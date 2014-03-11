Что посмотреть с ребенком в Москве весной?

Февраль, как всегда, заставляет «достать чернил и плакать…». И я их достала и решила писать про весну, потому что ну очень хочется ее уже. К тому же есть люди, которые со мной солидарны и вообще начинают скучать по весне еще с ноября. Так поэт Владимир Попков пишет:

Весна в Москве – не просто время года,

Она – землетрясению сродни!

Вот почему - под хмурь и непогоду,

Я - в ноябре пишу про эти дни…

Хмури и непогоды у нас и сейчас хоть отбавляй, поэтому вернемся, как обычно, на год назад и постараемся ничего не забыть.

В этот раз нам удалось урвать несколько типов московских весенних погод: и теплый почти летний день и серое небо, в котором «ветер полощет наволочки облаков». Конечно, гораздо приятнее прогуливаться по Бульварному кольцу при +20◦С, чем ловить за шиворот мелкие дождевые капли, но ничто не могло нам помешать получать удовольствие от наших прогулок по Москве. Приглашаем и вас прогуляться с нами.

Лефортовский парк

Мы решили, что в этот раз нам стоит расширить наши представления о парках Москвы. Несмотря на мою нежную привязанность к Коломенскому еще со времен моей юности, и, появившуюся позже, к Царицыно, все же надо стремиться к новым открытиям.

Про Лефортово всем известно, что там во времена Петра I располагалась знаменитая Лефортовская слобода, образ жизни которой произвел на юного царя неизгладимое впечатление, что и повлекло за собой необратимые последствия для всей страны. Первый регулярный парк России заложен был здесь в 1703 году и назывался Головинским в честь одноименного дворца. В этих же местах Петра настиг один из самых ярких его любовных романов и в течение всего XVIII века потомки великого императора старались строить в этом районе что-то овеянное любовной аурой. Бывший Головинский сад при Анне Иоанновне называли «Версалем на Яузе». Что же представляет собой этот район сейчас?

На деле он оказался на редкость военизированным. Можете сами взглянуть на карту: улицы Красноказарменная и Госпитальная буквально взяли в плен каскад прудов, липовую аллею и растреллиевский грот. Конец «Дворцовой» эпохе Лефортова положил Павел I, отдав дворец своей матушки под казармы.

Прямо дежавю какое-то. В смысле и Царицыно бы, наверное, постигла та же судьба, если бы тамошний дворец был более-менее закончен. «Казарменная» эпоха, как оказалось, не закончилась и поныне, потому что мое воображение нарисовало мне что-то подобное нынешнему царицынскому ансамблю, а на деле оказалось, что бывший Екатерининский дворец так и занимает Общевойсковая академия вооруженных сил РФ, а сам парк был передан Московскому государственному объединенному музею-заповеднику только в 2005 году, будучи до этого Парком Московского окружного дома офицеров. Впрочем, и сейчас у вас велик шанс встретить по дороге в парк человека в форме и, скорее всего, не одного.

Главная аллея, обсаженная липами, проходит по мосту-плотине, разделяющему пруды на р. Синичке. Некоторые из них носят забавные названия: Сапожок, Банный, Гитара. Другие – более прозаичные: Квадратный, Островной, Северный. Конечно, здесь приятно прогуляться летом и весной, чтобы вырваться из суеты большого города, но, пожалуй, что специально сюда именно с ребенком ехать не стоит. Пока что парк пребывает на уровне хорошего районного парка с богатой историей, но не более того.

Прогулка по Бульварному кольцу

И вьется рыжий завиток

Бульварного кольца…

«Несчастный случай»

Песня о Москве

Постоянные читатели моих заметок (а, надеюсь, такие есть) уже знают, как я люблю все распланировать заранее и уже потом плавно перемещаться от одной намеченной точки маршрута до другой. НО случается, что судьба дарит нам такие незапланированные моменты, которые потом становятся лучшими жизненными воспоминаниями. И это непередаваемые ощущения, именно в силу своей незапланированности.

По плану после прогулки по Лефортово и отдыха в одном из московских кафе мы должны были выдвигаться в сторону музея-квартиры Алексея Николаевича Толстого с целью посетить такое замечательное мероприятие, как Библио-ночь в Москве. Мы и выдвинулись, но времени до собственно ночи была еще куча, а погода – ну просто рай для конца апреля: солнце, голубое небо, температура окружающей среды около +20С. А перед нами лежали скверы Бульварного кольца. Ну, кто же откажется от прогулки!

