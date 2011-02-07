Галопом по Европам или наш апрельский январь

Кратко: Никаких «путевок». Два легких рюкзака. 10 волшебных дней. 6 перелетов. 2 страны. 4 города. Десятки десятков километров пешком, на велосипеде, поезде, трамвае и метро.

Часть 1. Чехия: Прага

Единственное, что мне не понравилось в Праге – это кухня. Я равнодушна к пиву и мясу. И уж тем более (упаси Бог!) к кнедликам. Так и не поняла, в чем там прикол с ними. Я спасалось только бехеровкой. Все очень здорово и романтично, возможно даже предсказуемо для туристов: транспорт, инфраструктура и язык похож на наш.

А также дешево, что немаловажно. В Прагу были самые дешевые авиабилеты, именно поэтому окно в Амстердам решили прорубить именно через нее. Что понравилось больше всего? Старое место, Пражский град и зоопарк. Пожалуй, последний впечатлил меня больше всего. Я не люблю зоопарк в Екатеринбурге исключительно из-за того, что после его посещения у меня всегда остается неприятный осадок. Ну неужели нельзя придумать других способов содержать животных, чтобы они не вызывали такое сильное чувство жалости? Так вот Пражский зоопарк - ответ на этот вопрос. Что можно сделать с животными, чтобы во-первых чувство жалости не возникало, а во-вторых было полностью заменено на более позитивное. Прежде всего, он вынесен за пределы города, под него отведена значительная территория, после чего это место действительно тянет на парк, а не на асфальтированный пятачок с клетками без единого клочка травы в центре города. Животные находятся в естественных условиях. Помимо этого там много детских площадок. Большой контактный зоопарк для детей, канатная дорога, а также выступления самих обитателей, которые проходят в определенные часы. Мы попали на выступления морских котиков. В следующий раз непременно возьму с собой дочь. Вообще в городе много парков, на которых при желании можно найти детские площадки. В Праге мы много ходили пешком. Пожалуй, нигде столько не ходили, но по-моему Европа создана для того, чтобы ходить и все рассматривать.

Часть 2. Нидерланды: Амстердам, Гаага, Роттердам

Амстердам – город запахов. Можно ориентироваться с закрытыми глазами, бродя по его улочкам. Ароматы травки, свежесорванных тюльпанов, кондитерских и рыбных лотков. Все они яркие и выразительные. А на фоне сырого, острого, щекочущего нос кварцем весеннего воздуха они имеют совершенно опьяняющее действие. Забыла сказать, нам видимо очень повезло с погодой. Было солнечно, ясно и температура + 10, за исключением нескольких дней.

Амстредам - город мономагазинов, супермаркеты встречаются, но очень редко. Магазины роялей, гитар, книг, авторских ботинок, печатей, вывесок для дверей или ковбойской одежды. Это нормально для Амстердама. У нас конкуренцию им могут составить разве что магазины семян и всяческой рассады (никогда не представляла себе как они выживают, особенно зимой).

Амстрдам - город, где стерты все границы. Отсутствие штор на окнах. Абсолютное принятие твоей профессии, цвета кожи, сексуальной ориентации и способа досуга. Там совмещается казалось бы несовместимое. Детские площадки соседствуют с кофешопами, прекрасные белые лебеди рядом с вывеской, приглашающей зайти на порношоу и витринами с продажной любовью, а макдональдсы с изысканной итальянской кухней.

Кстати, насчет кухни. Она действительно поражает. Вернее, отношение к ней. Так как мы специально забронировали отель в жилом районе, то наблюдали домашние кафе. На первом этаже располагаются посетители почти в домашней обстановке, наверху живет семья. Зал, если его можно так назвать, всего на 4-5 столиков. Домашняя еда и соседи, которые заходят в конце дня пропустить по стаканчику и обменяться новостями. В одном из таких мы заказали пиво и хозяйка достала нам его из совершенно домашнего холодильника с детскими рисунками, между столами бродил хозяйский лабродор, а на втором этаже был слышен детский смех.

