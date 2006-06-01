Малайзия+Таиланд (часть 1)

Подготовка

Решение поехать в Азию родилось в августе, тогда же и сформировался состав 8 человек, 4 пары, правда одна пара поехать не смогла, поэтому поехали вшестером. По словам Лехи, который видел Таиланд в прошлом году, было бы неплохо захватить что-нибудь еще. Думали, Вьетнам, но остановились на Малайзии.

Планированием маршрута, бронированием отелей и авиаперелетов занимались мы с Лехой вдвоем. Интернет - незаменимая вещь любого путешественника, http://www.awd.ru/, http://www.google.com/ и миллион других ресурсов сослужили нам добрую службу.

Предварительный маршрут был составлен такой:

1) Куала-Лумпур - 2 дня, оттуда самолетом на остров

2) Лангкави - 2 дня, оттуда паром в Сатун (Таиланд), получаем визы и едем паромом в

3) Ко Липе - 2 дня, оттуда возвращаемся паромом на материк и на минибасе едем в

4) Пукет - 7 дней, а оттуда самолетом в

5) Бангкок - 3 дня

Виза в Малайзию не требуется, в Таиланде рассчитывали получить визу on arrival.

За 730 долларов были куплены билеты у Узбекских авиалиний Екатеринбург-Ташкент-Куала-Лумпур, Бангкок-Ташкент-Екатеринбург.

Через веб-сайт http://www.airasia.com/ был куплен e-ticket Куала-Лумпур-Лангкави на 6 человек, за 780 Rm ( т.е. одно лицо - 130 Rm).

Были забронированы гостиницы Holiday Villa Apartment (Kuala-Lumpur) - 150 Rm двуместный номер, Aseania (Langkawi) - не помню сколько, и Leepae Resort (Ko Lipe) - 1410 бат за каменный домик с феном, кондеем, душем - короче, самое дорогое, что есть на Ко Липе.

Ехали с женами, поэтому цели сэкономить на комфорте не было.

Мы купили рюкзаки, Натка собрала огромную аптечку, майки и шорты брать не стали, было решено все купить на месте. Полетели налегке.

И вот, наступила ночь с 20 на 21 ноября, завтра вылет, уснуть не можем, 4 года никуда не ездили, а тут такое движение впереди. Лучший момент всего путешествия - это предстартовое состояние.

21.11.2005. 1,2,3 - поехали!

В Ташкент мы летели Уральскими авиалиниями. Полный самолет узбеков, задержка на полтора часа, замороженный обед в виде дохлой сосиски и пюре - короче, никогда не летайте Уральскими авиалиниями, компания в очередной раз подтвердила свою отстойность.

По прилету в Ташкент нас быстро определили в транзитный зал, даже не дав покурить на улице - что, в общем, понятно, ибо в транзитном зале курят везде, даже в комнате матери и ребенка. У нас было три часа перед посадкой на рейс до КЛ, в полупустом зале сидели индусы и другие абреки. Помня о том, что на обратном рейсе нам придется просидеть в транзитном зале 9 часов, мы решили прокачать тему VIP или CIP зала, где за деньги можно в комфортных условиях выспаться. Милые девушки (просили не называть их имен) сказали, что хрен вам, а не бизнес-холл, есть одна комната по 5 баксов с носа, дадим подушки и пледы. Комната располагалась рядом с Gate#1: несколько кресел, пара диванчиков, в общем, нормально. Видно, как люди проходят на посадку, ну и наш сон людям тоже виден.

Повялились там, хлопнули вискарика, вот и на взлет пора.

В КЛ летели Аэробусом А-310, всем приятный самолет, кроме того, что кресла не раскладываются. Рейс полупустой, поэтому умные хлопцы быстренько заняли четырех-кресельные ряды, и, вытянувшись на них, сладко выспались. Я попросился поспать в бизнес-классе, но стюардесса уперлась, и даже за 20 долларов не пустила . Ну и фиг с ним, принял еще дозу снотворного и вырубился.

