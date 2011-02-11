Другая Италия. Не по плану…

Как-то в разговоре по телефону со своей подругой мы пришли к выводу, что давненько мы не куролесили. И вот было принято решение встретиться где-нибудь в Европе. Ей из Ирландии, а мне из России. Вспомнили, что «все дороги ведут в Рим» и, недолго думая, купили билеты до Рима.

Т.к. ни Ленка, ни я домашнюю работу по разработке маршрута не выполнили, поехали наобум. У нас были забронированы только 2 дня в Римском отеле.

Впечатления от Рима… Ну город как город. Да, конечно, история богатая, красивая архитектура, но не более того. От былого величия Римской империи не осталось и духа. Для очистки совести мы посетили почти все знаковые места и стали думать, куда двинуться дальше.

Арендовали маленький автомобильчик, включили навигатор и вперёд - к морскому побережью, по пути останавливаясь там, где захочется. В этом и есть вся прелесть передвижения на машине. Но самая главная причина того, что мне хотелось отдохнуть именно так - хотелось почувствовать состояние свободы и кайф от того, что впереди неизвестность, но ты точно знаешь, что путь приведёт тебя в нужное место и в нужное время. Туда, где хорошо.

Так и было. Порой к вечеру мы уставали, хотели найти уже какое-нибудь пристанище, но нам всегда так везло, что сами удивлялись. Хоп, и выплывет какой-нибудь замечательный пейзажик, в нём деревня, а в деревне сдаётся домик с террасой. Да еще и семейный ресторанчик рядом окажется. В такие моменты начинаешь понимать, что жизнь по плану не всегда получается в лучшем виде. Пойти вразрез с планом очень полезно. Или вообще его не иметь. Ну да ладно, это лирическое отступление. Короче, фиг бы мы нашли такие места заранее по интернету или путеводителям.

Наш навигатор за томный голосок назвали Галей. Ну и в конце концов, она нам была верной спутницей, должны же мы были её как-то назвать?!

В общем, поехали мы по побережью. Что тут скажешь. Море есть море. Сало как сало, что его пробовать. Едем, чуем, где-то рядом должно быть хорошо, сворачиваем. И правда – лесок хвойный (кедры вроде), а за ним.. УРАААА! Огромный песчаный пляж и никого вокруг. Конечно же, мы тут решили остановиться на пару дней. Поодаль были какие-то кемпинги, но там можно было остановиться, если есть «тенто унд рулонно». Как мы там объяснялись – это отдельная песня. Отъехав от Рима, про английский можно было забыть. Мы с Ленкой вспоминали от безысходности латынь, а что делать. Короче, палаток у нас не было, был только автомобиль, на котором мы доехали до ближайшей деревушки, нашли там домик и осели на 2 дня.

Конечно же, без купания не обошлось. Мы же русские. И пофигу, что было всего +18.

Вдоволь нагулявшись по countryside, накупавшись и налюбовавшись морскими пейзажами, мы двинулись дальше в путь. Выбрали на карте горы и местечко под названием Монтальчино. В общем, поехали от побережья на северо-восток в Тоскану, где выращивают виноград Санджовезе. Тот самый, из которого делают вино Брунелло ди Монтальчино, одно из моих любимых вин. Я хотела посмотреть, как растут виноградники, какие из себя винодельни. И не зря. Горные дорожки, маленькие городки, где живут одни старички, куча частных винодельческих хозяйств, барашки, трава зелёная…. Ммм… Что тут скажешь – красиво, уютно, тепло, беззаботно…

Судя по всему, Монтальчино – это то место, где любят отдыхать сами итальянцы и американцы. Нашли мы там одну бабульку, которая сдала нам такие апартаменты за 40 евро, что не ожидали: 2 этажа, кухня, терраса, старинная мебель и полный расслабон! Как раз там мы отметили Ленкин день рожденья, нагулялись, надегустировались и что? Двинулись дальше.

Дальше мы держали курс на Флоренцию. Однажды мы решили проверить бдительность итальянских карабинеров. Решили проехать на автостраду бесплатно. Ну не из-за того, что жалко несколько евриков, а просто так, покуролесить. Ну так вот, благодаря маленьким размерам нашего автомобиля мы проскочили между шлагбаумами, предназначенными для автобусов и фур. Причем на глазах у карабинеров. Думаю, ну блин, устроят погоню, скажу, что мы из России, и у нас нет платных дорог . Но этого не произошло. Вообще, самостоятельно ездить по автостраде – одно сплошное удовольствие. Топишь 150 и не жужжишь. Дороги ровные, красота.

И вот мы во Флоренции. Город поживее, чем Рим, но тоже город. Всё то же самое – архитектура, мосты, история, толпы туристов, бомжи, вонь, узкие улочки. Короче, мы там для галочки отметились кое-где и решили быстрей свалить оттуда. К тому же, по возвращении в номер мы обнаружили, что в нашем номере, в туалете, взорвалась труба. Заходим, а там вонизма и по стенкам какашки ползают. В туалете сантехник, владельцы этой минигостиницы и остальные неравнодушные. В отеле были мы одни, но именно в нашем номере произошёл прорыв трубы. Хотя мы там особо не засоряли . В общем, мы пришли к выводу, что это определённо к деньгам, и что надо поскорей уезжать из Флоренции.

Со скоростью ветра мы собрали чемоданы (особенно отличилась Ленка; молниеносность в сборах ей не свойственна) и «вперёд за цыганской звездой кочевой, на закат, где горят паруса…». Включили Галю и решили поездить по маленьким городкам. Сиена, Ареззо и т.п. Каждый город удивлял своей неповторимостью: Сиена – город студентов, кушающих мороженое, Ареззо – город банков и хороших ресторанов. И архитектура везде разная, и люди, и дух городской. Интересно было. В Ареззо мы даже решили остановиться.

Следующим пунктом назначения было выбрано побережье небольшого озера возле Рима, Lago di Bolsena. Пора было уже выдвигаться поближе к аэропорту. И напоследок мы решили пожить еще и на озере. Тем более, оставались всего сутки. Озеро, конечно, красивое. Но больше всего порадовала еда: наивкуснейшая рыба размером с кильку во фритюре с белым вином.

Грустно было уезжать из этих красивых и гостеприимных мест, но Россия всё равно лучше. И люди у нас интереснее, и жизнь. И если бы мы были менее равнодушными друг к другу и к месту, где живём, было бы еще лучше.