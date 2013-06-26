Куда сходить с ребенком в Москве летом

Отзыв о посещении с ребенком в Москве: Исторического музея, Государственного Дарвиновского музея, Паноптикума научных развлечений на ВВЦ, Оранжереи Царицыно

Продолжение московских прогулок, начало - Поездка с ребенком в Москву - что посмотреть, куда сходить?

На этот раз самолет приземлялся в Домодедово в середине августа, в нашем распоряжении были стандартные три дня. Что же мы успели?

Во-первых, за два дня до столь выстраданного отпуска ребенок успел сломать обе (!) руки. Так что, если на фотографиях вам кажется, что у Егора - гипс, то уверяю вас, что так оно и есть.

Во-вторых, нас не остановило то, что описано в предыдущем абзаце (справедливости ради все же отмечу, что в первые часы после описанного события наблюдалось состояние легкого шока) и задуманная программа была реализована полностью. На всякий случай для тех, кто еще не в курсе, сейчас есть пластиковый гипс, в котором можно преспокойно купаться и в море и в ванной и путешествовать!

Исторический музей

Здание Исторического музея на Красной площади знакомо каждому жителю нашей страны почти настолько же, как и Собор Василия Блаженного, расположенный по другую ее сторону. Поскольку почти всю мою юность (по данным музейного сайта с 1986 по 1997 гг.) музей был закрыт на длительную реконструкцию, это добавило ему баллов в моем рейтинге загадочности и недоступности. Конечно, посему я и решила посетить это место, «раз подвернулся такой случай», уже с младшим ребенком.

Решение о создании Исторического музея принял русский император Александр II в феврале 1872 года. В день открытия музея 27 мая 1883 года писали: «События великого прошлого, деяния предков наших предстанут как бы воочию перед тысячами людей, разнесутся молвою по всему обширному Отечеству нашему, перейдут к детям и внукам нашим».

Здание музея – уникальный историко-архитектурный и музейный памятник. Интерьеры музея соответствуют определенным историческим эпохам, повторяют росписи знаменитых церквей и княжеских дворцов и являются самостоятельными произведениями искусства. В отделке залов принимали участие московские зодчие и художники И.Е. Бондаренко, А.П. Попов, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, а позднее В.А.Серов, С.А.Коровин, И.Е.Репин. Знакомство с экспозицией начинается в величественных Парадных Сенях – одном из красивейших помещений музея, на сводах которого изображено «Родословное древо государей Российских» с портретами великих русских князей и императоров.

Для детей в музее регулярно проводятся различные специализированные экскурсии и занятия, как официальные, так и коммерческие. В каникулы, например, можно принять участие в интерактивной игре «Путешествие во времени». Но, как туда попасть, если обычно посещение музея в каникулы объявляется в столице бесплатным и туда стоит огромная очередь, откровенно говоря, не знаю. Также как и получите ли вы удовольствие от осмотра экспозиции в толпе. Но, скажу вам по секрету, даже если вы не попали ни на одно из таких мероприятий, есть простейший способ выйти из положения: попросите в музейном киоске набор карточек для упомянутой выше игры, они цветные и красивые, стоят недорого, посвящены разным темам («Каменный век», «Игра и игрушка», «Живое слово древней Руси», «Дом» и т. д.). Смысл действия тогда будет для вас и ребенка в поиске экспонатов, изображенных на данных карточках в разных музейных залах. Это очень увлекает, поверьте! Найти, записать название, осмотреться и бежать дальше.

Смотрители залов были очень к нам благосклонны. Их сразил наповал мальчик с переломанными руками и карточками в руках, подходивший к ним с вопросом: «Скажите, а где у вас этот предмет?» (В одном месте номера витрин были действительно перепутаны, а, может быть, просто изменилась экспозиция). Они надевали на нос очки и отправлялись в совместный поиск, советуя лишь: «Не беги так быстро. Ручки то уже сломаны». Я не удержалась взять свой любимый аудиогид, благо, совсем же недорого .

Музей работает ежедневно, кроме вторника, по четвергам до 21.00. Кассы закрываются за час до закрытия музея.

Государственный Дарвиновский музей

На следующий день мы отправились в Дарвиновский музей, о котором на Ю-маме слышали немало восхищенных отзывов, и не прогадали! Великолепный естественнонаучный познавательный центр в современном исполнении. Состоит из двух зданий: собственно музея и выставочного комплекса. В музее можно приобрести различные путеводители, как яркие красочные и толстые (но, каюсь, мы его купили, а читать то в музее не особо хочется, так и лежит), так и тоненькие рабочие тетрадки с заданиями по конкретным залам (стоят копейки, продают сами смотрители). Сейчас вот выпущен новый красочный и с наклейками. Тетрадочку по центральному залу первого этажа «Многообразие жизни на Земле» мы старательно заполнили, при этом чуть не ползком исследовали все экспонаты. В этом же зале на огромном потолке ежедневно несколько раз в день демонстрируется видеоэкскурсия «Многообразие жизни на Земле», а по выходным и в каникулы – светомузыкальная экспозиция «Живая планета». За просмотр дополнительная плата не взимается.