Перед посадкой самолет снижался, наверно, около часа, страшно заболели уши, в общем, прилетел в КЛ разбитым и не очень свежим. . Ну и еще раздали иммиграционные карточки, пока их заполняли - немножко пришел в себя .

22.11.2005. Куала-Лумпур: KLIA, Петронасы, Чайнатаун

В иллюминаторе показались пальмы. Невероятное количество зелени, причем именно субтропической зелени, как в фильме Затерянный мир: гигантские пальмы, деревья - очень красиво. Все куртки и свитера упакованы, и мы выходим на трап - горячий воздух бьет по организму, как тепловой удар при заходе в парилку. Пара глубоких вздохов - адаптация прошла нормально. Едем в терминал аэропорта.

Аэропорт Kuala Lumpur International Airport (KLIA) - это аэропорт 22 века. Весь блестящий, в эскалаторах, магазинах, кафешках, между терминалами ездит метро - в общем, супер! Идем по указателям, я начинаю вспоминать забытый английский язык, похмельный мозг понимает, что надо найти иммиграционную службу и таможню - а вокруг никого из них нет - только Duty Free и кофейни. То ли дело у нас: привезли на автобусе прямо к паспортному контролю - шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте. А тут ходи себе хоть где, рано-поздно - все равно к иммиграции доберешься.

Поменяли деньги по курсу 3,72, причем в обменнике работает ломщик, не иначе. Я ему дал пятьсот долларов, он из пачки денег одним движением отщепил 37 полтинников, кинул сверху 10 рингит - мужчина, свободны! Валюта в Малайзии -риннгиты, курс к рублю - примерно 8 рублей за 1 Rm, мы их звали рентгенами, как впрочем и все путешественники.

Вот и иммиграция. Подойти к стойке, постараться не дышать в лицо офицеру, дать паспорт, иммиграционную карточку. Малайзия - страна безвизовая, русских пускают на 30 дней, бесплатно абсолютно. Половинку карточки таможенник забрал себе, половинку с печатью отдал мне - ее отберут при выезде. Далее зеленый коридор, и...

И еще один терминал. А здесь куда? Вспоминаем, что между аэропортом и городом ездит монорельс - KLIA EXPRESS, покупаем билеты на него по 35 рентген и поехали!

Поезд едет примерно полчаса. Любуемся красотами природы, жестяными домиками и рекламой по ЖК-телеку, установленному в вагоне.

Приехали на Sentral Stesen (Central Station, вокзал короче). Вышли, огляделись, деваться некуда, надо в такси. Тут же подошел добрый самаритянин - ребята, вам куда? В Холидей Вилла. О, без базара, 30 рентген. Я попытался поторговаться, говорю, давай 20, он ни в какую. Ну нас шестеро, не дело спорить о деньгах при дамах, поехали. Для справки: обычная цена такси - 8 рентген. Все такси оборудованы счетчиками, посадка 2 рентгена, далее от расстояния. Вы давно ездили на такси за 40 рублей через полгорода? Я - да, поэтому кайфовал по полной. Весь город в такси - это местные Протоны, все с кондеями, нормально, в общем. Движение левостороннее.

Приехали в гостиницу часов в 11 утра. Нам говорят: "Ребятки, заселение только в два, оставьте чемоданы и газуйте гулять". А у меня одна мечта - душ принять, да в кровать рухнуть. Ну, делать нечего, сумки бросили и пошли смотреть окрестности. Просмотр окрестностей закончился словами "Надо бы пожрать". Нашли какой-то местный ресторан с буфетом, набрали кокосов, Том Яма, риса с гадами и поели. Поели дорого, мы с женой на 28 рентген (224 рубля).

Пошли обратно к гостинице, по противоположной стороне улице. Смотрим - напротив гостиницы стоит Посольство Таиланда, написано прием документов на Визу 9.30-11.30, выдача Виз 11.30-12.30. Порадовались, и решили сделать визу в КЛ. Запланировали на утро поход в посольство.

