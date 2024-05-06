«Императорский маршрут» в Алапаевск: не только про царскую семью

Как нам казалось, тематическая экскурсия «Императорский маршрут» может быть интересна исключительно любителям истории, даже точнее тем, кто интересуется династией Романовых. Но оказалось, что Алапаевск умеет удивлять не только фактом убийства членов царской семьи.

«Императорский маршрут» — это поездка в Алапаевск по железной дороге. Тур стартует с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в выходные и праздничные дни в 08:28 утра. Состав состоит всего из одного вагона, который вмещает 44 пассажира.

Вагон комфортабельный, с удобными креслами, телевизорами, вакуумными туалетами, титаном. Время в пути в одну сторону составляет около 3 часов.

За это время вы позавтракаете, если не успели сделать это дома (только завтрак нужно взять с собой), прослушаете рассказ экскурсовода про Урал, сделаете фотографии в костюмах начала ХХ века, а также, включив аудиогид, освежите знания о царской семье.

Сразу оговоримся, что поездка посвящена не Николаю II, а шести членам дома Романовых, которые были убиты 18 июля 1918 года недалеко от Алапаевска.

Начинается путешествие по Алапаевску с вокзала, которому уже больше 100 лет. Именно сюда прибыли на поезде члены царской семьи.

Первая наша остановка — Напольная школа Алапаевска, построенная в 1915 году.

Именно в ней с 20 мая 1918 года по 18 июля 1918 года содержали членов царской семьи и их приближенных. Это были Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (родная сестра жены Николая II), Великий князь Сергей Михайлович (дядя Николая II), три сына Великого князя Константина Константиновича: Иоанн, Константин, Игорь, князь Владимир Павлович Палей, сын Великого князя Павла Александровича Романова.

С ними в этой ссылке находились ещё инокиня Варвара Яковлева и секретарь Великого князя Федор Семенович Ремез.

В музее 5 залов, здесь вам расскажут о каждом из узников. Выставка проиллюстрирована огромным количеством фотографий. Здесь хранятся их личные вещи — дневники, оружие, награды.

Лично меня тронула история Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, которая после смерти мужа Сергея Александровича Романова, убитого бомбой террориста Ивана Каляева, посвятила свою жизнь ближним.

В Москве она основала Марфо-Мариинскую обитель с лечебницей, аптекой с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют и школу.

Кстати, в Напольной школе, в зале, посвящённом Елизавете Федоровне, сохранились подлинные полы.

Именно из Напольной школы 18 июля 1918 года всех узников вывезли в сторону Верхней Синячихи, где они были убиты, а тела сброшены в шахту Межную. Пролежали они там до октября 1918 года, а затем были подняты на поверхность.

Сейчас на этом месте находится Елизаветинская часовня и мужской монастырь Новомученников Российских.

Посещение этого места входит в программу экскурсии, как и посещение ещё одного места, связанного с историей убийства членов царской семьи.

Это Свято-Троицкий собор, в склепе которого в октябре 1918 года были установлены гробы с телами убитых.

А 14 июля 1919 года члены династии Романовых и их приближенные навсегда покинули Алапаевск.

Площадь, на которой находится Свято-Троицкий собор, называется Соборной. Здесь же расположен памятник Елизавете Фёдоровне.

Второй блок экскурсионного дня посвящен дому-музею П.И.Чайковского.

Это не единственный музей в России, посвященный Чайковскому. Ещё один музей находится в Воткинске, где родился русский композитор, а старейший мемориальный музыкальный музей можно посетить в городе Клин.

В Алапаевск семья Чайковских приехала из Москвы весной 1849 года, когда отец Петра Ильича стал управляющим Алапаевским горным округом и Алапаевским железоделательным заводом Яковлевых.

Именно в этом доме, где семья провела 3 года, а Петр Ильич всего 15 месяцев, сейчас и находится музей.

Дом встречает посетителей уютным вестибюлем, затем посетителя увидят кабинет отца Чайковского, музыкальный салон, гостиную, столовую, комнату матери композитора, детские.

Всю экскурсию вас сопровождает музыка, и это не только сочинения Чайковского. Дело в том, что музей Чайковского — это ещё и музей музыкальных инструментов, коллекция которого насчитывает около 1000 экземпляров.

Изюминка экскурсии в том, что экскурсовод не только рассказывает про самые необычные музыкальные инструменты, но ещё и играет на них.

В зале народных инструментов удивил бугай. Чтобы он зазвучал, прядь конских волос нужно намочить.

А как вам инструмент, который имитирует звук полёта Бабы-Яги в ступе?

Или анклунг, музыкальный инструмент из Индонезии?

Звук анклунга...

В коллекции музея рояли фирмы Wirth, на одном из которых играл Петя Чайковский во время его пребывания в Алапаевске.

А также орган, которому более 200 лет.

Здесь можно увидеть музыкальные шкатулки, пианолу, симфонион, фисгармонию и ещё множество инструментов, про которые вы, возможно, даже и не слышали на уроках музыки.

За такое чудесное место надо сказать спасибо Вере Борисовне Городилиной, основателю и первому директору музея Чайковского в Алапаевске. Она не только собирала коллекцию музея, но и изготавливала миниатюрные копии музыкальных инструментов, а также воссоздала миниатюрные копии комнат дома Чайковских.

В непосредственной близости от музея Чайковского находится дом купца Игнатия Сафонова (в некоторых документах Софонова), изобретателя первой в России водяной турбины. Это трёхэтажный каменно-бревенчатый особняк. Раньше здесь располагался музей, сейчас здание закрыто на ремонт.

Во время экскурсии мы также узнали, что Алапаевск пользуется популярностью у китайских туристов. Ведь Алапаевск — родина первого Совета рабочих депутатов на Урале, а ещё здесь жил китайский большевик и красный герой Жэнь Фучэнь.

Алапаевск открылся для нас с новой стороны. Обязательно посетите это удивительный провинциальный город Свердловской области. Там ещё много интересного, в том числе одна из самых длинных действующих узкоколейных железных дорог в мире.

Фото Дмитрий Часовитин, Марина Новокшонова.