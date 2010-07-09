Экскурсии – это, пожалуй, одно из главных развлечений на любом курорте. После моря, конечно же. Экскурсии можно приобрести практически на каждом шагу, выбор их огромен. Буклеты с кратким описанием и яркими фотографиями, завлекающими туриста неземными красотами, лежат на стойке ресепшна наверно в каждом отеле. Что именно выбрать, чтоб впоследствии не пожалеть о своем выборе? Ну, тут как говорится: не проверишь – не узнаешь. Мы и проверили. Мы – это я, мой сын Рома и подруга Лена. Именно в таком составе мы отдыхали в Таиланде на острове Самуи в марте 2010 года.

Теперь хочу поделиться своими впечатлениями, возможно, кому-то они помогут сделать свой выбор относительно экскурсий в будущем.

Обзорная экскурсия

Первая экскурсия, на которую мы поехали – была обзорная экскурсия по острову. Она бесплатная и полагается в подарок каждому прибывшему туристу. Об этом гиды сообщают. Иногда. И не всем. Ну забывают! Скучновато им, видите ли, кататься каждый день одним и тем же маршрутом. Мне повезло, мне как раз наш гид об этой экскурсии сказала. А Лене, которая прилетела на остров днем раньше, сказать об этом как раз забыли. Ну я исправила ошибку гидов, и сказала Лене об этом сама. Поэтому на следующий день мы поехали на экскурсию вместе.

Экскурсия действительно бесплатная, можно даже не брать денег.

Первой остановкой были знаменитые скалы Самуи «Бабушка и дедушка» – этакий порноуголок.

Вот на фото как раз «дедушка», «бабушку» мы так и не увидели, ибо она не стала себя напоказ выставлять и спряталась где-то в скалах. Однако потом, в интернете я нашла фото «бабушки», но боюсь, что меня забанят, если я выложу эту порно-фотку

С этим местом связана красивая легенда… Красиво там, да, но особо делать нечего – пара фоток и можно ехать дальше.

Храм мумифицированного монаха. Это для любителей храмов и истории, они могут послушать, как монах «дошел до жизни такой». Главное - не забыть об этом спросить гидов.

Водопад. Не «Анхель», конечно. Чем богаты... Тем более что март – самый «сухой» месяц, всего три дня отведено для дождей. Перед экскурсией нам говорили взять купальники и полотенца для купания в водопаде. Но у нас не возникло желания купаться, и других купающихся мы там не заметили.

Ювелирный магазин. Для желающих прикупить золотишко или серебришко. Выбор большой. Но сегодня нас в этом магазине интересовал только кондиционер и туалет.

Магазин латексных изделий. Подушек и матрасов в основном.

Собственно, этот магазин и является спонсором этой бесплатной экскурсии. О подушках этих многие знают и за ними именно и едут. Я вот не знала, но в следующий раз обязательно куплю подушку. «Очень они замечательные» (с)

Про изготовление подушек вам расскажут (прямо там, в магазине) все подробно и с самого начала. Парнишка-продавец «зомбирует» не хуже продавцов всем-известной-продукции бытовой химии. Но, как всем давно известно, та-самая-продукция «растет не на деревьях». А вот подушки как раз-таки там и растут, точнее, сырье для их изготовления добывают из дерева гевея. Говорят, что одно дерево приносит в день около 3-х долларов.

В общем, подушки и правда чудесные, хотя целый матрас был бы лучше! Одна подушка стоит 100 долларов, но если знать такую фишку как «при покупке 2-х подушек 3-ю вы получаете бесплатно», то договорившись с кем-то из группы можно напомнить продавцам что у них есть такая акция (а то тоже ведь забывают!) и приобрести подушку всего за 75 долларов.

Далее мы поехали в Храм Плай Лаем. Тут было очень красиво.

Но было такое пекло, что больше всего хотелось под пальмой в теньке лежать, предварительно в воде искупнувшись, чем ходить под солнцем и любоваться на офигительно красивые статуи. И это была ещё не последняя точка нашей экскурсии.

