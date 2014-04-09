Форум
Наталья Елизарова
Путешествия

Куда поехать на майские праздники?

Европа или экзотические страны? Давайте рассмотрим самые популярные направления этой весны.

Майские праздники уже не за горами. А, как известно, горящие туры в это время большая редкость. Поэтому планировать свой отпуск лучше заранее.

Весенние выходные в 2014 году распределятся следующим образом: с 1-го мая по 4 мая и с 9 по 11 мая. В общей сложности 7 дней. Между ними 4 рабочих дня с 5-8 мая. Таким образом, если выкинуть рабочие дни, то вполне можно устроить себе внеочередной отпуск на 11 дней.

Многим известно, что операторы поднимают цены на туры в этот период времени, поэтому если у вас есть возможность уехать раньше или вернуться позже, вы значительно сэкономите.

Так, например,  вылет 25 апреля на 7 ночей в Египет на двоих 4* будет стоить минимум 54 тысячи рублей, а вылет 1- го мая в тот же отель автоматом дорожает на 15 тысяч рублей.

Еще не решили, где же все-таки провести свой внеочередной отпуск? Тогда давайте рассмотрим самые популярные направления этой весны.

 

 

Египет

Бесспорно, на первом месте в майские праздники остается Египет.  Май – один из самых лучших месяцев для отдыха на побережье Красного моря. Еще не наступила изнуряющая летняя жара, отсутствие дождей и теплое море привлекает сюда туристов со всего мира.

Средняя дневная температура - 33-34 градуса, а моря не менее 26 градусов.

Пляжный отдых можно совместить с экскурсиями и активным отдыхом. Вам повезет, если вы попадете на самый долгожданный и красочный праздник весны - Жам эн-Нессим, что переводится, как «аромат западного ветра».

Истоки этого праздника восходят еще к периоду древнего Египта, прежде всего, он связан с началом сельскохозяйственных работ. По традиции египтяне в этот день готовят «фесих» - это блюдо из соленой рыбы, фасоли и зелени. Прежде чем рыбу начнут готовить, ее солят и маринуют в течение нескольких месяцев. У непривыкших европейцев часто случаются отравления этим блюдом, поэтому рекомендуем воздержаться от его употребления.

В мае также проходит фестиваль культуры бедуинов, и международный фестиваль арабских скакунов. В общем, в Египте в майские праздники скучно не будет.

 

 

Турция

В конце апреля в Турции только-только открывается сезон. Море еще прохладное, но для российских туристов 23 градуса - не градус. Солнце стоит уже высоко, но нет изнуряющей жары, дышится легко и привольно, даже сгореть в это время достаточно сложно. Майские праздники – это идеальное время для совмещения длительных экскурсий и отдыха на море.

Кстати, отели в это время не переполнены, персонал предельно вежлив и неизбалован. Поэтому даже отдых в Турции может стать приятным.

Судя по средней температуре воздуха, на майские праздники лучше всего отправляться в Белек, Сиде и Аланью, где воздух прогревается до 25-28 градусов. А вот в районы, окруженные горами (Кемер, Мармарис, Бодрум), лучше ехать в конце мая.

Таиланд

Майские праздники – это практически закрытие сезона в Таиланде. Как раз в мае наступает сезон дождей, но пока еще дожди идут только в ночное время суток. Кстати, на Самуи сезон дождей приходит чуть позже, поэтому в майские праздники можно успеть отдохнуть без капельки дождя.

В связи с началом сезона дождей цены на путевки в Таиланд резко падают. Поэтому именно в весенние праздники можно заметно сэкономить, и в тоже время познакомиться с этой загадочной страной.

Китай

Китай в мае просто прекрасен. Если вы планируете купаться и загорать все весенние праздники, нет ничего лучше острова Хайнань. Этот остров находится в тропической климатической зоне, на одной широте с Гавайями. Здесь круглый год царит лето, а вода прогревается до 30 градусов. Тем не менее, месяц май не считается месяцем высокого сезона, поэтому стоимость путевки гораздо ниже, чем, скажем, в сентябре-октябре.

