 50%, еще на месте в день приезда остальные 50%.

Экскурсии, прогулки, путешествия

Мы не любители долго лежать на пляже. Наоборот, нас с детьми постоянно охватывает желание все посмотреть, изучить. Поэтому практически весь наш отпуск прошел в режиме: с утра пляж, во второй половине дня – прогулки по Барселоне. От наших апартаментов до ж/д станции в Кастельдефельс ходьбы минут 10-12. Мы садились на электричку до Estacio De Franca (ехать минут 20-25) и отправлялись гулять.

Коляску с собой нужно брать и везде с ней ходить. Нам 4 года и ничего, колясочка с нами была, и на фуникулерах, и на горе, и в парке аттракционов. Ох, как иногда выручала! Сама бы честно в нее залезла иногда .



В Испании все по-человечески, везде съезды/заезды/везде есть место, чтобы коляску поставить, и даже!!! пристегнуть с ребенком в автобусе можно.

Карту покупали здесь и заранее, очень понравилось издание наше "Барселона с детьми. Оранжевый гид." К нему отличная карта прилагалась. Еще одну брала, по итогам пользовались только этой. Книгу в Лабиринте заказывала.

Карта всегда с нами. Передвигались пешком. Потому что выезды были в конкретный район Барселоны. Если приезжали на электричке на Французский вокзал - то это Зоопарк, Парк Цитадель, Аквариум, Фуникулеры на Монжуик, музей шоколода и др. - все рядом.

Если ехали на автобусе прямом до пл. Каталониии - то это Рамбла, Бокерия, пл. Испании по пути и фонтаны и т.д. Все рядом. Прогулка в пределах максимум 30 минут. Не устанешь. До Музея Науки и Тибидабо с пересадками, но все понятно, что и как.

Покупали Т-10 (проездной), поездки так дешевле+ бесплатная поездка была несколько раз при пересадке в пределах 1,5 часов, не считывалась. Карточка Т-10 действует и на электрички, и на метро, и на автобусы. Можно использовать на несколько человек, только ее прочикать нужно столько раз, сколько вас едет.

В электричке остановки не объявляют, но в каждом вагоне бегущая строк, на ней всегда пишут, какая остановка следующая. Около путей в Барселоне табло, на нем указано направление, в котором сейчас с этого пути поедет электричка.

Проездной прочикать можно где-то прямо на перроне, даже на перрон не пройти, турникет будет, а где-то просто стоит оранжевенький такой терминал узкий, высокий, прямоуголный.

Зоопарк оставил чудесные впечатления. Большой, красивый, много животных. Жирафы, которые просто позируют, когда их фотографируешь, начинают мимо тебя вальяжно прохаживаться, вытягивая к тебе свои шеи... бегемоты, довольные жизнью, розовые фламинго. И да, павлины, которые гуляют везде, на свободном выгуле, ну примерно, как у нас голуби. Сначала мы их считали, но примерно, после 30-го сбились со счета? Дети в восторге!

Второй наш выезд был в Океанариум. Добирались на автобусе из Кастельдефельс (линия L94) до площади Каталонии (ехать минут 40), а потом чудесная прогулка по Рамбле, мимо «живых» статуй, с заходом на рынок Бокерия. Фрукты, соки, вкусняшки и еще 10 минут дороги до Океанариума. Мы с детьми первый раз оказались в таком большом Аквариуме/Океанариуме. Акулы и прочие морские жители очень порадовали, как и имитация подводной лодки там же, оборудованная для детского развлечения и ползания маленьких детей.

Ну а после (энергии у нас много) прогулка в Парке Цитадель (до него идти от Аквариума минут 15 максимум с детьми пешком), катание на лодочке, электричка в Кастельдефельс (от Парка Цитадель до Французского вокзала идти минут 5).

И вот тут небольшое разочарование. Как ни готовилась я заранее, как не простраивала все маршруты и всю транспортную схему наших передвижений, никак у нас не получалось на электричке вернуться обратно на Platja Castelldefels, возвращались мы все время на ту станцию, которая находилась в городской части нашего городка, а не в пляжной (всего 2 станции в городе). Хотя нас это не огорчало особенно, прогулка пару минут, автобус и пара остановок до наших апартаментов.

Нам на месте не сидится. В планах до поездки было подняться на одну из гор в окрестностях Барселоны на фуникулерах. Приоритетом был Монтсеррат. Но так случилось, что побывали мы и в крепости Монжиук (поднимались на фуникулерах от метро, спускались на фуникулерах в Порт). Какой вид, просто завораживает. Детскому восторгу предела не было.

Монастырь на горе Монтсеррат стал нашим вторым выездом вверх. Поездка, как и все, была во второй половине дня. Как ни странно, наверху было не так много людей, как мы ожидали. И даже нам удалось прикоснуться к Черной Мадонне и загадать желание, при этом мы простояли в небольшой очереди минут 10-12 (ну никак не 2 часа, как я себе представляла до поездки, начитавшись отчетов других путешественников). Горы завораживают. Это не просто горы, это ГОРЫ. Они нависают, впечатление потрясающее. И такая высота!!!