Вернулись в гостиницу в 12.30, взмолились: "Тетенька, поселите нас пораньше, а то так устали...". Тетенька говорит: "Ну, есть, мол, два уже готовых номера, а третий освободится к 14.00". Потянули спички, короче номера достались Лехе и Васе, а мы с Наткой остались в холле куковать. И тут тетенька говорит, мол, если господа не возражают, у меня есть номер с двумя спальнями, могу вас туда определить. Мы поломались для виду и пошли. Номер офигенный, метров 80, с огромным холлом, балконом, кухней, оборудованной всем необходимым, чай-кофе, холодильник, микроволновка - в общем, чудесный номерок. Жили мы на 9 этаже, на 6-ом был бассейн, сауна, тренажерка, в общем, отель отличный, категорически рекомендую. http://www.holidayvilla.com.my/HVapartment/hvapartment.htm

Умылись, повялились чуть-чуть. Леха созвонился со знакомым Игорем из Кургана, тот раньше нас приехал в КЛ, и достал нам бесплатные билеты на Петронасы. Петронасы у нас были в 15.30. Петронас Твин Тауэрс - самые высокие башни в мире (451 метр), две башни соединенные мостом Sky Bridge на 41-42 этажах. Перед визитом на башни показали впечатляющий фильм о строительстве, мне понравилось как фундамент закладывали. Затем на скоростном лифте нас подняли на 41 этаж, где мы 15 минут пофоткались, поглазели вниз и поехали обратно. В Петронасах мы зашли в торговый центр Suria KLCC: примерно этажей 6 разных бутиков, хороший центр, не дешевый, надо брать. Там мы поели в японском ем-саме Sushi King и начали думать, куда податься дальше. Леха заныл, что хочет спать, мы с Васей и женами собрались ехать в Чайнатаун. Развалились.

Поймали такси за 10 рентген, приехали в Чайнатаун, впечатлились от торговых улиц, где ходишь протискиваясь, и начали немножко шопить - купили сланцы, шорты, майки... Выпили пивка и поехали домой - отсыпаться. Отсыпаться не получилось, Леха позвал всех есть в Чайнатаун. Поехали обратно, там перекусили, выпили дорогого пива по 7,5 Rm в магазине "7-11", и теперь уже совершенно точно поехали в гостиницу спать.

23.11.2005. Kuala-Lumpur: Парк бабочек, Парк Птиц, Мегамолл

Утро нас встретило хорошей погодой. Быстренько попили кофе и пошли сдавать документы в посольство Таиланда. Жена говорит: "Я посплю, на мой паспорт и получи визу за меня". Не вышло, охранник говорит: веди жену. Ладно хоть отель через дорогу оказался, быстро сбегал за ней.

Заполнили простую форму, взяли в автомате ярлычок с номером очереди, сдали в окошко форму, паспорт и 100 рентген. Нам сказали подходить завтра.

Поехали в шоппинг-центр Times Square, Вася хотел купить переносной винчестер для фоток. Походили по магазину, ничего не нашли, перекусили и поехали в парк бабочек.

Парк бабочек, парк орхидей, парк гибискусов и парк птиц находятся рядом. Поскольку к орхидеям и гибискусам мы как-то равнодушны, решили выбрать парк бабочек и парк птиц. Вход к бабочкам стоил 15 Rm с человека и 1 Rm за фотокамеру.

Парк бабочек впечатлил даже меня, далеко не юнната. Такого количества красивейших и разноцветнейших мотыльков я не видел никогда! При этом в парке сделан замечательный ландшафтный дизайн, водопады, пруды с золотыми и красными карпами, аквариумы. Бабочек можно кормить ананасами. Они совершенно ручные, спокойно садятся на тебя... Замечательное место для фотографирования. Пробыли в этом парке наверно часа полтора и отправились к птицам.

По дороге туда на стене парка птиц обнаружили группку наглых мартышек, которые внимательно смотрели на то, как мы их фотографируем, и всячески позировали.

Парк птиц http://www.birdpark.com.my/ поразил своими огромными размерами, и перед заходом туда мы решили подкрепиться, зашли в ресторанчик рядом со входом. Взяли по пиву, сели на веранде. Вдруг, откуда не возьмись, на перила веранды спланировал здоровый тукан. Мы давай с ним фотографироваться, его это достало, и он цапнул Васю за руку. Правда, не сильно, приложили спиртовую салфетку, обошлось.