Змеиная ферма. Ну змеи и змеи. Что я змей что ли не видела? У нас есть в Е-бурге зоопарк . В шоу со змеями тоже ничего особенного. Фотографироваться с удавом я не стала – чтоб хоть чем-то отличаться от остальных. Ну, у всех есть фотка со змеей, а у меня нету – бе-бе-бе ))

После шоу нам хотели втюхать супер полезные настойки на змеях и ещё какие-то препараты из разных гадюк. Цены были заоблачные, и я не удивилась, что никто ничего не купил.

Экскурсия занимает примерно полдня. Кормить нигде не будут, так что можно взять с собой что-то перекусить. А так же попить. Хотя полно мест, где можно купить охлажденный кокос.

Рыбалка

То, что в нашем списке экскурсий будет рыбалка, я знала ещё до приезда на Самуи. Потому что я люблю рыбалку. Потому что рыбалка – это клёво! Даже если самого клёва не будет. Клёво было, всем кроме нас с Ромой… Но, об этом чуть позже…

Рыбалка есть, конечно же, не только на Самуи. Так же, как и шоу слонов, крокодилов, змей, обезьян… На любом тайском курорте можно сходить на подобное мероприятие…

Вернемся к тому вечеру, когда мы пошли покупать эту экскурсию. Пошли мы в русскую фирму, надеясь, что свои, т.е. русские уж своим-то соотечественникам продадут по минимальной цене, а то ещё и скидку сделают. Ха! Ничего подобного!

Главное, из-за чего мы изначально пошли в русскую контору, было то, что можно было все условия и нюансы экскурсии обсудить на родном языке. Это, несомненно, большой плюс, хоть Лена и говорила по-английски (на мой взгляд) совсем неплохо. А нюансы могли быть. К примеру, в одной из экскурсий 800 бат (примерно 800 рублей) стоил немецкоговорящий гид. И от этой статьи расходов можно было отказаться, если гид был не нужен. Нет, может кому-то немецкий гид лучше, чем английский или тайский… Но нам нужен не был, и деталь эту в тайской конторе мы выяснили случайно. В общем, русская контора с её хозяйкой на букву М (имя её, а не то, что вы подумали. Хотя подумали тоже правильно) заломила цену 1700 бат – это для тех, кто хочет непосредственно рыбачить. И 1500 бат – за все, что кроме удочки. Нам такие цены показались заоблачными, и мы пошли в другую точку по продаже радостей туристам. В ту самую, в которой были самый первый раз, когда заходили узнать про экскурсии в целом.

С порога мы заявили девушке-тайке, которая говорит на английском, что нам нужен «Фишинг». Она назвала цену 1300, но тут же сказала что скинет до 1100 бат. А цена без рыбалки – 850. Лена как раз решила сэкономить, и вместо того, чтоб рыбачить она собиралась купаться, загорать и снимать видео. Она была полностью уверена, что моего улова хватит на всех. В общем, в то русское агентство мы уже не вернулись. Никогда.

Уже с вечера Лена рисовала себе в голове натюрморты под названием «Я и рыба», «я ем рыбу», а может даже и «рыба ест меня», потому что в её мечтах рыба была длинной, как минимум, размером с размах её рук. Лена представляла, как она объедается ухой, жареной рыбой, и ещё все то, что она не доест, она оставит на следующий день. При этом Лена почему-то тихонько посмеивалась.

Смеяться она перестала тогда, когда я самая первая вытащила из Сиамского залива настоящего ерша! Ыыыы, я и сама обрадовалась, как ребенок! Нет, ну я конечно не сомневалась, что поймаю хоть что-то, но что сделаю это раньше даже самого тайца-хозяина корабля – я не ожидала. Ерш по тайским меркам был небольшой, наверно даже маленький, почти малек. Но по сравнению с тем, что я обычно ловила в детстве – этот был раза в два больше! И потом, главное же не размер!

В общем, часа 2 я порыбачила, успела поймать 3 рыбки, а потом началось. Началось с Ромы. Бедняжка не знал, куда себя деть – потому что его начало мутить. Если бы рядом был берег – вопросов бы не было, мы по-любому бы поспешили себя зафиксировать на любом участке суши. А тут приткнуться было некуда.

