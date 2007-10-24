Пять незабываемых дней в национальном парке «Зюраткуль»

Начну с того, что мы с мужем твердо решили этим летом отдыхать на юге, где-нибудь в Геленджике или Анапе. Вернее, это я рвалась к морю, поскольку никогда там не была, а муж вроде бы как со мной соглашался. Смущало только дикое количество отдыхающих, да и простое возлежание на пляже целыми днями моего супруга не очень-то вдохновляло. Ему хотелось активного отдыха, впечатлений, красивых пейзажей и уединения. Впрочем всего этого хотелось и мне, но... море... так манило МОРЕ...

А потом так получилось, что мы купили новую машину, залезли в кредит, и поэтому мой юг плавно стёрся из наших планов... Но всё-таки недельку отдыха в пределах Урала мы могли себе позволить, и вот тут-то я и нашла ссылку на сайт национального парка «Зюраткуль», расположенного в Челябинской области в 200 км от областного центра. Далее, как будто быстро прокрутили пленку: просмотр фотографий, чтение о заповеднике и решение: ЕДЕМ!

Забегая вперед, скажу, что решение отдохнуть в этом дивном месте было принято совершенно верно: потрясающая природа, чистейшее высокогорное озеро в окружении пяти хребтов и гор: Уреньги, Лукаша, Нургуша, Москаля и Зюраткуля. Лес – одни пихты и ели (кое-где можно встретить сосну и березу). А воздух!.. И как там пахнет пихтой!.. Это просто потрясающе!

Ехать путешествовать мы изначально решили на машине. И вот во вторник 21 августа 2007 года в 10 часов утра наша семья в полном составе (мой муж, я и наша дочка Тамара трех лет) выехала из г. Екатеринбурга, а через 436 км пути мы были на месте (всего в дороге провели 6 часов).

Въезд на территорию парка платный: так как мы из Свердловской области, то заплатили по 40 рублей с человека за сутки, из Челябинской области платят по 20 рублей. Какие цены для других областей я не уточняла. Поселиться в «Зюраткуле» можно с таким комфортом, насколько позволят средства. Это может быть палатка на берегу озера, туристический приют, лесная избушка, гостиница либо VIP-коттедж (о ценах ниже). Мы жили в лесной избушке. Это такой срубленный дом, внутри которого есть раковина, электроплитка, печка, диван, кресло, стол, спальные места на втором ярусе, а вот туалет на улице. Домик наш был расчитан на восемь человек (это максимальная вместимость), хотя жили мы там только втроем. Вообще в таком домике очень комфортно жить семьей из 3-4 человек, восьмерым будет очень тесно. Рядом с каждым домом есть место для костра, мангал, а также стол со скамьей под крышей. Всё это достаточно изолировано от других избушек, так что никто никому не мешает. Наш домик назывался «Сибирский», есть еще «Луговой», «Рыбацкий»... такие, знаете ли, романтические названия

Снять такой дом стоит 1800 рублей в сутки, но мы приехали на неделе, когда отдыхающих не очень много, поэтому договорились за 1000 рублей, т.е. заплатили 5000 руб. за 5 дней. Разложив свои вещи и подкрепившись, мы пошли осматривать окрестности. Сразу оговорюсь, что готовили мы сами из привезенных с собой продуктов, хотя можно, конечно, есть в кафе и ресторане, расположенных на территории парка (о ценах опять-таки ниже). В принципе существует еще магазин, но там можно купить только хлеб, печенье, пиво, газированную воду, сок в тетрапаках, фрукты, шоколадки, средство для мытья посуды, туалетную бумагу, батарейки и может еще чего-нибудь по мелочи. Ну так вот, пошли мы, значит, окрестности осматривать, и двинулись в сторону озера.

Там на пирсе построен мини-городок «Китова пристань». Здесь есть и маленькая церквушка, и домики Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Есть мельница с Дон Кихотом и Санчо Пансо. Постоялый двор.

На озере стоят корабли, по которым можно походить, покрутить штурвал, позвонить в колокол. Для Томочки это была просто сказка на яву, ей особенно понравились эти кораблики

Отдельно хочу сказать про VIP зону отдыха, она называется «Эко Парк «Зюраткуль». На его территории располагаются домики-коттеджи, гостиница, ресторан, здание администрации (где можно купить сувениры и заказать экскурсии), детская площадка, работает прокат и мини-зоопарк. Особенно Тамусе полюбилась детская площадка, мы вообще ходили туда каждый вечер и «катались крУгом», как выразился наш ребенок

В зоопарке есть два медведя, волк, пони, верблюд, четыре оленя и собаки (некоторые из них занимают 2 место в России в гонках на собачьих упряжках).