Ну, и третий наш выезд на высоту… гора Тибидабо и Парк аттракционов на нем. Вся Барселона - как на ладони. Особенно, когда летишь на старинном самолете (старинный аттракцион на Тибидабо). Он и вправду старинный. Там внутри все такое… из прошлого. Очень здорово! А виды какие! Конечно, парк на Тибидабо не Порт Авентура (а поднимались на Тибидабо мы уже после нашего трехдневного катания в Порт Авентура). Но не аттракционы здесь главное, а высота, виды на Барселону, чудесный фуникулер. Все это оставило неизгладимые впечатления у детей. К тому же, Тибидабо стало просто продолжением нашего посещения Музея науки CosmoCaixa. И из музея до Тибидабо мы прогулялись пешком, дорога заняла минут 20 у нас, идти в горку тяжеловато… Но интерес, что там впереди будет, нас просто подгонял.

Музей науки очень большой. Когда мы там были, там испанские дети группами по 20 человек заходили (видимо, школы, кружки спортивные на выгуле) так вот они там все так расходились по территории, что было ощущение пустого музея. Краткое описание его – наш мир и как он устроен. Что такое ураганы, торнадо, айсберги, гроза и молния, море и песок – все это в нем есть, все потрогать можно, понажимать, запустить ураган, торнадо, прикоснуться к настоящему айсбергу, побывать в настоящих тропиках (полностью воспроизведена флора и фауна).

В музей науки Космокаиша (CosmoCaixa) бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца с 17-00 до 19-00.

Если Музей науки пришелся по душе младшему, которого оттащить от кнопок и рычагов было невозможно просто, и увести оттуда также, то Музей шоколада стал любимым местечком старшего ребенка, нашей сладкоежки. Все из шоколада. Детский рай! Герои мультфильмов из шоколада, чудеса света из шоколада, известные футболисты из шоколада… все! И еще шоколадки на входе в качестве билетиков, ням-ням… А на выходе опять шоколад! Сколько его!

Мне очень хотелось прогуляться в Барселоне около Саграды Фамилия (удалось только можно сказать, проездом рядом), рассмотреть Дом Мила Гауди (но его фасад полностью закрыт на реставрацию), а дочь очень хотела посмотреть Музей Сальвадора Дали (не саму экспозицию, а именно Фасад, как она говорила, хочу поближе рассмотреть дом с яйцами, мы же готовились к поездке и читали все про то, где хотим побывать). Удалось нам это только в парке Мини Каталония! Пусть и уменьшенные копии, но то, что не удалось в самой Барселоне, мы все рассмотрели в Парке миниатюр. Мы со старшей вдохновлялись мини архитектурой, а младший носился по Парку и запускал мини-поезда, мини-самолеты в мини-аэропорту Барселоны, мини-фуникулеры в мини-порту.

До Мини Каталонии мы не стали заморачиваться с общественным транспортом, несколько пересадок пришлось бы сделать из Кастельдефельс, не очень удобно, мы поступили просто - взяли такси совсем недешево, и я с таксистом договорилась при чем, что он нас тут пару часиков подождет. Лучше 3 часа, мы с таксистом договорились на два, три было бы в самый раз, ну чтобы еще на один разок все обойти и подольше на Тропе выживания поползать

Вот еще одна часть больших расходов - такси пару раз (на дальние расстояния, не 5 минут) и трансфер аэропорт-апарты-аэропорт.

Еще в Парке Мини Каталония есть такие туристические тропы с препятствиями, канатные дороги. Несколько уровней: для взрослых, для совсем маленьких детей, постарше...Преодолей себя, заберись повыше, и дуй вниз называется. Мои тоже поползали там, где для совсем мелких.

Для взрослых серьезный инструктаж, оборудование и все такое.

Поющие фонтаны тоже очень понравились детям. Отличное шоу! Не зря так хвалят Волшебный фонтан в Барселоне! Красота! Причем добраться из/в Кастельдефельс с фонтанов очень просто. Буквально 30 минут вечером на автобусе (сесть на пл. Испании) и вы снова в Кастельдефельс.

Ну и кульминация нашего отпуска и незабываемые впечатления для детей – Парк аттракционов Port Aventura. Заранее (еще зимой) мы забронировали отель Port Aventura на 2 ночи. Вход из отеля прямо в Парк аттракционов, поэтому с 10 утра открытия и до 24.00 закрытия, которое сопровождается каждую ночь впечатляющим Шоу огня, воды и фейерверков мы катались на аттракционах. Накатались все, даже младший с ростом всего 1,03 м. Накатались так, что (если честно) к концу второго дня мне уже хотелось просто на море. Чудесный парк, и не только своим аттракционами, но и различными Шоу. Дети в восторге от Шоу птиц, Шоу Дикого Запада, ну а я от Полинезийских танцев…

Ох, как они танцуют, эти полинезийские мужчины и красотки девушки! И, к слову, очереди на аттракционы составляли 10-20 минут на все, кроме падающей башни (на нее 1 час) И это 2-4 июля! Я готовилась перед поездкой к очередям в 2 часа. Но, может повезло?

Ну и как итог, не верьте, когда вам говорят, что Барселона летом – не для детей. Это не так! Барселона для детей, и особенно летом, когда чудесные и познавательные экскурсии для детей вы можете чередовать с теплым морем и отдыхом на чудесных широких пляжах Испании.