Я предложила Роме полежать. Лежать тоже особо не помогало, потому что волны были приличные, а поскольку наш кораблик стоял на якоре – то его шатало во всех плоскостях. Почти как на слоне (говорят и на них укачивает).

Нет, ну почему у меня не хватило ума взять таблетки от укачивания именно туда, где это укачивание более всего вероятно? Самое забавное, что я взяла мешки на всякий случай. Причем много мешков. Ну, хоть не зря.

В самолете-то главное каждому скормила по таблетке – чтоб точняк ничего не случилось. А когда на полдня отправились по морям-по волнам – не дошло, что укачает не по-детски. В общем, отдали мы мешкам все содержимое наших желудков. Наверно поэтому потом стало легче. И довольно быстро, потому что вскоре мы с аппетитом навернули мандарины, жареную курицу и бананы.

Капитан, увидев что его нежных туристов укачало, решил сняться с якоря и устроить… эээ не помню как это слово называется по-научному, ну, в общем, рыбалка на ходу. Т.е. кораблик плывет, а один-единственный спиннинг с блесной пытается что-то поймать. Поскольку времени до конца экскурсии оставалось ещё много, а плыть особо было некуда, то мы наматывали круги вокруг небольшого красивого острова. Лена в него влюбилась и снимала на камеру каждый круг. Видимо остров с каждым новым кругом становился все краше. Дать бы Лене волю – он бы его ещё и сверху поснимала и наверно, даже снизу.

А наш трофей – выловленную и тут же на решетке зажаренную рыбу - мы взяли с собой. Потом поужинали ею вечером. Ничего особенного, кстати. Рыба и рыба. Я ж говорю – главное процесс!

Сафари

Сафари стоило 1,5 тыщи бат. В него входило несколько шоу животных, катание на слонах, посещение магического сада Будды и обед.

Первой остановкой на пути к главному номеру Сафари – катанию на слонах, был тот же самый Храм мумифицированного монаха. Хоть и остановились мы там на чисто символическое время – смотреть на мумию не было ни малейшего желания. Поэтому Рома развлекался за рулем джипа (водитель оказался чудесным добрым тайцем) – поэтому свезло парнишке руль покрутить!

И тут вдруг с огромного дерева (а это оказалось манго) рядом со мной свалился плод! Было очень неожиданно и приятно, что дерево меня бесплатно угостило! Я восприняла это «знаком свыше», подняла его с земли, он был немного недозревшим, но даже при этом пах через шкурку. Таец, стоявший рядом, показал мне на маленькую дырочку на манге, объяснив таким образом, что плод этот упал именно потому, что его уже кто-то начал есть раньше нас. Меня это обстоятельство нисколько не смутило, че уж мы червивых фруктов не ели что ли?

Потом, когда после экскурсии мы приехали домой, то я помыла эту мангу и предложила Лене поесть его вместе со мной. Лена покрутила носом – мол не, червивую я есть опасаюсь! Я, почистив фрукт и наевшись примерно половиной, положила оставшуюся часть на блюдце и пошла мыть руки. Когда я вернулась – в комнате стоял треск… Трещало у Ленки за ушами! Она одурманилась ароматом свежей манги, наполнившем всю комнату и, не выдержав этой муки, принялась уплетать его за обе щеки!

После храма нас сразу повезли кататься на слонах. Катание было чисто символическим, минут 10-15. Во время катания погонщик нас фотографировал на наш фотик, приговаривая при этом, что получилось «супер!». Никакого супер там конечно не получилось, да и не могло получиться, потому что он фоткал с земли, а слоник был нехилого роста. Поэтому от Ромки на фото обычно торчал только нос.

Ощущения, которые испытываешь, сидя на слоне довольно забавные. Нет, не сказать что суперудобно, это ведь не тойота с комфортными сидениями. Во-первых, некуда поставить ноги, т.е. их можно поставить по диагонали на спину к слону, но если сидеть посередине сидения – тогда да, удобно. А поскольку каждый сидит с краю, то ноги полноценно до спины не дотягиваются. И при всем при этом слон ещё передвигается на всех 4 ногах, потому тех, кто сидит на нем, колбасит потихоньку в нескольких плоскостях.