Впечатлили кофешопы. Читала, что это разрешено. Но чтобы так)) Обычные заведения. На несколько столов. Барная стойка. Безалкогольные напитки. Меню(!) Правильная музыка. И достопочтенная публика. Реально достопочтенная. Мужчины с деловыми сумками в пиджаках и длинных плащах, пары на романтическом свидании, студенты и просто постоянные посетители самых разных возрастов и национальностей. Может они там и корпоративы проводят)) фиг знает)). Есть конечно и заведения с другой атмосферой и более сплоченными командами.

Про велосипеды можно не писать. Достаточно сказать, что машины и пешеходы могут чувствовать себя в этом городе очень неуютно. Масштаб велосипедных парковок впечатляет! Нет наверное ни одной вертикали в городе, к которой не был бы прислонен или привязан байк. На них ездят все от мала до велика. Для них есть сервисы, магазины, аренда и даже велосипедные светофоры. Мы решили не выделяться и тоже взяли себе пару великов))). Аренда 5 евро в день. А удовольствия… Ммм))) Мы объехали весь центральный парк и западную часть Амстердама.

По остальным городам маршрута мы передвигались на поездах. Отправной точкой был Амстердам. В Роттердаме и Гааге мы проводили по одному дню. Сначала было трудно передвигаться, но помогала карта и в конце концов язык, он, как известно, до Киева может довести, и Нидерланды в этом смысле не исключение. Кстати, голландцы очень отзывчивые люди. Стоило нам застрять с картой на каком нибудь перекрестке, как кто - нибудь останавливался с вопросом: Сan I help you?

Роттердам во время второй мировой войны очень пострадал и был практически отстроен заново. Таким образом, это город с небоскребами и всякими изысками в области архитектуры. Кубические дома - это далеко не все, чему там можно подивиться. Он со своими широкими проспектами, огромными небоскребами, причудливой архитектурой и совершенно нелогичным метро производит неуютное впечатление. Вообще в этом городе много всего нелогичного. Такое чувство, что сначала самых, и без того, сумасшедших архитекторов свозили в Амстердам, как следует «откофешопили» и «отмашрумили» и сказали: «А теперь ребята, удивите нас и ни в чем себе не отказывайте». Роттердам, кстати, можно посетить с детьми, там очень много парков, среди них замечательный дендрарий, морской музей под открытым небом, огромный аквапарк«Тропикана» и еще парк развлечений для детей.

Гаага впечатлила меня морем. Мы долго не могли найти его, поэтому, выйдя на трамвайной остановке, забрели в ближайший торговый центр, рассеянно бродили по нему, искали выход. Вдруг, двери открылись и за ними оказался бескрайний пляж Северного моря. Это было волшебно. Всю жизнь мечтала увидеть именно зимнее море. И это случилось. На пляже, кстати, есть океанариум и много уютных ресторанчиков. А еще впечатлил Модюродам (самый маленький город Нидерландов). Музей достопримечательностей Нидерландов под открытым небом. Все здесь: здания, машины, люди, самолеты, корабли и деревья (настоящие кстати) уменьшены в 25 раз. Гуляли там два часа. Очень здорово. Кстати, мэр города Модюродама королева Беатрикс.

Герой книги Гарленда «Пляж» - Ричард - верно отметил, что писать в путешествиях дневники и фотографировать - неблагодарное занятие, так как, за ним ты возможно упускаешь самое главное, а в итоге остается только то, что было запечатлено. Я согласна, потому что сколько бы я не старалась запомнить улочки и дома Амстердама, мне сложно передать настроение этого города. Скажу только то, что Амстердам просто не может оставлять равнодушным. И, вернувшись домой, мне остается только закрывать глаза и представлять, как мои ноги крутят педали байка, а ветер обдувает лицо и счастливая улыбка не покидает его. Амстердам - это не город, в который хочется вернуться. Это город в котором хочется остаться… возможно навсегда…