Пошли в парк, вход 28 Rm, огромная территория, по которой, как курицы, гуляют павлины, пеликаны, в небольших озерках плещутся фламинго, в клетках сидят красивые и вежливые попугаи, которые здороваются. В этот момент начался один из многочисленных теплых дождей, которые будут сопровождать нас всю поездку... Мы быстро обошли всю территорию, правда, нас не хотела выпускать парочка наших сибирских гусей, которые перекрыли дорогу и кидались на фотографов.

На выходе сели в такси и решили поехать в самый большой в Азии Mid Valley Megamall http://www.midvalley.com.my/ (большой такой шоппинг-центр). Вообще, в Куала-Лумпуре все самое большое в Азии - магазин, аэропорт, парк птиц, чего-то еще... Хотя когда я был в Дубае - мне говорили что Дубай Сити Центр - самый большой магазин... Ну да ладно, кто проверит? Попали в пробку, ехали примерно час.

Огромный молл, 430 магазинов, структурированных по направлениям. Мы пошли в IT Centre, там наконец-то нашли переносной винчестер, минут 40 его проверяли, форматировали и т.п. Я купил себе местную Sim-карту Maxis, чтобы звонить домой. Потом поели в фуд-корте Food Junction, попили кофе в Dome Cafe (там отличный Мокка Латте, рекомендую). Пока пили кофе, обсуждали Mac-овский ноутбук у одной азиатки. Пришли к выводу, что хороший ноутбук, надо брать.

Магазин закрывается часов в 9 вечера, мы поймали такси и поехали в отель. В отеле собрались в номере у Лехи, выпили вискарика и посмотрели все отснятые фотографии. А затем вышли в теплую ночь на балкон и фотографировались на фоне ночных Петронасов.

24.11.2005. Go to Langkawi

Утром выспались, сходили в посольство, забрали визы, перекусили в отеле, договорились об автобусе в аэропорт за 130 rm на 6 человек, в 13.00 поехали в аэропорт.

Приехав в аэропорт, приятно удивился, увидев, что AirAsia - это Official Low Fare Airline of Manchester United, чьим фанатом я давно являюсь. Процедура оформления проста до безобразия. Подошли к стойке, нам говорят: "Встаньте в очередь!" А что, тут очередь есть? Точно, ленточками огорожена единая очередь к 4 стойкам, все цивильно и без хамства. Быстро прошли, отдали распечатку веб-страницы с номером Е-тикета, нам дали 6 посадочных талонов и несколько багажных квитанций. Побродили по аэропорту, самые прожорливые затарились в Бургер Кинг, мы купили несколько сувениров и пошли на посадку. Симпатичные ребята в красных майках Airasia сообщили с улыбкой, что в воздухе пробки, и поэтому небольшая задержка, минут на 50. Ну что делать, low fare.

Половина самолета была заполнена украинцами в майках KyivStar, как я сумел понять, какая-то тусовка дилеров на Лангкави. Братья-украинцы не шибко отличаются по поведению за рубежом от русских, поэтому летели весело, с хохотом и аплодисментами. В полете ничем не кормят, есть меню - сэндвичи, газировка, можно все купить за деньги. Лететь из КЛ до Лангкави примерно час. Летели над океаном, низко, поэтому все очень красиво: причудливые облака, море, разнообразной формы острова. Даже уши уже не закладывало.

Остров Лангкави - зона duty free (беспошлинной торговли). По всему острову расположены магазины, в которых можно совершенно спокойно закупаться чем угодно - спиртное, шоколад, часы, кожа, одежда... Мы решили не оттягивать этот прекрасный момент и затарились прямо в аэропорту. Цен не запомнил, но за 1 литр JW Green Lable 15 y.o., 1 литр Текилы, 1 литр Martini и 2 пака Heineken я отдал 240 Rm, то есть 1900 рублей. То есть халява. Думаю, на острове можно и еще дешевле найти.

