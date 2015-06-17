Рецепт нескучного путешествия в поезде с детьми от 3-х до 10 лет
Наступила пора летних отпусков и путешествий! Мы, родители, с содроганием думаем, как нашим детям пережить несколько часов, а может быть и суток в поезде, не устав от однообразия и малоподвижности.
Давайте посмотрим на вынужденные неудобства с другой стороны. Весь год мы не могли найти достаточно времени для полноценного общения с ребенком. И вот мы один на один с малышом. У нас появилась возможность развивать свое чадо, узнавать его, не отвлекаясь на работу.
Итак, для приготовления нескучного путешествия нам понадобится:
• Положительный настрой и творческий подход родителей;
• Дети от 3-х до 10 лет;
• Хорошие соседи;
• Воздушные шарики;
• Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ножницы, клей и др.);
• 2-3 новых книги, журналов и игрушек;
• Коллекция мелких игрушек (возможно из киндер-сюрпризов);
• Конструкторы;
• Наклейки;
• Аудиозаписи зарядок, сказок;
• Гаджеты для воспроизведения аудио и видео;
• Информация о населенных пунктах, которые будете проезжать.
5 секретов приготовления
Чтобы не дать детям устать в дороге:
1. Соблюдаем привычный режим дня: умывание, зарядка, завтрак, занятия, игры, обед, ужин, сказка на ночь и др.).
2. Не забываем организовывать подвижные игры и занятия, выходим из вагона на остановках.
3. Чтобы придать однообразной пище в поезде хоть какую-то пикантность, придумываем вместе с ребенком меню на весь день. Привычные названия блюд меняем на выдуманные, а красивое меню вывешиваем на видное место в купе.
4. Приготовленные игрушки не даем ребенку все сразу – держим эффект неожиданности.
5. Создаем своему воспитаннику какие-то временные обязанности в пути: вытереть пыль, посмотреть название следующего населенного пункта, вынести мусор, помыть фрукты, сделать бутерброды и др.
Игровая копилка
Настольные игры
Многие мамы-путешественницы берут в дорогу детские настольные игры: и места в сумке мало занимают и детям нравятся. Но, на мой взгляд, все они однообразны и предсказуемы. Что если в пути сделать свою настольную игру вместе с ребенком?
Предлагаю склеить пару альбомных листов, расчертить игровое поле на секции и именовать их названиями тех населенных пунктов, мимо которых проходит ваш путь. Фишки можно нарисовать и вырезать в форме вагончиков или воспользоваться маленькими машинками-гонками младшего сына. Стартом может стать родной Екатеринбург, а финишем – ваше место назначения. К каждой станции подпишите задания, как в фантах. Например:
• на секции «Старт»: изобразить кондуктора и произнести слова: «Внимание! Поезд отправляется. Просьба провожающих покинуть вагоны!»
• поцеловать маму;
• угостить соседа чем-нибудь вкусненьким;
• рассказать стихотворение;
• исполнить песню;
• загадать загадку;
• найти отличия в пейзажах двух окон напротив;
• назвать 5 красных предметов;
• прокукарекать;
• изобразить лису и мн.др.
Обычные секции «Пропуск хода» или «Двойной ход» можно заменить названиями «Ночь», «День».
С помощью этой игры ребенок и название городов запомнит, и время с увлечением проведет.
Ролевые игры
Прикройте полку для сна простынею и получите домик для игр или ширму для кукольного представления. Если вы счастливый обладатель двух соседних полок – домик будет двухэтажный. Ребенку интересно будет уединиться в собственном пространстве и сыграть в «Теремок», полечить зверушек в больничке, провести уроки чтения и математики, а может быть устроить среди игрушек кастинг на шоу «Минута славы».
Объединившись с детьми другого купе, можно приготовить концерт: так убьете двух зайцев: и дети будут заняты, и вы отдохнете.
Развивающие игры
Используйте игрушки ребенка для разных вариаций игр:
• Переставьте зверушек местами, спросите малыша: «Что изменилось?»
• Уберите одну-две игрушки, пусть ребенок назовет пропажу.
• Сложите игрушки в непрозрачный пакет, а сын (дочь) на ощупь отгадает их.
• По очереди составляйте загадки об игрушках (окружающих предметах) и отгадывайте их.
• Находите общие и отличительные признаки игрушек.
• Сравнивайте предметы: выше - ниже, длиннее - короче, больше – меньше, опаснее – безопаснее, толще – тоньше и т.д.
