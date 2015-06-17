Рецепт нескучного путешествия в поезде с детьми от 3-х до 10 лет

Наступила пора летних отпусков и путешествий! Мы, родители, с содроганием думаем, как нашим детям пережить несколько часов, а может быть и суток в поезде, не устав от однообразия и малоподвижности.

Давайте посмотрим на вынужденные неудобства с другой стороны. Весь год мы не могли найти достаточно времени для полноценного общения с ребенком. И вот мы один на один с малышом. У нас появилась возможность развивать свое чадо, узнавать его, не отвлекаясь на работу.

Итак, для приготовления нескучного путешествия нам понадобится:

• Положительный настрой и творческий подход родителей;

• Дети от 3-х до 10 лет;

• Хорошие соседи;

• Воздушные шарики;

• Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ножницы, клей и др.);

• 2-3 новых книги, журналов и игрушек;

• Коллекция мелких игрушек (возможно из киндер-сюрпризов);

• Конструкторы;

• Наклейки;

• Аудиозаписи зарядок, сказок;

• Гаджеты для воспроизведения аудио и видео;

• Информация о населенных пунктах, которые будете проезжать.

5 секретов приготовления

Чтобы не дать детям устать в дороге:

1. Соблюдаем привычный режим дня: умывание, зарядка, завтрак, занятия, игры, обед, ужин, сказка на ночь и др.).

2. Не забываем организовывать подвижные игры и занятия, выходим из вагона на остановках.

3. Чтобы придать однообразной пище в поезде хоть какую-то пикантность, придумываем вместе с ребенком меню на весь день. Привычные названия блюд меняем на выдуманные, а красивое меню вывешиваем на видное место в купе.

4. Приготовленные игрушки не даем ребенку все сразу – держим эффект неожиданности.

5. Создаем своему воспитаннику какие-то временные обязанности в пути: вытереть пыль, посмотреть название следующего населенного пункта, вынести мусор, помыть фрукты, сделать бутерброды и др.

Игровая копилка

Настольные игры

Многие мамы-путешественницы берут в дорогу детские настольные игры: и места в сумке мало занимают и детям нравятся. Но, на мой взгляд, все они однообразны и предсказуемы. Что если в пути сделать свою настольную игру вместе с ребенком?

Предлагаю склеить пару альбомных листов, расчертить игровое поле на секции и именовать их названиями тех населенных пунктов, мимо которых проходит ваш путь. Фишки можно нарисовать и вырезать в форме вагончиков или воспользоваться маленькими машинками-гонками младшего сына. Стартом может стать родной Екатеринбург, а финишем – ваше место назначения. К каждой станции подпишите задания, как в фантах. Например:

• на секции «Старт»: изобразить кондуктора и произнести слова: «Внимание! Поезд отправляется. Просьба провожающих покинуть вагоны!»

• поцеловать маму;

• угостить соседа чем-нибудь вкусненьким;

• рассказать стихотворение;

• исполнить песню;

• загадать загадку;

• найти отличия в пейзажах двух окон напротив;

• назвать 5 красных предметов;

• прокукарекать;

• изобразить лису и мн.др.

Обычные секции «Пропуск хода» или «Двойной ход» можно заменить названиями «Ночь», «День».

С помощью этой игры ребенок и название городов запомнит, и время с увлечением проведет.

Ролевые игры

Прикройте полку для сна простынею и получите домик для игр или ширму для кукольного представления. Если вы счастливый обладатель двух соседних полок – домик будет двухэтажный. Ребенку интересно будет уединиться в собственном пространстве и сыграть в «Теремок», полечить зверушек в больничке, провести уроки чтения и математики, а может быть устроить среди игрушек кастинг на шоу «Минута славы».

Объединившись с детьми другого купе, можно приготовить концерт: так убьете двух зайцев: и дети будут заняты, и вы отдохнете.

Развивающие игры

Используйте игрушки ребенка для разных вариаций игр:

• Переставьте зверушек местами, спросите малыша: «Что изменилось?»

• Уберите одну-две игрушки, пусть ребенок назовет пропажу.

• Сложите игрушки в непрозрачный пакет, а сын (дочь) на ощупь отгадает их.

• По очереди составляйте загадки об игрушках (окружающих предметах) и отгадывайте их.

• Находите общие и отличительные признаки игрушек.

• Сравнивайте предметы: выше - ниже, длиннее - короче, больше – меньше, опаснее – безопаснее, толще – тоньше и т.д.

