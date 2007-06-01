По морям, по волнам

http://www.nanya.ru/

Свежий морской воздух и ласковое солнце уже сами по себе целебны. Но каждый морской курорт отличается особенным климатом и неповторимыми природными условиями. И что хорошо для одного ребенка, может оказаться неподходящим для другого. Так куда же поехать, чтобы отпуск пошел на пользу и взрослым и детям? Поскольку выбор моря дело ответственное, не стоит полагаться только на мнение менеджера туристической фирмы, который в первую очередь заинтересован «раскрутить» вас на наиболее дорогую путевку. Поэтому мы предлагаем вам мини-экскурс «по морям и океанам», составленный при помощи врачей-педиатров.

Обратите внимание

Если вы собираетесь ехать на море с ребенком до трех лет, при выборе курорта следует обратить внимание на следующие моменты:

Пологое, песчаное дно, чтобы кроха мог входить в воду

Чистая, «нецветущая» вода

Отсутствие в воде медуз, морских ежей, кораллов

Детский бассейн в отеле. Маленькие дети, которые приезжают на море первый раз, часто боятся идти в море. В такой ситуации детский бассейн будет незаменим.

Внимание! Ребенка не следует насильно тащить в воду. Иначе можно надолго отбить охоту купаться. Лучше подождать, пока малыш привыкнет к морю и решится сам войти в воду.

Детская инфраструктура в отеле (высокие стульчики, кроватки с высокими бортиками, специальное меню в ресторане, детские площадки, услуги беби-ситтеров).

Средиземное и Эгейское море

Куда поехать: Балеарские острова, Испания, Франция, Италия, Монако, Мальта, Греция, Турция, Египет, Тунис.

Этот край поистине неповторим. Он впитал в себя колорит нескольких континентов, уютно расположившись между Европой, Азией и Африкой. Здесь особая атмосфера, вдоль улиц растут пальмовые деревья, а живописные пейзажи чудесным образом сочетаются с сосновыми лесами, кустарниками и песчаными пляжами. Климат на местных курортах легкий субтропический средиземноморский: средняя температура воздуха летом +23–29оС. Но благодаря прохладному морскому бризу, который освежает побережье, жара не чувствуется. Температура воды +19–30оС, а концентрация соли составляет 36–39%.

Для кого? Большинство средиземноморских курортов специализируются на лечении и профилактике астматических и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно полезен местный климат для детей с вегетососудистыми проблемами и заболеваниями легких.

Адриатическое море

Куда поехать: Хорватия, Черногория, Италия.

Жак Ив Кусто как-то сказал, что здесь самое чистое море. Согласитесь, мнению Кусто можно доверять: уж он-то исколесил и вглубь и поперек много морей. Климат на побережье Адриатики очень похож на средиземноморский, только вода более прохладнее +19–25оС. Адриатические курорты утопают в зелени, в городских парках растут камелии, магнолии и пальмы, а на некоторых пляжах вы можете встретить уникальный черный песок.

Для кого? Местный климат наилучшим образом помогает восстанавливаться после травм и полезен для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, ряд местных курортов специализируется на детской и подростковой гинекологии.

Красное море

Куда поехать: Египет, Израиль.

Красное – одно из самых теплых (температура воды летом +32оС) и соленых (+38–42%) морей. Оно получило свое название от присутствия в нем значительного количества водорослей, скопление которых придает воде красноватый цвет. Климат на побережье Красного моря субтропический: сухое жаркое лето (в июле температура воздуха +24–30оС и мягкая зима. Воздух здесь насыщен бромом, который и сам по себе невероятно целебен. Еще одна особенность Красного моря – это мелководные берега, удобные для детских игр.

Для кого? Курорты на Красном море рекомендуются для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Сюда же едут семейные пары, отчаявшиеся завести детей. Местный климат чудодейственным образом излечивает некоторые виды мужского и женского бесплодия.

Черное море

Куда поехать: Краснодарский край, Крым, Болгария, Румыния, Турция.