А вот за дополнительные деньги (70 рублей со взрослого и 20 – со школьника), вы сможете посетить, например, интерактивную мультимедийную экспозицию «Пройди путем эволюции», расположенную на 4 этаже выставочного комплекса. Вы сможете вернуться на 3,5 миллиарда лет назад и, отвечая на вопросы, пройти по лабиринту эволюции, от появления первых живых организмов до стоянки древнего человека. У природы всегда был выбор, есть он и у вас. Не волнуйтесь, если вы ответите неверно, в экспозиции всегда можно найти правильный ответ, а яркая неожиданно вспыхнувшая надпись предупредит вас, что вы зашли в тупик. Путешествие будет увлекательным, зрелищным и познавательным. Здесь можно руками прикоснуться к минералам — свидетелям первых живых организмов на Земле, к окаменевшим раковинам и отпечатку археоптерикса, к зубу мамонта и трилобиту. Все модели древних животных и растений (а их более 50) сделаны в натуральную величину. А в конце каждый сможет сделать на память отпечаток рисунка мамонта, которого древний художник изобразил 15 тысяч лет назад.

Чудесный интерактивный 5D аттракцион отправляется каждые 10 минут и вместе с роботом Форсиком вы попадете в каменноугольный период, увидите легендарный древний суперконтинент Пангею, попадете в метеоритный дождь, будете фотографировать ископаемых рыб и стрекоз, посмотрите на кистеперых рыб, первых животных, вышедших на сушу. Стоит 100 рублей с носа (как большого, так и маленького).

В музее есть свой планетарий и 3D кинотеатр. Это помимо того, что в залах имеется куча интерактивных экспонатов. Например, жаба, которая от удара издает звуки, имитирующие кваканье четырех разных видов себеподобных. Очень удобно для удара загипсованной рукой!

Как и в большинстве других музеев Москвы регулярно проводятся различные обучающие программы и мастер-классы. Сайт музея очень информативен, там можно получить всю интересующую вас информацию.

Музей работает ежедневно кроме понедельника и последней пятницы месяца с 10 до 18. По четвергам выставочный комплекс работает с 13-00 до 21-00. В третье воскресенье каждого месяца вход в музей бесплатный.

Одного дня на музей точно мало. Мы планируем вернуться туда еще, если повезет и не один раз.

Помните только, человеки, что планета уже не раз избавлялась от 90% заселяющих ее видов. Печальный пример динозавров должен напоминать нам, заскочившим «на борт» Земли лишь в последнюю секунду, отсчитанную часами, запущенными в момент ее рождения, что и нам может быть уготована участь сия, если мы не научимся обращаться со своим домом достойно. Это, пожалуй, главная мысль, которую мы унесли в этот раз из музея. Ну, я-то точно!

Паноптикум научных развлечений на ВВЦ

На третий день мы направлялись на ВВЦ, поскольку заранее приобрели скидочные купоны на шоу Мегавольта в павильоне № 9. Все-таки я закончила физический факультет УрГУ и имею слабость к разного рода демонстрациям научных опытов, а посему с появлением последних таскаю по ним ребенка. Впрочем, он не сильно и сопротивляется.

Двигаемся по главной аллее до фонтана «Дружбы народов». Здесь тормозим и делаем вокруг него 2 почетных круга за 250 рублей на электромобиле. Я бесконечно фотографирую отреставрированный фонтан. Ностальгия по детству, черт побери!

Далее надо забирать чуть левее, но ошибиться трудно – повсюду указатели. Павильон № 9 ранее назывался «Юный техник» и это так здорово, что сейчас там не как в павильоне «Космос» проходит выставка товаров для сада и огорода, и даже не продаются носки и батарейки, а нашлись молодые ребята, которые вернули его в лоно просвещения подрастающего поколения уже «на новый лад».

Собственно шоу состоит из трех частей:

- выступление в стиле сумасшедшего профессора Николя с демонстрацией опытов,

- фильм о судьбе Никола Теслы,

- собственно Тесла-шоу «Мегавольт-повелитель молний».

В первой части «сумасшедший» профессор активно общался с детьми. Егор был просто счастлив, когда его вызвали на сцену и предложили поассистировать в опыте с воздушной пушкой. Другие опыты тоже были достаточно зрелищными. Нам объяснили почему люди отказались от дирижаблей, как действует сила притяжения, почему ртуть «прыгает» в воде и т. п.

Детям и взрослым дали немного отдышаться во время просмотра фильма о Николе Тесле и его удивительных изобретениях, подаривших нам возможность звонить в другие города, ездить на трамваях и создавать роботов.