• Составляйте и решайте математические задачи.

Словесные игры

Интеллектуальные игры развивают речь, мышление, память и даже чувство юмора. Вот несколько любимых игр моих детей:

1. «Кочерга» - ребенок выбирает себя имя – название кухонной утвари: дуршлаг, вилка, поварешка, сковорода. Ведущий задает любые вопросы, на которые малыш отвечает своим новым именем. К примеру:

- Как тебя зовут?

- Сковородка.

- А папа у тебя кто?

- Сковородка.

- Кем ты станешь, когда вырастишь?

- Сковородкой.

- А своих детей как потом назовешь?

- Сковородками.

- Что ты ел сегодня?

- Сковородку.

Веселое настроение и смех обеспечены.

2. «Город, имя, животное» (с детьми постарше) - называем букву и пишем в табличке названия городов, имен, рек, животных на данную букву.

3. «Снежный ком» - суть игры вам известна, когда игроки повторяют ранее названные слова на определенную тему. А вы используйте дорожную тему, продолжая фразу: «Я возьму с собой в дорогу…»

4. «Посчитай-ка» - дайте ребенку задание посчитать в вагоне всех усатых мужчин, всех мальчиков или девочек, всех спящих и т.д.

5. «Угадай» - ребенок загадывает себя фруктом, предметом мебели, известной звездой, животным и др. Играющие должны с помощью 10 наводящих вопросов угадать загаданный образ.

6. «Ухо, горло, нос» - быстро называете части тела. Задача ребенка – закрывать их ладонями. Ведущий намеренно путает ребенка, сам указывая неправильно.

7. «Подарки» - на листках бумаги пишем названия подарков, сворачиваем и складываем в пакет. В другой пакет помещаем аналогичные сверточки с написанными предназначениями подарков. Один из игроков вытаскивает «подарок» и произносит: «Я дарю тебе …, к примеру, морковку». Другой игрок вытаскивает из второго пакета листок и благодарит: «Спасибо! Эту морковку я приколю к своей шляпе!».

8. Развитию, конечно, будут способствовать ваш рассказ о тех городах, мимо которых вы держите путь. Узнайте в интернете, чем интересны эти станции, как называются в них реки, каких животных и птиц там можно увидеть. Обратите внимание на смену природных зон за окном.

Подвижные игры

Конечно, пространство в вагоне довольно ограничено, но подвигаться все же можно.

Помогут нам в этом воздушные шарики. Яркие и легкие, они быстро вовлекают в игру даже самых равнодушных пассажиров. Вот варианты перекидывания шаров:

• бросаем шарики, называя имена или названия мультфильмов;

• кидаем шарики, делая 1-2 хлопка;

• перебрасываем шарик через натянутую веревочку;

• бросаем шарик из-за головы.

Другой вариант подвигаться – организовать зарядку. Это может быть аудиозарядка или песенка с движениями.

Припасенная вами книжка с загадками поможет вам провести гимнастику с увлечением. Ребенок угадывает загадку про велосипед, а затем изображает его. Можно ловить комариков руками, бодаться как козлята, выгибать спинку, как кошка, полетать как пчелка и т.д. Главное – быть осторожным при движении поезда и подбирать безопасные упражнения.

Компенсировать недостаток движения помогут и массажи.

Рисуем, вырезаем, раскрашиваем

Почему бы не сделать в дороге открытку для бабушки, к которой вы едете в гости?

А может быть самое время вашему малышу научиться вырезать? Рисуем овощи или фрукты, раскрашиваем, а затем разрезаем их на маленькие кусочки для салата!

Маленькая дочка взяла в дорогу бумажную куклу. Пора обновить ей гардероб, нарисовав и вырезав новые платья.

Сынок увлекается машинками. Вырезаем по шаблонам автомобили, раскрашиваем по-разному, наклеиваем водителей (вырежем лица из прочитанных маминых журналов) и коллекция авто готова!

Надоело рисовать? Берем карандаши и конструируем из них геометрические фигуры, домик, кораблик, елочку и животных.

Конечно, проще всего дать ребенку смартфон с играми или включить мультфильмы по ноутбуку. Печально только, что и мы, и дети очень много времени проводим в виртуальном мире, только бы не затеряться в нем и не потерять драгоценное время.

Надеюсь, мой рецепт под стук колес был вам кстати.