Приехали в гостиницу Aseania, что 20 минут на такси от аэропорта. По дороге отметили большой картинг-центр и аквариум Underwater World. Гостиница после Holiday Villa показалась мрачной, паутина на двери номера, саламандры шляются. Ну горевать не стали, ибо тут всего две ночи, а дальше - вперед, в Таиланд. Гостиница с бассейном, естественно Самым Длинным Бассейном в Малайзии (или на Лангкави, не помню), но бассейн действительно 154 метра длиной, с водопадом, барами и мостами. Дают полотенца бесплатно, просят лишь записать свое имя.

Так как было уже темно, часов 7 вечера, мы скинули шмотки, взяли пузырь и пошли разглядывать местные закусочные. Сели у одного китайца, который прекрасно говорил на английском. Заказали всякого сифуда, супов, попили вискаря от вольного - в общем, душевно вечерок скоротали. Китаец нам предлагал 4-часовую прогулку на спидботе вместе с рыбалкой за 300 рентген, +35 рентген с человека за ланч. Уходя, попросили большой лист ватмана и написали фломастером по-русски, что там все круто, есть можно. Время было около 12 ночи, никаких дискотек не наблюдалось, поэтому пошли спать.

25.11.2005. Лангкави: Underwater World, Канатка, бассейн, недружелюбные русские

Утром проснулся оттого, что в ванной бежала вода. Заглянул в ванную - воды не было. Но шумело. Открыл штору - там полный абзац, тропический ливень из ведра. Накрылась наша рыбалка медным тазом. Пошли, позавтракали и решили поехать в аквариум. Дошли до рецепшна и заказали такси за 10 рентген - микроавтобус. Отъехав от отеля метров 700 автобус остановился. Все, приехали! Оказалось, что рядом жили. Купили билеты по 38 рентген и пошли внутрь. Аквариум нормальный, есть пингвины, всяких красивых аквариумных рыбок много, водопадики, в общем, мне понравилось, остальным не очень. В результате, когда что-то не нравилось, всю оставшуюся дорогу шутили "полный андеРВОТЭр Ворлд". В Аквариуме есть 3D кинотеатр, не Imax, конечно, но нормально, минут 20 какой-то фильм показывали. Потом сувенирная лавка.

Вышли на улицу, а там солнышко, хорошо. Рядом с Аквариумом большой Duty Free, женщины естественно туда нацелились, но мы их пресекли, сказали, что шоппинг вечером. Обманули, как всегда.

Поехали на канатную дорогу, Cable Car. Там построен симпатичный комплекс Oriental Village, с магазинами, сувенирами и фуд-кортом. Все хозяйство принадлежит фирме Lada. Кормят вкусно и не дорого. Канатная дорога поднимается на высоту 710 метров над уровнем моря, две остановки в пути, с хорошими вьюпойнтами. Жутковато немного, когда подтряхивает на стыках, под нами пропасть в полкилометра, мы сидим вшестером в одной тележке и хором орем. Поднялись за облака, пофотографировались. Вообще, туда надо ехать в ясный день ближе к закату, там чудесные виды всего острова, можно сделать отличные кадры.

Поехали в отель, проезжаем мимо картинг-центра, а там движуха невероятная, телевидение и все такое. Прочитали на стенде, что проходит этап чемпионата мира по картингу F4F1. Круто, что тут скажешь. Купил себе майку с эмблемой чемпионата мира (о ней речь зайдет дальше).

В отеле решили расслабиться у бассейна, поныряли с горки, дамы пофотографировались у водопада, ну а мы приговорили Зеленую этикетку.

Вечером пошли на променад, решили зайти поесть в индийский ресторан. Заходим, там сидит парочка. И девушка так громко говорит по-русски: Ну вот, и тут русские. Нерадостно так говорит. Ну мы плюнули, развернулись и ушли в соседний ресторан, где вновь ударили по сифуду. Девушки говорят: "Ну когда же шопить-то будем," - и мы их отправили в Duty Free, а он закрывается в 20.00. По дороге в отель зашли в местный магазин, взяли пива и посидели на табуретках прямо у магазина.

В общем, день прошел насыщенно, отправились спать.