• Составляйте и решайте математические задачи.
Словесные игры
Интеллектуальные игры развивают речь, мышление, память и даже чувство юмора. Вот несколько любимых игр моих детей:
1. «Кочерга» - ребенок выбирает себя имя – название кухонной утвари: дуршлаг, вилка, поварешка, сковорода. Ведущий задает любые вопросы, на которые малыш отвечает своим новым именем. К примеру:
- Как тебя зовут?
- Сковородка.
- А папа у тебя кто?
- Сковородка.
- Кем ты станешь, когда вырастишь?
- Сковородкой.
- А своих детей как потом назовешь?
- Сковородками.
- Что ты ел сегодня?
- Сковородку.
Веселое настроение и смех обеспечены.
2. «Город, имя, животное» (с детьми постарше) - называем букву и пишем в табличке названия городов, имен, рек, животных на данную букву.
3. «Снежный ком» - суть игры вам известна, когда игроки повторяют ранее названные слова на определенную тему. А вы используйте дорожную тему, продолжая фразу: «Я возьму с собой в дорогу…»
4. «Посчитай-ка» - дайте ребенку задание посчитать в вагоне всех усатых мужчин, всех мальчиков или девочек, всех спящих и т.д.
5. «Угадай» - ребенок загадывает себя фруктом, предметом мебели, известной звездой, животным и др. Играющие должны с помощью 10 наводящих вопросов угадать загаданный образ.
6. «Ухо, горло, нос» - быстро называете части тела. Задача ребенка – закрывать их ладонями. Ведущий намеренно путает ребенка, сам указывая неправильно.
7. «Подарки» - на листках бумаги пишем названия подарков, сворачиваем и складываем в пакет. В другой пакет помещаем аналогичные сверточки с написанными предназначениями подарков. Один из игроков вытаскивает «подарок» и произносит: «Я дарю тебе …, к примеру, морковку». Другой игрок вытаскивает из второго пакета листок и благодарит: «Спасибо! Эту морковку я приколю к своей шляпе!».
8. Развитию, конечно, будут способствовать ваш рассказ о тех городах, мимо которых вы держите путь. Узнайте в интернете, чем интересны эти станции, как называются в них реки, каких животных и птиц там можно увидеть. Обратите внимание на смену природных зон за окном.
Подвижные игры
Конечно, пространство в вагоне довольно ограничено, но подвигаться все же можно.
Помогут нам в этом воздушные шарики. Яркие и легкие, они быстро вовлекают в игру даже самых равнодушных пассажиров. Вот варианты перекидывания шаров:
• бросаем шарики, называя имена или названия мультфильмов;
• кидаем шарики, делая 1-2 хлопка;
• перебрасываем шарик через натянутую веревочку;
• бросаем шарик из-за головы.
Другой вариант подвигаться – организовать зарядку. Это может быть аудиозарядка или песенка с движениями.
Припасенная вами книжка с загадками поможет вам провести гимнастику с увлечением. Ребенок угадывает загадку про велосипед, а затем изображает его. Можно ловить комариков руками, бодаться как козлята, выгибать спинку, как кошка, полетать как пчелка и т.д. Главное – быть осторожным при движении поезда и подбирать безопасные упражнения.
Компенсировать недостаток движения помогут и массажи.
Рисуем, вырезаем, раскрашиваем
Почему бы не сделать в дороге открытку для бабушки, к которой вы едете в гости?
А может быть самое время вашему малышу научиться вырезать? Рисуем овощи или фрукты, раскрашиваем, а затем разрезаем их на маленькие кусочки для салата!
Маленькая дочка взяла в дорогу бумажную куклу. Пора обновить ей гардероб, нарисовав и вырезав новые платья.
Сынок увлекается машинками. Вырезаем по шаблонам автомобили, раскрашиваем по-разному, наклеиваем водителей (вырежем лица из прочитанных маминых журналов) и коллекция авто готова!
Надоело рисовать? Берем карандаши и конструируем из них геометрические фигуры, домик, кораблик, елочку и животных.
Конечно, проще всего дать ребенку смартфон с играми или включить мультфильмы по ноутбуку. Печально только, что и мы, и дети очень много времени проводим в виртуальном мире, только бы не затеряться в нем и не потерять драгоценное время.
Надеюсь, мой рецепт под стук колес был вам кстати.