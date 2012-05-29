Наверное, многих, кто попадает в Стокгольм, впечатляет красота и строгость этого большого северного города. Причем он интересен даже для детей - это мы с мужем поняли, когда впервые побывали в Юнибаккене – музее по сказкам Астрид Линдгрен. Тогда мы решили, что обязательно приедем сюда вновь, но уже с детьми… И вот Илюшке - 5, Мишке скоро три, и мы в Стокгольме!!!

Неизвестные сказки

Небольшой желтый двухэтажный павильон на берегу острова Юргорден снаружи не очень похож на дом сказок… Но в Юнибаккен стоит только попасть – и потом уйти очень сложно, особенно детям. Мы провели там почти 5 часов! Причем специально не торопили наших детей, чтобы они наигрались вволю... Только в этом возрасте они еще чувствуют себя в сказке как дома…

К посещению этого музея мы готовились заранее. Месяца два. Почитали истории про Карлсона, Эмиля из Леннеберги, про Крошку Нильса Карлсона и Мадикен из Юнибаккена (название музея Junibacken – «июньская горка» - взято именно из этой книжки). На досуге я даже нашла биографию Астрид Линдгрен и с интересом узнала, что до замужества писательница носила достаточно распространенную шведскую фамилию – Эрикссон. И именно Астрид Линдгрен настояла на том, чтобы в музее Юнибаккен собрали не только ее героев, но и историй других шведских писателей.

Как все-таки мало мы знаем скандинавскую литературу – это стало понятно сразу же, как только мы попали в первый зал – на Площадь сказок. Здесь стоят домики разных персонажей. Красивый особнячок муми-троллей, маленький домик Карлсона, столярная мастерская дедушки Петсона, у которого живет смешной котенок Финдус, мастерская изобретателя Мулле Мекка и стойло неугомонной коровы Мамы Му, которая дружит с вороном Краксом. Истории о большинстве из этих героев мы начали читать только сейчас, уже после посещения музея, а тогда на Площади сказок дети узнали лишь толстяка Карлсона.

Впрочем, малознакомая обстановка никому из малышей не мешает радоваться и играть. «Мама, смотри!!!»- эта фраза на десятке языков доносится из каждого угла зала. Шведы, финны, русские, пакистанцы, французы - дети с открытыми ртами изучают сказочное пространство. Здесь можно прыгать, бегать, ползать и ВСЕ, ЧТО ВИДИШЬ – ТРОГАТЬ РУКАМИ!!! (После наших музеев с витринами и тетеньками-надзирателями это настоящее чудо ) Причем малышня пытается потрогать, переставить, открутить, все, что находится в домиках… будто думают: вдруг получится, и сказка оживет!

В этих домиках настолько уютно, что хочется играть и играть. Мишка, например, на кухне у муми-мамы полчаса готовил обед в старинных медных кастрюлях. Я, было, испугалась, что он возьмет вилки и ножи, которые лежали тут же на полочке, но, к счастью, все мелкие детали в музее так прочно приклеены и прикручены, что не оторвать даже взрослому – проверила сама .

В домике мамы Му был настоящий старый бидон – такой же был у нашей бабушки в деревне. В мастерской Мулле Мекка по стенам развешаны гаечные ключи, старинные карты и схемы, можно играть алюминиевыми трубками. В муми-доме фарфоровые подсвечники старинные сумочки, шляпки и мебель, обитая постаревшим плюшем – просто восхищает, как тщательно и с какой любовью подобран каждый сказочный интерьер. На входе в маленький домик Карлсона – неизменные плюшки. А посреди площади стоит самолет, тот самый, на котором так и не удалось полетать Мадиккен.

