Еще совсем недавно мы поправляли здоровье исключительно на курортах Урала. И только активисты с заводов, партийные деятели могли получить путевку в санаторий Ессентуки или еще куда-нибудь на Кавказ. И вот, наконец-то, наши турагентства стали предлагать оздоровительные туры в другие страны. Вернее так, такие программы на туристическом рынке присутствуют не один год, но популярность среди наших сограждан они получили сравнительно недавно.

Давайте рассмотрим самые востребованные направления, где с каким недугом справятся лучше всего и насколько это доступно для наших кошельков. Мировыми фаворитами с развитой оздоровительной базой, безусловно, являются такие страны как: Китай, Чехия, Израиль, Индия, Таиланд, Франция и Болгария.

Лечебные курорты можно разделить на четыре основных вида – морские, бальнеологические (термальные), горноклиматические и аюрведические. Если с морскими курортами все понятно, за целебный морской воздух не нужно платить лишних денег, то про остальные виды лечебных курортов мы поговорим более подробно.

Бальнеологические (термальные) санатории

Еще во времена древнего Рима люди заметили, что вода в некоторых источниках обладает лечебными свойствами. Термальная минеральная вода поступает почти из трех километровой глубины и имеет на выходе температуру 20-110ºС.

Эта вода богата такими веществами, как бром, йод, кальций, железо, фтор, хлор, магний, натрий. Чем горячее источник, тем больше его минерализация. Посещение термальных источников рекомендуют людям с проблемами органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, кожи, а также при воспалительных процессах в гинекологии.

Страны, известные своими термальными источниками

Ни одна страна Европы не может похвастаться таким количеством термальных источников, как Венгрия. Существует легенда, что если путник воткнет в землю посох, то оттуда потечет «живая вода». И это действительно так. Практически в каждом городе имеются свои уникальные водолечебницы: Хевиз, Дебрецен, Дюла, Эгер, Хайдусобосло.

На второе место можно поставить Исландию. Но, если честно, отдых на термальных курортах Исландии может позволить себе не каждый. Цены достаточно высоки.

А вот из самых популярных и доступных стран с термальными источниками можно выделить Болгарию, Словакию и Чехию. Самые известные центры в Болгарии - Сандански, Банско, Наречен, Вершец, Хисаря, Сливенские бани, Старозагорские бани.

Настоящей оздоровительной Меккой Чехии считаются Карловы Вары и Марианске Лазни. Не менее популярны такие курорты, как Теплице, Яхимов, Тршебонь.

Словакия также известна своими водами, но по сравнению с соседней раскрученной Чехией, о них мало кто слышал. Кстати, и ценовой диапазон на лечение в Словакии гораздо ниже, чем у соседки. Самые популярные это минеральные источники Бардеевских Купелей, Турчанске теплице, Пиештяны, Бойнице и Слиач.

Горноклиматические курорты

Горноклиматические курорты – это курорты, где в качестве лечебных факторов выступают свежий воздух и солнце. Такие курорты расположены на высоте от 1 до 1,5 км над уровнем моря.

При нахождении в горах улучшается работоспособность, значительно повышаются физические возможности, увеличивается емкость легких, улучшается состав крови. Горноклиматические курорты показаны больным туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания, при проблемах сердечно-сосудистой системы и нервных расстройствах.

Противопоказан горный климат больным с явлениями сердечной недостаточности.

Лучше время посещения горноклиматических курортов с апреля по сентябрь.

Страны, известные своими горноклиматическими курортами

Отдых в Альпах одинаково хорош и во Франции, и в Италии, и в Германии, и в Швейцарии, и в Австрии.

Число курортов в Австрии давно перешагнуло тысячный рубеж. Наиболее популярны такие курорты, как Санкт-Антон, Майерхофен, Зеефельд, Цель-ам-Зее и Бад Гаштайн.

Германия также известна своими горноклиматическими курортами, такими как Гармиш-Партенкирхен, Бертехсгаден, Бад-Хинделанг. Кстати, в последнем находится самый высокогорный сероводородный источник в Германии и ему присвоено звание высшая категория по чистоте воздуха.

Ну а когда мы произносим Куршавель, то, конечно же, вспоминаем Францию. Этот курорт работает круглый год, зимой здесь катаются на лыжах, а летом поправляют здоровье горным воздухом. Также во Франции популярны такие курорты, как Ля Прет-ле-Бэн и Альп дэ Юз.

Швейцария славится своими фешенебельными курортами для миллионеров. Здесь дорого, очень дорого, среднему кошельку вряд ли потянуть отдых в горноклиматических курортах Швейцарии.

Гораздо дешевле будет поправить свое здоровье в Польше, например, в Закопане или Грузии на знаменитых курортах Цагвери, Джама, Кикети и Коджори.

Аюрведические курорты и центры Китайской медицины

И аюрведа, и традиционная Китайская медицина лечат не болезнь, а человека в целом. Именно поэтому эти два вида курортов мы вынесли в отдельную позицию.

Аюрведа в переводе с санскрита означает «наука о долголетии». Это традиционная индийская медицина, в основе которой лежит использование натуральных, природных средств. В Китайской же медицине делается акцент на профилактику возникновения заболеваний, устранение причин болезней.

Основными методами воздействия на человеческий организм в китайской традиционной медицине является иглоукалывание, прижигание, точечный массаж, лечение травами.

Китайские целители считались лучшими мировыми диагностами, которые могли распознать болезнь в ее зачатке, а после привести в гармонию все тело человека, убив тем самым основную болезнь. До сих пор курорты, где практикуется древняя китайская медицина, пользуются популярностью среди туристов, а также совсем отчаявшихся больных людей, которым не смогла помочь традиционная западная медицина.

Аюрведические курорты эффективно справляются с лечением расстройств нервной системы, нарушений сна, обещают очищение организма, лечение опорно-двигательного аппарата, восстановление после травм и операций.

Лечебные центры, в которых предлагают услуги китайской традиционной медицины, есть во многих городах Китая. В Пекине, в Саньи, в Даляня находятся самые известные медцентры Китая.

Практически все они берутся за лечение многих неизлечимых на Западе заболеваний.

Следует отметить клинику "Долгожитель", которая расположена в 40 км от Даляня, Медицинский центр и санаторий Шэньгу, Хэшентан, Тайцзи.

Аюрведические центры в Индии разбросаны по всей Индии. Но настоящей жемчужиной аюрвед, конечно же, является штат Керала.