Ну и втроем все же ехать тесновато. Ребенок хоть и не очень много места занимает, но на ширину Ромы как раз стало бы свободнее и комфортнее.

Далее нас ожидало шоу слонов. Вообще, если вы первый раз смотрите это шоу – то вам должно понравиться.

Там была специально оборудованная площадка и скамеечки для зрителей. По пути к этой площадке можно было сфотографироваться со львенком, кормя его при этом из бутылочки смесью. Вообще все фотки с животными на этой территории были платными – не менее 100 бат/фотка.

В шоу слонов я даже поучаствовала. Слон сделал мне массаж . Рома испугался, что слон меня затопчет, но спасать не побежал. Как он потом сказал по причине того, что там лужа – а он в сандалях. Ну да, с мокрыми ногами неприятно, и не важно с мамой или уже без.

Мы сидели на первом ряду, слоны постоянно нас обнюхивали в поисках бананов, можно было несколько раз потрогать слона за хобот. У нас с собой были припасены бананы с завтрака – мы скормили пару бананов слонам и один банан Рома скормил сам себе.

Далее было шоу обезьян. Не, ну обезьянки молодцы конечно – умеют и кокосы собирать и на мечах драться. Но вот не люблю я эти цирковые номера и животных, одетых в юбочки и шелковые рубашечки, причем ещё и с накрашенными губами!

Заключительно шоу – крокодилов.

Если слоны ходили прямо вдоль зрителей и трогали их хоботами, то от крокодилов зрителей разделяла решетка. Хотя дрессировщики и предлагали кому-то из зрителей спустится к хищникам и достать купюру в 100 бат, которую они положили минутой ранее ему в пасть. Но, желающих не нашлось

А потом поехали очень круто в гору, в магический сад Будды.

Это каменные фигуры вдоль речушки. Там довольно забавно, но проникнуться магией довольно сложно – толпа народа мешает однозначно. Ещё там много красивых цветов, вот грядка орхидей к примеру.

И последней остановкой был обед. Довольно острый на мой взгляд, а на Ромин взгляд вообще для не пригодный для употребления, потому он ел только отварной рис безо всяких специй. А потом ещё и покормил белочку арбузом.

Экскурсия в национальный парк Као Сок

Называли мы её «Экскурсия за 6 тысяч». Потому что сафари – это сафари, рыбалка – это рыбалка, а «Экскурсия в национальный парк Као Сок» – это не пойми что. Таких похожих названий много – «экскурсия на Ко Тао», «Морской национальный парк Анг Тхонг» и т.д.

И если спросить:

— Лен, а что на счет экскурсии в парк Као Сок?

— Это про что там?

— Ну, эта та которая 6 тыщ стоит!

— А! Эта?!

На самом деле она даже 6300 бат стоит и занимает полностью 2 дня. И находится это место не на самом острове, а на материке. С острова Пхукет добираться в этот парк примерно столько же по времени. Так что наверняка и на Пхукете есть подобные экскурсии в этот парк.

Ездят на неё очень редко. Потому что если люди приехали в Таиланд на 10-14 дней, то им просто жалко тратить при этом два дня на непонятную экскурсию. И не только два дня, а ещё и два завтрака – для многих это решающий фактор, особенно для тех, кто приезжает в отели 4-5 звезд с дорогой хавкой.

Ну а поскольку наше путешествие длилось 25 дней – мы решили рискнуть съездить.

Обычно, встретив на море русских, сразу перекидываешься с ними парой фраз – откуда приехал, в каком отеле живешь и где был на экскурсиях.

По типу:

— Девушка, где ж вы так обгорели?

— А! Это мы вчера на рыбалку ездили!

— О! На рыбалку? Расскажите, как там было?

Или:

— Мужчина, а почему вы в гипсе?

— Да я на сафари из джипа выпал.

— О, на сафари!? И как, вам, понравилось?