26.11.2005. Прощай, Малайзия, здравствуй, Тай! Сатун, Пакбара, Ко Липе

Накануне я договорился с минибасом, чтобы он отвез нас в порт Лангкави. Минибас заехал часов в 8 утра, и мы, немножко мятые после вчерашнего, поехали в порт, минут 40 дорога заняла. Водитель попался вежливый, все пытался с нами поговорить на своем пиджин инглиш - с трудом, но получалось.

Мы всю дорогу думали, что в Таиланде на час больше времени, чем в Малайзии. И мы знали, что из Пакбары на Липе последний паром уходит в 13.00. То есть там получалась такая тема: Паром из Лангкави выходит в 9.30 (малайское время), идет полтора часа, приходит в 12.00 (тайское время) в Сатун. В Сатуне нам надо пройти паспортный контроль, взять такси и гнать в Пакбару, которая находится в 40 минутах от Сатуна. И у нас было постоянное ощущение, что мы можем везде опоздать, и придется ночевать в Сатуне, а там не сахар.

Мы приехали в порт, купили билеты, поменяли ринггиты на баты, потому что непонятно, где менять баты в Сатуне, да и в спешке. Прошли паспортный контроль. Понравилась табличка на иммиграционном офисе "Лучший в Малайзии в 2005 году, Лучший в ЮВА в 2010, Лучший в Азии в 2015, Лучший в Мире в 2020". Вот такие амбиции у лангкавийских таможенников. Забрали у нас половинку въездной карточки, в принципе, с этим мы с Малайзией и расстались. Хорошая страна, чистая, душевная, зеленая. Жене моей очень понравилась. Может быть, еще приедем.

Остатки ринггитов потратили на дьюти фришный алкоголь и сели в паром. Сели на удобные места, оказалось нифига, английские бэкпекерши прочитали на билетах, что там места указаны и давай гонять всех с нагретых местечек. И тут начались нервы - паром не отплывает, минут на 50 позже тронулся. Мы уже поняли, что нам ничего хорошего в этот день не светит и предались в руки судьбы. Судьба, как выяснилось, нам благоволила.

Причалили в Сатун, вышли на пристань. Я взял тележку, сгрузил чемоданы, тут же подлетел какой-то малый, и попросил 1 ринггит за тележку, попутно предложив поменять деньги по курсу 38. Я уболтал его на курс 38,5 и поменял сотню долларов. Для справки - в Тае деньги меняли по курсу 40,87. На пристани всех встречает чернокожий волонтер, по-моему американец, у него на груди висит бэджик, что я, мол, волонтер, помогаю туристам. Он нам подсказал, что время в Таиланде - на час МЕНЬШЕ, а не больше, как мы думали. Тут мы вообще расслабились.

Заполнили иммиграционные карточки, прошли паспортный контроль, половинку карточки прикрепили к нам в паспорт, вышли. Здравствуй, Тай, мы приехали. Тут же местная братва говорит: "Ребята, куда едем?" Мы говорим: "На Липе". О'кей, паром туда-обратно Пакбара-Липе-Пакбара 900 батиков с человека, и тук-тук до Пакбары на 6 человек - 900 батиков. По рукам, прыгнули в тук-тук и поехали. Вернее, это даже не тук-тук, это что-то типа пикапа со скамейками и крышей. Но прикольно, ветер в харю, а я шпарю, полные глаза песка, отлично.

Вот тут меня зацепило первый раз. Я еду и разглядываю местную публику, девчонки на мотобайках, женщины у макашниц - а мне все улыбаются. Абсолютно все. Стоит тебе улыбнуться - у всей улицы праздник. Фантастическое гостеприимство.

Приехали в Пакбару, получили билеты на паром, время до отплытия примерно час, купили sim-карты Happy, карточки оплаты по 300 батиков, позвонили домой через 008 или 009, купили фруктов, пивка на паром, перекусили чем Бог послал...