Вьетнам

Погода во Вьетнаме в мае также позволяет устроить себе пляжный отдых. Несмотря на то, что в это время уже идут дожди, они кратковременные и нечастые, и больше затрагивают центральную часть страны. Поэтому смело можно отправляться в Халонге, Ньячанге или Фантьете. При этом отдых во Вьетнаме можно совместить с поездкой в Камбоджу.

 

 

Индия

В майские праздники здесь стоит вполне хорошая погода. До сезона дождей осталось совсем немного времени, поэтому цены значительно ниже, чем в сезон. Средняя температура воздуха в мае 33 градуса, воды – 28. Мало того, именно май – это идеальное время для туров в горы, например, Манали, Натинитал и Гималаи, где воздух свежий и прохладный.

Греция, Хорватия, Кипр, Черногория

Солнечно, тепло, комфортно, но купаться еще очень холодно, разве что вы морж. Если для вас не принципиален пляжный отдых именно с купанием в море, то позагорать уже вполне можно. Кстати, в Греции в это время практически везде лежаки на пляже бесплатные.

Ну, а если вас не привлекают пляжи экзотических стран, то май прекрасное время, чтобы отправиться в экскурсионные туры по Европе. Только предварительно следует уточнить погодные условия в европейских странах, могут быть и дожди.

 

 

Чехия

В Праге в это время уже все цветет, а с 1-го мая на улицах проходят праздничные шествия и народные гуляния. Но в этом году, судя по долгосрочному прогнозу погоды, майские праздники выпадают дождливыми. Что ж, возможно, кому-то не важна погода – ведь есть любители музеев и чешских баров.

Нидерланды

В этом году Нидерландам также не повезло, как и Чехии. Обещают +11+15 и дожди на всю первую половину мая.

Тем не менее, именно май в Нидерландах считается самым сухим месяцем в году, а долгосрочные прогнозы не всегда сбываются. Если не боитесь риска, то, вероятнее всего, вам удастся побывать в национальном парке Кекенхоф и увидеть настоящую весну, ведь именно в это время зацветают миллионы тюльпанов, нарциссов, гвоздик и гиацинтов.

 

 

Германия

А вот в Германии будет солнечно и по-весеннему тепло. В это время здесь проходит огромное количество всевозможных фестивалей. Так, например, с 1 го по 12 мая пройдет фестиваль «Баварская сказка», и всеми любимый «Майский» фестиваль, в честь возрождения природы и расцветающей весны. В это время немцы украшают свои дома и сады, проводятся пиры и игрища в национальных костюмах. В общем, в мае, помимо традиционных достопримечательностей, будет на что посмотреть.

Испания

В Испании в это время вам обеспеченны теплые, солнечные деньки. Конечно для пляжного отдыха еще рановато, но экскурсии, шопинг и просто прогулки по Барселоне принесут немало удовольствия. Ну и Испания до сих пор остается одной из самых недорогих стран Европы.

Франция

А тут как повезет. До 5-го мая обещают солнечные дни, а потом будут идти дожди до середины месяца. Но Франция, пожалуй, единственная страна, которая не празднует первомай. Поэтому, если вы желаете сбежать от традиционных празднований и окунуться в совершенно иную атмосферу, то почему бы не отправиться в Париж?

 

 

Италия

Если вы ищете солнца, тепла, уличных кафе, то добро пожаловать в Италию. Но, к сожалению, итальянский май уже считается высоким сезоном в отличие от остальных стран Европы. Отсюда более высокие цены на туры, отели и развлечения.

В общем, май – один из самых благодатных месяцев для отдыха. В экзотических странах еще не начался сезон засух или дождей и можно успеть отдохнуть совсем за небольшие деньги, а Европа только-только просыпается после зимы, даруя интереснейшие экскурсии и прогулки по древним закоулкам своих городов.

Путешествия
