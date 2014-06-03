Виза 2014. Летние новости

Большинство российских туристов предпочитают проводить свой летний отпуск в Турции, Греции или, на худой конец, в Египте. Для тех, кто планирует свой отпуск в этих странах, у нас есть несколько новостей – приятных и не очень.

А также мы расскажем вам о том, куда еще можно поехать без визы с 2014 года, и какая страна стала требовать отпечатки пальцев Российских граждан.

Греция будет выдавать мультивизы за 48 часов

Греция заявила о том, что упрощает порядок выдачи виз для российских граждан. Если вы за прошедшие три года получали визу в любую европейскую страну, то с июня 2014 года вы можете претендовать на греческую мультивизу. Мало того, греческое консульство будет выдавать многократную визу сроком действия до трех лет.

Ну и самое важное - теперь визы будут оформляться за 48 часов. Это значительно упростит жизнь путешественникам.

Также в этом году, несмотря на сложную политическую обстановку, приняли решение выдавать многократные визы Болгария, Хорватия, Мальта и Канада.

Турция вернет право въезда для владельцев любых паспортов

С 11 апреля 2014 года Турция ввела закон «Об иностранцах и международной защите». В одном из пунктов этого законопроекта говорилось о том, что граждане, имеющие паспорт сроком действия менее 4-х месяцев, не могут въехать в страну. Т.е. фактически это значит, что если через 4 месяца у вас должен закончиться срок действия паспорта, то в Турцию вам вход воспрещен.

Но спустя пару недель власти Турции одумались. Возможно, из-за того, что приток российских туристов значительно уменьшился, или из-за того, что всполошились представители туриндустрии. В общем, итог положительный. И теперь российские туристы вновь могут посещать одну из самых любимых стран для отдыха, не задумываясь об окончании срока действия паспорта.

Ну и, конечно же, помним, что в Турцию гражданам России виза не нужна, если срок пребывания не превышает 60 дней.

Италия упростила получение мультивиз

На данный момент в мире проходит год перекрестного туризма Италия-Россия. В связи с этим во многом упрощена процедура получения визы. Итальянское консульство увеличило количество выдаваемых мультивиз. Практически каждый желающий может получить многократный итальянский шенген при следующих условиях:

• Если заявитель в прошлом имел хотя бы одну шенгенскую визу (для тех, кто хочет получить многократную годовую визу);

• Если заявитель часто путешествует и отдыхает в Италии (для тех, кто хочет получить многократную визу на срок от двух до пяти лет);

Мало того, теперь визу можно получить бесплатно. Достаточно купить билет на одно из культурных мероприятий, которые запланированы в рамках года перекрестного туризма. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Безвизовый въезд в Южную Корею

С 1 января 2014 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований.

Теперь российские граждане, которые планируют поездку в Южную Корею, освобождаются от процедуры получения визы. Срок единовременного пребывания по безвизовому режиму определен до 60 суток и не более 90 суток.

Безвизовый въезд в Коста-Рику

Еще одна страна ввела безвизовый режим с Россией. Теперь Российские туристы смогут посещать Коста-Рику без виз сроком до 30 дней и с возможностью продления своего пребывания в стране до 90 дней.

Но есть и не совсем приятные новости.

Виза в Египет подорожала

С 1 мая 2014 года стоимость египетской визы выросла на 70%. Теперь она будет стоить не 15, а 25 долларов. Тем не менее, это самый низки визовый сбор во всем мире.

Визу можно получить по прибытии в международные аэропорты Египта. А если вы едете в Шарм-Эль-Шейх на 14 дней, то виза вообще не требуется.



Польский шенген и отпечатки пальцев

С 1 го мая 2014 года для того, что бы получить визу в Польшу, заявитель из Калининградской области должен сдать отпечатки пальцев. А уже с начала 2015 это новшество распространится на всех россиян.

Дактилоскопию будут проходить все граждане старше шести лет.

Фото: Дмитрий Елизаров и www.globallookpress.com