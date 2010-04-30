Моей любимой Кабардинке посвящается!

Я знакома с Кабардинкой с 2003 года и счастлива, что открыла для себя это дивное местечко! Отдохнёшь там месяц, а потом считаешь дни до следующей поездки и скучаешь, скучаешь… Для меня Кабардинка – это не просто отличный отдых, это прекрасная возможность оздоровиться на весь зимний уральский сезон, ведь там замечательный климат.

В Кабардинке уникальная растительность, растёт можжевельник и пицундская сосна, которые способствуют оздоровлению верхних дыхательных путей. В Кабардинке я впервые увидела «бесстыдницу», её ещё называют «курортница» - это эвкалиптовое дерево, очень красивое, интересное, и очень полезное с медицинской точки зрения. Вдоволь насладилась мелодичным пением цикад, пообщалась с богомолом и множеством сверчков – они такая прелесть! А в море в водорослях плавает множество маленьких рыбок, за ними очень интересно наблюдать с надувного матраса, их хорошо видно, так как вода чистая и прозрачная. Нырнув, даже удалось поймать и подержать в руках маленького крабика. Пляжи на любой вкус, и для детей, и для взрослых, и для любителей глубины, можно просто загорать и купаться, а можно и понырять! Разнообразные водные развлечения прилагаются!

Сам посёлок красивый и чистый, приятно просто пройтись по улицам и полюбоваться прекрасным видом на горы – они здесь повсюду, вот просто повернитесь на месте и кругом горы, а облака лежат на них шапкой – такая красота! Это первое, что меня поразило, когда я впервые приехала в Кабардинку, поразило своим величием!

А погода... погода там бывает такая непредсказуемая, с утра встанешь-пасмурно: ну, думаешь, сегодня день для экскурсий. Пока собираешься, снова солнышко, так и зовёт на пляж! А бывает, гуляя по Кабардинке, успеваешь пошлёпать по лужам под тёплым дождичком и через полчаса быть обласканным тёплым южным солнышком! А вечером прохлада, и ты отдыхаешь от дневной жары.

Там какая-то особая атмосфера тихого и размеренного отдыха, в сочетании с множеством развлечений, причём сосредоточены они в основном в центре посёлка, что очень удобно для отдыхающих с детьми.

Кабардинка вобще считается детским курортом, по всей пляжной полосе расположены детские лагеря, откуда по вечерам слышится музыка дискотек. На стадионе одного из лагерей мы по вечерам с детьми, запускали воздушного змея, играли в мяч и просто весело проводили время!

А люди там добрые и весёлые, местные дети тоже не лишены чувства юмора. Ходили мы к одному замечательному человеку за вином, (а какое там вино!!!) ну и стоим, пробуем, слышим, - «Пап, кажется они уже напробовались» - долго хохотали, позитив на весь день! Местные жители очень любят свой посёлок, как каждый человек облагораживает своё жилище, так они берегут этот прекрасный уголок Черноморского побережья.

Достопримечательности Кабардинки

Это места, куда хочется возвращаться снова и снова! Столько впечатлений и положительных эмоций они оставляют в памяти! Всем советую посетить Кастальскую купель с её прекрасной легендой! Замечательное место для времяпровождения! Кругом растёт можжевельник, цветы и красиво цветущие кустарники. Здесь можно прекрасно поужинать, полюбоваться на прекрасных птиц и даже порыбачить! А пойманную рыбу вам приготовят в любом виде.

А Старый парк – это вообще сказка! Действительно, попав туда, я совершенно потеряла счёт времени и реальность. Здесь расположилось несколько архитектурных и ландшафтных форм древнего и средневекового зодчества. На входе у ворот важно сидят два сфинкса, дальше храм Зевса и пирамида. Здесь же красивая античная беседка, сад камней, солнечные часы, а дальше башня средневековой крепости с мостами и рвом, ну и наконец фонтан со слонами - такая красота!!!

Люди, создавшие такое чудо могут гордиться собой! Это наверняка очень добрые и творческие люди! И спасибо им за эту сказку!!!

На Черноморском побережье замечательные курорты, но Кабардинка – это маленький рай, куда хочется приезжать снова и снова! Люблю её всем сердцем. Очень!

Моей любимой Кабардинке посвящается!

Вот и отпуск долгожданный, мы скорее всей семьёй

Собираем чемоданы, едем на море гурьбой!

До свиданья шумный город, транспорт, пробки, суета.

Черноморская Ривьера ждёт туристов, как всегда!

А семья у нас большая: две дочурки, муж и я,

Мы лет семь как с Чёрным морем, подружились навсегда!

Правда, Чёрным море это называли не всегда.

Греки звали его Понтом, кто-то Скифским называл,

И Таврическим, и Русским, Киммерийским нарекал...

Здесь жару смягчают бризы, горы манят красотой,

Принимай же нас, туристов, Черноморье, на постой!

Из окна автомобиля вот уж виден Геленжик.

Манят нас огни ночные, запах моря так пьянит!

Ну, ещё минут пятнадцать, и приедем мы домой!

Да, домой, ведь Кабардинка, стала нам как дом родной!

Дети спят, уже час ночи, а в посёлке жизнь кипит!

Дискотек огни ночные, к себе манят как магнит…

Вот осталась за плечами дальняя дорога,

И хозяйка нас встречает, сонная немного…

А, проснувшись, мы на пляж побежали вскоре,

Дочки весело кричат:- «Здравствуй, здравствуй, море!!!»

Получив морской загар, накупавшись вдоволь,

«На экскурсии пора» - говорим мы хором!

Дельфинарий, аквапарк – дети очень рады!

Нам же с мужем ощущений поострее надо…

Мы под рокот горной речки, едем к водопадам.

А местами так трясёт, джипинг – то, что надо!!!

И от водных развлечений, было много впечатлений!

Покатались на банане, с парашютом полетали…

День за днём, и три недели незаметно пролетели.

И ни я, ни муж, ни дети, не хотели уезжать!

Не приехав в Кабардинку, ведь могли бы мы не знать,

Что на свете есть такая неземная благодать!

Вот обласканные морем, уезжаем мы домой.

До свидания, Кабардинка, до свидания, дом родной!