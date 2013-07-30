Небо. Самолет. Фобия… или Чего не стоит бояться в полете

Каждый раз, когда самолет приземляется на родную землю, я говорю себе – это был последний раз, в следующий отпуск едем на поезде... Наверное, каждый из пассажиров самолета хоть раз испытывал волнение или даже страх, находясь в воздухе. А так как я сама очень боюсь летать, и при этом вздрагиваю даже от звуковых сигналов, которые звучат очень тревожно, то решила поискать информацию в сети обо всех этих непонятных вещах, которые пугают обычного пассажира.

В общем, хочу поделиться некоторыми ответами на вопросы, которые меня всегда мучают во время перелета.

Зачем ОБЯЗАТЕЛЬНО при взлете и посадке открывать шторку на иллюминаторе?

Прежде всего, это нужно для того, чтобы глаза пассажиров быстрее могли адаптироваться к резко изменившемуся свету при аварийной ситуации. Для этого же выключается свет в салоне. А также, чтобы пассажиры и бортпроводники могли видеть то, что находится за бортом. Как-то раз мы летели одним из лоукостеров в Москву. Помню, что один из пассажиров что-то заметил в районе крыла, сообщил бортпроводнику, тот в свою очередь капитану корабля. Что там было – так никто и не узнал, но, возможно, благодаря глазастому пассажиру самолет долетел до пункта назначения.

Также шторки оставляют открытыми для того, чтобы в случае эвакуации спасатели могли видеть, что происходит в салоне самолета.

Зачем пристегиваться в самолете?

При посадке часто пилоты вынуждены резко тормозить, в данной ситуации спасает ремень. Убедилась на собственном опыте, когда летела с годовалой дочерью: во время посадки мне очень хотелось взять ее на руки. Представляю, что бы вышло, если бы она была не пристегнута. Я бы ее однозначно не удержала.

При взлете также нельзя игнорировать просьбу пилота пристегнуть ремни. При разгоне иногда случается так, что пилот вынужден резко прекратить взлет, в этом случае ремень обезопасит вас от удара головой.

Иногда, когда самолет попадает в зону турбулентности, загорается табло с надписью «Пристегните ремни». Оказывается, сама по себе тряска самолета абсолютно не опасна, но непристегнутый пассажир может вылететь из своего кресла.

Зачем во время взлета и посадки просят выпрямить спинки кресел?

Все очень просто: вертикальное положение спинки дает свободный проход для вас и других пассажиров.

Кроме того, в случае экстренных ситуаций именно такое вертикальное положение лучше защитит как вас, так и пассажира сзади.

Зачем отключать сотовый телефон и другие гаджеты в самолете?

Об этом часто спорят. Действительно ли сотовый телефон или ноутбук может заглушить сигналы радиоприборов воздушных судов? Однозначного ответа нет, поэтому лучше просто не рисковать.

Турбулентность, болтанка, тряска в самолете.

Вот этого я всегда боялась больше всего. Особенно, когда загорается табло и капитан просит пристегнуть ремни. В этот момент думаешь – а на кой их пристегивать, при падении все равно это не спасет.

Начала изучать вопрос о турбулентности в целом и насколько она может быть опасна в полете. Обязательно делюсь с теми, кто до сих пор боится турбулентности и того, что самолет развалится в воздухе от такой качки, потому что мне эта информация помогла побороть мой основной страх.

«Турбулентность – это физическое свойство атмосферы, в которой постоянно изменяются давление, температура, направление и скорость ветра». «Никакой угрозы для самолета турбулентность нести не может, так как это нормальное физическое состояние, связанное с неоднородными потоками воздушных масс»

Чаще всего такая ситуация бывает, когда вы летите над морем или в облаках, но может произойти и при чистом небе.

Самолет сконструирован так, что даже очень сильная «болтанка» не может его разрушить. Мне очень понравилось, как один конструктор сравнил крылья с милицейской дубинкой. Он рекомендовал всем тем, кто боится за крылья самолета во время полета, представить себе резиновую милицейскую дубинку и попробовать ее сломать, размахивая ей. Тоже самое происходит и с крыльями во время турбулентности. Они должны махать! А мне всегда казалось, что они вот-вот отвалятся или сломаются пополам.

Единственное, когда турбулентность может быть опасна – это в случае, если самолет оказался в грозовом облаке. Но, как уверяют специалисты, ни один пилот мира не поведет свой самолет через грозовое облако, если будет возможность его облететь.

И еще. За последние 30 лет не случилось ни одной авиакатастрофы из-за того, что самолет попал в зону турбулентности.

Почему самолеты летают высоко?

Потому что расход топлива на высоте гораздо ниже. Чем меньше плотность воздуха - тем меньше часовой расход топлива. А еще встретилась такая версия – что на высоте более 10 000 м не летают птицы.

Что означает звуковой сигнал, когда самолет взлетает и когда приземляется?

Этот звуковой сигнал переводится как Cabin crew take your seats. Сообщение для кабины экипажа о том, что они должны занять свои места.

Кислородная маска

По официальным данным, кислород используется при разгерметизации салона в разреженных слоях атмосферы. По другой версии, кислородные маски нужны, чтобы при аварийной ситуации подавить панику среди пассажиров.

Вторая версия мне кажется более логичной, хотя бы потому, что по правилам сначала взрослый надевает маску на себя и уже потом на ребенка. Конечно, хлебнул кислородика, успокоился, паника отошла на задний план и спокойно уже на ребенка надел. Дети же не всегда понимают, что происходит и, скорее всего, не будут испытывать такую же паническую атаку, как взрослый человек.

Ну, и напоследок хочется привести статистику авиакатастроф, по которой: "Авиакатастрофы - чрезвычайно редкое явление. Вероятность того, что пассажир, севший в самолет, погибнет в авиакатастрофе, составляет примерно 1/8 000 000. Если пассажир будет садиться каждый день на случайный рейс, ему понадобится 21 000 лет, чтобы погибнуть." Поэтому смело загружаемся в самолет и всем мягкой посадки!