Когда-то на месте современного Бульварного кольца стоял «Царев белый каменный город». Но к XVIII столетию стены Белого города утратили оборонное значение, а их архитектурная ценность стояла под вопросом из-за сильной ветхости. Создателем Бульварного кольца можно считать Екатерину II, которая в 1774 году из Петербурга прислала указание I: «..место под тем бывшим (то есть Белым) городом разровнять и ко украшению города обсадить деревьями…» По-настоящему Бульварное кольцо сложилось уже после 1812 года и освобождения “белокаменной” от полчищ Наполеона. “Пожар способствовал ей много к украшенью” — общеизвестный грибоедовский парадокс подразумевал, бесспорно, и устройство в Москве нарядных и живописных бульваров. В 20-е годы XIX столетия оно было завершено.

А кстати, вы догадались, почему Алексей Кортнев поет про «завиток Бульварного кольца», а не про окружность, например. Да потому, что как это ни странно звучит, Бульварное кольцо не кольцо вовсе, а как бы подкова, концы которой упираются в Москву-реку. Физически соединены эти концы были только, когда по Кремлевской набережной был проложен маршрут знаменитой «Аннушки», трамвая под литером А, негласного героя многих литературных произведений.

Мы спускались вниз по Тверскому бульвару (кстати, самому длинному из всех бульваров «завитка») к Никитским воротам, играли на установленных там детских площадках с мягким покрытием, любовались на старинные здания, фотографировались у уже появившихся вазонов с живыми цветами, грелись под лучами нежного весеннего солнышка. Простое весеннее блаженство!

Библио-ночь в Москве

Так, постепенно, шаг за шагом, мы приближались к цели нашего путешествия, дому на улице Спиридоновка 2/6. По странной иронии судьбы, флигель, входящий в архитектурный ансамбль русской усадьбы, построенный архитектором Шехтелем и предназначенный для проживания в нём прислуги Рябушинских, стал последним прибежищем писателя графа Алексея Толстого. Собственно в этой квартире Алексей Николаевич прожил с 1941 по 1945 год. Дом наполнен множеством удивительных вещей. Восточные настенные тарелки, китайские и японские храмовые курильницы и вазы соседствуют с дворцовой мебелью работы европейских мастеров и прекрасными образцами европейской живописи. Шаловливый деревянный Буратино, удобно расположившийся на диване в гостиной, и царевна-лягушка, обитающая в многоцветной курильнице-дворце, спокойно уживаются с грозным Петром I, своенравной Екатериной I и многочисленными воинами, участвующими в батальных сценах на полотнах, расположенных по всей площади квартиры.

Программа «Библио – ночи» включает интерактивные музейные программы для посетителей разных возрастов. Вы не поверите, но мой ребенок оказался единственным в своей возрастной группе. Однако, никто из музейных работников и не думал нам отказывать в посещении из-за ничтожно малого числа пришедших. Наоборот, с ходу закипел «мозговой штурм», как с максимальной пользой спланировать наш визит.

На первом этаже музея есть помещение, в котором можно попить чай из самовара. Нас еще угощали ирисками «Золотой ключик». Там же установлены мини-декорации домика Мальвины, чайный столик. Имеется доска со знаменитым палиндромом (фразой, читающейся одинаково в обоих направлениях) «А роза упала на лапу Азора». На Егора был надет буратиновый длинный нос, колпачок и курточка (небумажная =)) и мы разыграли знаменитую сцену обучения и чаепития. Роль Мальвины за неимением претенденток помладше досталась мне. Вроде бы справилась =).

А потом нас повели на второй этаж, собственно в мемориальную часть музея.

Там все такое, как я уже писала двумя абзацами выше, аутентичное и небанальное. Бывший граф, как известно, любил роскошь. Одна из комнат представляет собой салон с концертным роялем и картинами на стенах, предположительно принадлежащими кисти самого Босха. Правда, ребенку это не слишком интересно, зато он с удовольствием разглядывал вместе с экскурсоводом из окна внутренний дворик усадьбы и слушал историю ее создания, а также играл с той самой куклой Буратино из первого фильма «Золотой ключик» режиссера Птушко (1939).