Ожившие истории

В ожидании сказочного поезда уже в другом зале мы рассматривали иллюстрации к историям Астрид Линдгрен. Очередь в сказочное путешествие движется быстро. И вот наш вагончик отправляется. Сотрудник музея просит не снимать, да тут и не до этого: рассматриваешь каждую застывшую сценку больших диорам. Вот Эмиль подвесил на флагштоке сестренку Иду, вот Карлссон летает над Васастаном, а вот мальчик Бертиль с крошкой Нильсом купаются в чайной чашке. Как же загорелись глаза нашего старшего Илюши, когда он узнал добрую половину героев – все-таки не зря читали мы книжки!

Путешествие заканчивается на втором этаже музея. Здесь в просторном зале - огромная вилла «Курица» - резиденция Пеппи Длинныйчулок. Сказка продолжается! Тут же каждый день в 12 часов открывается занавес, и актеры театра показывают отрывок одной из историй скандинавских писателей. Мы смотрели, как «Петсон грустит» Свена Нурдквиста. Этот автор, как наш Владимир Сутеев, отличный иллюстратор, который все свои истории сопровождает очень стильными рисунками – так что просто держать в руках его книги – одно удовольствие. Вот как выглядят, Петсон и Финдус в книжке и на сцене театра Пеппи:

Удивительно, что и здесь дети разных национальностей становятся примерными зрителями: ползала, ничего не понимая, все же безотрывно следила за тем, как котенок Финдус пытался развеселить старика Петсона. Я была уверена, что мои мальчишки быстро устанут наблюдать действо на иностранном языке, и мы пойдем дальше… но не тут-то было: они посмотрели все и даже придумали свое окончание истории, правда мы решили, что Финдус не котик, а обезьянка .

Потом они катались с горки в домике Пеппи, залезали на ее лошадь – она, вырезанная из дерева, стоит тут же. Такое ощущение, что на этом сказка должна бы закончиться… Вот-вот вроде бы уже все, после буфета с вкуснейшими фрикадельками (настоящими – они очень отличаются от тех, что подают в Икее) – осталось только быстро проскочить магазин с сувенирами, и ты уже в гардеробе… а нет! впереди еще один зал под названием Skrot, то есть «лом» или «Свалка лома»!

В этом зале экспозицию меняют чуть ли каждый год. В это раз здесь все было сделано по книгам шведского художника, писателя и джазового музыканта Яна Лёфа. И здесь тоже очень удачный игровой ландшафт (проектировал архитектор именно по интерактивным площадкам): можно везде карабкаться, залезать и все трогать. Мини-мельница, домик на необитаемом острове, хибарка у моря и даже миниатюрный киоск фаст-фуда! Дети не ушли, пока везде не поиграли.

Также дважды в день в этом зале идет постановка по книге Яна Лёфа. Показывают «Сказку о красном яблоке». Правда, на эту историю мы уже не остались – слишком много впечатлений было от уже увиденного.

В завершение

Несмотря на то, что это детская площадка, музей рекомендую всем, кто старше 3 лет. «Если вы не были в Юнибаккене – вы не были в Стокгольме»,- сказала одна моя знакомая и она очень права. Предусмотрительные шведы сделали все, чтобы и иностранцам здесь было комфортно: экскурсия в сказочном поезде идет, наверное, на 10 языках, в том числе и на русском. И информацию на сайте музея тоже перевели на русский. Причем, специально для нас, русских, даже пояснили, как правильно стоять в очереди на сказочный поезд. Не могу не процитировать: «Занимать очередь и держать место для кого-нибудь другого не разрешается. Если кто-то из группы отошел из очереди, он не может вернуться на то же место, а должен снова занять очередь с конца. Данная информация важна, т.к. шведская культура «стояния» в очереди отличается от русской»

Покидая музей, мы ничуть не жалели о потраченных пяти часах и 500 кронах. Здесь особенно ликовал от увиденного трехлетний Миша. А на следующий день мы отправились в пригород Стокгольма – город Сёдерталье, в огромный музей физики Tom Tit`s experiments. Там ликовал уже наш папа… (Читайте Том Титс – любителям экспериментов!)

Сайт Юнибаккена: http://www.junibacken.se/