Сели на паром. А что, друзья, мечта-то сбывается, мы едем на Ко Липе. Сидим на втором этаже парома и вдыхаем чистейший океанский теплый воздух. Супер. Всю жизнь мечтал. Моряк пошел проверять билеты и обнаружил какого-то мужика, который сел не на тот паром. У всех паника, неужто обратно сейчас поплывем? Однако нет, мужик доплатил денег, видимо, его завезут после нас. Через 2,5 часа нормального полета (тьфу, заплыва) показался остров-рай - Ко Липе. Все пассажиры сгрудились на носу парома и сидят довольные, улыбаются, тащатся, курят, машут руками. Супер сцена!

Паром остановился, подъехали моторки (longtail boat), перепрыгнули в них и поехали на Leepae Resort. По 50 батиков с носа высадка.

Липе Резорт http://www.leepaeresort.com/ - пожалуй одно из пафосных мест на Липе. Там есть магазин ("сельпо" (С)Винский), там есть бунгало всех видов. Мы жили в первой линии: каменное бунгало с кроватью, кондеем, вентилятором, горячей водой и туалетом. При бронировании по инету заплатили 1410 батиков, когда хотели продлить - Сара, хозяйка резорта, предложила по 1000. Сара и ее муж (не знаю его имени) очень приветливые и доброжелательные люди, хитрованы, конечно, ну, а что еще на острове делать - наживаются на всем, что только могут.

Мы перекусили в отеле и пошли бродить по острову, дошли до Varin resort - там готовят отличный сифуд, тигровые креветки по 800 батиков за кг, какие-то национальные женские танцы показывали, типа фестиваля что-то было. Потом сходили в Pooh's bar, там вообще цивильное место, и по ценам тоже . Комары закусали, пошли обратно. Договорились с Сарой за лодку на утро, на целый день, с рыбалкой, барбекю, ананасами и пивом. Заплатили фантастические деньги 3700 бат. К сведению: просто нанять лодку на целый день - 1500 бат, с ланчем - 400 с человека. Растут цены, однако. Спать. Перед сном жена увидела пару тараканов в туалете, мужественно смирилась, но закрыла дверь поплотнее.

27.11.2005. Just another day in paradise. Lipe: рыбалка, Full Moon Bar

Утром проснулись, перекусили, взяли айсбокс с пивом и прыгнули в лодку к Пону. Пон - лодочник, рыбак, отец 4 детей. Он повез нас кататься по безумно зелено-голубой воде, прозрачной до самого дна. День стоял замечательно солнечный, море было спокойным и ласковым, и хотелось продлить это состояние навечно.

Сначала мы приехали на небольшой каменный остров, где искупались, и пособирали камешки. Я нашел Куриного бога, которого повесил на шею. Потом мы попробовали ловить рыбку, девочки попросились на берег, высадили их и Васю на Ко Аданге (соседний с Липе остров), а мы с Лехой поехали рыбачить. Время было 12, рыба была not hungry, поэтому за час поймали всего 4 рыбки для BBQ - группер, снеппер, чикен-фиш и еще какая-то дрянь. Подъехали к Адангу, забрали обгоревших ребят, покупались и поехали на Ко Рави (еще один остров). Там развели барбекю, покормили ананасами обезьянку, приняли душ из речки и немножко расслабились.

Поговорил с местными лодочниками, они мне рассказали, что на Липе живет 600 человек, на Аданге 160, а Рави вообще необитаемый. Сказали, что Национальный морской парк Тарутао состоит из 51 острова, и что есть экскурсии на спидботе из Пакбары...

Сытые, уставшие, накупавшиеся мы поехали обратно на Липе. Обратная дорога заняла примерно минут 50, и под звонкий шум мотора все уснули.

Я был на многих пляжах, купался в разных морях, но такого кайфа как на Липе не испытывал никогда. Это Баунти. Я делал фотографии, а получались превосходные обои для рабочего стола компьютера - бери и ставь любую, такая красота. Все в один голос сказали - мы тут остаемся еще на пару дней как минимум. Я поговорил с Сарой, она сказала, что будет только рада, если мы останемся.