Поэтому о предстоящей экскурсии обычно уже что-то знаешь и решаешь для себя, стоит ли на неё ехать.

Спросить, стоит ли экскурсия своих денег (кроме как у того, кто её предлагал) было не у кого, тем более русских на Самуи немного.

Вообще поездка стояла под вопросом почти "до последнего", потому что набирают минимум 4-х человек, иначе организатором не выгодно. А людей ещё найти надо! Мало таких счастливцев, которые приезжают более, чем на 2 недели, и при этом ещё и не жмотятся на дорогие экскурсии.

За ребенка, кстати говоря, просили 4 тыщи! (а на острове эта русская фирма - единственная, которая предлагает такую экскурсию!) Но, Лена им сразу поставила условие – что ребенок едет бесплатно, или мы вообще никуда не едем! Мол, поимейте совесть – ребенок вас не объест, отдельного домика не займет. Они видать испугались, что вообще тогда останутся без каких-либо денег и поэтому сразу согласились.

Ну так вот… Каких-то неземных красот мы там, конечно, не встретили. Их было по-минимуму, как раз тыщи на 3. Потому что остальные 3 тыщи занимала дорога. Мы всегда на чем-нибудь ехали или плыли. В то время, когда не ехали и не плыли – мы ели. Ну и один раз спали.

Итак, мы встали в 5 утра и собравшись, спустились вниз. Андрей – наш русский гид, который живет и работает тут, на Самуи, уже нас ждал.

Мы заехали ещё за двумя женщинами в другой отель и направились на пристань к западному берегу острова.

Женщины оказались банальными женщинами, это я поняла сразу, когда одна из них садясь в тойоту, спросила удивленно:

— Вы с таким маленьким ребенком едете?

«Хм, сегодня такой достался» – хотела сказать я, но думаю, что она бы меня не поняла.

С пристани на огромном пароме мы поплыли на материк, в город Сураттхани. Берег было видно, казалось, что мы близко, но паром плыл 1,5 часа.

Приплыв, мы пересели на поджидавшую нас тойоту и поехали.

В ней было хорошо. Когда я узнала, что сиденья откидываются – стало ещё лучше! Мы заняли передние 3 места (сразу за водителем) – поэтому нам с Леной можно было протянуть ноги вперед на подставку и подремать. Ромка свернулся калачиком на сидении и уснул.

Впереди нас ждали каналы. Вода там не вонючая, но на вид очень грязная. Хотя, возможно, что в нашем Шарташе не чище. Но, хотя бы прозрачнее… Но вот представляете – тут живут люди.

Даже, возможно, не потому, что негде жить, а они тут вполне счастливы. Может быть, у них там есть и интернет и телевизор… Но все равно, по нашим меркам – это жесть… Дети купаются прямо около ступенек, которые спускаются к воде. Не знаю даже, есть ли там дно, а если и есть – то какое оно там? Скорее всего, что тут же стирают белье. Но питьевая вода привозная.

Мы проплыли на нашей лодке минут 20 и остановились посреди зарослей пальм. Нам предстояло увидеть мастер-класс.

Таец, что плыл с нами в качестве водилы, достал кучу пальмовых ветвей. Нет не Каннских, всего лишь таиландских, но сделал он с ними по-настоящему хорошую вещь!

Сначала отделил тоненькую пленку, похожую на папирус, скрутил из неё сигарету. Табак, который он туда набил, видимо, был учебным. Потому что Ленка курнула – но её явно не вставило. Хотя сам процесс ей понравился.

Затем таец стал делать нечто странное, и мы долго не могли догадаться, что именно это будет. Мы гадали до самого последнего момента: парус, шторка, лапти, лодка, люлька, корзинка, шапка.

Победила корзинка, т.е. Лена, которая предложила эту версию. И получилось вот такое чудное лукошко (как мы потом его называли).

Рома его сразу прихватизировал и все 2 дня провел практически не выпуская его из рук, даже в Е-бург с ним хотел лететь.