Этот поистине райский уголок вобрал в себя самые щедрые земные дары: лазурное море, золотистые пески, ласковое солнце, лечебные грязи и минеральные воды. По влажности черноморский климат не сильно отличается от привычного для нас: температура воды летом около +25–28оС, а соленость – 18%. На глубине вода содержит большое количество сероводорода, там практически нет живых организмов.

Для кого? Черноморские курорты, как нельзя лучше подходят для совсем маленьких детишек, которых первый раз вывозят на море. Местные пансионаты специализируются на заболеваниях органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Сюда так же взрослые привозят детей в санатории, которые занимаются укреплением и профилактикой заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Балтийское море

Куда поехать: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция.

Климат на побережье Балтийского моря переходный от морского к континентальному. Температура воздуха летом около +17оС тепла, а воды +18–20оС. Это одно из самых слабосоленых (8—11%) морей. А о целебной силе здешнего соснового воздуха ходят легенды.

Для кого? Местный климат наилучшим образом подходит для профилактики онкологических заболеваний, а также для восстановления после курса лечения с помощью лучевой и химиотерапии. В то же время курорты Балтийского моря рекомендуется посещать детям, состоящим на учете у врача-эндокринолога.

Ионическое море

Куда поехать: о. Крит, Сицилия, Искья, Ионические острова.

Побережье Ионического моря славится своим климатом: температура воды в августе +25оС, а соленость не превышает 38%. Причем даже в самый разгар туристического сезона эти курорты не так переполнены, как, например, турецкое или испанское побережье. Вас ожидают пляжи с золотистым песком, оливковые рощи, цитрусовые сады, величественные горы, причудливые скалы и бесчисленные бухточки и заливы.

Для кого? Само пребывание в этих уникальных местах оказывает великолепное воздействие на детский организм и способствует укреплению иммунитета. Здесь в основном лечат заболевания дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Эти места богаты целебной минеральной водой, которая и используется для нормализации обмена веществ в организме.

Карибское море

Куда поехать: Венесуэла, Карибские острова, Коста-Рика, Антильские острова, Доминиканская республика, Куба.

Здесь начинаешь верить в чудеса. Климат субэкваториальный: средняя температура воздуха в июле +25–29оС. Белые песчаные пляжи и всегда спокойное море, защищенное коралловыми рифами. Температура воды в любое время года не опускается ниже 25оС. Концентрация соли в ней около 36%.

Для кого? Сюда привозят детей с заболеваниями органов пищеварения, неврозами и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.

Атлантический океан

Куда поехать: Канарские острова, Мальвинские острова, Португалия (о. Мадейра).

Долгое время эти острова были исключительно лечебными курортами благодаря воздуху, пропитанному запахами сосен и эвкалиптов. Большую часть этих островов занимают реликтовые доледниковые леса, охраняемые ЮНЕСКО. Отдых на этих курортах – настоящая восточная сказка, живая экранизация «Тысячи и одной ночи». Из-за исключительно мягкого климата эти курорты часто называют территорией вечной весны. Здесь никогда не бывает слишком жарко и слишком холодно: летом средняя температура воздуха +21–26оС тепла, а зимой +19оС. Местный климат отличается повышенной влажностью. Благодаря теплым водам Гольфстрима среднегодовая температура воды держится в пределах +22–28оС, ее соленость 34—37%.

Для кого? Раньше сюда съезжались заболевшие аристократы со всего мира. А как же иначе: местный климат оказывает благоприятное воздействие практически на все системы организма. Поэтому большая часть курортов на Канарских и Мальвинских островах специализируется на общеоздоровительных программах. А курорты Португалии принимают в основном маленьких пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких.

Мертвое море

На Мертвое море едут, как правило, не отдыхать, а лечиться.

Природа наделила этот район редкой комбинацией уникальных оздоровительных свойств:

Более 330 солнечных дней в году.

Низкая влажность воздуха (средняя относительная влажность 27% летом и 38% зимой).

Незначительное количество осадков.

