Лучшие места для дайвинга

Много лет назад у моих родителей была дача на берегу реки Исеть. Уже тогда речка была мутная и не очень чистая, но купаться там все-таки было можно. Думаю, что у каждого в детстве был такой водоем, в котором можно было сидеть до стука зубов и посиневших губ.

Уже тогда мы пытались заняться чем-то вроде дайвинга. Водоросли, пескари, тина… В мути воды мало что можно было рассмотреть. Тогда мы даже не предполагали, что у нас когда-либо появится возможность увидеть затонувшие корабли, замысловатые кораллы и разноцветных рыбок. Да чего уж говорить, мы даже не знали, что такое бывает. Ведь телевизоры в то время были черно-белые.

Прошло всего каких-то 30 лет, и вот мы сидим и листаем карту лучших курортов для дайвинга. Ну что ж, будем выбирать?

Недорогой страной для дайвинга считается Египет. А самые популярные и востребованные направления среди дайверов – это страны Юго-Восточной Азии: Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины. Также пользуются популярностью страны Карибского бассейна и Латинской Америки: Мексика, Куба, Коста-Рика, Доминиканская Республика. В Европе дайверы облюбовали Хорватию, Мальту и даже Норвегию. Также дайверов можно встретить в Индии (Лаккадивские и Андаманские острова), на Мальдивских островах, в Африке и Австралии. А вот Галапагосские острова, пожалуй, самое дорогое направление для дайверов, ну и самое нетронутое, надо полагать.

Австралия

Большой Барьерный риф – одно из чудес нашей планеты. Он настолько велик, что его можно увидеть даже из космоса. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов. И по разнообразию фауны ему нет равных. Только разновидностей кораллов здесь более 350 видов, разновидностей моллюсков - 4 000, разновидностей рыб - 1 500. А если говорить о цветовой палитре подводного мира, то на Большом Барьерном рифе можно одновременно увидеть сотни различных оттенков.

Когда ехать

Нырять можно круглый год, но сезоном считаются октябрь, ноябрь и декабрь.

Условия погружений

Температура воды - +25+30°C. Средняя видимость 20-30 метров.

Требуемый уровень подготовки

Любой

Галапагосские острова

Галапагосы - один из самых необычных и красивых архипелагов на Земле. В Галапагосских водах обитают морские львы и котики, черепахи, дельфины, а акулы-молоты ходят здесь стаями по 300-400 особей, не говоря уже про сотни видов пелагических рыб.

Именно здесь сталкиваются течения теплых и холодных морей, и, как следствие, дайверы могут наблюдать рыб из двух разных вод.

Когда ехать

Сезон круглый год. С декабря по апрель самая теплая вода, в январе самая лучшая видимость в воде.

Условия погружения

Температура воды +22+28°C, на глубине свыше 10-30 метров +14+16°C

Требуемый уровень подготовки

Погружение рекомендуется только опытным, квалифицированным дайверам. Запрещены ночные погружения.



Египет

Египет не мыслится без пирамид и дайвинга. Дайвинг – это туристическая фишка, без которой невозможно себе представить современный Египет. Самыми популярными местами для дайвинга на Красном море являются рифы Шарм-эль-Шейха, Дахаба и Хургады.

Эти места вполне подойдут для начинающих дайверов. В принципе, здесь даже можно поплавать просто с маской и трубкой.

Но есть и места, для погружения в которые требуется профессиональный дайв-сертификат. Например, впадина «Голубая дыра», которая входит в десятку самых красивых и в тоже время самых опасных в мире мест для дайвинга.

Когда ехать

В любое время, но лучше всего - с ноября по март.

Условия погружений

Температура воды: летом +29°C, зимой +23+26°C. Средняя видимость - 20 м.

Требуемый уровень подготовки

Любой

Индия

Если вас интересует дайвинг в Индии, то лучше всего это делать на Лаккадивских и Андаманских островах. Гоа также предлагает услуги по погружению под воду, но особо не котируется среди дайверов, т.к. здесь мало крупных животных, таких как черепах или акул. За подобными впечатлениями все-таки едут на острова, где однозначно будут и скальные формации, и черные кораллы, и акулы, и невероятное разнообразие больших и маленьких рыб.

Когда ехать

Сезон длится с октября по апрель.

Условия погружения

Температура воды в среднем +27+28°С. Видимость при погружении составляет от 2 – 30 метров, а в среднем от 6 – 12 метров.

Требуемый уровень подготовки

Любой

Индонезия

Индонезии принадлежат тысячи островов, которые окружены изумительными коралловыми рифами. Четверть мировой подводной фауны плавает в территориальных водах Индонезии: китовые и рифовые акулы, осьминоги, кальмары, каракатицы, рыбы-клоуны, рыбы-бабочки, и другие яркие представители тропических вод. Поэтому у профессиональных дайверов Индонезия занимает чуть ли не первое место по погружениям.

Когда ехать

Лучшее время с октября по апрель, но сезон открыт круглый год

Условия погружения

Температура воды — от +23 до +28 °C в зависимости от подводных течений. Видимость — 20-40 м.

Требуемый уровень подготовки

Любой, но для погружений в условиях сильных восходящих и нисходящих течений необходим уровень сертификации не ниже Advanced OWD PADI и достаточный опыт подводника.

Мальдивские острова

После урагана Эль-Ниньо кораллы Мальдивских островов очень сильно пострадали. Тем не менее, морская фауна здесь сохранена. Стаи ярких тропических рыбок во главе с символом Мальдив спинорогом-клоуном, морские черепахи, звезды, гигантские скаты, мурены не оставят равнодушными даже бывалых дайверов.

Когда ехать

С августа по май, лучший сезон - с конца января по апрель.

Условия погружения

Температура воды - +28…+30°С круглый год, видимость от 5 до 30 метров

Требуемый уровень подготовки

Любой

Мальта

Мальта - один из лучших дайвер-курортов на Средиземном море. Фауна по сравнению с предыдущими местами довольно скудная, зато Мальта славится своим подводным ландшафтом.

Пещеры, гроты, отвесы и самая главная изюминка Мальты - множество затонувших кораблей.

Когда ехать

С начала апреля по ноябрь, сезоном считается время с июня по сентябрь.

Условия погружения

Летом температура воды +21+24°С. Видимость от 20 до 45 м.

Таиланд

Таиланд, бесспорно, является одним из самых популярных дайвинг-курортов. Именно потому, что здесь ныряют все и везде. Андаманское море достаточно прозрачное и видимость здесь составляет до 50 метров. Такого нет даже на Мальте.

Среди подводных скал можно встретить морских черепах, рифовых акул, анемонов, прекрасных морских коньков, и даже морского скорпиона, который имеет редкую окраску.

Когда ехать

Опытные дайверы погружаются в море круглогодично. Официально сезон открыт с ноября по март.

Условия погружений

Температура воды +26+29°C. Видимость от 10 до 50 м.

Любителей понырять также ждет Испания, Греция, Тунис, Вьетнам, Иордания, острова Карибского моря. Но эти места, бесспорно, уступают вышеперечисленным и не являются дайвинг-курортами.

Ну что ж, наше путешествие закончено. Только хочу спросить, появилось ли у вас желание сменить воспоминания о серо-коричневой мутной воде из детства на яркие краски подводного мира?