Затем мы вернулись обратно на пристань и сразу поехали на обед. После обеда нас ожидало катание на слонах. Ехали мы к слонам около часа и Рома опять заснул. Будить его было жалко (любая мама меня поймет. Ведь дети прекрасны больше всего, когда спят!) Но, слон уже ждал нас. Точнее, погонщик ему приказал ждать.

Мы втиснулись в сиденье, и слон тут же отправился в путь. А Рома мне тут же выдал: «Хочу писить!» Это дети любят. Предупредить об этом не заранее, а сразу поставить перед фактом. Вообще я и сама могла подумать, что после сна ребенок захочет в туалет. Но видать мозги жарой расплавило, и я не сообразила, что надо разбудить его чуть пораньше для этого дела.

Как сказать погонщику-тайцу, что надо остановить слона и спустить мальчика на минутку на землю для важных дел? Не знаю. Поэтому пришлось соображать и искать выход.

И тут мой ищущий взгляд упал на лукошко! Вот так все просто, даже останавливаться не пришлось. Рома парень не стеснительный. Тут же я ополоснула лукошко водой и отдала обратно Роме.

Слоновья тропа проходила то по реке, то по склонам между деревьев. В основном, это были гевеи, из которых добывают тот самый латекс для подушек. Вскоре мы приехали к водопаду. И какое блаженство плавать в прохладном водопаде после адской жары! Словами не передать, и даже рыба, плавающая там же, нам не мешала.

А потом – обратно на слона!

Вернувшись, мы взяли из машины бананы, которые нам дали в отеле на завтрак ещё с парой бутербродов. Бананы давно уже помялись и потемнели. Поэтому мы скормили их нашему слону.

Дальше предстоял путь в гостиницу посреди джунглей. В этой гостинице постоянно не живут, туда приезжают туристы на ночь-две. Кто, как и мы – на экскурсию, а кто просто по речке сплавиться.

Да и вообще, гостиницей назвать это сложно. Но, однако, наш гид Андрей так и говорил: У вас будет отдельное бунгало! Бунгало, хи-хи! Видели бы вы это бунгало! Да собственно вот вам фото – это наше бунгало ...

Не знаю, сколько оно значится звезд официально, но я бы оценила его примерно на 0,5 звезды. А то и 0,2. Да, 0,2 в самый раз – как раз один лучик от пятиконечной звездочки.

В этом домике, кроме стен, пола, крыши, кроватей, стола, стула и санузла из дополнительной роскоши есть только вентилятор! Все. Да и на одну ночь больше ничего и не надо. Пиво было у меня с собой .

Даже окон нормальных там нет, вместо них деревянные ставни. И чтоб появилось окно с видом на джунгли – надо просто их открыть. Вот такая прелесть.

Андрей нас предупредил, что если оставить окна открытыми, то из джунглей могут прийти какие-нибудь обезьяны. Какие-нибудь! Жесть! Т.е. обезьяны ещё и на выбор – маленькие и большие, волосатые и не очень… И могут украсть что-нибудь из вещей. Меня как-то больше взволновал не тот факт, что они что-то украдут, а что вообще могут прийти (а вдруг я в это время там буду тихо спать?). Поэтому мы закрыли все три окна на шпингалеты и проверили надежность закрепления!

А потом, пока ещё не стемнело, мы переоделись и пошли на речку. Речка там очень кстати – после всех сегодняшних катаний очень хотелось искупаться.

В реке плавать довольно тяжело (после моря то!) Приходится постоянно грести, иначе тонешь. Поэтому я встала на дно. Но я там была не одна. Кто-то нежно цапнул меня за палец. Мне как-то пришлась не по душе такая бесцеремонность, и я вышла на берег. Как потом сказал Андрей, это на дне живут маленькие рачки.

Дальше мы пошли на ужин. Ужин надо сказать (как и завтрак) выглядели очень даже пристойно, на уровень 3-х звезд.

Ужинали мы почти в темноте, на столе, правда, стояло что-то наподобие свечи, но все равно трудно было разглядеть все подробности содержимого тарелок. Хозяева отеля наверное специально не делают достойного освещения, надеясь, что оголодавшие туристы сметут все подчистую и не поморщатся. Хе, а Рома все равно морщился, его, как обычно, не устраивал лук в рисе и все такое подобное.