А еще нам подарили книжку с дарственной надписью. И за все про все мы заплатили как за обычные входные билеты. Конечно, такие мероприятия проводятся в музее не каждый день, но информация о них вполне доступна на музейных сайтах и сайтах об отдыхе с детьми в Москве.

Выходили мы из музея уже в сумерках и перед нами в подсветке предстали купола церкви, в которой Пушкин венчался со своей Натали. Наиромантичнейший финал для литературного вечера…

Развод караулов Президентского полка

и путешествие по Кремлю и Красной площади с картами

По странному стечению обстоятельств и планов мероприятия этой нашей поездки, как по синусоиде, мечутся между военными (хотя иногда мы их встречаем совсем неожиданно для самих себя), затем плавно проходят через точку «ноль» где-нибудь в ареале бульваров и парков и выскакивают уже в какой-нибудь литературно – архитектурной зоне.

Итак, в субботу в полдень состоялась на сей раз совершенно спланированная встреча с людьми в форме. Где-то с середины апреля до середины октября по субботам на Соборной площади Кремля (а раз в месяц и на Красной площади) можно насладиться таким замечательным зрелищем, как развод пешего и конного караулов Президентского полка. Приходить лучше заранее, чтобы успеть простоять в очереди в кассу, а затем поудобнее разместиться на устанавливаемых для удобства зрителей трибунах. Ну, а мы этого не знали, поэтому под звуки полуденных курантов и накрапывющим дождичком неслись на все парах через Троицкие ворота, чтобы просто успеть.

Честно говоря, я очень люблю смотреть военные парады. Может быть, это еще с детства, когда меня водил на них отец. Хотя тогда и парады были другие и вот что-то лошадей я на них не припомню.

По церемониям инаугураций Президента вы, я думаю, уже знаете, что форма военнослужащих Президентского полка стилизована под форму времен Отечественной войны 1812 года. Красиво, что сказать… Сам ритуал объединяет в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приёмов с оружием и элементов конной карусели. Даже постреливают холостыми!

После того, как мимо нас строем промаршировали солдаты, стоявшие в момент самого зрелища в оцеплении, мы перешли к исследованию Кремля по замечательным картам из серии «Московское ралли» от издательства «Самокат». В коробочке-планшете находится 9 карт по разным районам Москвы. Сами карты большие (где-то формата А2), нарисованы прекрасными детскими иллюстраторами и выглядят очень мило. На них красуются стилизованные под детские рисунки домики и улочки с забавными прохожими, которых можно долго рассматривать. Каждая карта выполнена в своей цветовой гамме и с какой-нибудь "изюминкой", если присмотреться.

Ответы на вопросы с карт есть в специальной прилагаемой книжечке, но стоит её спрятать, чтобы дети не "мухлевали", да и самим раньше времени не подглядывать.

Вопросы небанальны: почему Архангельский собор украшен раковинами или почему в Патриарших палатах есть дверь на уровне 2го этажа, сколько ступенек на Лобном месте или почему между Кутафьей и Троицкими башнями перекинут мост (вряд ли кто-нибудь сходу сообразит, что раньше на месте Александровского сада протекала Неглинка). А для того, чтобы вспомнить, из чего сделаны кремлевские звезды, вам надо будет разгадать ребус:

Возьми две буквы из «руки»,

Три буквы из «бинта»,

Чтоб загорелась у реки

Кремлевская звезда.

То есть если вы даже 100 раз до этого были в Кремле и на Красной площади, но без этих карт, вы все равно найдете для себя что-то новое. Мои рекомендации.

Так как на этот раз мы вышли за рамки стандартных трех дней пребывания и к тому же приобрели навыки упихивать в те же временные рамки гораздо больше событий, то у меня осталась еще целая куча всего, о чем хотелось бы вам рассказать. И решила я разбить этот мой рассказ на 2 части. То есть сейчас будет конец первой, а во второй я вам расскажу про:

Квест «На Хитровке и Кулишках»

Мастер-классы в Эврика-парке

Зеркальный лабиринт и Волшебный калейдоскоп PIKABOLO на ВВЦ

Аквапарк «Карибия».