Оленей можно покормить с рук хлебушком, они без еды с тобой и разговаривать не будут, а за кусочек хлеба разрешать себя погладить и даже рога потрогать дадут. Они у них оказывается мягонькие, пушком покрытые. Верблюд Жора, во время наших к нему визитов, большей частью лежал в своем вольере. Нам удалось заставить его подняться лишь один раз, предложив сладкую булочку

Стоит особого внимания и медведь. У него в клетке стоит большой бак с водой и он передними лапами в этом баке скачет, и все это так радостно, энергично, бак раскачивается, медведь забавляется. Люди, естественно, подходят посмотреть поближе, и тут мишка как встряхнёт лапы прямо на зрителей... Очень весело получается. Особенно когда стоишь чуть поодаль, и вода на тебя не попадает. Те же, кому не удалось избежать прохладного душа визжат и ругаются

Третий день нашего отдыха был посвящен восхождению на хребет Зюраткуль, абсолютная высота которого над уровнем моря 1175 метров. Ребетёнка взял на себя наш папа, я же, обвешанная камерой и фотоаппаратом, двигалась следом за ними. Весь поход (а это 10км) занял у нас 6 часов. Тамарочка вела себя очень мужественно: не хныкала, не капризничала, и в основном шла сама. Неоднократно навстречу нам встречались отдыхающие, не дошедшие до вершины, которые уверяли, что нам с ребенком туда никогда не подняться, потому что дорога очень плохая, сплошные камни, и настоятельно советовали разворачиваться назад, не тратя попусту время. Однако, муж был тверд в своем убеждении и желании непременно показать Тамусе всю красоту озера с высоты. Сознаюсь, что я и сама один раз сделала попутку повернуть назад, когда услышала, как совсем недалеко от нас зарычал медведь. Ведь там заповедник, запрещена любая охота, и медведи гуляют по горам вполне свободно. Но местные жители говорят, что мишки не выходят сейчас к людям, поскольку летом сыты. Всё же, признаюсь, жутковато вот так было услышать медвежий рев...

И все-таки мы добрались до вершины! Какой потрясающий открывается вид на озеро! И состояние полета, восторг, это просто не передать словами...

На обратном пути наш уставший ребенок уснул, сидя на папиных плечах. Причем уснула моментально: сидела, болтала и вдруг голову отпустила – всё, спит.

Хочется отметить, что в Зюраткуле нет надоедливых насекомых, всяких комаров и мошек, даже к вечеру их появляется совсем не много и мы ничуть от них не страдали. Зная, что поедем на природу и будем ходить по лесу, мы взяли с собой в путешествие всякие «Москитолы» и «Фумитоксы», но ни разу ими не воспользовались.

До воскресенья мы еще отдыхали в этом гостеприимном парке: купались в озере, катались на лодке, делали шашлыки, наслаждались чистым воздухом, видами природы и общением друг с другом. Время пролетело незаметно и вот уже нужно собираться домой.

До свиданья, Зюраткуль! Спасибо тебе за радушный прием! Мы обязательно приедем сюда снова! Ты и правда «Сердце-озеро»!!! (башкир.)

В конце своего рассказа сделаю несколько заметок, которые будут, на мой взгляд, полезны тем, кто соберется отдохнуть в Зюраткуле:

· добираться до места назначения удобнее всего на машине, т.к. парк находится ~20 км от трассы Челябинск-Уфа. Но в принципе, если созвониться с тур-агентством в г. Сатка, которое занимается организацией отдыха в Зюраткуле, можно узнать, смогут ли они доставить вас до парка, например, автобусом.

· достоинства такого отдыха: мало людей, особенно в будни, в выходные, конечно, становится больше; очень красивая природа, чистый воздух, общение с животными, т.е. незабываемые впечатления обеспечены.

· недостатки: сотовая связь (причем только «Мегафон») есть только в VIP зоне. За ее пределами никакой связи нет, у сотрудников парка – только рация. Хотя лично нас это обстоятельство ничуть не огорчало: на то он и отдых, чтобы отвлечься от всего. К недостаткам я бы отнесла проблемы с электричеством: в наших домиках оно включалось только вечером до утра в будние дни, ну а выходные было постоянно. Опять же в VIP зоне электричество есть круглые сутки.

Ну вот и добрались до цен:

- лесная избушка на 8 человек: 1800р/сут, на 4 человека: 900 р/сут

- цены на проживания в VIP зоне можно узнать на сайте НП «Зюраткуль», но насколько мне известно коттедж стоит 3000 руб чел/сут, гостиница 1000 чел/сутки. В эту стоимость включен завтрак в ресторане.

- баня для живущих в лесных избушках – 500 р за 2 часа

- ресторан (на территории VIP зоны):

отварной рис 100 гр – 50 р,

жареная картошка 100 гр – 250 р,

шашлык из свинины 200 гр – 600 р,

из баранины – 900 р.

В ресторане еще продают мороженое, больше его нигде на территории парка не купить.

- кафе:

пиво разливное 500 мл – 50 р,

квас 300 мл – 15 р,

плов 200 гр – 40 р,

чебурек 1 шт – 25 р,

напиток из кураги 200 гр – 10 р,

суп (в ассортименте) – 50 р,

чай 200гр – 20 р,

маленькая шоколадка 25гр – 10 р

- покататься на лодке – 30 р/час