Еды на столе было ровно столько, чтоб наесться. Все и наелись. Отвалились на стульях и стали мечтать о массаже. Эта тайская прелесть есть даже посреди джунглей. Ведь для этого надо всего лишь матрас и тайку с руками. На массаж нужно было записаться, и женщины решили выждать полчаса после ужина, чтоб улеглась еда. Но Андрей сказал, что в 9 вечера местные (отельные) массажистки уже уйдут. И предложил нам сходить на массаж за пределами отеля – в деревню, где он есть чуть ли не до 12 ночи.

Женщины обрадовались, приободрились, решили, что сейчас зайдут в бунгало и потом пойдут вместе искать массаж.

Когда мы днем с главной дороги сворачивали в отель, я не запомнила дорогу, у меня сложилось ощущение, что её там и нет, что мы просто лавировали меж одинаковых деревьев и вскоре выехали к отелю. Пойду ли я на массаж, я ещё не знала, потому что надо было уложить Рому спать.

Мы вышли на тропу, которая вела к нашим бунгало. До них было метров 200. Где-то далеко впереди на тропинке горел фонарь. Фонарей этих было чисто символическое количество – ровно столько, чтоб кое-как найти свои бунгало и не свернуть с пути истинного. Если бы один их них перегорел, то я сомневаюсь, что было бы видно, куда идти. Луной местность не освещается вообще! Потому что ветви лиан и пальм растут настолько густо, что где-то далеко вверху они переплетаются и не пропускают свет.

С каждым пройденным метром на массаж хотелось идти все меньше…

Даже страшно представить, что было бы, если бы кто-то заблудился посреди джунглей.

Поэтому я пошла укладывать Рому спать, а все остальные пошли в соседнее бунгало играть в карты. Я обещала присоединиться позже…

Я стала петь Роме его любимую песенку на ночь.

Было тихо, не считая постоянного шумового фона в виде различной мелюзги типа цикад, который перестает замечаться довольно быстро. Только из соседнего домика иногда доносился звонкий смех – видимо, Лена выигрывала.

Вдруг среди ночной тиши раздался резкий звук. Боже мой, у меня наверно остановилось сердце - оно тоже испугалось и прислушалось.

— Мама, кто это? — спокойно спросил Рома.

Мне б его спокойствие!

— Не знаю, — попыталась я сказать не дрожащим голосом. — Спи, Рома, спи…

Описать звук довольно сложно – это какая-то смесь кваканья и карканья. Ощущение было, что этот непонятный зверь находился над самым ухом.

Я уже забыла, на каком куплете песни я остановилась…

Звук больше не повторялся, Рома уснул…

Я вооружилась баночкой пива – вообще, для того чтоб выпить, но если бы ко мне по пути пристал какой-нибудь зверь, то пришлось бы пожертвовать пивом, чтоб отбиться от него. Наш дом я закрыла на замок, и вышла на тропу, которая вела к соседнему домику. Путь я себе освещала фонариком «Нокия 5300». Дошла я быстро и без приключений.

Женщины помимо того, что скучные, так ещё и в карты не умеют играть (на рыбалке нам повезло больше – там были два русских мужика. Правда, мы и не в карты с ними играли). Мы с Леной обыграли их несколько раз и потом пошли спать. По дороге я рассказала Лене, что где-то рядом с нашим домиком есть каркающее чудовище. Поэтому она перед сном напихала в уши ваты и спала как младенец. Мой 4-х летний младенец тоже спал как младенец…

Ночью чудовище ещё раз дало о себе знать. Но слышала я его через сон, поэтому было не так страшно. Да и если что, то отбиваться можно было уже втроем!

С утра на завтраке я спросила у Андрея, примерно описав звуки, кто же это ночью был?

— А… Это варан…

Андрей сказал это настолько спокойно, что сложилось ощущение, что они были с этим вараном лучшими друзьями!

— Они обычно сидят под крышами, — добавил он.