Необычайно чистый воздух, лишенный аллергических частиц и вредных примесей.

Необычайно высокое содержание солей и минералов в воде Мертвого моря – около 33% (для сравнения, концентрация солей в Средиземном море – около 3%).

Повышенное атмосферное давление (1050–1066 миллибар), оказывающее в сочетании с другими факторами благотворное влияние на суставы человека. Только в районе Мертвого моря пациенты могут получать лечение в естественной барокамере, находящейся на 400 метров

ниже уровня Мирового океана.

Высокое содержание кислорода в воздухе – на 10% выше, чем на уровне моря.

Высокое содержание брома и бромидов в воздухе.

Богатые минералами и органическими компонентами лечебные грязи и термоминеральные источники.

Уникальные фотобиологические характеристики, присутствующие на земле только в районе Мертвого моря и являющиеся ведущими в лечении заболеваний кожи. Постоянно находящийся в воздухе слой аэрозолей (из-за необычайно высокого испарения воды), а также дополнительные 400 метров атмосферы фильтруют и задерживают вредные лучи солнца и создают особый вид ультрафиолетового излучения, поэтому пребывание на солнце может быть более продолжительным, чем на других курортах. Сочетание природных факторов района Мертвого моря, таких, как уникальный химический состав воды, целебные грязи и серные горячие источники, используется для лечения различных заболеваний кожи и суставов.

Минусы и плюсы российских курортов

Низкий уровень сервиса. Детские стульчики и кроватки, специальные комнаты с воспитателями, детские меню в ресторанах – большая редкость

Большинство санаториев и домов отдыха принимают родителей с детьми старше трех лет.

Мало развлечений для детей

Положительные стороны российских курортов:

Дешевле зарубежных

Близкое расстояние (перелет около двух часов)

Нет языкового барьера

Нет проблем с оформлением визы

Легкий путь домой. Если вы приехали на море и увидели, что ребенку не подходит климат или у него началась аллергия на что-то, то с Кавказа проще вернуться домой, чем, например, с острова Корфу, куда вы прилетите чартерным рейсом.

Ольга Сергеевна Лыткарина, врач-педиатр:

Если вы решили ехать на море с грудным ребенком, перед отъездом обязательно покажите его врачу-педиатру и узнайте, нормально ли ребенок перенесет аклиматизацию. Если родители хотят, чтобы ребенок не только отдохнул, но и поправил свое здоровье, то на море ему следует пробыть не менее 21 дня.

Курорты Крыма – Южный берег, Евпатория или Керчь – вполне пригодны для отдыха детей уже с 1,5–2-летнего возраста. Подходят и зарубежные зоны отдыха со средиземноморским климатом – Греция, Италия, Турция, Болгария. Только не нужно ездить туда в самую жару, когда температура превышает +250, и беспрерывно находиться на солнце. Лучше отправляться на отдых в жаркие страны весной и осенью. Не рекомендуются детям места с влажным климатом, субтропики или, наоборот, страны с очень сухим климатом. Кавказ дети переносят хуже, чем Крым: труднее адаптируются, чаще болеют.

Противопоказанием к отдыху в теплых краях могут служить следующие заболевания: эндокринопатия, сердечно-сосудистая патология, в том числе и нередкая среди подростков гипертония.

Детей-аллергиков нельзя вывозить на отдых не только в жару, но и в весенний период цветения. Буйная южная растительность способна провоцировать полинозы, обострение течения бронхиальной астмы. Так что для этих детей рекомендуется отдых в «бархатный» сезон, начиная со второй половины августа (для Крыма) или с сентября (для стран Средиземноморского бассейна) вплоть до ноября.

Детям, страдающим кожными заболеваниями (атопический дерматит, нейродермит, экзема), перед поездкой на море нужна консультация врача-дерматолога, так как не всем может быть показана морская вода. Что касается пребывания на солнце, то у большинства больных происходит улучшение состояния кожных покровов.

Пономарева Светлана, журнал "Няня"