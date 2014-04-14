Потерян паспорт за границей. Что делать?

Что может быть страшнее потери загранпаспорта во время отпуска? Пожалуй, только внезапно настигнувшая диарея. Утеря документов неприятное событие даже дома, что уж говорить о другой стране.

Поэтому нужно четко представлять себе свои действия в случае такого форс-мажора.

Шаг первый

Обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявление об утере/краже паспорта. Не надейтесь на то, что с вами там будут разговаривать на русском языке или даже на английском языке. Поэтому, если у вас трудности с пониманием местной речи, то лучше найти переводчика или договориться с гидом.

Встречается так же информация о том, что справку, которую вам предоставят в полиции, может не подойти требованиям нашего консульства. Вообще часто полиция не понимает, что вам от нее нужно. Тем не менее, наше бюрократическое консульство требует такую бумагу. Поэтому, возможно, будет проще сказать, что паспорт вы не потеряли, а у вас его украли. В этом случае, вы однозначно получите нужную бумагу.

Шаг второй

Обратитесь в посольство или консульство РФ. Поверьте, это еще одно «приключение» на вашу голову. Оказывается, обратиться в представительство страны также не просто. Во-первых, большинство таких подразделений находится в столицах, а если вы отдыхаете где-нибудь в провинции, до нее еще нужно будет добраться. Во-вторых, вам придется встретиться с такой проблемой, как специфический рабочий день консулов. Часто они работают до обеда, максимум до 4-х часов дня. И даже не каждый день.

Итак, вы наконец-то добрались до консульства и «выловили» того, кто вам нужен, теперь следует доказать, что вы именно тот, кем себя называете. В этом вам могут помочь ксерокопии ваших документов, водительское удостоверение, российский паспорт.

Кстати, мой совет. Я никогда не беру с собой ксерокопии, очень муторно отслеживать, сохранность этих бумажек в надлежащем виде. Они просто хранятся у меня в почте и на флешке.

Документы, которые будут необходимы в консульстве:

2 фотографии 3х4 см;

копия протокола или справка из полиции об утере паспорта;

русский паспорт, его копия заверенная у нотариуса или любой документ с фотографий подтверждающий вашу личность (или два заявления граждан РФ, подтверждающие вашу личность)

Но случается и так, что у вас при себе нет ни одного документа с фотографией, а сделать сканы документов вы и не подумали. Тогда вашей участи можно только посочувствовать. Консул должен будет направить запрос в ФМС России, если там что-то будет не так, тогда вашей личностью уже займется ФСБ. На это уйдет от 20 дней в первом случае и до 3 месяцев во втором случае.

Можете себе представить всю катастрофу происходящего? Из страны вас не выпустят, да и в Россию не впустят. Помните эпизод из фильма «Итальянцы в России», когда доктор лишился паспорта в воздушном пространстве? Если не хотите той же участи берегите документы.

Да, и еще. Если вы оставили ваш общероссийский паспорт дома, то будет проще и быстрее попросить родственников выслать его вам, чем ждать всех этих сложных проверок.

После всех мытарств вам выдадут временное свидетельство, по которому вы сможете вернуться домой. С этим же свидетельством вы имеет право находиться в стране вашего отдыха еще 15 дней. На данный момент за такое свидетельство взимается консульский сбор – 50 долларов.

Но это еще не все «головняки», которые вас ожидают. Если у вас электронный билет, то проблем с регистрацией и посадкой на рейс не возникнет. Но если билет покупался в авиакассе, то придется делать дубликат. А это будет стоить еще 10-20 долларов.

Шаг третий

По возвращению домой, в течение трех дней, временное свидетельство со всеми отметками с КПП, следует сдать в ФМС РФ вашего города.

И больше никогда не терять документы.

Что следует сделать перед отъездом за границу:

записать адреса, телефоны, время работы посольств и консульства РФ.

отксерокопировать загранпаспорт, российский паспорт, въездные документы. Российский паспорт взять с собой в путешествие и хранить его отдельно от загранпаспорта.

сканировать все свои документы (паспорт, визу, водительские права, военный билет… любые документы, подтверждающие вашу личность), скинуть информацию на флешку себе на e-mail.

сделать 2 фотографии 3x4.

P.S. Обычно я пренебрегаю всеми этими правилами, и паспорт российский никогда с собой не беру, сейчас вот закончила писать статью и поняла, что больше не буду так рисковать.