Я так и не поняла, имел ли он в виду, что под крышей внутри домика, или все же где-то снаружи. Но, честно говоря, не очень хотелось узнать ответ, я просто решила для себя, что варан сидел снаружи

Кстати, завтрак был потрясающим. Не в смысле еды (хотя это тоже), а в смысле атмосферы. Тихое, спокойное утро джунглей… Солнце только-только поднимается где-то из-за буйной зелени… Рядом тихая спокойная речка… А на другом берегу речки сидят обезьяны. Много обезьян! Причем натуральные такие обезьяны, а не в юбочках и на веревочке.

И тишина! Только вилки по тарелкам стучат!

Андрей сказал, что иногда обезьянки с утреца приходят на речку из джунглей, обычно, пока людей нет. Знаете, если бы они не пришли – я бы считала, что экскурсия провалилась. Такое чувство, что их специально сюда загнали, и любование обезьянами было отдельным пунктом в экскурсии. Наверно бананами приплатили – мол, придите плиз в 7 утра к завтраку, а то туристам кушать скучно будет.

Мы вернулись за вещами в домик. У нас было ещё немного времени. Лена плюхнулась на лежачок на крыльце и задумчиво подняла взгляд куда-то в небо.

— А в этом что-то есть! — подытожила она прошедший день в джунглях.

Да, с ней трудно не согласится!

Дальше нам предстояло путешествие по водохранилищу.

Моторная лодочка, несколько деревянных сидений и тент сверху – от палящего солнца.

Сначала мы приплыли в пещеру. Плыли долго, минут 40. Виды были довольно скучноватыми, серыми что ли… Но чем дальше мы подплывали к пещере, тем вода становилась все голубее, скалы выше, деревья зеленее.

Пещера не сквозная, поэтому там душновато. А ещё темно. Поэтому нам выдали фонарики. Хоть было и не страшно, но все же заблудиться там не хотелось. А так же не хотелось свалиться в грязную лужу.

В пещере было много сталактитов и сталагмитов, и пробираясь вглубь, приходилось как в ирге «Супер Марио» то нагибаться, то перепрыгивать через препятствия.

А потом нас ждал последний пункт экскурсии – обед в плавучем отеле.

Это вот такие соломенные домики на воде – звездность наверно ещё меньше чем в предыдущем отеле. Потому что в домиках нет даже кроватей – матрасы на полу… хм, полом это тоже трудно назвать.

Совершенно оторванные от цивилизации людишки. Когда Лена спросила, могут ли ей приготовить кофе эспрессо – они мило улыбнулись, ответ можно было не произносить. Даже не уверена, что у них было что-нибудь вроде Чибо Голд. Разве что кофейный напиток. Питаются они там подножным кормом – т.е. рыбой, которая вальяжно там плавает под настилом.

Там нам предстояло провести часа три, поэтому заселять в домики нас не собирались. Но те две женщины из нашей компании решили, что им никак не обойтись без домика и предложили на всех снять его на эти три часа. Когда цена упала до 50 бат с человека – все согласились. А изначально просили 200.

В домиках мы переоделись и побежали искупаться. Я надела на Ромку жилет, т.к. любое неосторожное движение – и он мог оступиться и свалиться в воду, потому что вода там везде.

Потом мы покатались на каяках, бесплатно – очень-очень душевно так было!

На обед нам подали рыбу! Наконец-то! Причем, очень вкусную рыбу! Очень большую и зажаристую. Мы с Леной доедали правый рыбий бок, а Андрей в это время как раз рассказывал, что согласно поверью тайских рыбаков, когда едят рыбу, то не переворачивают её на другой бок чтоб доесть остальное, а убирают кость и едят дальше. Вроде как если перевернуть – то твоя лодка тоже перевернется… Но не успел Андрей это договорить, как Лена легким движением руки положила рыбу на другую сторону!

Поверьте – фигня, наша лодка не перевернулась!

В оставшееся время мы ещё повалялись в домике на матрасах, искупались и потом поехали. Уже домой... Приехали в отель уже поздно вечером, немного уставшие, но довольные

Романтикам эта экскурсия должна понравиться точно!

Ну и самое главное – не забывайте взять с собой на любой отдых отличное настроение!