Вечером мы сходили в Варин резорт, поели сифуда. На пляже встретили русскую пару, которая только что приехала из Самуи. Они рассказали, что там дожди и полный отстой, а тут - супер, как будто мы и сами этого не знали. Разговор почему-то плавно перешел к рассказам про траву. Пошли обратно в сторону отеля, зашли в Фулл Мун Бар. Там предложили покурить, москвич купил. Валялись на ковриках на песке, под шум прибоя и песни Боба Марли. Нирвана.

28.11.2005. Прощай, Липе, долгая дорога, здравствуй, Краби.

Ну почему в этой жизни всегда все происходит не так, как задумываешь? Ну ведь хотели же мы пожить на Липе, насладиться этим раем, этим солнцем, водой, белым песком. Ну почему же в этот день зарядил дождь с самого утра??? Зачем он погнал нас с этого чудного острова?

Мы накануне договорились с барменом Джэком из Фулл Мун бара, что поедем рыбачить. Но утром штормило, и Джэк разводил руками, типа не едем. Мы и сами видели, что даже купаться в эту погоду неохота. За завтраком приняли решение - бежим от дождя дальше. Куда? На Краби. Итак, предстоит долгая дорога.

Подошли к Саре, говорим, вот мол у нас билеты на паром, она на них посмотрела и говорит: "Так это у вас билеты на 9-часовой паром и только". А время уже 10. Следующий паром в 14.00 - билеты на него 550 батиков, +30 за трансфер. Сара предложила минибас до Краби из Пакбары за 2000 бат, мы - олени - отказались.

Ну что делать, подарили наши билеты москвичам, а сами купили у Сары. Прошлись по острову и в 13.50, тепло попрощавшись с Сарой, поехали на моторке к парому. Настроение было фиговое. Сели на паром, в закрытую зону, а там холодно ужас как. А наверху дождь. В общем, достали текилу, решили согреваться. Доехали под текилу на удивление быстро.

В Пакбаре зашли в одно турагенство, говорим нам в Краби, они говорят 4000. Зашли в другое, там говорят 2700, но до Транга на авто-туке, а дальше на минибасе. Черт с вами, поехали. Ехали мы, ехали, и наконец приехали в Краби, в турагенство, говорим, дайте нам гостиницу, мы устали. Нам порекомендовали отель Sabai Mansion на Ao Nang по 1000 бат за номер. Приехали туда, хороший отель, с бассейном, в холле три компа с Интернетом. Пошли перекусили в каком-то пафосном кабаке на побережье, с протухшей едой, ну и вернулись в отель, кто спать , а кто в Интернет.

29.11.2005. Краби: Пора отдохнуть.

Всю ночь в номере кто-то кричал. То ли птица, то ли лягушка, то ли саламандра. Жутковато было.

Девочки с утра выглядели утомленными, все-таки долгие переезды дают себя знать. Решили по этому поводу задержаться на денек в Краби, отдохнуть, оглядеться и потом поехать в Пукет. Целый день вялились у бассейна, ходили по лавочкам, перекусывали, делали массаж ног и просто массаж - в общем, релаксировали.

На Краби нам впервые встретились Армани. Примерно каждая третья лавка - это ателье Армани, Версаче или Пьер Карден. За 99 долларов вам сошьют два костюма, три рубашки и 6 галстуков. Держат эти ателье индусы или египтяне, которые выучили несколько русских слов и уже напирают. "Привет, друг, рубашка, бруки?" Бесят. Поэтому на вопрос Where are you from? Я всегда отвечал "China".

И вообще, чем ближе к Пукету, тем менее приветливый становится народ. Вернее, он приветливый, но уже за деньги. Нет такого, как на юге Тая, где люди искренне радуются.

Хорошие сувенирные магазины есть на Краби, продаются эротические скульптурки и наборы трав и специй для Том Ка, Том Ям и проч.

Встретили индуса, который зазывал в свой ресторан, говоря по-русски: "У меня есть Лепешка, Барани, ЛюляКебаб".

Вечером сходили в большой японский ресторан на пляже, напротив портрета Короля. Там огромные суши корабли - по 30 суши приносят всего за 490 бат. Саке - бутылка 300 бат, подают в горячем полотенце. И еще делают замечательные коктейли, с зонтиками, в кокосах и т.п.

Окончание следует...