…И невозможное возможно… или автопутешествие в Крым с двумя малышами

Я хочу со всеми мамочками поделиться рассказом о нашем семейном увлекательном путешествии на автомобиле в Крым с двумя маленькими ребятишками, старшему Роману 3,2, а младшему Илье в дороге исполнилось 1,2.

Мы с мужем в браке 5 лет, но так случилось, что у нас не было ни свадебного путешествия, ни совместных поездок. Через год после свадьбы родился первый сынок, а через два года второй сынок. Да и я к 30 годам ни разу не была на море, поэтому это событие для нашей семьи было не просто радостным, а значило для нас гораздо больше!

Идея о путешествии родилась зимой на очередном из месяцев рождения Илюши (это был 6-ой или 7-ой месяц рождения). Мне кажется, что основная ответственность за детей лежит на маме, поэтому решающее и окончательное слово было за мной. И я без раздумий согласилась.

До поездки было много времени и мы хорошо подготовились: наслушались подобных историй о поездках туда же, в Крым, о милиции на дорогах, конечно же, о границе, о местных достопримечательностях. Снабдились рациями, купили атлас, антирадар.

Надо было учесть, что мальчики полностью на моем обеспечении, что уж говорить о младшем, если мы со старшим Романом читаем книжки перед сном. Младший Илья у нас еще с соской и на домашнем компоте из бутылочек. Трудностей впереди хватало, но мы настраивались на лучшее.

Вечером перед отъездом сложили все вещи, чемоданы, продукты, горшки. Все, все в машину. Встали с мужем в 5 утра, вынесли спящих детей в одеялах и ПОЕХАЛИ. Стартовали мы со Вторчермета, вторая машина ждала нас на Химмаше, уже на выезде.

Отдельно хочется рассказать о дороге. Ты едешь и понимаешь, какая она большая, наша страна: горы, реки, дороги, люди, города. Я бы желала каждому человеку испытать эти незабываемые эмоции.

До Украины мы ехали больше 3-х суток, мы не торопились, останавливались при любых возможностях, как по нужде, так и просто полюбоваться природой, размять косточки. Дети вели себя на удивление чудно, они ели, спали, играли, у нас был дом на колесах. В машине было установлено автокресло (2-е пролежало в багажнике), оно легко трансформировалось в лежачее, мальчики по очереди в нем спали. А также было 4 подушки, 3 одеяла. Для старшего Романа мы приобрели DVD и целую коллекцию мультиков. Было большое количество игрушек, мягких, резиновых, машинки, карандаши, много книжек.

Завтраки и обеды у нас были на природе, пока мы готовили еду, наши ребятишки успевали набегаться и напрыгаться. Мы расстилали покрывало на траве, они доставали свои игрушки, подушки, мячи и играли. У нас с собой был столик, газ.плиточка, холодильник и большая сумка с продуктами и посудой. Пикнички на свежем воздухе были благодатью, дети набегавшись потом спокойно вели себя в машине.

Ужинали мы в кемпингах, мы давали детям возможность и там наиграться и подустать, чтобы спокойно идти на сон грядущий.

Первую ночь мы спали в кемпинге под Самарой. Утром детей, как обычно, вынесли в одеялах и поехали. Кто-то из добрых людей сказал, что по дороге ремонт моста, надо ехать в объезд. Мы и свернули, дали большой крюк через Татарстан и Башкирию и выехали… прямо к ремонтирующемуся мосту, но нам очень повезло (чего не сказать об обратной дороге), нам горел зеленый свет. Так мы потеряли часа 2, но посмотрели эти замечательные места.

Вторую ночь мы проезжали через Волгоград. Все отели были заняты, и мы воспользовались услугой домашней гостиницы, нам предоставили 3-х комнатную квартиру со всеми удобствами и без хозяев. Утром в семь утра выехали, и к 7 вечера были на границе.

