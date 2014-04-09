Куда поехать на майские праздники?

Майские праздники уже не за горами. А, как известно, горящие туры в это время большая редкость. Поэтому планировать свой отпуск лучше заранее.

Весенние выходные в 2014 году распределятся следующим образом: с 1-го мая по 4 мая и с 9 по 11 мая. В общей сложности 7 дней. Между ними 4 рабочих дня с 5-8 мая. Таким образом, если выкинуть рабочие дни, то вполне можно устроить себе внеочередной отпуск на 11 дней.

Многим известно, что операторы поднимают цены на туры в этот период времени, поэтому если у вас есть возможность уехать раньше или вернуться позже, вы значительно сэкономите.

Так, например, вылет 25 апреля на 7 ночей в Египет на двоих 4* будет стоить минимум 54 тысячи рублей, а вылет 1- го мая в тот же отель автоматом дорожает на 15 тысяч рублей.

Еще не решили, где же все-таки провести свой внеочередной отпуск? Тогда давайте рассмотрим самые популярные направления этой весны.

Египет

Бесспорно, на первом месте в майские праздники остается Египет. Май – один из самых лучших месяцев для отдыха на побережье Красного моря. Еще не наступила изнуряющая летняя жара, отсутствие дождей и теплое море привлекает сюда туристов со всего мира.

Средняя дневная температура - 33-34 градуса, а моря не менее 26 градусов.

Пляжный отдых можно совместить с экскурсиями и активным отдыхом. Вам повезет, если вы попадете на самый долгожданный и красочный праздник весны - Жам эн-Нессим, что переводится, как «аромат западного ветра».

Истоки этого праздника восходят еще к периоду древнего Египта, прежде всего, он связан с началом сельскохозяйственных работ. По традиции египтяне в этот день готовят «фесих» - это блюдо из соленой рыбы, фасоли и зелени. Прежде чем рыбу начнут готовить, ее солят и маринуют в течение нескольких месяцев. У непривыкших европейцев часто случаются отравления этим блюдом, поэтому рекомендуем воздержаться от его употребления.

В мае также проходит фестиваль культуры бедуинов, и международный фестиваль арабских скакунов. В общем, в Египте в майские праздники скучно не будет.

Турция

В конце апреля в Турции только-только открывается сезон. Море еще прохладное, но для российских туристов 23 градуса - не градус. Солнце стоит уже высоко, но нет изнуряющей жары, дышится легко и привольно, даже сгореть в это время достаточно сложно. Майские праздники – это идеальное время для совмещения длительных экскурсий и отдыха на море.

Кстати, отели в это время не переполнены, персонал предельно вежлив и неизбалован. Поэтому даже отдых в Турции может стать приятным.

Судя по средней температуре воздуха, на майские праздники лучше всего отправляться в Белек, Сиде и Аланью, где воздух прогревается до 25-28 градусов. А вот в районы, окруженные горами (Кемер, Мармарис, Бодрум), лучше ехать в конце мая.

Таиланд

Майские праздники – это практически закрытие сезона в Таиланде. Как раз в мае наступает сезон дождей, но пока еще дожди идут только в ночное время суток. Кстати, на Самуи сезон дождей приходит чуть позже, поэтому в майские праздники можно успеть отдохнуть без капельки дождя.

В связи с началом сезона дождей цены на путевки в Таиланд резко падают. Поэтому именно в весенние праздники можно заметно сэкономить, и в тоже время познакомиться с этой загадочной страной.

Китай

Китай в мае просто прекрасен. Если вы планируете купаться и загорать все весенние праздники, нет ничего лучше острова Хайнань. Этот остров находится в тропической климатической зоне, на одной широте с Гавайями. Здесь круглый год царит лето, а вода прогревается до 30 градусов. Тем не менее, месяц май не считается месяцем высокого сезона, поэтому стоимость путевки гораздо ниже, чем, скажем, в сентябре-октябре.

Вьетнам

Погода во Вьетнаме в мае также позволяет устроить себе пляжный отдых. Несмотря на то, что в это время уже идут дожди, они кратковременные и нечастые, и больше затрагивают центральную часть страны. Поэтому смело можно отправляться в Халонге, Ньячанге или Фантьете. При этом отдых во Вьетнаме можно совместить с поездкой в Камбоджу.

Индия

В майские праздники здесь стоит вполне хорошая погода. До сезона дождей осталось совсем немного времени, поэтому цены значительно ниже, чем в сезон. Средняя температура воздуха в мае 33 градуса, воды – 28. Мало того, именно май – это идеальное время для туров в горы, например, Манали, Натинитал и Гималаи, где воздух свежий и прохладный.

Греция, Хорватия, Кипр, Черногория

Солнечно, тепло, комфортно, но купаться еще очень холодно, разве что вы морж. Если для вас не принципиален пляжный отдых именно с купанием в море, то позагорать уже вполне можно. Кстати, в Греции в это время практически везде лежаки на пляже бесплатные.

Ну, а если вас не привлекают пляжи экзотических стран, то май прекрасное время, чтобы отправиться в экскурсионные туры по Европе. Только предварительно следует уточнить погодные условия в европейских странах, могут быть и дожди.

Чехия

В Праге в это время уже все цветет, а с 1-го мая на улицах проходят праздничные шествия и народные гуляния. Но в этом году, судя по долгосрочному прогнозу погоды, майские праздники выпадают дождливыми. Что ж, возможно, кому-то не важна погода – ведь есть любители музеев и чешских баров.

Нидерланды

В этом году Нидерландам также не повезло, как и Чехии. Обещают +11+15 и дожди на всю первую половину мая.

Тем не менее, именно май в Нидерландах считается самым сухим месяцем в году, а долгосрочные прогнозы не всегда сбываются. Если не боитесь риска, то, вероятнее всего, вам удастся побывать в национальном парке Кекенхоф и увидеть настоящую весну, ведь именно в это время зацветают миллионы тюльпанов, нарциссов, гвоздик и гиацинтов.

Германия

А вот в Германии будет солнечно и по-весеннему тепло. В это время здесь проходит огромное количество всевозможных фестивалей. Так, например, с 1 го по 12 мая пройдет фестиваль «Баварская сказка», и всеми любимый «Майский» фестиваль, в честь возрождения природы и расцветающей весны. В это время немцы украшают свои дома и сады, проводятся пиры и игрища в национальных костюмах. В общем, в мае, помимо традиционных достопримечательностей, будет на что посмотреть.

Испания

В Испании в это время вам обеспеченны теплые, солнечные деньки. Конечно для пляжного отдыха еще рановато, но экскурсии, шопинг и просто прогулки по Барселоне принесут немало удовольствия. Ну и Испания до сих пор остается одной из самых недорогих стран Европы.

Франция

А тут как повезет. До 5-го мая обещают солнечные дни, а потом будут идти дожди до середины месяца. Но Франция, пожалуй, единственная страна, которая не празднует первомай. Поэтому, если вы желаете сбежать от традиционных празднований и окунуться в совершенно иную атмосферу, то почему бы не отправиться в Париж?

Италия

Если вы ищете солнца, тепла, уличных кафе, то добро пожаловать в Италию. Но, к сожалению, итальянский май уже считается высоким сезоном в отличие от остальных стран Европы. Отсюда более высокие цены на туры, отели и развлечения.

В общем, май – один из самых благодатных месяцев для отдыха. В экзотических странах еще не начался сезон засух или дождей и можно успеть отдохнуть совсем за небольшие деньги, а Европа только-только просыпается после зимы, даруя интереснейшие экскурсии и прогулки по древним закоулкам своих городов.