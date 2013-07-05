Руководство по спасению чемодана

По статистике, каждый сотый авиапассажир теряет свой багаж. 85% пассажиров обретают свои утерянные вещи в первые 48 часов. Как же не оказаться тем самым сотым пассажиром и что делать, если вы все же стали одним из тех, кто приехал в отпуск без чемодана?

Подготовка багажа

Перед сдачей багажа перевозчику необходимо соблюсти несколько простых правил:

• Повесить яркие бирки на весь багаж, указав на них свои данные: ФИО, адрес, контактный телефон. При этом можно подстраховаться и сделать по две бирки на сумку, одну из которых вложить в кармашек. Если вы едете за границу, то данные должны быть написаны латинскими буквами.

• Снять с чемодана все предыдущие наклеенные багажные бирки, оставшиеся от прошлых перелетов и принадлежащие другим авиаперевозчикам.

• Все ценные вещи упаковать в ручную кладь. Часто авиаперевозчики платят 20 долларов за утерянный килограмм. Будет очень обидно получить 300 руб. за утраченный (украденный) iPad (случай из жизни) или за эксклюзивную одежду, приобретенную на распродаже в Париже.

• Самостоятельно застраховать багаж в страховой компании. Но сразу же оговорюсь, обзвонив несколько страховых компаний, удалось выяснить лишь, что отдельной страховки на багаж не существует, скорее всего, вам предложат пакет - медицинская страховка + багаж. Такой страховой полис (на 14 дней в шенгенскую зону + страховка багажа на 1000 евро) будет стоить: в Россгострахе - 824 рубля за человека, в Югории - 717 рублей за человека.

• При сдаче сумок в багаж, удостоверьтесь в правильности информации на выдаваемых корешках квитанций со штрих-кодом UPC.

Ваши действия при утере, порче багажа

• Итак, вы не обнаружили свой саквояж на разгрузочной ленте? Не стоит паниковать. Постарайтесь найти дежурного багажного агента, ведь очень часто бывает так, что багаж приходит раньше вас и находится в специальной зоне безопасного хранения. Также работники багажной службы должны проверить, не загрузили ли ваш чемодан на соседний транспортер, или, может быть, он затерялся в сортировочном помещении.

К дежурному следует обратиться и в случае порчи багажа при транспортировке. Не теряйте самообладания, и ваш вопрос будет решен.

• В случае необнаружения чемодана в зоне безопасного хранения, обратитесь в офис Lost&Found, который работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Помните, что ответственным за багаж является последний выполняющий рейс авиаперевозчик. В бюро находок вам предложат написать заявление об утере багажа и составить акт о его розыске. После чего вам выдадут копию акта, где будет указан номер вашего дела и контактные телефоны службы розыска.

• Очень важно – сохранить квитанцию о сданном на регистрации багаже, которая обычно клеится на посадочный талон, ведь без нее очень сложно доказать факт того, что у вас вообще был багаж.

• У большинства авиаперевозчиков на сайте есть раздел, где можно отследить поиск багажа. Многие из них имеют сайт на русском языке, что может облегчить поиск тем, кто не говорит по-английски. Но далеко не все российские авиакомпании подключены к системе «World Trace».

• Если чемодан не нашелся в тот же день, авиакомпания обязана доставить "потеряшку" по адресу, указанному пассажиром. Но это правило действует только в городе прилета и ближайших пригородах. Если в течение 5 дней ваш чемодан так и не нашли, то следует составить еще один акт, уже с перечнем вещей. Этот список также внесут в параметры поиска системы «World Trace».

Сколько ждать. Компенсация за утерянный багаж

Максимальное время поиска составляет 21 день. Если за это время багаж остается не найденным, то ему присваивается статус окончательно утерянного или украденного.

В любом случае практически все крупные авиакомпании предложат вам компенсировать деньги, потраченные на предметы первой необходимости. Но, как правило, это произойдет после того, как вы предъявите чеки на покупки, сделанные в первый день после утраты багажа. Имейте в виду, что сумма, выплаченная вам, будет не более 250 евро.

Наиболее крупные авиаперевозчики предлагают выплатить деньги в тот же день. Но есть и такие, кто просто выдаст вам предметы первой необходимости (зубную пасту, щетку, шампунь, футболку). А вот компенсация за окончательно утерянный багаж уже составит 20 долларов за 1 кг веса. Общий вес определяется по багажному талону, который крепится к авиабилету.

Если вы не согласны с такой компенсацией, то необходимо написать претензию, которая должна быть подана в течение 18 месяцев. За испорченный багаж претензия подается в течение 7 дней, если же чемодан был утерян, но вернулся к хозяину в ненадлежащем виде, то претензия может быть подана в течение 21-го дня.

На претензию перевозчик обязан ответить письменно. При положительном ответе компенсация может достигнуть 5 тысяч долларов. С отрицательным ответом вы можете обратиться в суд. Подавать иск можно в течение двух лет с того момента, когда была зафиксирована пропажа или порча ваших вещей.