Подъезжая к границе, мы подготовились: убрали радар, он у них запрещен, оборудовали второе кресло, как говорится… улыбаемся и машем. Вот где мы простояли долго, хотя и проехали платно. Час в поиске платной услуги, час на нашей территории, час между границами и час на украинской территории. За это время мы и покушали там, младший сынок успел поспать и проснуться, да и покакать на проверке документов:

- Откройте машину! А там мы на горшке, с туалетной бумагой в руке… Выезжаем с украинской зоны и нас спрашивают: "почему вы с малышами не прошли без очереди?" Я была ошарашена, и решила на обратную дорогу идти грудью. Как потом выяснилось, ЭТО СРАБОТАЛО! Выезжали мы с границы в 11 часов вечера и ехали всю ночь до победного. Приехали мы в 6 утра, "доночевали" в украинском доме, утречком помылись в баньке, поели домашнего борща и поехали дальше.

В Симферополе нас ждали. В недоумении, что едут с маленькими детьми по всей стране, что насколько родители полны решимости. Увидев ребятишек, порадовались за нашу стойкость и выносливость, а мальчики, чудо, а не дети! Повидавшись, мы поехали на наше подготовленное место обитания. Мы остановились возле Николаевки, это местечко между Симферополем и Севастополем. У нас был 3-х этажный элленг на берегу моря. Условия идеальные, на первом этаже кухня с выходом на летнюю веранду, мы каждый день покупали свежие продукты на местном рыночке, это и молоко, и творог, и свежее мясо, и, конечно же фрукты.

В первый же вечер мы ощутили на себе то к чему ехали три дня. МОРЕ. Это здорово. Мальчишки набулькались, наигрались. Для моря мы брали песочницы, лейки, два бассейна, кучу игрушек.

За время отдыха мы объехали почти весь Крым. Были в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Алупке, Алуште, Бахчисарае и т.д. Побывали на многих экскурсиях, как морских, так и горных, ездили прямо на фруктовые сады за персиками, виноградом, рвали их с кустов. Были на дегустации вин в Массандре. Посетили Ялтинский зоопарк. Он, конечно, поражает своими размерами и месторасположением, но если честно, экзотических зверей в Екатеринбургском зоопарке больше. Катались на катере к Черноморскому Флоту. Были в аквапарке. Ездили на ночную Ялту... И ВСЁ, ВСЁ с ребятишками!

Успели всем купить сувениров. Обратная дорога тоже была спокойная. Мальчики вели себя хорошо, ели всю дорогу собранные фрукты. Сама дорога была чуть потяжелее. В первую ночь попали под сильнейший дождь, мест нигде нет, и ночевали на территории кемпинга прямо в машине (слушая подобные рассказы я думала, что мы это минуем). Но переночевали... Конечно, мальчикам это не очень понравилось, я сама не спала, дала возможность поспать мужу, успокаивала то Рому, то Илью. Наутро как ни в чем не бывало встали, в кемпинге помылись, позавтракали арбузом и опять в путь.

Вторую ночь ночевали опять в домашней гостинице. Двухэтажный благоустроенный дом с ванной, а во дворе баня. Кроме нас там уже было две семьи.. К 11 вечера следующего дня мы подъезжали к ремонтирующемуся мосту и провели там часа два. Ночь муж провел за рулем. После Уфы был туман с нулевой видимостью. Повезло - машин попадалось мало, приехали в Екатеринбург в полседьмого утра.

Приехали домой, погода уже была холодная. Роман все удивлялся, что вчера еще ходили в трусиках и босиком, а теперь в курточках.

Воспоминаний для себя оставили много. И на фото, и видео. На день прибытия уже смотрели свои приключения. Конечно были и отрицательные моменты в поездке: это и штрафы!!!, и дорогой бензин на Украине (40 руб), а мы весь отпуск провели на колесах, да и продукты питания выше наших, но на это можно закрыть глаза.

Все окружающие, которые узнают о нашем путешествии, просто охают и ахают: как смогли, да как вы поехали, да еще и на машине? Конечно, решиться на это – достаточно смелый поступок.