И, наконец, наступила кульминация программы - уникальное Тесла-шоу "Мегавольт-повелитель молний". Кстати, знаете, почему шоу носит имя Теслы? Когда шла война токов, ученый для того, чтобы доказать безопасность своего изобретения, «пропустил ток через себя» и не только остался жив, но и зажег лампочку посредством своего участия в цепи. Молодой человек, облаченный в стальную кольчугу, сначала «заряжался» от катушек Тесла, а потом «управлял» молниями, причем действовал не только руками, но и головой, например. Звук при этом извлекается устрашающий, выдают даже наушники. Так что к этому надо быть готовым, как и к тому, что совсем маленькие дети этой части могут напугаться.

В этом году, насколько мне известно, в павильоне работает еще и выставка изобретений Леонардо да Винчи в отдельном зале. Тоже очень интересная. То есть проект не стоит на месте, постоянно расширяется и модернизируется, и это очень приятно.

Расписание представлений и график работы выставки лучше уточнять на сайте, причем там же сейчас можно приобрести билеты с небольшой скидкой.

Оранжереи Царицыно

После того, как мы покинули Павильон № 9, обнаружилось, что облака над столицей расступились, и на небо вышло достаточно яркое солнышко. Куда же нам отправиться? Мы так любим дворцово-парковые ансамбли столицы в такую погоду. Конечно же, в Царицыно, посмотреть оранжереи. Мы забыли вам сказать, что в Большом дворце мы уже побывали. «Но счас мы не об этом…» (Г. Бурков. Ирония судьбы или С легким паром!)

В этот раз я решила опробовать, насколько комфортно попадать в Царицыно, если выйти на станции метро «Орехово». И вот что я вам скажу. Суперкомфортно! Народу мало. Никакого тебе грязного непонятного перехода со странными личностями бомжеватого вида, ни радиорынка с такими же экспонатами, ни железной дороги, да вообще никакую дорогу переходить не надо. Культурненько так двигаешься по указателям в метро, поднимаешься из перехода и упираешься прямехонько в КПП. Причем до Большого дворца с этой стороны явно ближе. Вот так-то! Рекомендую.

Но мы в этот раз разыскиваем оранжереи. И, конечно же, находим. Ибо, как было сказано: «Кто ищет, тот всегда найдет».

Ниже информация слегка позаимствована с сайта музея. Но поскольку она весьма информативна, считаю нужным ее тут разместить.

Экскурсии проводятся в трех корпусах: Первом, Втором и Виноградном. Экспозиции меняются в зависимости от времени года.

В Первом оранжерейном корпусе представлены субтропические и тропические растения, которые выращивались в царицынских оранжереях в прошлом: это пассифлора голубая, пеларгония, гибискус. Также Вы увидите несколько видов пальм, саговники, красивоцветущие и декоративнолистные растения.

В Виноградной оранжерее экспонируются растения исторического ассортимента: плодовые - для царского стола (виноград, цитрусовые), а также суккуленты и красивоцветущие культуры.

Во Втором оранжерейном корпусе представлены растения преимущественно исторического ассортимента: пряные, эфирномасличные, которые поставлялись на дворцовую кухню (розмарин, имбирь, кардамон и прочие), лекарственные (рута, душица), овощные (томат, перец, баклажан) а также тропические растения (ананас, алоказия, фикус и другие).

Во время экскурсии вы узнаете о возникновении оранжерей в Царицыне, о планировке Оранжерейного участка, а также познакомитесь с историческим ассортиментом растений, выращиваемых здесь в 18-19 веках. Сегодня, как и два века назад, вы сможете полюбоваться гроздьями винограда и плодами цитрусовых, яркими цветами гибискусов и пеларгоний, почувствовать аромат розмарина и лавра.

Для посетителей в Первом оранжерейном корпусе работает фитокафе, где Вам предложат ароматные напитки, приготовленные на основе пряностей и фруктов из исторического ассортимента императорских оранжерей.

Минимальное количество экскурсантов – 5 человек. Для индивидуальных посетителей есть сборные группы.

Режим работы Оранжерейного комплекса:

Среда - воскресенье с 11-00 до 18-00 (касса работает до 17-00)

Понедельник и вторник – выходные дни.

Мы смогли посетить только Первый оранжерейный корпус, поскольку пока мы добирались с ВВЦ, рабочий день уже неумолимо близился к концу. Но, так как парк открыт аж до 24 часов, мы еще успели полазить по фундаменту домика садовника (он же был одно время баней), а затем прокатились на электромобиле от Хлебного дома по парку с выездом ко входу со стороны метро «Царицыно». Послушали аудиоэкскурсию, полюбовались цветомузыкальным фонтаном и необыкновенными царицынскими клумбами, в эту пору года представшими перед нами во всей красе.

Еще один прекрасный день миновал…

Завтра мы продолжим наши путешествия и поезд умчит нас из столицы к берегам Черного моря, но сюда мы еще вернемся, ведь столько еще неисследованного и интересного. А это значит, что вы прочитаете новые отчеты о том, что можно посмотреть в Москве зимой и весной.